Сандра Хюллер: как она стала главной актрисой европейского кино

А еще она поет. Иногда в кино — как в «Тони Эрдманне» или в «Сиси и я», где на титрах звучит ее кавер на «Cosmic Dancer». А иногда и в профессиональной студии: в 2020 году, в разгар пандемии, Хюллер вместе с немецким продюсером Даниэлем Фрайтагом выпустила мини-альбом «Be Your Own Prince» (название, как нетрудно догадаться, было навеяно «Гамлетом»). И музыку, и тексты она писала самостоятельно. Каждая композиция этого альбома — маленький спектакль. Лирическая героиня то страдает по мужчине, который ей изменяет, то просит у возлюбленного прощения, то делится сокровенным: «Pornography — you and me». Это тоже форма обнажения, и снова остается только удивляться тому, как Хюллер дает зрителю или слушателю так много, раскрывая при этом о себе так мало. Хотя это, наверное, и называется актерской работой.