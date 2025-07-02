Великий Излом приближается. Рекапы и обсуждение сериала «Этерна»

1-я серия Вышла 5 июля

Павел Чинарёв и Виктор Добронравов

Мир гибнет под потоком метеоритов, пока пятеро людей в мантиях проводят магический обряд. Когда крушение мира прекращается, они падают замертво. Все это сон юного Ричарда Окделла (Дмитрий Калихов). Мальчик просыпается в холодном поту и бежит к отцу Эгмонту (Виктор Добронравов), который был участником обряда во сне, и видит его живым.

Училище оруженосцев Лаик. Повзрослевший Ричард (Иван Трушин) принимает присягу унара (так называют воспитанников Лаика) и с остальными будущими оруженосцами знакомится с комендантом — капитаном Арамоной (Виталий Коваленко). Тот рассказывает юношам о правилах училища и представляет духовника — отца Германа (Иван Добронравов).

За первым же ужином у Ричарда возникает конфликт с Эстебаном Колиньяром (Алексей Лукин), который утверждает, что потомкам предателей, как Ричард, здесь не место. Начинается флешбэк о том, что происходило в Надоре, родовом замке семьи Окделл, 8 лет назад. Эгмонт Окделл активно обсуждает с одним из соратников будущее восстание и судьбу Альдо Ракана — потомка свергнутой династии, которого Окделл хочет вернуть на трон. Юный Альдо живет в городе-государстве Агарис. Он рвется сам возглавить войска, но наставник, эсперадор Адриан (Виктор Вержбицкий), объясняет ему, что восстанавливать справедливость будет Эгмонт Окделл, верный подданный Альдо.

Надор. Эгмонт учит юного Ричарда стрельбе из лука и объясняет, почему уходит на войну за Окделлов: его роду пришло время сдержать клятву, данную Раканам. В этот же день, несмотря на мольбы супруги, Эгмонт уезжает вместе с Робером Эпинэ (Павел Чинарёв).

В это же время в Олларии, столице королевства Талиг, действующий король-узурпатор (Михаил Тройник) обсуждает с кардиналом Сильвестром (Евгений Сидихин) и другими придворными планы мятежников. Панику от приближения восставших прерывает генерал Рокэ Алва (Юрий Чурсин). Он обещает остановить мятеж, взамен требуя управления королевской гвардией.

В резиденции главы церкви — эсперадора в Агарисе тоже только и разговоров, что о будущем восстании. Туда же прибыл отец Герман. Эсперадор Адриан делится с ним опасениями по поводу грядущего конца света. Адриан поручает Герману как своему лучшему ученику найти храм четырех богов — только так можно спасти мир от Великого Излома.

На болота Ренквахи, где располагается лагерь мятежников, в одиночку прибывает Рокэ Алва и вызывает Эгмонта на дуэль. Тот, как человек чести, соглашается, несмотря на возражения Робера Эпинэ и предложения Арамоны убить Рокэ прямо сейчас. На следующее утро Алва убивает Окделла. Проходит 8 лет. Графиня Окделл (Юлия Марченко) провожает Ричарда в Лаик, вручая ему фамильный кинжал и намекая на месть Рокэ. Сестра Ричарда, Айрис (Ксения Трейстер), пытается остановить брата от мести, называя мать сумасшедшей, но юноша намерен идти до конца.

Возвращаясь в Лаик, мы видим последствия словесной перебранки Окделла и Колиньяра: всех унаров лишают сна и ужина, отправляя на марш-бросок с ловушками и препятствиями по ночному лесу. Последним, выручая Валентина Придда (Илья Виногорский) по пути, приходит Ричард.

Отец Герман осматривает старый храм в Лаике, где на стене находит знакомый знак совы. Такой же выгравирован на игральный фигурке, полученной им 8 лет назад в таинственной общине гоганов. Тогда он искал информацию о храме четырех богов и пытался попасть в богатейшую библиотеку гоганов. Глава общины Енниоль (Евгений Стычкин) поставил Герману условие — обыграть его дочь, юную Мэллит, в игре в короли, напоминающей шахматы. Увы, девочка одерживает верх. Но к удаче Германа ее заинтересовали вопросы о Старой Гальтаре, поэтому она незаметно передала ему фигурку с совой на прощание. Спустя годы благодаря этому Герман находит пророчество в храме в Лаик, еще не подозревая, что из Агариса бегут полчища крыс, а эсперадор Адриан скончался.

Читайте и слушайте также: