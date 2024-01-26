«Надеюсь, я скоро повзрослею». Интервью Софии Копполы о фильме «Присцилла: Элвис и я»

На Кинопоиске вышла биографическая драма «Присцилла: Элвис и я», за которую актриса Кейли Спейни получила «Кубок Вольпи» на Венецианском кинофестивале и свою первую номинацию на «Золотой глобус». Кинопоиск поговорил с Софией Копполой о важности этой истории, о взрослении и том, как она нашла своих главных героев.
О первоисточнике
Когда я впервые прочла книгу Присциллы (автобиография Присциллы Пресли «Элвис и я», опубликованная в 1985 году. — Прим. ред.), я была поражена тем, в каких странных обстоятельствах она переживала самые обычные для любой взрослеющей девушки события, но при этом она очень спокойно о них рассказывает, будь то первый поцелуй, любовь или материнство.
Элвис и Присцилла были легендарной парой, но о ее чувствах мы знаем очень мало, она никогда не была на первых ролях. Для меня это очень человеческая история, и Присцилле удалось пролить свет на их отношения, рассказать о своей эволюции, о том, как она попала в мир Элвиса, а затем набралась смелости его покинуть.
Книга замечательна еще и тем, что она сразу ставит читателя на ее место, он начинает видеть мир ее глазами. Мне было несложно вспомнить себя в ее возрасте и представить влюбленность в парня постарше, который к тому же оказался рок-звездой.
О работе с Присциллой Пресли
Возможность личного общения с ней дала мне невероятный источник вдохновения. Именно Присцилла в деталях описала мне сцену, в которой они с Элвисом идут в кинотеатр в Германии, где он повторяет реплики из фильма, глядя на экран. В книге этого нет. Я обожаю этот момент, он показывает, каким расслабленным и откровенным Элвис был с Присциллой, ведь он мечтал стать большим актером. Из таких мелочей я и собираю свое кино.
Присцилла на протяжении всего съемочного процесса смиренно отвечала на сотни моих вопросов, поэтому история вышла максимально достоверной. Мы безумно нервничали, когда показывали ей фильм в первый раз, но после просмотра она сказала: «Да. Такой и была моя жизнь». В этот момент я выдохнула. Конечно, хочется, чтобы твое кино тронуло зрителя, но мне было очень важно, чтобы Присцилла осталась довольна. Для меня это был творческий вызов — соединить ее историю и мой взгляд на нее.
О кастинге
Мне нужна была актриса, которая могла бы одинаково хорошо сыграть и 14-летнюю девушку, и 29-летнюю женщину. Кирстен Данст к тому моменту только закончила сниматься с Кейли Спейни в «Падении империи» Алекса Гарленда, и именно Данст рассказала мне о ней. Когда мы встретились с Кейли, меня поразило, насколько детское у нее лицо, ей спокойно можно дать 15 лет. Она показалась мне очень вдумчивой и чуткой, так что я сразу поняла, что нашла свою актрису.
Что касается кандидата на роль Элвиса Пресли, то сама мысль вызывала у меня панический страх. Ведь никто из актеров на него не похож, это слишком масштабный персонаж. Хотелось избежать карикатурности, найти кого-то, кто сможет сыграть не Элвиса-музыканта, а человека.
Джейкоб Элорди обладает необходимой харизмой, чтобы сыграть кумира девочек-подростков. Но он также смог показать и другую сторону музыканта, которая была скрыта от посторонних глаз, ведь Элвис очень хрупкий и чувствительный, и хочется, чтобы зрители это тоже понимали. Мне показалось, что Джейкоб идеально сможет передать эту уязвимость. Несмотря на идеальный кастинг, съемочный процесс был непростым, потому что мы снимали фильм не в хронологическом порядке. Кейли приходилось постоянно перескакивать из одного возраста в другой, и то, как она моментально переключалась между юной и повзрослевшей версией себя, меня восхитило.
О визуальных приемах и музыке
Мне очень нравится работать с оператором Филиппом Ле Сурдом, он заранее знает, как будет выглядеть финальная картинка и какой будет ее палитра. Мы вообще много играли со цветом. Цветокор сцен, которые происходят в Германии, отличаются от тех, которые мы видим в поместье Элвиса в Грейсленд. В Лас-Вегасе палитра становится ярче, звук громче. Если вы обратите внимание, то когда Элвис появляется в кадре, изображение всегда становится очень насыщенным, перетягивает на себя все внимание.
Но мой любимый этап в монтажной — работа с музыкой. Я была очень рада возможности поработать с группой моего мужа Phoenix и французским дуэтом Sons of Raphael. Нам было очень важно подобрать музыку, которая перенесла бы зрителя в ту эпоху. Мы использовали миксы современных треков, но в основе музыкального ряда лежат композиции, которые должны передать ощущение юности Присциллы и Америки 1960-х годов.
О взрослении
Даже не знаю, почему я постоянно возвращаюсь к этой теме, но, надеюсь, я скоро повзрослею. Мне всегда было интересно исследовать поиск идентичности и то, как люди постепенно становятся взрослыми. Это долгий процесс, но осознание, что ты окончательно вырос, может застать тебя врасплох.
История Присциллы была настолько насыщенной и откровенной, что мне хотелось копать и копать, пока я окончательно не пойму, как она смогла найти себя рядом с такой сильной личностью, как ей удалось не раствориться навсегда в нем и как хватило смелости от него уйти. Ведь она принадлежит к поколению моей мамы, когда женщина считалась полностью реализовавшейся, если у нее были успешный муж, красивый дом и ребенок. Если же им хотелось выйти за рамки этих стереотипов, то это было для многих неожиданностью и часто заканчивалось конфликтом. Не думаю, что с того времени мир сильно изменился.
Автор: Юлия Лоло
Фото: EPA / ТАСС, American Zoetrope The Apartment Fremantle / Album,