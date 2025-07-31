«Все время хочется снимать про реальных людей»: Алексей Учитель — о своем фильме про Шостаковича, скандалах и русском роке

Замысел возник года четыре назад. Я слушал музыку Шостаковича в исполнении оркестров Гергиева и Курентзиса: сидишь в зале, возникает восторг и даже что-то больше. Это и становится катализатором истории — ты хочешь передать ощущения другим. А дальше мучительная работа над сценарием, и авторы у нас менялись. Мы шли не по датам биографии: родился, вырос, написал… Это некая история определенного драматургического события, но она локальная при всех масштабах происходившего. Могу сказать, что больше половины фильма Шостакович будет молодым, когда ему было около 30 лет. Но появится и Шостакович в пожилом возрасте. Будет две грани, которые нам нужны не только для внешнего сравнения. Поиск актера на роль Дмитрия Дмитриевича тоже шел с большим трудом. Для меня актерская составляющая всегда была, пожалуй, главной. Здесь нельзя ошибиться, хотя и в моей фильмографии такое бывало. В этот раз я посмотрел много актеров, прежде всего тридцатилетних. Все это были талантливые ребята. Но пробы — чрезвычайно неблагодарный процесс и для меня, и для них. Даже если актер приходит несколько раз, все равно войти в образ тяжело. Для меня важно, чтобы актер внутренне, в жизни, в чем-то по нерву, по какой-то эмоциональной отдаче совпадал со своим героем. Дело не только во внешнем сходстве, хотя оно, безусловно, желательно.