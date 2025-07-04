Антон Рогачёв, 24 года, актер. Играл в «Этерне», «Жвачке» и «Конце света»

«Этерна» закончилась, но это не значит, что мы не будем продолжать знакомить вас с молодыми актерами, которые в ней снялись. Например, сегодня в рубрике «Привет! Меня зовут…» — Антон Рогачёв, 24-летний выпускник театральной школы Олега Табакова, который в масштабном фэнтези сыграл Альдо Ракана. В рубрике, где Кинопоиск предлагает молодым кинематографистам ответить на вопросы специальной анкеты, Антон рассказывает об опыте съемок в Узбекистане, признается в любви «Аватару» Джеймса Кэмерона и вспоминает главный урок, полученный от Владимира Машкова.
Дата рождения: 19 марта 2001 года
Место рождения: Шенкурск
Рост: 184 см
Цвет глаз: голубые
Меня зовут Антон, мне 24. Я родился на севере Архангельской области в городе Шенкурске 19 марта. Моя семья переехала на юг в город Россошь, когда мне было пять лет. Дворовые разборки, первая любовь, двойки, первый мотоцикл, встреча с участковым — все это было на юге. Но нет, я не совсем раздолбай. В девятом классе поспорил с родителями, что стану отличником, и даже стал им. Но ненадолго: надоело. Я любил математику и химию, поэтому выбрал их для экзаменов. Летом поехал в лагерь для математиков, и там мне понравилась девочка, которая занималась в театральной студии. Конечно, и я пришел в эту студию. Актером становиться не собирался, друг позвал поступать к Табакову, поехал с ним за компанию в Саратов. Теперь работаю в «Табакерке».
— Что тебя сегодня порадовало?
— То, что сегодня в зале, где я занимаюсь, после трехмесячного перерыва наконец-то заработал бассейн. Люблю плавать!
— Назови три фильма, которые оказали на тебя влияние.
— Первый определенно «Романс о влюбленных» Андрея Кончаловского. Три года назад он меня настолько воодушевил, что по сей день слушаю музыку оттуда. Ее, кстати, написал великий Градский, которого я очень люблю. Особенно нравится пересматривать записи с концертов, где Александр Борисович еще молодой. Его голос, чувство музыки, фирменный полет и обнаженный нерв помогают жить, когда все вдруг навалилось. Вторым фильмом назову «Леона» Люка Бессона. В этом кино бешеная энергетика и химия между актерами. Сцена гибели — каждый раз до слез. Ну а третьим пусть будет «Мулен Руж». Потому что это не просто мюзикл, а самый настоящий эпос. Очень трогает история этой, казалось бы, невозможной любви между куртизанкой Сатин и писателем Кристианом.
— Первый фильм/мультфильм, который ты посмотрел в кинотеатре?
— «Аватар»! То есть в кино я, получается, пошел в 8 лет. До этого времени в Шенкурске — маленьком городке, откуда я родом, — просто не было кинотеатров. Так что в 2009-м нам всем сорвало крышу. С тех пор Кэмерон — мой любимый режиссер.
— Худший и лучший фильмы для первого свидания?
— «Мулен Руж», опять же, здорово посмотреть вдвоем. Но раз он звучал уже, то пусть будет «Выживут только любовники» Джима Джармуша. А вот «Вечное сияние чистого разума» для первого свидания категорически не подходит. Все будут думать о бывших — на фига оно надо?! Но когда будете в отношениях, то можно уже и включить, ведь кино-то на самом деле потрясающее.
— Любовь — это…
— Внимание. Все просто.
— Какой последний фильм заставил тебя плакать?
— Меня достаточно легко растрогать. Недавно вот пересматривал «Титаник» и рыдал как в первый раз. Та же история с «Интерстелларом». Решил включить и залил всю комнату слезами.
— Поговорим про «Этерну». Долгожданный релиз наконец-то состоялся, все серии на Кинопоиске. Что чувствуешь сейчас? Опустошение? Умиротворение?
— Облегчение и радость. Этот проект делала огромная команда профессионалов. Судя по откликам, что я успел получить, все было не зря. Причем хорошие отзывы оставляют как простые зрители, так и люди из индустрии.
— От кого особенно приятно было получить похвалу?
— У меня есть специальная фокус-группа из близких мне друзей. 80 процентов из нее отнеслись к «Этерне» положительно, что, безусловно, радует.
— А как для тебя все началось?
— С кастинга, как и всегда. Правда, сперва не моего — пробовались сплошь знакомые и друзья. Через месяц пригласили меня. И потом еще пять раз ходил. Сценарий нам тогда не скидывали, поэтому оценить поначалу смог лишь синопсис. Но и по нему уже было ясно, что грядет нечто необычное. Интересно было работать в жанре фэнтези. Вся команда хотела попробовать свои силы на этом непаханом в России поле. Для меня же одним из ключевых факторов стал впечатляющий исторический сеттинг. Фактура XVI — XVIII веков, необычные костюмы, интересные герои — все это цепляло даже на бумаге.
— Ты читал оригинал?
— Как артисту мне важен именно сценарий, который, как ни крути, все равно работает по своим законам. Но к первоисточнику, разумеется, обращался, хоть и ограничился четырьмя книгами. Остальные мы обсудили с нашим креативным продюсером Никитой Сугаковым, который помогал всем артистам развязать сюжетные узелки, сплетенные автором цикла «Отблески Этерны» — писательницей Верой Камшой.
— Фанаты книжного цикла не зверствуют? Оправдал их ожидания, как думаешь?
— У нас была парочка встреч с поклонниками, на них ребята подходили и говорили, что смотрят сериал с большим интересом. Полагаю, что все самое важное нам с коллегами удалось уловить и воплотить на экране.
— Опиши своего Альдо Ракана для тех, кто книгу не читал. Какой он?
— На первый взгляд он может показаться легким, импульсивным юношей, совершающим не очень обдуманные поступки. Однако Альдо — сложный персонаж. Да, первородный наследник престола, но все же человек, как все мы. Человек, которому свойственно ошибаться и особенно любить. Надеюсь, смогу развивать его и дальше, потенциал для этого есть.
— Костюмы твоего персонажа самые пышные. Но кажется, и самые неудобные. Как тебе в них работалось?
— Пышные — не то слово! В них действительно не особо удобно и к тому же очень жарко. Сначала надеваешь гетры, потом шорты. На шорты еще одни шорты и верхнюю часть костюма. Само собой, все это сделано на совесть, из плотных тканей, которые на 40-градусной жаре в Узбекистане не очень-то дышат. Однако примерно к восьмой смене я привык и перестал обращать внимание на дискомфорт, гонял в этом всем великолепии, как в своем родном.
— Как тебе съемки в Узбекистане?
— Меня очень впечатлили Хива и Бухара! Они, несомненно, входят в топ мест, где удалось побывать в 2023-м. Изначально я представлял себе что-то более простое и провинциальное. А на деле увидел старинные города с завораживающей архитектурой, которая интересна всему миру. В Узбекистане много туристов из Франции, Германии и Италии. Еще там очень-очень вкусно! Фрукты, особенно арбузы и дыни, сочнейшие, шашлык — потрясающий. А еще узбеки очень гостеприимные и любознательные — вокруг съемочных локаций собирались толпы местных жителей.
— Некоторые твои коллеги освоили для съемок верховую езду. Пришлось ли тебе чему-то научиться ради «Этерны»?
— Мне ничего не досталось! Ни верховой езды, ни фехтования. Так что на всех пресс-турах и встречах, когда задают похожий вопрос, я просто слушаю истории коллег.
— Насколько знаю, ты сейчас снимаешься в «Битве моторов». Можешь рассказать, кого там играешь, и поделиться впечатлениями от производства столь масштабного проекта?
— Я играю Ивана Иванова — историческую личность, автогонщика-испытателя, который помогает команде Андрея Нагеля. После того как прочел сценарий, понял, что хочу быть частью этой истории, и вот это случилось. Это кино про молодых парней, которые, рискуя всем, создали первый гоночный автомобиль в Российской империи. Я был счастлив, когда меня привезли на тест-драйв машины того времени. Вместе с Мартином Ивановым, каскадером-легендой, мы гоняли на исторической тачке. Есть такие машины, в которые создатели вложили всю душу и часть своей жизни. Это как раз про «Руссо-Балт».
— Расскажи о своих музыкальных предпочтениях.
— Сейчас я преимущественно пользуюсь «Моей волной» и плейлистами в Яндекс Музыке. Например, «Мою волну» под бодрое настроение включаю, когда куда-то бегу, занимаюсь спортом или езжу за рулем. Если я хочу провести время продуктивно, то прошу Алису включить музыку для серфинга — эти мотивы почему-то настраивают на работу. Еще иногда врубаю плейлист с музыкой 2000-х. Иными словами, я меломан. После Linkin Park могу включить мэшап Надежды Кадышевой с 50 Cent, а сразу после — Pink Floyd и «АукцЫон».
Есть также плейлисты под конкретные активности. Например, отдельный список песен для катания на сноуборде. Его я обновляю ежегодно, по крупицам собираю пять-шесть часов музыки для катания на склоне.
— Есть композиция, которая лучше всего говорит о тебе?
— Сегодня это песня «Плакала береза» группы «Корни».
— У тебя есть хобби?
— Уже упомянутый спорт. Обожаю бегать. Особенно летом и в плохую погоду. Как только начинается ливень, одеваюсь и 30 — 40 минут с большим удовольствием бегу. Еще занимаюсь плаванием, боксом, сноубордингом. В этом году к списку добавился яхтинг. Побывал в Турции на регате, в составе команды из девяти человек ходил по Средиземному морю. Научился вязать узлы, ставить паруса и понял, что это мое!
Люблю походы! Я вообще все детство провел в палатках. В 9-м классе, помню, жил в лесу полтора месяца! Ну, и езда на машине — это тоже своего рода хобби. В прошлом году — особенно этим горжусь — проехал от Архангельска до Владикавказа.
— Ты также ведешь Telegram-канал. Это для тебя дневник или скорее способ держать связь с поклонниками?
— Так уж сложилось, что без соцсетей нынче никуда. В запрещенные приложения заходить стало тяжеловато, все эти VPN надоели. Поэтому выбор пал на Telegram, где очень удобно рассказывать людям о своих активностях и мероприятиях — спектаклях и творческих встречах.
— Как развивается твоя театральная карьера?
— Я люблю театр. В этом году будет мой четвертый сезон в Театре Олега Табакова. Я буду открывать его спектаклем по рассказам Шукшина «Охота жить» 13 и 14 сентября. Буду ждать. Честно скажу, что на данный момент я не сделал в театре того, что задумал, уверен, этот важный для меня этап еще впереди.
— Твой самый большой в жизни страх?
— Парадоксально, но в эпоху цифровизации, когда все на связи 24/7, я боюсь одиночества.
— Что поддерживает тебя в трудные времена?
— Стараюсь поддерживать себя сам. Первая пилюля от нестабильного состояния — жесткий распорядок дня и спорт. Порой достаточно просто собраться с мыслями и хорошенько побегать. Если этого не хватает, то на помощь приходит вторая пилюля — встречи с близкими. Таких у меня семь человек, и я точно знаю, что они никогда не осудят и всегда помогут. Собственно, стараюсь отвечать им тем же.
— Самый ценный урок, который получил от наставника/мастера / коллеги по площадке?
— Мой первый большой учитель — Владимир Машков, чью мастерскую я окончил в театре Табакова. И он всегда нам говорил: «Смотрите на себя со стороны». Это самый пока что ценный урок, благодаря которому я вообще начал сниматься в кино. С тех пор стараюсь конструктивно смотреть на себя в кадре, искать, что можно улучшить.
— С какими режиссерами ты хотел бы поработать в будущем?
— С Егором Перегудовым и Антоном Фёдоровым. Они делают крутые спектакли.
— Твое тотемное животное?
— Львенок из мультфильма «Как львенок и черепаха пели песню».
— Что бы ты сказал себе пятилетнему?
— Вы что, не смотрели «Назад в будущее»? Нельзя сталкиваться с собой! Я бы просто аккуратно взглянул, и всё. Говорить бы ничего не стал.
— Что бы пожелал себе через 20 лет?
— Меньше думать и больше делать.
Автор: Никита Демченко
Фото: Маша Федина для Кинопоиска