«Свет» — фильм от автора сериала «Чики». Вот что рассказывают о нем исполнительницы главных ролей

До российского проката добрался «Свет» — второй полный метр Антона Коломееца («Чики»), драма об экзистенциальном кризисе 59-летней соцработницы Татьяны (блестящая роль Елены Яковлевой), вспоминающей школьные годы и ошибки юности. В Выборге, где состоялась премьера, картина получила главный приз конкурса игрового кино, а также диплом жюри за лучший актерский ансамбль. Критики, помимо игры Яковлевой, отмечали работу молодых актрис Дарьи Коныжевой и Миланы Владыкиной. Первая исполнила роль Татьяны в молодости, а вторая сыграла ее лучшую подругу Марину. Кинопоиск поговорил с ними.
Дарья Коныжева
играет Таню
Милана Владыкина
играет Марину
— Расскажите, как вы попали в проект? Как проходили пробы?
Дарья: Меня утвердили раньше, чем Милану, и мы очень долго искали актрису на роль Марины. В пару ставили многих классных девушек, но никто не подходил: пробы превращались в соревнование в духе, кто кого переиграет. А это ведь совсем не про дружбу главных героинь! И вот когда пришла Милана, наконец-то произошел необходимый синтез. Мы с кастинг-директором это сразу поняли и написали Антону: «Она, и никто другой!» Посмотрев пробы, он согласился, что никто, кроме Миланы, кажется, так не сыграет.
Милана: Про химию все правда. Поначалу вместе с кастинг-директором я читала текст для самопроб в зуме. Казалось, что он совсем мне не подходит, не ложится. А вот когда мы начали играть вместе с Дашкой, то текст внезапно стал живым, пропало ощущение, что мы на пробах. Как будто знаем друг друга давно и просто собрались обсудить, как дела. Причем при первой встрече нас попросили сыграть достаточно сложную и откровенную сцену. Обычно при знакомстве актерам свойственно зажиматься, но тут все было не так. Я смотрела на Дашу и чувствовала, что она меня понимает.
— Даша, а актрису на вашу роль, кстати, долго искали?
Дарья: Точно не знаю, но после моего первого появления процесс начал идти быстро. Антон все чаще стал звать на парные пробы. В том числе с Еленой Ждановой — актрисой сибирского театра, сыгравшей мать моей героини.
— Выходит, что до съемок вы совсем не были знакомы с Миланой?
Дарья: Да, я Милану не знала. Но очень благодарна проекту за это знакомство!
Милана: А я до съемок видела Дашу в дипломном спектакле ГИТИСа по «Дяде Ване», тогда она очень понравилась мне как актриса. Помню, подумала: «Было бы круто с ней поработать!»
— Сложившийся коннект позволял вам импровизировать на площадке?
Милана: На пробах вся физика — объятия, тактильность и прочее — шла сама. Однако Антон написал настолько тонкую, прозрачную и понятную историю, что мы просто интуитивно понимали, как нужно вести себя в кадре.
Дарья: Антон не давил, как это бывает иногда в театре, но и мы не выходили за рамки сценария. Просто доверяли ему, а он — нам.
— К финалу мы приходим с четким убеждением, что «Свет» — фильм о дружбе и преодолении эгоцентризма. А чем вас зацепил сценарий?
Милана: Если говорить о тексте, то перед самопробами у меня не было на руках полного сценария — только пара сцен с моей героиней. Но уже в маленьких фрагментах было видно, что история посвящена женской дружбе, которой, как почему-то многие считают, не существует. А еще (и это очень важно) «Свет» — кино про самых обычных людей. Не про гениев. Не про исключительных. Это меня сильно впечатлило.
Дарья: Согласна с Миланой. Жизнь человека значительна просто потому, что она есть. Мне кажется, наш фильм в этом отношении чем-то напоминает советское кино, в котором было много историй о людях, не сделавших ничего гениального. И, возвращаясь к вопросу, когда я прочитала сценарий, то осознала, что никто, кроме меня, Таню не сыграет. Мне показалось, я чувствую ее на сто процентов, понимаю проблемы, с которыми она сталкивается.
Милана: И я ощущала нечто похожее! В Марине есть черты моего характера. Я тоже могу принимать друзей такими, какие они есть, умею дружить и, как моя героиня, до сих пор учусь не только принимать тепло, но и отдавать. И вот когда мы с Дашей играли, поймала себя на мысли, что и Марина, и Таня уже не просто персонажи на бумаге. Они реальные материализовавшиеся люди.
Дарья: Такое ведь бывает нечасто! Когда возникает история, происходящая как бы между строк. Когда понимаешь, что магия не только в произносимых репликах.
— Даша, вы сказали, что «Свет» напоминает советское кино. Любите фильмы той эпохи?
Дарья: Да! От многих советских фильмов исходят свет, тепло, поэзия и ощущение надежды. Когда их смотришь, возникает ощущение, что раньше люди были немного искреннее и наивнее, чем мы сейчас. Сегодня это кажется странным или даже чем-то плохим. А я думаю, что эти качества надо любить в себе.
— Как думаете, почему у фильма именно такое название?
Дарья: Наша картина рассказывает о том, как важно пронести свет через всю жизнь. Дружба Тани и Марины и есть этот самый свет, то прекрасное, что случилось с ними. Можно даже сказать, что это дар дружбы. Только потеряв ее и оказавшись во мраке, можно ощутить всю ценность того, что имел.
Милана: Мне кажется, ты чувствуешь свет, когда обретаешь своего человека или любимое дело. Когда находишься на своем месте, он начинает буквально исходить из тебя… И до последнего хочется его удержать.
Дарья: Мы даже обсуждали это с Антоном на съемках. Он нам тогда объяснил, что дружба Тани и Марины — нечто особенное. То, что больше не повторится.
— Картина не кажется нравоучительной, но задает зрителю интересный вопрос: жить для других или для себя? Вы что думаете по этому поводу?
Дарья: Хочется соблюдать баланс. Периодически бывают перекосы. Жизнь бьет по голове, и ты думаешь: «Погодите, а как же я? Я же вроде молодой, могу пока пожить для себя». А потом еще один удар: «Так, а как же другие?» Надо помнить, что окружающие тоже нуждаются в нашей любви.
Милана: Когда рядом с тобой твои люди, противоречий не возникает. У тебя есть силы на друга. А друг, если он правда твой человек, не будет от тебя требовать больше, чем ты можешь ему дать.
— Антон рассказывал, что родители ему помогли в работе над картиной: папа подбирал музыку, мама рассказывала о молодости. А как вы готовились к ролям? Тоже обращались к родственникам?
Милана: Из-за того, что Антон проделал такую качественную работу, я не нуждалась в какой-то еще помощи извне. У него получилось рассказать универсальную историю, донести характеры предельно четко и понятно. Не нужно было ничего дополнительно искать. Только почувствовать.
Дарья: Соглашусь. Отличный сценарий не требовал ничего поверх. Нужно было только идти за режиссером и его текстом.
— Даша, вы играете главную героиню Татьяну в молодости. Обсуждали ли вы с Еленой Яковлевой характер персонажа?
Дарья: С Еленой мы не пересеклись ни разу. Лишь однажды мы с Миланой видели ее на площадке, но пообщаться не вышло — стояли на разных берегах пруда, где снимали одну из сцен. Режиссер в общем-то даже не пытался организовать встречу, не требовал, чтобы я сидела на сменах и копировала внешность и манеры Елены. Подбирая актеров, Антон опирался исключительно на сценарий и свои ощущения. Он увидел какое-то внутреннее сходство, решил, что этого достаточно. И не прогадал — после премьеры в Выборге люди подходили и говорили, что мы с Яковлевой похожи.
— Как вам в целом реакция публики? После Выборга прошло еще несколько спецпоказов.
Милана: Пока отзывов не так много. Может, от меня утаивают?! Но те, что я слышала, в основном положительные. Люди отмечают, что наша история очень чувственная и точная. Что тут скажешь, я c ними согласна!
Дарья: Мне нравится, что люди делятся общим впечатлением от нашего кино, не деля его на части по типу: «Сценарий плохой, зато вот актеры классные». Антон действительно не пишет нам о том, как проходит каждый спецпоказ. Но, зная его, делаю вывод, что все хорошо. Если бы прошло не очень, он бы точно сказал.
— Милана, для вас «Свет» — первый опыт в большом фестивальном кино. Что чувствовали, когда увидели себя на экране?
Дарья: Я помню, как мы сидели на премьере в Выборге. Ты страшно тряслась!
Милана: Ну ладно уж, мы обе тряслись! Да, я очень переживала, держала Дашку за руку. Казалось, земля из под ног уходит… Но у меня был огромный кредит доверия к нашей команде! Повезло оказаться в кругу таких талантливых людей, поэтому на этапе съемок я не думала о том, как буду выглядеть в итоге. Далеко не у каждого актера первое кино настолько чуткое и вдумчивое. Хотя, возможно, везение тут ни при чем, и Антон просто увидел, как я читаю Станиславского в свободное время. (Смеется.)
— А еще кто-то из режиссеров это успел заметить?
Милана: После Выборга предлагали различные сценарии. Некоторые я читала, но пока продолжаю работать театре. Уверена, когда появится тот самый проект, я почувствую. Хочется в этом плане ориентироваться на Дашу. На то, как она подходит к выбору материала.
Дарья: (Улыбается.)
Милана: Давай не стесняйся! Я правда так думаю. Для меня Даша — гарант качества!
— Какой последний фильм или сериал вас впечатлил?
Милана: Я посмотрела последний сезон сериала «Иванько». (Смеется.) Он очень поддержал меня в определенный момент. После просмотра было восхитительное настроение! Хотя Антон бы посмеялся с моего ответа.
Дарья: Я недавно посмотрела друг за другом два не очень новых фильма — «Руку бога» Соррентино и «Фабельманов» Спилберга. Любопытно, что оба режиссера рассказывают о том, как пришли в кино. «Рука бога» впечатлила очень. Смешение жанров, каст, сценарий — там все прекрасно.
Милана: Вспомнила еще! Недавно впервые посмотрела «Рассекая волны». Мне ужасно понравилось! Не представляю, что Триер сделал с актерами, но они там потрясающие.
Автор: Никита Демченко