На Кинопоиске стартовал документальный аудиосериал в семи эпизодах о том, как в Россию пришел жанр фэнтези и как он изменил литературу, кино и нашу жизнь. «Кольцо Тьмы» и «Волкодав», «Ночной дозор» и «Таня Гроттер», «Дом, в котором…» и, наконец, «Этерна» — почему люди полюбили магические вселенные и что они могут рассказать о времени, в котором мы живем. Автор и ведущий — журналист и критик Юрий Сапрыкин.