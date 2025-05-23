Сын моего отца в Гальтаре. Как понять, о чем говорят в «Этерне»

Для легкого погружения в «Этерну» (первые две серии уже вышли на Кинопоиске) собрали вам словарик по ее фэнтези-вселенной — местам, религиям и таинственным общинам. Действие сериала происходит в мире Кэртиана, который стоит на пороге гибели — Великого Излома — и напоминает Европу XVII века: тут есть герцогские дома, оруженосцы и мифический древний храм Гальтары. Сохраняйте словарик под рукой во время просмотра.

398 год Круга Скал — обозначение времени. В мире «Этерны» летоисчисление ведется кругами-эпохами, каждая из которых длится 400 лет и посвящена одной из местных стихий — скалам, ветру, волнам, молниям. Эпоха Скал подходит к концу, и на смену ей придет Ветер.

Агарис — священный город-государство на юге континента Золотые Земли, где происходит основное действие «Этерны». Находится во власти церковников-эсператистов, так что можно сравнить Агарис с Ватиканом или Константинополем.

Братство святого Фабиана — так называют всех учеников и выпускников школы оруженосцев Лаик. Когда-то давно воспитатель Лаик по имени Фабиан спас сына короля и погиб, за что и был канонизирован.

Алексей Лукин

Великий Излом — символическое название конца четырехсотлетней эпохи. Обычно каждые 400 лет мир ждут большие перемены, которые могут быть катастрофическими. Например, во время прошлого Излома Оллар сверг династию Ракан и занял трон. А этот Излом может стать последним в истории Кэртианы, ведь пророчества говорят о грядущем конце света.

Ворон — прозвище Рокэ Алвы (Юрий Чурсин), первого маршала Талига. На гербе его рода изображен летящий ворон на синем фоне. Рокэ целеустремленный, он готов рисковать всем ради победы.

Гальтара — древняя столица континента Золотые Земли. По легенде, там находится древний храм, посвященный богам-создателям мира — Абвениям. Теперь на ее месте развалины, но таинственные гоганы (см. ниже) непременно хотят заполучить эти земли.

Гоганы — загадочный народ торговцев. Живут закрытыми религиозными общинами, славятся богатством и, по слухам, владеют магией. Возглавляет общину достопочтенный Енниоль (Евгений Стычкин). Хитрый и хладнокровный, он пытается во что бы то ни стало возвысить гоганов.

Дом Окделлов, дом Приддов, дом Алвы, дом Эпинэ — четыре главных герцогских дома в Талиге. Их также называют Повелителями Стихий.

Единый — бог-Создатель. В мире «Этерны» в единого бога веруют эсператисты и олларианцы. Эсператизм — религия более старая, держится на традициях. Молитвы до сих пор читают на древнегальтарском языке. Центр эсператизма — город Агарис. Олларианство же — это что-то вроде англиканства в нашем реальном мире. Когда Оллар 400 лет назад сверг Раканов, он реформировал церковь и объявил себя ее главой в Талиге. Он также перевел священные тексты, отверг идею орденов и заявил, что каждый имеет право идти к Создателю своим путем.

Игра в королей — аналог шахмат в мире «Этерны».

Королевский дом Олларов — правящая династия Талига. Четыреста лет назад предок нынешнего короля Фердинанда (Михаил Тройник) сверг Раканов и занял трон, поэтому некоторые дворяне считают Олларов узурпаторами.

Михаил Тройник

Лаик — училище для юных дворян, где им преподают фехтование, географию, стихосложение, борьбу и вообще все необходимое для того, чтобы стать достойными слугами королевства. После окончания учебы в Лаик выпускники становятся оруженосцами знатнейших людей страны. Комендант Лаик — сварливый Арамона (Виталий Коваленко).

Надор — герцогство на северо-востоке Талига, родовое гнездо рода Окделлов. Это скалистый и ветреный край, похожий на Шотландию.

Олларианство — религия, которая стала главенствующей в Талиге после прихода Олларов к власти. Глава церкви — король, он единолично назначает кардинала для управления церковными делами. Во время действия сериала это кардинал Сильвестр (Евгений Сидихин), приближенный короля Фердинанда.

Орден Славы, орден Истины — монашеские ордена эсператистской церкви. Всего таких орденов семь, каждый из них представляет одну из главных черт единого бога-Создателя. Возглавляют ордена магнусы, у каждого из них есть свой символ. Например, на гербе ордена Славы изображен лев со свечой, а на гербе ордена Истины — мышь со свечой.

Первородный — принц Альдо Ракан (Антон Рогачёв). Также Первородными гоганы зовут герцогов — Повелителей стихий — глав домов Эпинэ, Алвы, Окделлов и Приддов.

Антон Рогачёв

Правнуки Кабиоховы — гоганы. Согласно верованиям гоганов, единый бог Кабиох имел четырех сыновей-богов: Флох, Оллиох, Рох и Вентох. Затем четверо нашли себе жен, у них родились дети, и именно эти дети стали Повелителями Стихий, или же внуками Кабиоховыми. У Роха было двое детей. Его младший сын Гох не унаследовал силу, как и дочь Вентоха. Волею судьбы они встретились, полюбили друг друга и стали прародителями гоганов, детей Гоха.

Раканы — род королей, который правил Талигом на протяжении веков. По легенде, ставленники богов на земле. Четыреста лет назад Франциск Оллар сверг Эрнани Ракана и занял трон, тут же начав реформацию. Раканы же оказались в изгнании, их принял у себя глава эсператистской церкви в Агарисе. Альдо Ракан, последний наследник династии, жаждет вернуть трон, принадлежавший его предкам.

Болота Ренквахи — непроходимые топи недалеко от столицы Талига, Олларии. Именно их бесстрашно пересек Рокэ Алва во время мятежа Эгмонта Окделла (Виктор Добронравов).

Сын моего отца — «я». У гоганов весьма своеобразная манера выражаться. Так что когда Енниоль говорит про сына моего отца, он имеет в виду себя.

Евгений Стычкин

Талиг — государство, занимающее большую часть континента Золотые Земли. Именно тут разворачиваются основные события «Этерны».

Унары — ученики Лаик, юные дворяне. В числе унаров — Ричард Окделл (Иван Трушин), Валентин Придд (Илья Виногорский), Эстебан Колиньяр (Алексей Лукин), Арно Савиньяк (Евгений Зайфрид) и братья Йоганн и Норберт Катершванцы (Данил Никитин и Фёдор Мишеев).

Эсператизм — одна из религий, распространенных на территории Золотых земель. Религия монотеистическая, ее приверженцы верят в единого Создателя. Центр эсператизма — город-государство Агарис, а во главе церкви стоит эсперадор. Во время действия сериала это эсперадор Адриан (Виктор Вержбицкий).

Автор: Валера Усталова