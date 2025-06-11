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Исторические отблески «Этерны»: эсператизм — это католицизм, Надор — Англия, а Рокэ Алва отсылает к герцогам Альба

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Первый сезон эпичного фэнтези «Этерна» подошел к концу, но осталось множество тем, которые можно обсудить. В том числе — параллели между реальной историей и сериалом. По просьбе Кинопоиска Льюис Стюарт — историк и фанат книжного цикла «Этерна» — рассказал, что общего у Рокэ Алвы и Наполеона, чем город Агарис похож на Константинополь и какие аналоги у фэнтезийных религий с реальными.

Льюис Стюарт

Историк Франции и Шотландии XVII–XVIII веков, специалист по фехтованию, реконструктор, один из героев нашей публикации о фандоме «Этерны»

В Кэртиане на материке Золотые Земли расположились разные народы и культуры. Большую часть занимает королевство Талиг со столицей Олларией, сильное государство с богатой и драматичной историей. Талигойским королям служат представители разных народов, объединенных под их скипетром.

Имена героев сериала не только отражают их происхождение, но и немного рассказывают нам об их родных землях через ассоциации с реальными странами. Полуостровная провинция Кэналлоа похожа на Испанию, провинция Эпинэ — на Францию, Придда, Торка и Бергмарк напоминают Германию, а Надор — Англию.

Например, Рокэ Алва — соберано, то есть властитель Кэналлоа и первый маршал Талига. Имя Рокэ испанское, произошло от святого Роха, почитаемого во Франции, Италии и Испании. Оно не очень известное, но звучное и персонажу весьма подходящее, распространено в Испании и Португалии. Один из самых знаменитых носителей — композитор Роке Баньос, автор музыки к фильму «Капитан Алатристе». Фамилия Алва отсылает нас, скорее всего, к испанским герцогам Альба, прославившимся из поколения в поколение как полководцы и усмирители мятежных провинций. А Кэналлоа, родная земля первого маршала, фэнтезийная Испания, — это полуостровное государство, выпускающее в мир образцовых воинов и мореходов, а также славное своим прекрасным вином.

Юрий Чурсин в роли Рокэ Алвы
Эжен Изабе. Прибытие герцога Альбы в Роттердам в 1567 году. 1844 год

Имя Ричард, которое носит один из главных героев сериала — герцог Окделл, — возникло у франков и было позднее распространено по Европе норманнами. В Англию оно пришло вместе с Вильгельмом Завоевателем и прочно закрепилось. Родная провинция Окделлов — Надор — небогата, но у ее герцогов большие амбиции, что тоже напоминает английских правителей в период XVI–XVII веков.

Дом Молний и провинцию Эпинэ, отсылающую нас к Южной Франции и северным провинциям Италии, представляют на экране Робер Эпинэ и Арно Савиньяк. Они носят имена и фамилии с характерным французским звучанием и ударением на последний слог. На их франко-итальянское происхождение также косвенно указывает и снаряжение личного отряда герцогов Эпинэ, больше похожее на польское или русское. Если не знать, что дело происходит в фэнтези-мире, то, взглянув на Эпинэ и его людей, можно подумать, что это венецианский офицер и наемники из Далмации. Характерные шлемы и длинные кафтаны выделяют их на фоне других восставших, одетых на европейский манер.

Павел Чинарёв в роли Робера Эпинэ
Тициан. Портрет Альфонсо д'Авалоса с пажом. Около 1533 года

Северо-запад Талига, напоминающий немецкие земли, представлен братьями Катершванц, которые в кадре даже говорят с характерным германским акцентом. В «немцы» можно было бы включить Валентина Придда, но его образ не носит таких выраженных национальных черт, как образы Норберта и Иоганна Катершванцев.

Агарис

Священный город Агарис расположен на юге континента. Он независим и управляется эсперадором, главой эсператистской церкви, — тут аналогия с Римом и Папским государством неизбежна. Однако своим приморским положением, статусом портового города, климатом и даже архитектурой Агарис больше напоминает Константинополь или даже древнюю Александрию, которые наравне с Римом были важными центрами раннего христианства со значительной ролью церкви. Начало папской власти положил король франков Пипин Короткий в период с 752 по 756 год, пожаловавший папе римскому земли в центральной Италии. Отношения у Рима с другими государствами были разные в разные эпохи — от сердечной дружбы до ожесточенных столкновений. Самым известным таким инцидентом можно считать разорение Вечного города ордой наемников императора Священной Римской империи Карла V и примкнувшими к ним бандами итальянских разбойников в 1527 году. Город был разграблен, множество жителей убито, а папа спасся лишь благодаря мужеству швейцарских гвардейцев, охранявших его.

Агарис в «Этерне»
Эрнст Кёрнер. Стамбул у Золотого Рога. 1922 год

Так как действие сериала происходит в эпоху, напоминающую XVII век, кэртианская версия Рима еще сильна. Хоть Агарис и переживает не лучшие свои времена, он продолжает оказывать заметное политическое влияние на мир. Эсперадор Адриан не желает оставаться пассивным наблюдателем, он хочет оказывать влияние на судьбу мира: отдает поручение Герману, помогает делу Раканов. Как и в Риме, в Агарисе идет борьба за титул предстоятеля эсператистской церкви, поскольку с ним связана огромная власть. Одно из главных различий в том, что в Агарисе эсперадору и церкви не приходится соперничать за власть с местной светской аристократией.

Виктор Вержбицкий в роли эсперадора Адриана
Папское облачение, 1839 год

Религия

Если Агарис — это Рим, то эсператизм — католическая церковь. Внутри эсператизма существует семь орденов, каждый из которых выражает одну из черт единого бога-Создателя: Истина, Слава, Знание и т. д. Внутри католической церкви также существуют духовные ордена с разным предназначением и уставами, соответствующими их задачам. Однако, в отличие от эсператистов, их гораздо больше. Эсператистская церковь, как и католическая, жестко структурирована, хранит старые традиции в ритуалах и облачениях, борется с инакомыслием.

Антон Адасинский в роли Магнуса Клемента — главы эсператистского ордена Истины
Педро Берругете. Святой Доминик председательствует на аутодафе. Около 1495 года

Однако в Талиге придерживаются другой конфессии — олларианства. Родоначальник династии Олларов — Франциск — за четыреста лет до событий сериала основал подконтрольную только ему церковь. Ближайший реальный аналог олларианства — англиканство, религиозное течение, которое, в отличие от других ветвей протестантизма, было основано не духовным лидером, а королем Генрихом VIII и парламентом Англии в 1534 году. Протестанты боролись с влиянием католической церкви всеми доступными способами, а последовавшая церковная реакция с религиозными войнами и сжиганием ведьм в значительной степени определили историю Европы Нового времени.

Олларианская церковь похожа на англиканскую и по структуре: ее возглавляет король, а его помощником от духовенства выступает кардинал Сильвестр. В англиканской церкви аналогичный пост — архиепископ Кентерберийский. В олларианстве нет института безбрачия духовенства. Он считается насилием над человеческой природой, что противно воле Создателя. По инициативе Франциска Оллара священный текст Эсператии был переведен на более современный язык и наречен Книгой Ожидания, чтобы упростить доступ верующих к тексту, как и в случае с Генрихом VIII. Также в этой церкви нет института монашества, поскольку по аналогии с англиканством все духовные ордена распущены.

Евгений Сидихин в роли кардинала Сильвестра
Портрет Томаса Фицалана (Томаса Арундела) (1353–1414), архиепископа Кентерберийского, сына графа Арундела. XV век

Католицизм и эсператизм, равно как и олларианство и англиканство, очень похожи, однако в Золотых Землях не было таких разрушительных конфликтов, как во времена Реформации в XVI — начале XVII веков.

Персонажи

Не так сложно нащупать возможных прототипов главных героев. Фердинанд Оллар слишком явно отсылает к общественному представлению о Людовике XIII, втором короле Франции из династии Бурбонов. Благодаря книге Александра Дюма-отца «Д‘Артаньян и три мушкетера» многие знают его не с лучшей стороны. Капризный, пассивный, легковнушаемый у Дюма, этот король стал чуть ли не синонимом слабого монарха, а ведь он сам организовал свой приход к власти, отстранив свою мать, Марию Медичи, и ее министров, не побоявшись даже вступить с ними в вооруженный конфликт. Он подавил восстания французских протестантов-кальвинистов — гугенотов, — принудив их к покорности, и это все до того, как кардинал Ришелье обрел влияние.

Михаил Тройник в роли Фердинанда Оллара
Филипп де Шампень. Людовик XIII Французский. 1635 год 

Рокэ Алва — персонаж многогранный, в нем просматриваются черты многих великих полководцев. Тут и мсье Тюренн, и Александр Васильевич Суворов, и даже молодой Наполеон могут быть прототипами Алвы из-за любви к нестандартным решениям и стремительным маневрам ограниченными силами. Но отчетливее других проглядывается отчаянный кавалерист Руперт Стюарт (в российских источниках он известен как Рупрехт Пфальцский. — Прим. ред.), полководец короля Шотландии Карла I Стюарта, известный своей эксцентричностью. Особенно сильно их роднит эпизод с приездом прямо в лагерь мятежников и вызов на дуэль их командующего — вполне в духе Руперта. Бытует легенда, что однажды на переговорах Руперт предложил одному из полковников противника выстрелить в него прямо в упор, чтобы решить, на чьей стороне Бог. Полковник трижды стрелял в Руперта — и всякий раз пистолет давал осечку. Полковник был уверен, что Руперт водит шашни с нечистой силой, а принц просто незаметно вытащил кремень из его пистолета.

Юрий Чурсин в роли Рокэ Алвы
Геррит ван Хонтхорст. Портрет Рупрехта Пфальцского. 1642 год

У Руперта был большой белый пудель по кличке Мальчик, который неотлучно находился рядом со своим хозяином даже в гуще боя, что было в диковинку даже для «войн в кружевах». Образ собаки быстро оброс мрачными легендами: говорили, что пудель мог принимать любой облик, находить сокровища, ловить пули на лету, пророчествовать. Рассказывали, что это превратившаяся в собаку лапландская ведьма, которая делает принца неуязвимым и приносит ему удачу. Вполне похоже на Рокэ, которого тоже вечно подозревают в том, что он продал душу за свою невероятную удачливость.

Сериальный Август Штанцлер, кансильер Талига, пытается быть кем-то вроде графа-герцога Оливареса, первого министра Короля Планеты Филиппа IV Габсбурга, и управлять страной с помощью интриг при дворе. Штанцлер с помощью манипуляций добивается того, что Ричарда Окделла отправляют в Лаик, он шантажирует королеву и наверняка имеет далеко идущие планы на Альдо Ракана. Королева Катарина же, похожая на королеву Марго, жену знаменитого Генриха Наваррского, пытается одновременно устроить личную жизнь и играть первые роли во французской политике.

Геннадий Смирнов в роли Августа Штанцлера
Диего Веласкес. Портрет графа-герцога Оливареса. 1624 год

Костюмы

Стиль одежды персонажей сериала относится к первой половине XVII века и опознается как стиль из многочисленные экранизаций книг Дюма и другим фильмам жанра плаща и шпаги. Европейские костюмы в эпоху Ренессанса теряют тяжеловесность, поднимается линия талии и в мужских, и в женских нарядах, все еще в моде разрезные широкие рукава. Также появляются знакомые всем широкополые шляпы с перьями, кружевные воротники и манжеты. Законодательницей моды становится Франция, потеснив Испанию. Также в эту эпоху входят в моду длинные распущенные волосы у мужчин. Так что образы Робера Эпинэ и Хорхе Дьегаррона в исполнении Павла Чинарёва и Максима Ханжова более чем соответствуют эпохе.

Любовь Константинова в роли Катарины Оллар
Антонис ван Дейк. Портрет Генриетты Марии Французской. Около 1638 года

Художники сериала тщательно подошли к подготовке костюмов и изучению исторических источников: их герои одеты соответственно времени и месту. Так, герцог Алва дома не ходит в парадном мундире с маршальскими знаками различия и всеми орденами — он носит домашний халат широкого кроя, рубаху и штаны. На семействе Окделл в первых сценах мы видим добротные ночные рубашки.

Оружие

Как правило, в фэнтези мы видим средневековые мечи, щиты, луки и арбалеты, а в «Этерне» представлен широкий арсенал оружия Нового времени: шпаги, пистолеты, мушкеты и королева войны — артиллерия. Знать и военные Кэтрианы носят шпаги — это оружие было продолжением эволюции средневекового меча и для знати было не только способом защиты, но и показателем статуса. Разрешили всем военным носить холодное оружие даже вне строя Людовик XIV и его военный министр Лувуа, чтобы повысить престиж и таким образом косвенно агитировать людей записываться в армию.

Шпага в сериале
Шпаги, 1610–1630 годы

Военные средних и низких рангов обходились всякого рода кинжалами, ножами и тесаками, что видно в сцене нападения на Робера и Альдо в Агарисе. В XVII веке доступнее становится стрелковое оружие: пистолеты хоть и шумные, но гораздо компактнее луков и арбалетов. Длинноствольное огнестрельное оружие хотя по многим параметрам и уступает луку, но быстро его вытесняет, потому что эффективно стрелять из лука гораздо сложнее, чем лупить из мушкета.


Мушкет в сериале 
Винтовка, 1618 год

Артиллерия в эту эпоху из инструмента осады становится универсальным аргументом на поле боя, способным при достаточном искусстве сорвать атаку больших масс пехоты и кавалерии. Ее главный недостаток — невысокая надежность и слабая маневренность. В сериале действие артиллерии показано в схватке на болотах Ренквахи. Артиллерия Алвы ведет обстрел позиций отряда герцога Эпинэ. Можно увидеть, насколько страшна для вражеских солдат может быть королева войны.

Фехтование

В сцене поединка Эгмонта Окделла и Рокэ Алвы двое полководцев, подобно древним воителям, решают судьбу в схватке один на один. Эгмонт сражается за то, чтобы трон вернулся принцу Ракану, Рокэ же защищает честь действующего короля Оллара.

Эгмонт предстает как матерый боец с широким арсеналом приемов. Его подготовка носит более строевой, военный характер. Он теснит противника, выдерживая стойку, которую называют средней или боевой, с рапирой в полусогнутой руке и с острием, направленным в лицо оппоненту. Вторую руку герцог держит параллельно своей груди с открытой ладонью, что отсылает к фехтмейстерам Сальватору Фабрису, Тюба и фехтованию Нового времени в целом. В этом стиле отвод рукой или даже перехват клинка был вполне полноценным приемом. Таким образом, Окделл даже в агрессивных действиях старается остаться защищенным.

Герцог Алва комбинирует удары по клинку оппонента со связками и ударами со всех сторон, провоцируя противника слепо атаковать. Алва стремится прощупать защиту Окделла и посмотреть его приемы и привычки, хотя его стойки тоже из учения Фабриса. Ловкой защитой Повелитель Ветра прощупывает Повелителя Скал, чтобы в нужный момент сразить его одним точным ударом. После Рокэ без всякой сложной стойки проходит под удар, дает Окделлу зайти за спину и производит нечто вроде вложения клинка в ножны, что, конечно, более кинематографический прием, нежели реальный. Однако подобная техника действительно упоминается в трактате «L’Ecole des armes» Доменико Анджело.

Дуэли и дуэльный кодекс

Робер Эпинэ и Хорхе Дьегаррон перед дуэлью своих предводителей во второй серии сериала проверяют оружие, упоминая некий свод дуэльных правил, что отсылает к культуре поединков в Европе. Древний обычай решать сложные вопросы чести в судебном поединке привел к возникновению дуэли в XVI веке, где главными людьми были не столько дуэлянты, сколько секунданты. Они должны были от имени оскорбленных кавалеров договариваться о времени, месте, оружии и порядке боя, а также о том, будет ли она до первой крови, до смерти или до тяжелой раны.

Дуэль Окделла и Колиньяра
Томас Китчин. Дуэль между лордом Херви и достопочтенным Уильямом Палтни. 1731 год

Дуэли проводились в безлюдных местах в оговоренный день и час. При этом опоздание одной из сторон давало право другой стороне покинуть место поединка без урона своей чести, в то время как опоздавшая сторона считалась струсившей, а соответственно, лишенной чести. При обеих сторонах перед поединком секунданты объявляли о готовности к дуэли и делали последнее предложение о примирении. Если такого не происходило, озвучивались условия поединка. Также осуществлялась проверка исправности оружия и его равноценности у обеих сторон. Повторный вызов без веской причины считался дурным тоном.

Как таковых кодексов в эпоху широкого распространения дуэлей не было, поскольку дуэли входили в конфликт с государственным правом и выкашивали значительную часть офицеров и госслужащих. Поэтому опирались на бытовавшие в данной стране неписаные правила и обычаи и полагались в основном на честь и порядочность своих визави. В сериале Савиньяк и Придд упоминают о похожем положении дел в Талиге в сцене в подземельях Лаик, утверждая, что обоих дуэлянтов ждет смертная казнь.

Школы оруженосцев

Вполне можно найти исторические аналогии школе Лаик для молодых дворян, которые потом становятся оруженосцами у сановников и высокопоставленных военных. В Средние века в Европе таких школ не было, поскольку юноши воспитывались при дворах богатых феодалов, постигая там все рыцарские науки. С ранних лет их учили владеть оружием, ездить верхом, слагать стихи, охотиться и так далее. И только после десятка лет службы пажом мальчик мог стать рыцарем. Сократить этот срок могли разве что подвиги на поле боя.

Школа Лаик
Людвиг Дитцингер / Иоганн Кристоф Нейффер. Тюбингенская рыцарская академия (иллюстрация из книги 1606 года)

В XVI столетии в германских землях стали появляться так называемые рыцарские академии (Ritterakademien) — закрытые учебные заведения для молодых дворян, созданные для подготовки кадров, способных и к военной, и к государственной службе. В таких учебных заведениях был серьезно расширен круг дисциплин: могли изучаться латынь, французский, математика, право, история, генеалогия, а также придворный этикет и танцы.

Известные примеры включали академии в Кольберге (основана в 1653 году), Люнебурге (1655), Вольфенбюттеле (1687) и Бранденбурге-на-Хафеле (1704). В XIX веке они были преобразованы в кадетские корпуса и гимназии, став образцом для российских шляхетских корпусов. Таким образом, если в Средние века подготовка носила характер индивидуального ученичества, то в Новое время она превратилась в формальные учебные заведения. Лаик из «Этерны» как раз яркий пример такой академии, обучение в которой необходимо для каждого юного дворянина, будь он хоть виконт, хоть герцог. Унары — так зовут учеников Лаик — бьются на шпагах, изучают историю и географию и знают всех политических деятелей королевства.

Гоганы

В «Этерне» гоганы — загадочный народ торговцев из Агариса — играют не последнюю роль. Именно они предлагают принцу Альдо сделку, обещая ему трон Талига в обмен на старую столицу. Правнуки Кабиоховы, как они сами себя зовут, по своему положению, роду занятий и даже одеждам напоминают иудеев, которых называли народом Книги. Еврейские кварталы стали появляться по всей Европе в Средние века. В отличие от гоганов, живущих в закрытых изолированных общинах, иудеи меньше отличались культурно от народов, среди которых жили, и не были так сильно централизованы. Их общины часто пользовались покровительством королей или правящих герцогов, особенно когда нужно было поднимать экономику или отрасли сложных ремесел в крупных городах.

Евгений Стычкин в роли Енниоля — главы общины гоганов
Костюмы евреев Европы XII–XVI веков

Также у гоганов-торговцев есть параллели с армянскими торговыми общинами в Европе: купцы из Армении исстари играли важную роль в сухопутной торговле и развивали инфраструктуру для межконтинентальной. У них были колонии в самых разных городах Европы и Азии, среди которых Санкт-Петербург, Москва, Астрахань и т. д. Гоганы не селятся на территории Талига, зато их общины распространены по всему югу Золотых Земель. И вероятно, гоганы, как и армяне, торгуют с соседним континентом — Багряными Землями.

Возможны также отсылки на парсов — небольшой индийский этнос, который мало воевал, предпочитая торговлю и интеллектуальные профессии. Живет он, как и гоганы, в полузакрытых общинах, исповедуя зороастризм. Парсы занимаются в основном медициной и бизнесом, хотя бывают и исключения.

Кагета и Адгемар

Казар — то есть монарх — кагетский Адгемар по прозванию Белый Лис предстает нам в облике лихого военного предводителя, знающего себе цену и не боящегося пускать в ход оружие. Подданные ему под стать: верные своему властителю, они готовы, абсолютно ни в чем не сомневаясь, вступить в бой даже с людьми магнуса — главы священного ордена эсператистской церкви. На границе его страны живет воинственное племя барсов со своеобразным укладом, а основная часть страны поделена между казаронами, местным аналогом феодалов.

Антон Кузнецов в роли Адгемара
Карло Боссоли. Татары, путешествующие по степи. 1856 год

Внешний вид Адгемара и его людей отсылает к Османской империи и ее главному вассалу — Крымскому ханству XVII столетия, когда их экспансию остановили христианские государства. Военная культура крымчан представляла собой сложный гибрид из зарождающейся регулярной армии с военными обычаями проживавших на их землях народов. Будучи в вассальной зависимости от Османской империи, Крымское ханство сохраняло широкую автономию в вопросах, касавшихся армии и ее организации. Основную ударную силу крымцев составляли конные лучники на маленьких легких лошадках, одетые в войлочные одежды и легкие доспехи. Редкость тяжеловооруженных формирований объяснялась природными и экономическими факторами. Такое войско очень хорошо подходило для набеговых и рейдовых операций (чамбул), однако в серьезных завоевательных походах испытывало трудности. Особенно сильно страдала дисциплина, имело место массовое дезертирство. С годами ситуация только усугублялась, набеги становились все менее успешными. Барсы в «Этерне» страдают похожей проблемой, о чем Альдо предупреждает Робер.

Османская империя в ту эпоху переживала трансформацию военной системы: ядро армии составляли янычары (пехота, формировавшаяся через принудительный набор христианских детей) и сипахи (тяжелая кавалерия, содержавшаяся за счет земельных пожалований — тимаров). Сипахи очень напоминают кагетских феодалов — казаронов. Однако к XVII веку тимарная система деградировала: участились мятежи янычар, а сипахи теряли земли из-за сокращения военной добычи и роста налогового произвола откупщиков. Кагета тоже то и дело погрязает в беспорядке, особенно часты там казаронские войны за землю и влияние.

Противостояние новой и старой знати

При дворе короля Фердинанда и вообще в Талиге мы видим конфликт старой и новой знати — это типичная ситуация в мировой истории. Новая власть создает прослойку лояльных дворян, а старых полностью извести не выходит, поскольку монарх не может просто начать массово рубить головы. Старая аристократия, которую в Талиге представляют Окделлы, Эпинэ и Штанцлер, живет прошлым, и ее идеал — частичная или полная реставрация старых порядков и династии Раканов. А новая аристократия всеми силами и средствами добивается почета и уважения, титулов и привилегий, всячески выслуживаясь перед властью. Эстебан Колиньяр, главный соперник Ричарда Окделла в Лаик, как раз относится к новому дворянству, и это добавляет героям противоречий и усиливает их конфликт.

Александр Рапопорт в роли Жоана-Эразма Колиньяра, Алексей Лукин в роли Эстебана Колиньяра
Адольф-Александр Лесрель. Противостояние. 1900 год

Людовик XIV, особенно в ранний период самостоятельного правления, отстранял некоторых родовитых вельмож от видных должностей. Это вызвало сопротивление аристократии, которая претендовала на особую роль в политике. Например, в дворянской среде были популярны идеи смешанной монархии, которые видели в возрождении Генеральных штатов и парламентов будущее Франции.

Можно привести несколько примеров таких противостояний и в российской истории: борьба за власть между старой и новой фракциями знати началась после смерти Петра I, не назначившего наследника. При Екатерине I сподвижники Петра I (Меншиков, Ягужинский, Головкин, Толстой) поддерживали Екатерину I, а представители старой аристократии (Долгорукие, Голицын, Репнин) — малолетнего Петра II, внука умершего царя. После смерти Екатерины «старые» сумели частично добиться своего, сослав Меншикова в Березов, но скоропостижная кончина юного царя помешала сбыться их дальнейшим планам.

В «Этерне» же противоречия между старым и новым дворянством строятся не на разном видении будущего — и те и другие придерживаются идей монархизма. Однако королей на троне желают видеть разных. Впрочем, даже представители новой знати, например кардинал Сильвестр, признаёт, что действующий король Фердинанд слаб.

Смотрите все серии «Этерны» на Кинопоиске в Плюсе.

Фото: Leemage / Corbis via Getty Images Getty Center, Hulton Archive / Getty Images, Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images, ©Lambeth Palace, ©Museo del Prado, ©Landesmuseum Hannover, ©São Paulo Museum of Art, Sepia Times / Universal Images Group via Getty Images, ©London Museum, Culture Club / Getty Images

Редактор: Валерия Усталова

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