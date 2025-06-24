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ПодкастКак славянское фэнтези изобретало идеальное прошлое. 3-я серия документального аудиосериала!

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На Кинопоиске стартовал документальный аудиосериал в семи эпизодах о том, как в Россию пришел жанр фэнтези и как он изменил литературу, кино и нашу жизнь. «Кольцо Тьмы» и «Волкодав», «Ночной дозор» и «Таня Гроттер», «Дом, в котором…» и, наконец, «Этерна» — почему люди полюбили магические вселенные и что они могут рассказать о времени, в котором мы живем. Автор и ведущий — журналист и критик Юрий Сапрыкин.

Новые эпизоды «Истории российского фэнтези» будут выходить еженедельно на всех аудиоплатформах, а в Яндекс Книгах — в аудио— и расширенной текстовой версии. В рамках спецпроекта также выйдут видеоподкаст с объяснением мира «Этерны» и видеоэссе про историю фэнтези в кино.

Оглавление

  1. Толкин в СССР
  2. Толкинисты
  3. Славянское фэнтези
  4. Городское фэнтези
  5. «Этерна»
  6. «Гарри Поттер»
  7. Современное фэнтези

1-я серия. Хоббит в Стране Советов. Как фэнтези заговорило на русском, а Бэггинс стал Торбинсом

Подкаст доступен в Яндекс Музыке, Apple Podcasts, VK, Spotify, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

Правда ли, что на обложке советского издания «Хоббита» нарисован актер Евгений Леонов? Кто сделал первый перевод «Властелина колец» на русский? И было ли в Советском Союзе фэнтези до того, как сюда пришел Толкин? Выпуск о том, с чего начиналась история российского фэнтези.

Первое советское издание «Хоббита». Перевод Н. Рахмановой. Издательство «Детская литература», 1976 год. Иллюстрации Михаила Беломлинского
Первое советское издание «Хоббита». Перевод Н. Рахмановой. Издательство «Детская литература», 1976 год. Иллюстрации Михаила Беломлинского
Первое советское издание «Хоббита». Перевод Н. Рахмановой. Издательство «Детская литература», 1976 год. Иллюстрации Михаила Беломлинского
Первое советское издание «Властелина колец». Дж. Р. Р. Толкин, «Хранители». Сокращенный перевод А. Кистяковского, В. Муравьёва. Издательство «Детская литература», 1982 год

2-я серия. Эльфы средней полосы. Откуда взялись толкинисты и как Средиземье стало нашим

Подкаст доступен в Яндекс МузыкеApple Podcasts, VK, Spotify, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

Из чего в Нескучном саду делали свои мечи? О чем писали в первых фанфиках по Толкину? И что если настоящее зло Средиземья — это эльфы, а не орки? Выпуск о том, как в России играли в Толкина, а потом начали его переписывать.

Эгладор — собрание толкинистов в Москве в Нескучном саду. 1996 год
Первая ростовская полевая ролевая игра по «Властелину колец». 1995 год
Обложка книги «Эльфийский клинок». «Кольцо Тьмы. Том 1». Ник Перумов. Издательство «Северо-Запад», 1993 год
Ник Перумов, 2013 год

3-я серия. Не жизнь, а сказка! Как славянское фэнтези изобретало идеальное прошлое, а Кощей стал нашим всем

Подкаст доступен в Яндекс МузыкеApple Podcasts, VK, Spotify, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

Можно ли написать убедительное фэнтези, не пройдя курсы верховой езды и фехтования? Как Баба-яга стала экспертом-криминалистом, а Кощей — героем-любовником? Какое отношение к славянскому фэнтези имеют «Король и Шут»? Выпуск о том, как богатыри и кикиморы пришли на место эльфов и хоббитов и остались надолго.

Обложка книги «Волкодав». Мария Семенова
«Волкодав из рода Серых Псов», 2006 год
«Ведьмак 3: Дикая Охота»
Обложка книги «Финист — ясный сокол». Андрей Рубанов
«Король и Шут»
«Волшебный участок»
«Последний богатырь. Наследие»

Гости эпизодов

Ник Перумов — писатель, автор романа «Кольцо Тьмы», продолжения «Властелина колец».

Вадим Назаров — сооснователь издательства «Северо-Запад».

Василий Владимирский — критик, специалист по фантастике.

Галина Юзефович — литературный критик, обозреватель Кинопоиска.

Константин Мильчин — критик, шеф-редактор Яндекс Книг.

Ася Шевченко — редактор издательства «Альпина. Проза».

Мария Семёнова — писательница, автор серии про Волкодава.

Дмитрий Емец — писатель, автор серии книг про Таню Гроттер и Мефодия Буслаева.

Даулет Жанайдаров — киновед, редактор Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом».

Денис Варков — журналист, руководитель игрового направления медиа Кинопоиска.

Шамиль Идиатуллин — писатель.

Татьяна Хоруженко — исследовательница фэнтези.

Подписывайтесь на Telegram-канал проекта — https://t.me/kp_fantasy. В нем мы выкладываем не вошедшие в выпуски фрагменты интервью и визуальные материалы к каждой серии.

Автор: Юрий Сапрыкин

Фото: A really BIG fish / LiveJournal, roleviki_est / vk.com, Ковалев Петр / PhotoXPress.ru / Legion-Media

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