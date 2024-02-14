«Свет» — фильм от автора сериала «Чики». Вот что рассказывают о нем исполнительницы главных ролей

Милана: Про химию все правда. Поначалу вместе с кастинг-директором я читала текст для самопроб в зуме. Казалось, что он совсем мне не подходит, не ложится. А вот когда мы начали играть вместе с Дашкой, то текст внезапно стал живым, пропало ощущение, что мы на пробах. Как будто знаем друг друга давно и просто собрались обсудить, как дела. Причем при первой встрече нас попросили сыграть достаточно сложную и откровенную сцену. Обычно при знакомстве актерам свойственно зажиматься, но тут все было не так. Я смотрела на Дашу и чувствовала, что она меня понимает.