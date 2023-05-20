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Портрет героя

Сандра Хюллер: как она стала главной актрисой европейского кино

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В этом году в число номинанток на «Оскар» за лучшую женскую роль попала немка Сандра Хюллер, сыгравшая во французской драме «Анатомия падения» известную писательницу, которую обвиняют в гибели мужа, случившейся при странных обстоятельствах. Это заслуженный успех. Хюллер — феноменальная актриса-хамелеон, равно убедительная в ролях идеальных немецких жен, бизнесвумен, у которых нет времени на семью, коварных изменниц, женщин из народа и даже датского принца Гамлета. Рассказываем, как складывалась карьера актрисы в Германии и за ее пределами.

Ксения Реутова

Кинокритик, ведущая подкаста «Покалигарим»

Писать о Сандре Хюллер нелегко. Англоязычные журналисты, которые сейчас вовсю интервьюируют немецкую звезду к грядущему «Оскару», поражаются ее закрытости. Актриса, которая легко обнажается в театре и на экране, наотрез отказывается делиться подробностями личной жизни и любыми другими частными, не связанными с работой переживаниями. Она не говорит о своем семейном статусе. Она держит в тайне имя своей дочери. Интервьюеру The Hollywood Reporter она даже отказалась назвать кличку собственной собаки, которая снималась вместе с хозяйкой в холокост-драме «Зона интересов»: «В фильме ее зовут Дилла, и это все, что вам нужно знать».

«Зона интересов»

В любой биографии Хюллер перечисляются только общие сведения. Родилась в ГДР, выросла в маленьком городе Фридрихрода в Тюрингии в семье педагогов. В детстве ходила в театральный кружок, после школы поступила в Академию драматического искусства им. Эрнста Буша — главный актерский вуз Германии, много лет исправно поставляющий лучшие кадры для немецкого кино, театра и телевидения. Его выпускниками являются почти все более-менее известные в стране и за ее пределами актеры — от Аугуста Диля, сыгравшего Воланда в новой экранизации «Мастера и Маргариты», до Ларса Айдингера и Нины Хосс. Хюллер честь знаменитой академии не посрамила: уже после первой большой кинороли она получила статус одной из самых перспективных молодых актрис Германии. Да и еще «Серебряного медведя» Берлинале в придачу.

Между экзорцизмом и эпилепсией

«Реквием» 

Берлинскую награду Хюллер принес «Реквием» Ханса-Кристиана Шмида — драма о студентке с эпилепсией, которую религиозная семья отправляет к экзорцисту и фактически губит (после многочисленных сеансов героиня умирает от истощения). Картина основана на реальных событиях, произошедших в середине 1970-х в Западной Германии. У Голливуда из этой истории получился хоррор «Шесть демонов Эмили Роуз». Шмид же, как и подобает немецкому режиссеру, в первую очередь изучает социальный конфликт. Баварку Михаэлу в исполнении Хюллер рвут изнутри не демоны, а невозможность совместить новообретенную студенческую свободу со строгим католическим воспитанием. Это также грандиозное исследование стигматизации ментальных расстройств: матери героини проще поверить, что ее дочь одержима силами зла, чем признать наличие эпилепсии и ее последствий.

Жюри Берлинского кинофестиваля в 2006 году возглавляла британская актриса Шарлотта Рэмплинг. Работа Хюллер в «Реквиеме» ее потрясла, и 27-летней на тот момент немке достался «Серебряный медведь» за лучшую женскую роль. В драме Шмида уже можно проследить, как филигранно персонаж Хюллер уходит из состояния неуверенности, стеснения или закрытости в полный отрыв. Это умение актрисы режиссеры потом возьмут на заметку и будут использовать постоянно.

Доктор Хаос

«Реквием» на много лет определил амплуа Сандры Хюллер в немецком кино. В «Мадоннах» Марии Шпет она играет нервную многодетную мать, которая безуспешно пытается наладить спокойную семейную жизнь, но неизменно терпит крах и возвращается к хаотичной нестабильности. В одной из новелл альманаха «Германия 09» она Ульрике Майнхоф — журналистка, интеллектуалка и террористка, одна из лидеров леворадикальной «Фракции Красной Армии», погрузившей Западную Германию в кризис в начале 1970-х. В «Броуновском движении» Нанук Леопольд ее замужняя героиня-врач втайне от супруга спит со своими пациентами.

«Броуновское движение»

Если присмотреться внимательнее, то это очень похожие женщины — собранные снаружи и абсолютно разболтанные, развинченные внутри. Это противоречие часто подчеркивается костюмами. У персонажей Хюллер есть что-то вроде униформы: как правило, они носят однотонные рубашки, застегнутые на все пуговицы, а также деловые пиджаки или какую-то рабочую спецодежду типа медицинского халата. По ходу действия пиджаки снимаются, халаты слетают, рубашки расстегиваются, обнажая героинь в прямом и переносном смысле.

Апогеем этого творческого маршрута стал «Тони Эрдманн» Марен Аде. Хюллер в фильме играет дочь-карьеристку, которую нервирует отец-шутник. С помощью парика и вставной челюсти он перевоплощается в вымышленного персонажа Тони Эрдманна и вносит сумятицу во все сферы ее жизни, от деловой до личной. Ближе к финалу героиня, до этого демонстрировавшая железную выдержку, тоже входит в раж. Сцена, в которой Инес с подачи родителя исполняет «Greatest Love of All» Уитни Хьюстон, — одно из лучших в мировом кино изображений человека, отпустившего внутренние тормоза. Аде также довела до абсолюта идею обнажения персонажей Хюллер, устроив героине «голую вечеринку», на которой Инес наконец-то расстается с социальной маской вечной занятой бизнесвумен и преодолевает свое отчуждение от отца.

«Тони Эрдман»

Обычная подозреваемая

Другой ее любимый образ — обывательница, чья-то примерная жена и мать, женщина, целиком погруженная в повседневную рутину. Тут, впрочем, нужно сделать ремарку. Для немецкого искусства в целом и для кино в частности очень важна романтическая традиция. Это означает, что рядом с вечно мятущимся, мечтательным и гениальным героем-романтиком всегда живет его антипод — филистер, ограниченный, самодовольный мещанин, безразличный ко всему, кроме собственных мелких интересов. Именно таких персонажей играет Хюллер.

Ее экранное филистерство невероятно многогранно. Жанровый диапазон тоже широк: это может быть комедия, социальная сатира, психологический триллер или драма. В «Темном мире» Фрауке Финстервальдер Хюллер исполняет роль самовлюбленной документалистки, которая мечтает снять кино, «как у Ханеке или Зайдля», но выбирает в герои среднестатистического бюргера, неспособного внятно выразить свои мысли. Интересный сюжет тем временем разворачивается прямо под носом: ее муж тайно посещает очень странные костюмные вечеринки. В «Безрассудной любви», фильме о самоубийстве немецкого поэта и драматурга Генриха фон Клейста, главный герой подкатывает к родственнице в исполнении Хюллер с романтическим предложением вместе покончить с собой. Та твердо, но с изяществом его отшивает — собственная жизнь ей по-филистерски дорога.

«Безрассудная любовь»

В «Изгнании» Визара Морины главного героя, живущего в Германии косовского албанца, сводит с ума невозможность интеграции. Коллеги коверкают его имя и не могут запомнить страну, прохожие смотрят косо, возле дома неизвестные оставляют дохлую крысу. Голос разума в этом кафкианском триллере — сыгранная Хюллер партнерша героя и мать его детей, образцовая немка, которая в какой-то момент хладнокровно формулирует ключевой вопрос картины: «А тебе не приходило в голову, что с тобой все это происходит не потому, что ты иностранец, а потому, что ты мудак?» Эту же тягу к персонажам-филистерам и идеальным немецким женам, очевидно, разглядел автор «Зоны интересов» Джонатан Глейзер, пригласивший Хюллер на роль Хедвиг Хесс — супруги коменданта концлагеря Освенцим Рудольфа Хесса. В фильме она невозмутимо пропалывает кусты роз на фоне дымящих труб крематория. Ей не привыкать.

Двойная игра

Актеры с восточногерманским бэкграундом в немецком кино часто попадают в замкнутый круг, из фильма в фильм играя примерно одних и тех же героев родом из ГДР. Набор типажей, довольно блеклых и однотипных, невелик: агент или информатор Штази, партийный бонза, угнетенный творческий интеллигент, человек труда (обычно врач или учитель), бунтующий подросток, мечтающий обрушить или просто перемахнуть через Берлинскую стену. Удивительно, но Хюллер в эту ловушку не угодила. В ее фильмографии вообще почти нет картин про Восточную Германию.

Показательное исключение — производственная драма Томаса Штубера «Между рядами», история о любви двух сотрудников супермаркета. Он (Франц Роговски) работает на вилочном погрузчике в отделе напитков, она (Сандра Хюллер) раскладывает конфеты и печенье в отделе сладостей. Местом для свиданий становится тесная комнатка с кофейным автоматом. Штубер переосмысляет гэдээровский канон в родном кинематографе. В фильме, действие которого происходит где-то под Лейпцигом в начале 2000-х, нет ни Штази, ни Стены, ни социалистических лозунгов, есть только оставшиеся после исчезновения целой страны маленькие люди, прошлое и настоящее которых пожрал капитализм. Хюллер в синем рабочем жилете (конечно же, застегнутом на все пуговицы) воплощает, с одной стороны, простую женщину из народа, а с другой — мечту героя о счастливом будущем, которое, на самом деле, уже никогда не наступит.

В «Между рядами» поймана еще одна грань ее актерской двойственности. Обычность героинь Хюллер обманчива, а блеклости в них нет вовсе. Едва появившись на экране, они крадут зрительское внимание целиком. Актрисе для этого не нужны ни броские костюмы, ни яркий макияж, ни эффектные позы или драматические диалоги с криками и заламыванием рук.

«Между рядами»

Режиссеры, которые не вполне отдают себе в этом отчет, иногда сталкиваются с неожиданными последствиями. В фильме «Сиси и я» все той же Фрауке Финстервальдер Хюллер играет венгерскую графиню, которая становится фрейлиной императрицы Елизаветы Австрийской (Сюзанна Вольф) и следует за своей госпожой буквально по пятам. Картина, наполненная анахронизмами, во многом, хотя и не намеренно, повторяет посвященный той же теме «Корсаж» Мари Кройцер. Вот только если у Кройцер Сиси была в центре сюжета, то у Финстервальдер фрейлина легко затмевает императрицу, превращая картину не в задуманную авторами фантазию об эмансипированной Елизавете, а в еще одну, типичную для Хюллер историю о женщине, которая дорвалась до свободы.

«Сиси и я»

Сама себе Гамлет

Обвиняемая в убийстве мужа писательница из «Анатомии падения» соединяет в себе черты всех предыдущих героинь Сандры Хюллер. В ней есть заурядность и исключительность, хладнокровие и ярость, обезоруживающая честность и коварное притворство. Она и примерная жена и мать, и самостоятельная творческая единица; она и жертва, и хищница (в «Сиси и я» ее фрейлине тоже говорили: «Ты волчица в овечьей шкуре»). Французская постановщица Жюстин Трие умело использует все грани таланта своей главной актрисы, создавая женский образ поразительной, завораживающей, неразрешимой амбивалентности.

Жюстин Трие и Сандра Хюллер

Американская киноакадемия, номинировавшая Хюллер на «Оскар», исправила постыдную оплошность Каннского фестиваля, который предпочел наградить хорошую французскую картину, но не великую немецкую актрису (причем во второй раз — «Тони Эрдманну» в Каннах в свое время тоже ничего не досталось). Теперь пошли разговоры о том, что Хюллер ждут в Голливуде. «Анатомия падения», в которой актриса играет сразу на двух неродных языках, и снятая британским режиссером «Зона интересов» вывели ее из контекста немецкого кинематографа и сделали мировой звездой.

«Анатомия падения»

Но в Америку Сандра Хюллер не спешит. Семь лет назад в интервью Guardian она говорила, что не собирается ничего менять в своем теле и лице, а для успеха в Голливуде это необходимо. «Но я не умру, если не попаду туда. У меня много работы в Германии». Последнее — чистая правда. О личной жизни Хюллер, может, и не распространяется, но ее профессиональные успехи у всех на виду. Она много играет в репертуарном театре и, кстати, сама считает себя в первую очередь театральной актрисой. В списке ее ролей есть даже Гамлет (исполнение актрисами роли датского принца — давняя традиция, начатая еще в XVIII веке). В постановке Театра Бохума принц датский носит короткую стрижку, широкие брюки и черную рубашку (застегнутую на все пуговицы, кроме самой верхней).

А еще она поет. Иногда в кино — как в «Тони Эрдманне» или в «Сиси и я», где на титрах звучит ее кавер на «Cosmic Dancer». А иногда и в профессиональной студии: в 2020 году, в разгар пандемии, Хюллер вместе с немецким продюсером Даниэлем Фрайтагом выпустила мини-альбом «Be Your Own Prince» (название, как нетрудно догадаться, было навеяно «Гамлетом»). И музыку, и тексты она писала самостоятельно. Каждая композиция этого альбома — маленький спектакль. Лирическая героиня то страдает по мужчине, который ей изменяет, то просит у возлюбленного прощения, то делится сокровенным: «Pornography — you and me». Это тоже форма обнажения, и снова остается только удивляться тому, как Хюллер дает зрителю или слушателю так много, раскрывая при этом о себе так мало. Хотя это, наверное, и называется актерской работой. 

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Фото: Lia Toby / BAFTA / Getty Images for BAFTA, Gareth Cattermole / Getty Images

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Режиссер:Владимир Ракша
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