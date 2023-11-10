Все фильмы и сериалы Жоры Крыжовникова — от худших к лучшим

Выпускник режиссерской мастерской Марка Захарова в ГИТИСе и продюсерской — во ВГИКе, Андрей Першин в 2009-м снял две короткометражки, которые можно причислить к категории «из какого сора…».

«Дракон Абас Блю» — злая пародия на телемагазины. Сам режиссер, неуловимо здесь напоминающий Триера в «Королевстве», рекламирует чудо-дракона (в кадре — ростовая кукла), с которым можно делать абсолютно что угодно (например, спиваться и предаваться половым извращениям), а если надоест, то дракона можно убить. Шутки за гранью добра и зла (вроде «еще вы можете заказать негра-трансвестита») не то чтобы веселят, но неожиданные камео (Евгений Ткачук, Алексей Филимонов, Григорий Добрыгин) заставляют улыбнуться.

В том же году вышел коротыш «Казроп», рекламирующий вымышленный антидепрессант, который может помочь конченому неудачнику (Алексей Вертков) хотя бы смириться с никчемностью его жизни. Впрочем, «добрые» близкие (Юлия Александрова и Сергей Лавыгин) окончательно добивают его самооценку. Эту работу Першин снял вместе со своим другом Олегом Глушковым, ныне известнейшим театральным режиссером и хореографом, также ставившим танцевальные номера в «Самом лучшем дне».