На Кинопоиске стартовал документальный аудиосериал в семи эпизодах о том, как в Россию пришел жанр фэнтези и как он изменил литературу, кино и нашу жизнь. «Кольцо Тьмы» и «Волкодав», «Ночной дозор» и «Таня Гроттер», «Дом, в котором…» и, наконец, «Этерна» — почему люди полюбили магические вселенные и что они могут рассказать о времени, в котором мы живем. Автор и ведущий — журналист и критик Юрий Сапрыкин.
Новые эпизоды «Истории российского фэнтези» будут выходить еженедельно на всех аудиоплатформах, а в Яндекс Книгах — в аудио— и расширенной текстовой версии. В рамках спецпроекта также выйдут видеоподкаст с объяснением мира «Этерны» и видеоэссе про историю фэнтези в кино.
Оглавление
- Толкин в СССР
- Толкинисты
- Славянское фэнтези
- Городское фэнтези
- «Этерна»
- «Гарри Поттер»
- Современное фэнтези
1-я серия. Хоббит в Стране Советов. Как фэнтези заговорило на русском, а Бэггинс стал Торбинсом
Подкаст доступен в Яндекс Музыке, Apple Podcasts, VK, Spotify, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».
Правда ли, что на обложке советского издания «Хоббита» нарисован актер Евгений Леонов? Кто сделал первый перевод «Властелина колец» на русский? И было ли в Советском Союзе фэнтези до того, как сюда пришел Толкин? Выпуск о том, с чего начиналась история российского фэнтези.
2-я серия. Эльфы средней полосы. Откуда взялись толкинисты и как Средиземье стало нашим
Подкаст доступен в Яндекс Музыке, Apple Podcasts, VK, Spotify, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».
Из чего в Нескучном саду делали свои мечи? О чем писали в первых фанфиках по Толкину? И что если настоящее зло Средиземья — это эльфы, а не орки? Выпуск о том, как в России играли в Толкина, а потом начали его переписывать.
3-я серия. Не жизнь, а сказка! Как славянское фэнтези изобретало идеальное прошлое, а Кощей стал нашим всем
Подкаст доступен в Яндекс Музыке, Apple Podcasts, VK, Spotify, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».
Можно ли написать убедительное фэнтези, не пройдя курсы верховой езды и фехтования? Как Баба-яга стала экспертом-криминалистом, а Кощей — героем-любовником? Какое отношение к славянскому фэнтези имеют «Король и Шут»? Выпуск о том, как богатыри и кикиморы пришли на место эльфов и хоббитов и остались надолго.
Гости эпизодов
Ник Перумов — писатель, автор романа «Кольцо Тьмы», продолжения «Властелина колец».
Вадим Назаров — сооснователь издательства «Северо-Запад».
Василий Владимирский — критик, специалист по фантастике.
Галина Юзефович — литературный критик, обозреватель Кинопоиска.
Константин Мильчин — критик, шеф-редактор Яндекс Книг.
Ася Шевченко — редактор издательства «Альпина. Проза».
Мария Семёнова — писательница, автор серии про Волкодава.
Дмитрий Емец — писатель, автор серии книг про Таню Гроттер и Мефодия Буслаева.
Даулет Жанайдаров — киновед, редактор Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом».
Денис Варков — журналист, руководитель игрового направления медиа Кинопоиска.
Шамиль Идиатуллин — писатель.
Татьяна Хоруженко — исследовательница фэнтези.
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Автор: Юрий Сапрыкин
Фото: A really BIG fish / LiveJournal, roleviki_est / vk.com, Ковалев Петр / PhotoXPress.ru / Legion-Media