Антон Рогачёв, 24 года, актер. Играл в «Этерне», «Жвачке» и «Конце света»

«Этерна» закончилась, но это не значит, что мы не будем продолжать знакомить вас с молодыми актерами, которые в ней снялись. Например, сегодня в рубрике «Привет! Меня зовут…» — Антон Рогачёв , 24-летний выпускник театральной школы Олега Табакова, который в масштабном фэнтези сыграл Альдо Ракана. В рубрике, где Кинопоиск предлагает молодым кинематографистам ответить на вопросы специальной анкеты, Антон рассказывает об опыте съемок в Узбекистане, признается в любви «Аватару» Джеймса Кэмерона и вспоминает главный урок, полученный от Владимира Машкова.

Меня зовут Антон, мне 24. Я родился на севере Архангельской области в городе Шенкурске 19 марта. Моя семья переехала на юг в город Россошь, когда мне было пять лет. Дворовые разборки, первая любовь, двойки, первый мотоцикл, встреча с участковым — все это было на юге. Но нет, я не совсем раздолбай. В девятом классе поспорил с родителями, что стану отличником, и даже стал им. Но ненадолго: надоело. Я любил математику и химию, поэтому выбрал их для экзаменов. Летом поехал в лагерь для математиков, и там мне понравилась девочка, которая занималась в театральной студии. Конечно, и я пришел в эту студию. Актером становиться не собирался, друг позвал поступать к Табакову, поехал с ним за компанию в Саратов. Теперь работаю в «Табакерке».