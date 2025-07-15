«Мои героини ошиблись в выборе профессии, мужа, своего пути»: Марина Александрова — о 40-летних и о том, зачем перечитывать Гурченко

До определенного времени я почти не снималась в комедиях. Пожалуй, после «Домашнего ареста» комедийные истории стали появляться чаще. Раньше же я этого жанра боялась и, будучи молодой, шла по пути наименьшего сопротивления. Где-то не проходила кастинг, потому что не могла себя отпустить, не было у меня внутреннего фундамента для этого. Все изменил мой муж Андрей Болтенко, который помог мне иначе взглянуть на себя, свой жанр, аудиторию. Я специально ездила учиться на курсы в Лос-Анджелесе и в Нью-Йорке. Это был офигенный апгрейд: там тебя никто не знает, можешь пробовать что угодно и совершать какие угодно ошибки. Я понимала, что комедия во мне где-то глубоко сидит, но владеть ею технически я не умею. Оказалось полезным изучить свои острые реакции, актерскую импровизацию в технике Стенфорда Майзнера. Мне объяснили, что личность артиста зависит от личности человека. Если ты не будешь постоянно себя развивать и выбивать у себя землю из-под ног, попадать в какие-то неудобные ситуации, то не будешь расти — умственно, физически, эмоционально. Так я полюбила комедию и стала, наоборот, ее везде искать. После «Екатерины» я не снималась девять месяцев, чтобы потом в моей жизни случился «Домашний арест». Позже Сергей Урсуляк назвал меня «принцессой-клоунессой», имея в виду, что у меня есть одна сторона и есть другая.