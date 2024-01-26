«Надеюсь, я скоро повзрослею». Интервью Софии Копполы о фильме «Присцилла: Элвис и я»

История Присциллы была настолько насыщенной и откровенной, что мне хотелось копать и копать, пока я окончательно не пойму, как она смогла найти себя рядом с такой сильной личностью, как ей удалось не раствориться навсегда в нем и как хватило смелости от него уйти. Ведь она принадлежит к поколению моей мамы, когда женщина считалась полностью реализовавшейся, если у нее были успешный муж, красивый дом и ребенок. Если же им хотелось выйти за рамки этих стереотипов, то это было для многих неожиданностью и часто заканчивалось конфликтом. Не думаю, что с того времени мир сильно изменился.