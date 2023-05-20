Сандра Хюллер: как она стала главной актрисой европейского кино

Показательное исключение — производственная драма Томаса Штубера «Между рядами», история о любви двух сотрудников супермаркета. Он (Франц Роговски) работает на вилочном погрузчике в отделе напитков, она (Сандра Хюллер) раскладывает конфеты и печенье в отделе сладостей. Местом для свиданий становится тесная комнатка с кофейным автоматом. Штубер переосмысляет гэдээровский канон в родном кинематографе. В фильме, действие которого происходит где-то под Лейпцигом в начале 2000-х, нет ни Штази, ни Стены, ни социалистических лозунгов, есть только оставшиеся после исчезновения целой страны маленькие люди, прошлое и настоящее которых пожрал капитализм. Хюллер в синем рабочем жилете (конечно же, застегнутом на все пуговицы) воплощает, с одной стороны, простую женщину из народа, а с другой — мечту героя о счастливом будущем, которое, на самом деле, уже никогда не наступит.

В «Между рядами» поймана еще одна грань ее актерской двойственности. Обычность героинь Хюллер обманчива, а блеклости в них нет вовсе. Едва появившись на экране, они крадут зрительское внимание целиком. Актрисе для этого не нужны ни броские костюмы, ни яркий макияж, ни эффектные позы или драматические диалоги с криками и заламыванием рук.