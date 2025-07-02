Великий Излом приближается. Рекапы и обсуждение сериала «Этерна»

5 июля на Кинопоиске вышли первые два эпизода фэнтези «Этерна». Действие сериала происходит в мире Кэртиана, напоминающем Европу XVII века. Кэртиана стоит на пороге гибели, пока все охвачены борьбой за власть, и спасти ее могут только наследники богов. Здесь мы будем пересказывать события вышедших серий и собирать все материалы, посвященные «Этерне».
1-я серия
Вышла 5 июля
Мир гибнет под потоком метеоритов, пока пятеро людей в мантиях проводят магический обряд. Когда крушение мира прекращается, они падают замертво. Все это сон юного Ричарда Окделла (Дмитрий Калихов). Мальчик просыпается в холодном поту и бежит к отцу Эгмонту (Виктор Добронравов), который был участником обряда во сне, и видит его живым.
Училище оруженосцев Лаик. Повзрослевший Ричард (Иван Трушин) принимает присягу унара (так называют воспитанников Лаика) и с остальными будущими оруженосцами знакомится с комендантом — капитаном Арамоной (Виталий Коваленко). Тот рассказывает юношам о правилах училища и представляет духовника — отца Германа (Иван Добронравов).
За первым же ужином у Ричарда возникает конфликт с Эстебаном Колиньяром (Алексей Лукин), который утверждает, что потомкам предателей, как Ричард, здесь не место. Начинается флешбэк о том, что происходило в Надоре, родовом замке семьи Окделл, 8 лет назад. Эгмонт Окделл активно обсуждает с одним из соратников будущее восстание и судьбу Альдо Ракана — потомка свергнутой династии, которого Окделл хочет вернуть на трон. Юный Альдо живет в городе-государстве Агарис. Он рвется сам возглавить войска, но наставник, эсперадор Адриан (Виктор Вержбицкий), объясняет ему, что восстанавливать справедливость будет Эгмонт Окделл, верный подданный Альдо.
Надор. Эгмонт учит юного Ричарда стрельбе из лука и объясняет, почему уходит на войну за Окделлов: его роду пришло время сдержать клятву, данную Раканам. В этот же день, несмотря на мольбы супруги, Эгмонт уезжает вместе с Робером Эпинэ (Павел Чинарёв).
В это же время в Олларии, столице королевства Талиг, действующий король-узурпатор (Михаил Тройник) обсуждает с кардиналом Сильвестром (Евгений Сидихин) и другими придворными планы мятежников. Панику от приближения восставших прерывает генерал Рокэ Алва (Юрий Чурсин). Он обещает остановить мятеж, взамен требуя управления королевской гвардией.
В резиденции главы церкви — эсперадора в Агарисе тоже только и разговоров, что о будущем восстании. Туда же прибыл отец Герман. Эсперадор Адриан делится с ним опасениями по поводу грядущего конца света. Адриан поручает Герману как своему лучшему ученику найти храм четырех богов — только так можно спасти мир от Великого Излома.
На болота Ренквахи, где располагается лагерь мятежников, в одиночку прибывает Рокэ Алва и вызывает Эгмонта на дуэль. Тот, как человек чести, соглашается, несмотря на возражения Робера Эпинэ и предложения Арамоны убить Рокэ прямо сейчас. На следующее утро Алва убивает Окделла. Проходит 8 лет. Графиня Окделл (Юлия Марченко) провожает Ричарда в Лаик, вручая ему фамильный кинжал и намекая на месть Рокэ. Сестра Ричарда, Айрис (Ксения Трейстер), пытается остановить брата от мести, называя мать сумасшедшей, но юноша намерен идти до конца.
Возвращаясь в Лаик, мы видим последствия словесной перебранки Окделла и Колиньяра: всех унаров лишают сна и ужина, отправляя на марш-бросок с ловушками и препятствиями по ночному лесу. Последним, выручая Валентина Придда (Илья Виногорский) по пути, приходит Ричард.
Отец Герман осматривает старый храм в Лаике, где на стене находит знакомый знак совы. Такой же выгравирован на игральный фигурке, полученной им 8 лет назад в таинственной общине гоганов. Тогда он искал информацию о храме четырех богов и пытался попасть в богатейшую библиотеку гоганов. Глава общины Енниоль (Евгений Стычкин) поставил Герману условие — обыграть его дочь, юную Мэллит, в игре в короли, напоминающей шахматы. Увы, девочка одерживает верх. Но к удаче Германа ее заинтересовали вопросы о Старой Гальтаре, поэтому она незаметно передала ему фигурку с совой на прощание. Спустя годы благодаря этому Герман находит пророчество в храме в Лаик, еще не подозревая, что из Агариса бегут полчища крыс, а эсперадор Адриан скончался.
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2-я серия
Вышла 5 июля
После смерти Эгмонта (Виктор Добронравов) собранные им вассалы моментально разбегаются, руководствуясь призывами Арамоны (Виталий Коваленко) о том, что король Оллар (Михаил Тройник) помилует всех, кто сложил оружие. На поле боя остаются лишь Робер Эпинэ (Павел Чинарёв) и группа преданных солдат, которые будут разбиты. В замке короля празднуют победу над мятежниками.
Робера Эпинэ без сознания привозят в Агарис. Рокэ (Юрий Чурсин) пощадил его как человека, сражавшегося до конца. Юный Альдо вызывается ухаживать за тяжело раненным Эпинэ. Проходит 8 лет. Альдо (Антон Рогачёв) и Робер вместе раздают еду бездомным: первый повзрослел и большое внимание уделяет внешнему виду, а второй, напротив, живет в скромности и дал обет не брать в руки оружие.
В Лаик на уроке истории и военного мастерства разбирают мятеж Эгмонта Окделла. Арамона задает Эстебану (Алексей Лукин) и Ричарду (Иван Трушин) вопросы, сталкивающие юношей, однако отец Герман прекращает назревающий конфликт. Наедине Герман дает коменданту понять, что придирки к Ричарду от дважды предателя Арамоны (тот предал Окделла-старшего) он терпеть не намерен.
Бабушка Альдо, Матильда (Оксана Базилевич), просит Робера защищать Альдо во что бы то ни стало. Сразу после этого разговора Альдо и Робер идут к гоганам, где Енниоль (Евгений Стычкин) вручает им мешочек золотых монет и обещает еще больше, чтобы законный наследник вернул себе трон. Робер ему не верит, в отличие от Альдо. Когда они уходят, Енниоль подзывает подросшую Мэллит, которая тайком наблюдала за разговором. Мэллит думает, что отец хочет выдать ее замуж за Ракана. На самом деле, Енниоль планирует провести таинственный обряд, где Мэллит выступит залогом. Она узнает, если Альдо обманет Енниоля, и будет чувствовать боль наследника.
Тем временем Альдо и Робер встречают в Агарисе старика, одного из участников восстания Окделла. Он грубит Роберу и пытается узнать, почему Алва оставил полководца в живых. После Альдо задает другу тот же вопрос. Оказывается, Алва пощадил Эпинэ, но запретил ему возвращаться в Талиг.
У компании унаров, в том числе у Ричарда, ночная увеселительная вылазка с вином. Они приходят в храм, который до этого нашел Герман. Валентин (Илья Виногорский) объясняет, что это, оказывается, бывший храм ордена Мудрости. Вокруг столицы таких было семь, а конкретно в этом находилась бесследно пропавшая библиотека, включавшая тысячелетние рукописи. Также Валентин рассказывает товарищам предание о Четырех — наследниках богов, которые, объединившись, могут спасти мир.
Отец Герман посещает кардинала Сильвестра (Евгений Сидихин) в столице, дает характеристики каждому из унаров. Помимо этого, он делится с кардиналом опасениями по поводу приближения Великого Излома. Кардинал не желает верить в сказанное Германом, но тот настаивает.
На Альдо посреди белого дня покушаются убийцы, посланные королем-узурпатором. Отбившись от них, Робер советует другу залечь на дно, но Альдо не согласен. Он принимает предложение гоганов, чтобы получить деньги и возможность вернуть власть.
В Лаик Арамона продолжает стравливать Ричарда и Эстебана, на этот раз ставит их в пару по фехтованию. Эстебан ранит Ричарда, выигрывая бой. Следом Ричард сражается уже с Валентином. К счастью, Валентин оказывается на стороне Ричарда и позволяет ему обойти себя, чтобы сдать экзамен. Арамона хочет уличить унаров в жульничестве, но друзья Ричарда выступают свидетелями того, что поединок был честный. Арамона вынужденно признает результаты.
Альдо снова встречается с Енниолем. Тот готов помочь наследнику, а в обмен просит право на Старую Гальтару и право торговли в Талиге. Альдо соглашается, и Енниоль проводит таинственный обряд между Раканом и Мэллит. Теперь они связаны: если свою часть договора нарушат гоганы, Мэллит умрет, а если Альдо — умрет он.
Автор: Бэтси Исакова
А как вам первые серии? Кто из героев понравился? На чьей вы стороне — Раканов с Окделлами или Олларов?
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