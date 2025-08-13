Кажется, никто не поверил в «Москва слезам не верит. Все только начинается». А жаль!

На старте зрителям обещали «главный сериал года», на практике оказалось, что «Москва слезам не верит. Все только начинается» будто бы снят по принципу «надену все лучшее сразу». Создатели представляли его не ремейком, а новым произведением по мотивам сценария фильма, который принес СССР «Оскар». Продюсеры — Фёдор Бондарчук, Михаил Врубель и Александр Андрющенко. За сценарий и режиссуру отвечал Жора Крыжовников, снявший «Слово пацана». В актерах — звезды уровня Ивана Яновского и Марины Александровой, также на экране много новых лиц, включая блогершу Маш Милаш и Тину Стойилкович. На вопрос «Что могло пойти не так?» пытается ответить автор этой колонки.

Алик Кемалов @alikkemalov Руководитель соцсетей Кинопоиска

Финальные кадры — три героини 2020-х встречаются с самими собой 20-летней давности. Все обнимаются. Мораль: на самом деле, для счастья отношения не нужны — нужно принять себя и полюбить. Конец. На заключительной серии «Москва слезами не верит» я наконец понял, почему сериал словил столько хейта и почему все в едином порыве убеждали друг друга, какая же не настоящая Москва в 2004-м, что все было не так, руки прочь от советской классики. Критика и претензии кажутся обоснованными — всё так, но не так. Мне кажется, что этот сериал нужно было не рассматривать с микроскопом, а включить и поймать вайб эфемерного духа нулевых и беспощадного, но осознанного тона 2020-х. Москва слезам не верит, но верит любви в себя. Однако давайте по порядку.

2004 год. Молодая Ксюша вместе с маленьким сыном сбегает в Москву из Самары от мужа-абьюзера, чтобы начать жизнь с чистого листа. В первый день она знакомится с авантюристкой и оптимисткой Машей, которая пытается добиться успеха любой ценой. После неудачного прослушивания в «Фабрику звезд» Маша и Ксюша отправляются в «Макдоналдс», там у нерасторопной Ксюши воруют деньги. Им помогает кассирша Ольга, жертвуя работой за добрый поступок. Три девушки едут в гости к Ксюше, где выясняют, что дальняя родственница сильно выпила и прогоняет всех за порог. В итоге троица без средств к существованию оказывается в большом городе.

Это завязка сериала, основанного, как сообщает заходной титр, на «оригинальном сценарии Валентина Черных». Снятый по нему же фильм Владимира Меньшова, получивший «Оскар» в 1981 году, показывал Москву монументальную, где каждый понимает, как ему существовать. Сперва образование, потом работа на предприятии, далее — семья, дети; понятный набор послевоенного советского человека. Москва 2004-го не такая, тут нет никакой стандартной схемы для роста и развития, зато есть миллионы возможностей. В лужковскую Москву невозможно сразу встроиться, в ней надо крутиться и вертеться, а динамичности этому ощущению добавляют музыкальные вставки, ведь «Москва слезам не верит» — это еще и мюзикл.

Ксюша берется за любую работу, старается не унывать и попутно влюбляется в перспективного Влада, молодого человека из хорошей семьи. Нечаянно она обманывает его, представляясь дочкой Сергея Лаврова (в 2004-м тот как раз из полпреда в ООН превратился в министра иностранных дел.) В сюжете возникает множество точек, отсылающих к оригинальному фильму, при этом хронометраж сериала позволяет следить не только за главной героиней, он пытается выстроить арки всех трех девушек. Может возникнуть вопрос: а кто, собственно, тут главный персонаж? Сыгравшая Машу блогерша Мария Камова моментально крадет внимание. В ее хабалистую и при этом несчастную героиню сложно не влюбиться. За развитием отношений между Олей, которую играет Анастасия Талызина, и ее краш-преподом, сыгранным Бурковским, следить одновременно очень неприятно и крайне грустно. Вместо любви тут какая-то запредельно кринжовая привязанность.

К концу четвертого эпизода, перед квантовым скачком в современность, кажется, жизнь немного налаживается. Маше делают предложение на крыше высотки на Кудринской, она уезжает со своим американцем, не получив счастья, зато поймав папика. Ольга уводит Бориса Алексеевича из семьи (точнее, он сам себя уводит себя — вот такой он человек). И только у Ксюши все по-прежнему плохо: да, у нее получилось уйти от токсичного мужа, при этом ее обман вскрывается, она разрывает отношения с Владом. Параллельно узнает, что беременна, и рожает новую москвичку — Александру.

Москва, наши дни. Вместо «Макдоналдса» — «Вкусно и точка», а на кассах оплачивают покупки улыбками. Пожалуй, эти две яркие приметы громче всего говорят, что на дворе 2024-й. Вторая часть сериала, внезапно переименованная в «Слезы в большом городе», на удивление не подробна в создании портрета эпохи, особенно если сравнивать ее с первой. Там были вещевые рынки, «Фабрика звезд», клубы «Пропаганда» и Jet Set, игры-стрелялки, диски, ролевики, экспаты и разгул гламура. 2024-й вроде бы похож на реальность, но героини тут живут свою жизнь. Ольга превращается из целеустремленной студентки мединститута в массажистку и бабушку, которая заботится о внуках Бориса от первой жены. Приехавшая погостить в Москву Маша на ресепшене отеля узнает, что американец разводится с ней, оставив без денег.

И только у Ксюши все хорошо, ее история сильнее остальных связана со временем: стартовав с торговли палеными джинсами на «Черкизоне», за 20 лет она построила миллиардный фешен-бизнес. Кто тут подразумевается в качестве прототипа? Явно не взлетевшие после ухода зарубежных марок российские модные дома типа Ushatava. Скорее, героиня Марины Александровой олицетворяет сильную женщину во главе монструозного маркетплейса. На любовном фронте у Ксении Лавровой все значительно спокойнее: наклевывается роман с бородатым альпинистом Георгием, мечтающим свить с ней рай в экоотеле-шалаше на Валдае.

Из этой точки за оставшиеся четыре серии перед зрителями разворачивают столько сюжетных хуков, что, уже наплевав на полнейший отрыв от реальности (электричка на Валдай — что?), ждешь новый эпизод, только лишь бы понять, чем все это дело кончится. Кажется, создатели тоже спешили, забывая, что у них был мюзикл, и перепрыгивали по своей истории через ступеньку. Так, появление в чебуречной Гошиных друзей во главе с Бондарчуком выглядит натуральным аттракционом «бог из машины».

Чем ближе финал, тем острее понимаешь: тут не годится типичный ромковский конец. Все герои ведут себя настолько импульсивно и непоследовательно, все случайные встречи оказываются такими судьбоносными, а любовные линии — просто невозможными, как роман крокодила и тряпки, что в финале накрывает катарсис!

Я буквально разрыдался от счастья, увидев, что сюжет не пошел в стандартную схему с «жили они долго и счастливо». Меня обрадовало, что Маша и Оля прекратили порочную практику поиска второй половинки (видимо, отправившись на терапию за рамками экрана), решив, что нужно принять себя такими, какие они есть. И только у Ксюши с ее косматым Гошей, кажется, все хорошо.

Думаю, что все досмотревшие сериал должны были испытать похожее чувство облегчения в финале. Но сколько зрителей до него дожило? При всей своей изначальной возмутительной идее (мы сделаем ремейк классики в формате мюзикла) «Москву слезами не верит» будто бы зажевало маркетингом. Сначала было громко: заявления, что это главный сериал года (с оговоркой мелким шрифтом, мол, это среди других сериалов Wink), премьера в «Октябре» с видеообращением Никиты Михалкова и премьера на Болотной площади в собянинских павильонах в рамках фестиваля «Лето в Москве». Вероятно, испугавшись хейтеров (при этом изначальная оценка в 5 баллов на Кинопоиске выросла до 6.7), массированное продвижение будто бы стали сбавлять: ну, вышел сериал и вышел, пусть медведи сами найдут мед. Переименование «Москва слезам не верит» во «Все только начинается» на четвертой серии и обратно стало сигналом, что у кого-то начали сдавать нервы (в итоге обе части превратились в восьмисерийное шоу «Москва слезам не верит. Все только начинается»; первая имеет подзаголовок «Часть I», вторая — «Слезы в большом городе»). А про финал сезона забыли рассказать в соцсетях — призыв смотреть был опубликован спустя 10–20 минут после выхода эпизода.

Кажется, авторы так сильно задрали амбиции, что сами испугались. В итоге МСНВ попал в идеальный шитшторм завышенных ожиданий и всеобщего скепсиса по поводу ремейков всего советского. На мой взгляд, он не заслужил такого отношения ни от авторов, ни от зрителей. Остается только мечтать: если бы «Москва слезами не верит» выпустили под Новый год (его как раз отмечают в восьмой серии), атмосфера праздника позволила бы наплевать на условности. И тогда бы в декабре мы умильно смотрели на вымышленную Москву — такую сказочную, где все платят улыбками и где все будет хорошо, даже в следующем году.