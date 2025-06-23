Между нежностью и апокалипсисом: Александр Митта и его кино

«Экипаж» снят в самом начале Афганской войны. История крушения лайнера, не случайно горящего где-то на нефтеносной южной границе СССР, сегодня выглядит как пророческая — через каких-то 7 лет запылает вся страна. В 1979-м «Экипаж» был нашим ответом Голливуду, причем ответом, снятым по советскому рецепту. Как и сай-фай Тарковского «Солярис», он состоит из двух серий: одна — про отношения, вторая — уже, собственно, с аттракционами, нарушающими все законы воздухоплавания и физики вообще. Не будет большим преувеличением сказать, что «Экипаж» стал фильмом-эталоном для всего крупнобюджетного российского кино эпохи Мединского: «Легенда № 17», ремейк «Экипажа», снятый Николаем Лебедевым, даже «Вызов» — все это сделано с оглядкой на приключения бортинженера Скворцова, стюардессы Тамары и других членов экипажа борта 85131, а также их родных.