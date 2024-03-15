Пушкин: наше всё, везде и сразу

Пушкинская универсальность — результат почти двухсотлетней истории культурной апроприации поэта практически всеми политическими, общественными и художественными течениями России. Разнообразные легенды, анекдоты и в конечном счете мифы сопутствовали Пушкину практически с его первых поэтических текстов.

Миф — инструмент поддержания миропорядка в «традиционных» культурах. В хаотичной культуре Нового времени традиционные мифы уже не работают, но потребность в них остается, и потому раз за разом рождаются новые и новые мифы. А центром и источником мифов Нового времени становится человек. Отсюда и понятие культурного героя — того, кто, с одной стороны, создает что-то новое, а с другой — задает эту новизну как норму. Образ Пушкина идеально вписывается в эту модель: он и «первый поэт», и «создатель русского литературного языка», и «первый реалист». Все это, конечно, условности, но они прекрасно работают на подсознательном уровне.