Еще одна легенда VHS: история Юрия Товбина — любимого переводчика Градского, Намина и Магомаева

За это время я получил американское гражданство, в 2016 году вышел на пенсию и до сих пор живу в Хьюстоне. По характеру я консервативный, не люблю перемены, не хочу отсюда никуда уезжать; здесь тепло, комфортно, дешевле, чем в других штатах. В России до 2022 года бывал ежегодно, чтобы встречаться с семьей. Сейчас, понятно, сложности с этим, но все равно никогда полностью не отрывался от страны. Сейчас ищу фильмы на Netflix и YouTube. Пока смотрю, что-то перевожу, чисто ради интереса. Нашел сайт, где лежат несколько фильмов в моем переводе, пересмотрел «Однажды в Америке» и «Крестного отца». Я вообще то время вспоминаю с таким теплым чувством, очень интересно все-таки было. Потому что, во-первых, посмотрел столько кино, сколько другому за жизнь не увидеть. Во-вторых, практиковал любимую профессию. В-третьих, это все-таки было хорошим дополнительным заработком. В-четвертых, довелось познакомиться с замечательными людьми.

Культура авторского перевода была важна. Силами государства, которое контролировало кино, такое количество фильмов никогда бы не получилось перевести, а так эти ленты смогли посмотреть миллионы зрителей. С другой стороны, авторский перевод в некотором смысле губит фильм, ведь ни один переводчик с ходу не сможет перевести так хорошо, как смог бы, готовя заранее диалоговый лист. При всем блеске переводов изъяны неизбежны. Если говорить о пиратстве, то я к любому нечестному поступку отношусь отрицательно. Пиратство обделяет авторов, хотя когда сам переводил, то об этом не задумывался. В первый раз его объемы бросились в глаза, когда я попал на «Горбушку». Что, впрочем, не мешало и мне покупать пиратские диски. Каюсь, грешен.