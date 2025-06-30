«Этерна», «Гадкая сестра» и «Гачиакута»: главные премьеры Кинопоиска в июле

Мистическое фэнтези, основанное на цикле книг Веры Камши, и многообещающее аниме по мотивам манги Кэй Ураны. Норвежская «Субстанция» про сестру Золушки и российская «Живая сталь» про Илью Муромца и Соловья-разбойника. Комедии про ловеласа с рогами и бизнес-леди в ОАЭ. Психологический триллер The Weeknd и первый сериал Романа Михайлова. А еще спорт — TOP DOG 27, UFC и РПЛ. Рассказываем о самых интересных июльских релизах нашего онлайн-кинотеатра.

Главное

Премьера: 5 июля

Мистическое фэнтези, основанное на цикле книг Веры Камши. Действие происходит в вымышленном мире Кэртиана, напоминающем Европу XVII века. Спасти мир от Великого Излома смогут только четыре повелителя. На пороге конца света мир охвачен борьбой за власть, а политические интриги переплетаются с магией. Сын мятежника хочет отомстить убийце отца, а потомок сверженной династии — вернуть трон. Но всех их ждет столкновение с самой великой силой на планете — судьбой, а спасти их сможет только любовь. В «Этерне» появятся Иван Трушин, Алексей Лукин, Юрий Чурсин, Антон Рогачёв, Павел Чинарёв, Валентина Ляпина, Илья Виногорский, Ксения Трейстер и другие. Шоураннером выступил Евгений Баранов, а постановщиком — Сергей Трофимов, сорежиссер сериала «Нулевой пациент» и военного боевика «Девятаев». Всего будет шесть серий.

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Премьера: 10 июля

История о противостоянии Ильи Муромца и Соловья-разбойника в альтернативном будущем. Когда-то разбойник (Никита Ефремов) хитростью победил Муромца (Любимцев) и переписал историю, присвоив себе все подвиги богатыря. В наши дни Соловей решает оживить темного бога Велеса, которому продал душу. Профессору Киселёву (Антон Васильев) удается найти Муромца в северных льдах и вернуть в наш мир с помощью стального сердца. Теперь профессорским сыновьям (Тимофей Кочнев и Марк-Малик Мурашкин) предстоит помочь Муромцу победить врага в поединках гигантских воинов-роботов на «Робоарене». Картину в духе «Живой стали» поставил Карен Оганесян («Игра на выживание», «Черное облако»).

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Премьера: 3 июля

Сногсшибательный бьюти-хоррор из программ «Сандэнса», Берлинале и ММКФ, который можно назвать норвежской «Субстанцией». Режиссер Эмили Блихфельдт пересказывает всем известную сказку о Золушке, но в центр сюжета ставит не красавицу, потерявшую туфельку, а ее сводную сестру по имени Эльвира. Чтобы стать лучшей версией себя и привлечь внимание принца на королевском балу, девушка проходит через чудовищные телесные испытания — от ринопластики без наркоза до поглощения паразитического червя для быстрого похудения. Критики хвалят «Гадкую сестру» за актуальность, гротеск и смелость дебютантки, удачно сочетающей сатиру и черный юмор с кровавыми, в духе Кроненберга, сценами.

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Премьера: 3 июля

Ловелас Андрей (Кузьма Сапрыкин) изменяет своей девушке Насте (Ольга Веникова). В отместку бабушка Насти проклинает парня, и у него буквально вырастают рога. Чтобы снять проклятие, Андрею нужно влюбиться по-настоящему. Вероятно, перед нами ромком-версия «Рогов» с Дэниэлом Рэдклиффом. В фильме от создателей «Моя мама — шпион» также приняли участие Екатерина Волкова, Михаил Горевой, Эра Зиганшина и Дмитрий Хрусталёв.

Премьера: 6 июля

Потенциальный аниме-хит, основанный на популярной манге Кэй Ураны. Юный Рудо живет в трущобах процветающего футуристического мегаполиса, где все ненужное, людей и вещи, сбрасывают в огромную яму — Бездну. Оказывается там и протагонист, ложно обвиненный в убийстве приемного отца Регто, но в мире мусора он находит не смерть, а верных товарищей и суперсилы, с которыми еще предстоит освоиться. Сценарий адаптации писал Хироси Сэко, работавший над «Атакой титанов», «Магической битвой» и «Дорохэдоро», а за анимацию отвечала студия Bones Film — дочерняя компания Bones, известной по «Моей геройской академии».

Премьера: 15 июля

Психологический триллер Трея Эдварда Шульца («Оно приходит ночью», «Волны»), снятый еще в 2023-м по мотивам шестого студийного альбома The Weeknd — «Hurry Up Tomorrow» (оригинальное название фильма). Сам Эйбел Тесфайе выступил в качестве продюсера и соавтора сценария, а также сыграл в нем главную роль — самого себя. По сюжету Тесфайе, страдая от депрессии, бессонницы, потери голоса и расставания с девушкой, связывается с безумной фанаткой-пироманкой (Дженна Ортега). Менеджера певца играет Барри Кеоган. Как и в случае с «Кумиром», западная пресса ленту The Weeknd разгромила.

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Премьера: 18 июля

Режиссер-самородок Роман Михайлов вслед за семью фильмами выпускает сериал в семи частях, основанный на собственном романе «Дождись лета и посмотри, что будет» (Премия Андрея Белого в 2021 году). Конец 1980-х — начало 1990-х, Руслан (Олег Чугунов), сын шулера (Кирилл Полухин), видит свадьбу прекрасной незнакомки (Мария Мацель) и влюбляется до беспамятства. С тех пор она является ему во снах и трипах, а юноша, оказавшись в Санкт-Петербурге, отправляется на поиски полусказочной дамы сердца. В эпизодах — Марк Эйдельштейн, Дарья Екамасова, Фёдор Лавров, Лев Зулькарнаев. По словам критиков, Михайлову удалось создать «кино ручной выделки, которое не поддается четкому жанровому определению и образует свой микрокосм из Тарковского, линчкора и восточной эзотерики».

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Премьера: июль

Успешная бизнес-леди Виктория уговаривает подчиненного Романа притвориться ее мужем перед инвесторами из ОАЭ, чтобы заполучить крупный контракт. Вместе герои летят заключать сделку в Дубай, где их заставляют сыграть пышную свадьбу. Комедия от продюсера Сарика Андреасяна, сделанная по лекалам «Предложения» с Сандрой Буллок. Режиссером выступил Дмитрий Власкин. В главных ролях — сам Власкин, Диана Пожарская, Софья Зайка и Павел Прилучный в образе арабского бизнесмена. Съемки проходили в Дубае.

Премьера: июль

В первом сезоне опер с запущенной формой алкогольной зависимости, Борис (Владимир Яглыч), узнал от врача, что скоро умрет. Он решил уйти из жизни героем, чтобы дочь могла им гордиться, и стал браться за самые опасные дела, но смерть постоянно обходила его стороной. В продолжении комедийного экшена суицидально-неуязвимый коп проводит несколько месяцев в больнице и возвращается домой. Теперь супруга знает о болезни, и Борис устраивается продавцом в магазин. Мария Ахметзянова, Фёдор Лавров, Катя Кабак и Нодар Джанелидзе вернулись к своим ролям. Кресло режиссера вновь занял Михаил Поляков («О чем говорят мужчины. Простые удовольствия»).

Комедии

Премьера: 15 июля

Британско-испанская трагикомедия, основанная на реальных событиях. Циничный англичанин приезжает преподавать английский в школу-интернат для мальчиков в Аргентине накануне государственного переворота. Там он заводит дружбу с магелланским пингвином, которого спасает на пляже. Сценарий написал Джефф Поуп (номинант на «Оскар» за «Филомену»), а за режиссуру отвечал Питер Каттанео (номинант на «Оскар» за «Мужской стриптиз»). Главные роли достались Стиву Кугану, Бьёрну Густафссону и Джонатану Прайсу.

Премьера: 29 июля

Любитель выпивки Марк (Фредерик Лау, «Эксперимент 2: Волна») из-за вождения в нетрезвом виде лишается водительских прав и отправляется на курсы по борьбе с алкогольной зависимостью. На встречах мужчина встречает Хелену (Нора Чирнер, «Любовь между строк»), которая также пытается избавиться от пагубной привычки. Жизнеутверждающая трагикомедия из Германии от сценариста «Не/смотря ни на что».

Триллеры и детективы

Премьера: 1 июля

Криминальный детектив Сон Ён-хва («Красная манжета») о легендарном корейском профайлере (Хан Сок-кю). Он в одиночку воспитывает дочь (Чхэ Вон-бин) и внезапно узнает, что девушка замешана в убийстве, которое он расследует.

Премьера: 10 июля

Девушка-полицейская под прикрытием полностью рвет связи с близкими и друзьями, чтобы внедриться в баскскую леворадикальную группировку ЭТА. Испанский триллер, основанный на реальных событиях. Главные роли исполнили Каролина Юсте и Луис Тосар. Фильм получил 13 номинаций на кинопремию «Гойя» и победил в категориях «Лучший фильм» и «Лучшая актриса».

Премьера: 17 июля

Южнокорейский боевик Ким Мин-су, сценариста криминального экшена «Безжалостный». В центре сюжета — коррумпированные полицейские Мён-дык и Дон-хёк (Чон У и Ким Дэ-мён). Первый берет взятки ради больной дочери, а второй помогает другу с игорными долгами. Коллеги решают украсть деньги у китайской мафии, но все идет не по плану, и теперь за ними охотятся и полиция, и преступники.

Драмы

Премьера: 1 июля

Шестисерийный мини-сериал о том, как шведские компьютерные специалисты Готтфрид Свартхольм, Петер Сунде и Фредрик Нейж создали The Pirate Bay — крупнейший в мире сайт, где можно совершенно бесплатно скачивать музыку, фильмы, сериалы и другие файлы. Главные роли исполнили Симон Карлссон, Вилльям Лемплинг и Арвид Сведруп.

Премьера: 1 июля

Турецкий ремейк бразильского хита «Проспект Бразилия». После смерти матери овдовевший отец Лейлы женился на жестокой женщине по имени Нур. Когда папа внезапно умирает, Нур отправляет осиротевшую девочку на свалку. Спустя годы выросшая и окрепшая в несправедливом мире Лейла возвращается, чтобы отомстить, используя ложь, притворство, интриги. Девушке предстоит не только свести счеты, но и найти первую любовь. Новая многосерийная мелодрама Хилал Сарал («Черная любовь», «Стужа»). Главные роли исполнили Джемре Байсел, Алперен Дуймаз и Гонджа Вуслатери.

Премьера: 2 июля

Октябрь, 1993 года. Телекорреспондентка компании «ВИД» (Линда Лапиньш) по поручению начальника и бывшего мужа (Егор Бероев) пытается разобраться в обстоятельствах смерти знаменитого советского кинорежиссера (Сергей Шакуров) и спасти его последний фильм — экранизацию снова актуальной пушкинской поэмы «Борис Годунов» про Смутное время. Драма документалистки Марии Рейзен по сценарию продюсеров Сергея Шумакова («Мы из будущего») и Гии Лордкипанидзе («Эйфория»). Оператором выступил Михаил Агранович, а музыку написал Юрий Потеенко. Среди артистов — Ильдар Гайнутдинов, Анна Михалкова и Александр Адабашьян.

Премьера: 10 июля

После смерти мужа успешный врач-косметолог Сальма управляет центром красоты и заботится о дочери. Когда Сальма влюбляется в мужа своей подруги Камели, та отчаянно пытается удержать супруга. Параллельно третья подруга, Рагда, стремится захватить бизнес Сальмы. У каждой из женщин свой мотив идти до конца. Египетская драма о семье, социальном положении и жажде богатства.

Анимация

Премьера: 3 июля

Продолжение мультфильма «Ганзель, Гретель и Агентство магии», над которым работали СТВ, Wizart Animation и режиссер Владимир Николаев («Руслан и Людмила. Больше чем сказка»). Брат и сестра Ганзель и Гретель из Отдела магической безопасности берутся за новое сложное задание, чтобы спасти родное королевство. Суперагентам нужно выяснить, как разбудить спящую принцессу, не дожидаясь принца, который ее поцелует. Для этого они перевернут весь волшебный мир — от пещеры Али-Бабы и замка Дракулы до логова злых ведьм и Северного полюса.

Премьера: 20 июля

Вольная анимационная экранизация «Жизни Господа нашего Иисуса Христа» Чарльза Диккенса. По сюжету английский писатель рассказывает непослушному сыну Уолтеру историю про Иисуса, а ребенок благодаря своему воображению переносится во времена Христа. Анимацию делали в Южной Корее, Вьетнаме и Австралии, однако в озвучании приняли участие британские и американские артисты: Пирс Броснан, Ума Турман, Кеннет Брана, Оскар Айзек, Марк Хэмилл и Бен Кингсли.

Аниме

Премьера: 1 июля

Полнометражный сиквел аниме «Призрак в доспехах», над которым снова работали режиссер Мамору Осии и студия Production I.G. Единственное аниме в истории, попавшее в основной конкурс Каннского кинофестиваля. 2032 год. Киборг Бато, детектив отдела полиции по борьбе с терроризмом, вместе с напарником Тогусой расследуют серию убийств, которую совершили секс-роботы фирмы Locus Solus.

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Премьера: 4 июля

Наото Ватари — старшеклассник, оставшийся без родителей, который полностью посвятил себя заботе о младшей сестре. Она ревниво следит за каждым его шагом и старается не подпускать к нему никого, особенно девушек. Но однажды Наото встречает загадочную блондинку, и его привычная жизнь начинает рушиться. Легкая и трогательная романтическая комедия по мотивам популярной манги.

Премьера: 6 июля

Двое студентов сталкиваются с загадочным и эксцентричным мужчиной, словно пришедшим из другого времени. С этого момента их жизнь меняется: они становятся участниками странных и пугающих оккультных событий, в которых реальность начинает терять свои привычные границы. Режиссер — Хироси Исиодори («Я требую яоя!»).

Премьера: 9 июля

Изучение магии — дело непростое: нужны и способности, и упорство, и желательно знатное происхождение. Один скромный колдун не обладал ни тем, ни другим, но страстно любил магию. Он умер, так и не раскрыв свой потенциал, но получил второй шанс — переродился с памятью о прошлой жизни в теле Ллойда, седьмого принца королевства Салум. За режиссуру отвечал Дзин Тамамура, работавший над «Невероятными приключениями ДжоДжо» и «Связью сердец».

Премьера: 10 июля

Заядлый любитель одиночных походов Кинокура Ген особенно ценит свое уединение вдали от городского шума. Однако во время одной из таких вылазок он случайно сталкивается с девушкой Кусано Сидзуки — полным новичком в кемпинге. Неожиданное знакомство перерастает в странное, но теплое партнерство.

Премьера: 31 июля

Культовый аниме-сериал студии MAPPA — запредельно жестокая и циничная экранизация манги Тацуки Фудзимото, которая способна порадовать богатой мифологией и сюжетными поворотами. Дэндзи мечтает о простой жизни — поесть, поспать и обнять девушку. Но вместо этого он расплачивается за долги отца, убивая демонов по заказу якудза. Его напарник — милый демон Почита с бензопилой в голове. После смертельной схватки они сливаются в одно существо, и Дэндзи попадает в правительственный отряд по охоте на демонов. Новая жизнь — это шанс исполнить даже самые скромные мечты.

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Казахстан и Узбекистан

Премьера: 3 июля

В тихом селе одна за другой происходят смерти, которые местные жители принимают за самоубийства. Но участковый Рахым замечает повторяющиеся детали и подозревает, что за этим стоит нечто большее. Вместе с городским следователем Данияром он начинает расследование. Напарники шаг за шагом приближаются к правде и находят след безжалостного серийного убийцы. Казахстанский триллер Дархана Саркенова («Заманback​​», «Бишарашки»).

Премьера: 10 июля

Популярный радиоведущий Дархан когда-то блистал на сцене, а теперь живет спокойно и размеренно, наслаждаясь свободой и холостяцкой жизнью без лишних обязательств. Все рушится в один момент, когда на пороге появляется женщина с ребенком и заявляет: она его дочь, а мальчик — его внук. Комедия с Олжасом Тогымбетом.

Премьера: 10 июля

Чтобы жениться на любимой, Азизу нужно выполнить условие ее отца. Но его брат-близнец тоже борется за сердце девушки. В итоге все ввязываются в опасные и смешные приключения с турецкой мафией. Криминальная комедия из Узбекистана.

Премьера: 24 июля

Не найдя себя ни в карьере, ни в личной жизни, Асель решается пойти на встречу с одноклассниками, где ее тяготят успехи других и насмешки Гаухар. Разговор с Тимуром, который любил ее еще в школе, открывает глаза: многое можно изменить. Судьба дает Асель второй шанс — девушка возвращается в прошлое. Комедийная фантастика Олжаса Ибраева с Асель Сагатовой.

Премьера: 24 июля

Мать-одиночка Алина прилагает все усилия, чтобы устроить сына Серика в престижную военную школу, опираясь на связи и военное звание его отца. Когда одноклассники начинают издеваться над Сериком из-за его внешности, а директор говорит, что школа ему не подходит, мальчик начинает меняться, и не в лучшую сторону. Триллер любимца фестивалей Адильхана Ержанова («Замерзшие», «Черный черный человек», «Голиаф»).

Премьера: июль

Пять семейных пар ежемесячно устраивают ужины, соревнуясь в изощренности и оригинальности. Однажды одна из пар объявляет, что следующий вечер пройдет в Камбодже. Новая комедия Анвара Матжанова, создателя «Таптым-ау сені» и «Бизнеса по-казахски в Индии».

Спорт

TOP DOG 27: кулачный бой года

5 июля в Москве главный промоушен Европы по боям на голых кулаках проведет 37-й номерной турнир. Ключевой его бой должен выйти далеко за пределы аудитории любителей единоборств. Данил «Регбист» Алеев проведет первый и, вероятно, последний бой по правилам, принятым в его собственном промоушене. Его соперником станет Александр Шиколай, также известный как Alex Terrible — вокалист всемирно известной дэткор-группы Slaughter to Prevail. У Шиколая в активе победа нокаутом в дебютном бою на кулаках. У Алеева — 16 боев в промоушене «Стрелка». Оба любят драться и намерены устроить в сене настоящее шоу.

UFC: трилогия Холлоуэй — Порье

В июле UFC проведет три турнира. 12 июля молодой нокаутер Таллисон Тейшейра встретится с ветераном Дерриком Льюисом. Рекорд Тейшейры выглядит устрашающе: ни один его бой не дошел до решения судей. Но таких боев было всего восемь, из них в главном ММА-промоушене мира — всего один. Опытный Льюис только в UFC провел в три раза больше боев и одержал в два раза больше побед.

В случае с третьим боем Макса Холлоуэя и Дастина Порье пояс BMF, символ признания заслуг внутри сообщества, абсолютно легитимен. Впервые они подрались в 2012 году, в 2019-м подрались снова. Бывший чемпион Холлоуэй оба раза уступил, причем один раз ему пришлось сдаться от удушения приемом «треугольник». Для обоих бойцов завершение карьеры — вопрос ближайшего будущего. И лучшего шанса взять реванш, чем рано утром 20 июля по Москве, у Холлоуэя уже не будет.

26 июля в Абу-Даби состоится заключительный турнир месяца. Главный бой проведут Роберт Уиттакер и Ренье де Риддер. Но у болельщиков из России и стран СНГ будет возможность выбрать главный бой себе по душе: Пётр Ян вернется, чтобы попробовать одержать третью победу подряд, а непобежденный Мовсар Евлоев — чтобы доказать свое право на звание железного претендента на титульный бой. Шарабутдину Магомедову и Саиду Нурмагомедову предстоит закрыть поражение в недавних боях. Между собой подерутся Богдан Гуськов и Никита Крылов, Асу Алмабаев и Рамазан Темиров. И все это ранним вечером по Москве.

РПЛ: новый сезон российского футбола

20 июля вернется главное соревнование России по футболу — с новым чемпионом, двумя новыми участниками и набором интриг. «Краснодару» предстоит защита первого в его истории титула, «Зениту» — новая погоня за чемпионством, соперникам фаворитов — попытаться не допустить первое и второе. У болельщиков будет 30 туров, для того чтобы оценить, кто справится со своими задачами убедительнее.

ATP: 250, 500 и «Мастерс» в Торонто

Июль — время нескольких турниров мужского теннисного тура Серии 250, одного — Серии 500 в Вашингтоне и престижного турнира серии «Мастерс 1000» в Торонто. Кинопоиск покажет матчи ведущих теннисистов мира в прямом эфире и записи, а в разделе тура доступен дополнительный контент.