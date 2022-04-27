«Один раз ровесника от греха подальше вывели с канонической „Греческой смоковницы“»: мемуары критиков о культуре видео в позднем СССР

С рубежа 1988–1989 и примерно до середины 1992 года (с 12 до 15 лет) я ходил в видеосалоны сначала как на работу — минимум три раза в неделю и часто на два фильма подряд. Довольно скоро уже не как, а просто на работу: начал с рисования афиш, потом стал своего рода программным директором, формировал репертуар и расписывал сеансы на неделю, получал 140 рублей в месяц и возможность бесплатного просмотра всего. Точек на районе было немало, но «придворным» видеосалоном в моем случае оказался практически полный аналог еще неведомой тогда 42-й улицы в Нью-Йорке: в десятке метров друг от друга во всех четырех корпусах общежития МИФИ функционировал собственный зал, в иные дни можно было выбирать чуть ли не из двадцати разных фильмов.

Смотрели, конечно, абсолютно все. Но если поначалу и репертуар, и зрительские предпочтения были всеохватные (никто ничего не видел в принципе), то со временем они стали выглядеть куда более цивилизованными. У меня сохранился ежемесячный хит-парад одного из салонов, где довелось работать, датированный, скорее всего, весной 1991-го: «Вспомнить все», «Робокоп 2», «Самоволка», «Ничего не вижу, ничего не слышу», «Американский ниндзя 4». Даже с учетом неизбежного крена в сторону боевых искусств список выглядит вполне цивильным и своевременным и мало отличается от аналогичных хит-парадов в каком-нибудь Hollywood Reporter того времени. Конечно, мегахитом могла спокойно оказаться какая-то не атрибутированная залипуха с дописки, а всепланетные блокбастеры встречались в штыки. Невозможно забыть, как на первый сеанс бёртоновского «Бэтмена» народу набилось выше крыши, но, после того как фильм кончился и народ повалил из зала, готового принять новую порцию страждущих, над толпой раздался звонкий голос: «Не ходите, чуваки! Это сказка галимая!» На следующий день в то же время опять давали «Самоволку».

С домашними видеопросмотрами за деньги сталкиваться не приходилось, это все-таки примета чуть более ранней эпохи — начала-середины 1980-х. Про подобного рода сеансы приходилось читать только в фельетонах «Крокодила» и журнале «Человек и закон». Просто домашние просмотры были и оставались всегда, но они оставляют совершенно другую, нежели видеосалоны, культуру со своими особенностями, нюансами и правилами, как чуть позже столь же специфической стала культура видеопрокатов и районного кабельного телевидения.

Каких-то особых историй про посещение видеосалонов в голову, пожалуй, не приходит. Драки в процессе просмотра случались на моей памяти считаные разы, пьяные вели себя в основном вполне прилично — стошнить могло, но интеллигентно, в уголке. Особенной половой распущенности тоже не было; как-то раз видел, как ровесника от греха подальше вывели с канонической «Греческой смоковницы». Едва ли не чаще зрителей чудили сами организаторы. Однажды сидящим в соседней комнате и изрядно поднявшим себе настроение «киномеханикам» попался под горячую руку пульт управления телевизором, по которому в тот момент шли «Повелители Вселенной», которых они начали гонять туда-сюда. В результате хронометраж вырос минут на сорок. Но, пожалуй, не более того. Гораздо более будоражащей была обычно дорога в видеосалон и обратно: обуть и прикопаться могли за милую душу. Внутри все-таки срабатывала волшебная сила искусства.

Фрагмент из фильма «Оборудование видеосалонов» 1986 года студии «Киевнаучфильм», где фигурирует легендарный видеосалон на Старом Арбате

Гораздо больший эффект, нежели обстоятельства просмотра, производило собственно кино. Отлично помню, как еще во внештатном режиме отправился на «Пожирателей плоти» Лучио Фульчи, притом что уже в принципе был осведомлен, с чем придется столкнуться: увиденные до этого «Седьмые врата ада» и «Город живых мертвецов» оставили впечатления самые острые, практически колюще-режущие. Но даже с учетом этого юных сил хватило только до знаменитой «сцены с глазом и сучком», и я из зала ретировался. Причем кровный рубль канул безвозвратно, поступить иначе не было абсолютно никакой возможности.

Разумеется, видеосалоны не вернутся уже ни в каком виде, эта натура не просто уходящая, а канувшая. Они были возможны только в тех безвозвратно утраченных обстоятельствах места и времени. Другое дело, что, как говорил в свое время Андрей Вознесенский о рок-музыке, «культура свершилась и требует энциклопедизации». Осмыслить видеосалоны с культурологической точки зрения — задача важная и интересная. Но вернуть их в каком бы то ни было виде в реальность невозможно да и по большому счету бессмысленно.