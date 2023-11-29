«Онегин» Сарика Андреасяна: стерильная экранизация для владельцев «Пушкинских карт»

7 марта в прокат выходит «Онегин» — первая в истории нашего кино экранизация пушкинского романа в стихах (вышедший в 1958-м музыкальный фильм Романа Тихомирова был, скорее, киноверсией оперы Чайковского). Режиссер «Жизни по вызову» и «Чикатило» обещал «бережную адаптацию» — на современном киноязыке, но с добавлением лоска и атмосферы XIX века.

О чем это

Виктор Добронравов

В фокусе Сарика Андреасяна та часть текста романа, которая для самого Пушкина была лишь смешным мелодраматическим поводом провести деконструкцию большой формы и создать экспериментальное произведение, которое как бы пишется на глазах у читателя. Главный герой «Евгения Онегина» — сам автор, Пушкин, постоянно уходящий в сторону, забывающий о протагонисте, спохватывающийся и возвращающийся к теме. Главный герой «Онегина» — великовозрастный дворянин Евгений Онегин (Виктор Добронравов), утомившийся от бесконечных приемов, балов и пирушек (решение сделать «философа 18 лет» 40-летним мужчиной было принципиальным для режиссера).

Он узнает о болезни богатого дяди и едет к нему в деревню из Петербурга. Смена обстановки развлекает его лишь пару дней, а потом приходится снова ходить по гостям-приемам, но уже не таким блистательным, как в столице. Для провинциального общества даже смерть соседа — лишь повод выпить и почесать языком. Единственное развлечение для Онегина — дружба с Владимиром Ленским (Денис Прытков), недавно вернувшимся из Германии 18-летним поэтом. Мечтающий о свадьбе пылкий юноша регулярно навещает вечно скучающего приятеля и знакомит его с сестрами Татьяной (Лиза Моряк) и Ольгой (Татьяна Сабинова) Лариными. Далее всё по тексту: объяснения в любви при помощи писем, вещие сны и, разумеется, роковая дуэль.

Кто это сделал

Сарик Андреасян и Гевонд Андреасян не нуждаются в представлении. Их фамилии (и творческий метод) не создают никакой особой интриги. А вот кто тот смельчак-сценарист, решившийся укротить пушкинский текст? Знакомьтесь: Алексей Гравицкий, работавший с братьями над «Жизнью по вызову», «Землетрясением» и «Непрощенным». Оператором картины стал Кирилл Зоткин, снимавший «На солнце, вдоль рядов кукурузы», предыдущий андреасяновский фильм. За костюмы отвечала Гульнара Шахмилова — соратница режиссера, работающая с ним со времен дилогии «Мамы». Музыку для экранизации написал Георгий Жеряков. В его трудовой биографии не только саундтрек к популярнейшей анимационной франшизе про русских богатырей, но и музыка к военной игре War Thunder, а также к симфонической поэме «Танковое сражение на Курской дуге».

Как это снято

Лиза Моряк

Сарик Андреасян говорил, что экранизация будет данью уважения великому наследию, и обещание сдержал. Все создатели как бы согнулись в низком поклоне перед классиком и подробно описали увиденную ими снизу картину: сценарий строится на четкой логике краткого пересказа мелодраматической коллизии. Пересказа в прямом смысле слова — привычный четырехстопный ямб авторы превратили в не самую постыдную прозу, которая нет-нет да и зарифмовывается. Оригинальный пушкинский текст тоже звучит — его произносит присутствующий в кадре рядом с Онегиным рассказчик (прямо как на знаменитом пушкинском рисунке, изображающем поэта и Онегина гуляющими по набережной Невы). Правда, это не Пушкин, а Владимир Вдовиченков, причем невидимый для всех остальных героев. Но где-то через 45 минут его появления становятся все более редкими, и сюжет окончательно концентрируется на любовных коллизиях, озвученных тяжелым, даже тоталитарным симфосаундтреком (представьте себе бал в мире «Интерстеллара»).

Собственно, Андреасян и снимал «историю любви, покорившую мир» — об этом прямо говорит рекламный слоган. Покорять зрителя она призвана, разумеется, пышностью и красотой (о чем еще думает среднестатистический зритель при словах «дворянство XIX века»?).

«Онегин» снят «красиво и богато». Камера ищет необычные ракурсы, солнечные блики играют как на паркете роскошных дворянских поместий, так и в густых рощах (ключевые сцены сняли в особняке барона Штиглица, который специально отреставрировали). В целом всё как мы привыкли видеть в британских сериалах про Викторианскую эпоху — серьезно. Хотя отчаянное «Зачем я все еще молод?» из уст седоватого актера Добронравова звучит немного комично.

Некоторые вопросы вызывают сцены снов главных героев, где появляется не самая эталонная компьютерная графика. По-видимому, из-за нее же авторы решили отказаться от появления во сне Татьяны медведя и всякой фольклорной нечисти — полужуравлей, полукотов или черепа на гусиной шее (а ведь какая могла получиться киновселенная!). Вместо них — облаченные в черные костюмы актеры, напоминающие дементоров.

Вердикт

Виктор Добронравов и Владимир Вдовиченков

Если мерить удачность экранизации по шкале «Бедная Настя» — «Гордость и предубеждение», «Онегин» находится где-то посередине. В подготовке к ЕГЭ эта добропорядочная экранизация едва ли будет полезна. Да и на чтение оригинала вряд ли сподвигнет: во время ее просмотра, помимо любопытства (как они смогли экранизировать неэкранизируемое?), возникает подзабытое ощущение со школьных уроков литературы, когда за окном весна, а на доске — «Тема нравственного выбора в романе „Евгений Онегин“». Кстати, с ней-то справиться фильм Сарика очень даже поможет. Вдовиченков на экране отличный. И, главное, вид Добронравова, целующего руку Лизы Моряк, уж точно не оскорбит ничьих пушкинистских чувств.

Автор: Никита Демченко