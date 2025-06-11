Исторические отблески «Этерны»: эсператизм — это католицизм, Надор — Англия, а Рокэ Алва отсылает к герцогам Альба

Рокэ Алва — персонаж многогранный, в нем просматриваются черты многих великих полководцев. Тут и мсье Тюренн, и Александр Васильевич Суворов, и даже молодой Наполеон могут быть прототипами Алвы из-за любви к нестандартным решениям и стремительным маневрам ограниченными силами. Но отчетливее других проглядывается отчаянный кавалерист Руперт Стюарт (в российских источниках он известен как Рупрехт Пфальцский. — Прим. ред.), полководец короля Шотландии Карла I Стюарта, известный своей эксцентричностью. Особенно сильно их роднит эпизод с приездом прямо в лагерь мятежников и вызов на дуэль их командующего — вполне в духе Руперта. Бытует легенда, что однажды на переговорах Руперт предложил одному из полковников противника выстрелить в него прямо в упор, чтобы решить, на чьей стороне Бог. Полковник трижды стрелял в Руперта — и всякий раз пистолет давал осечку. Полковник был уверен, что Руперт водит шашни с нечистой силой, а принц просто незаметно вытащил кремень из его пистолета.