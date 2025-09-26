«Камбэк»: Александр Петров вспомнит всё. Даже треки Мистера Малого

На Кинопоиске стартовал «Камбэк» — новый сериал с Александром Петровым в главной роли. Хотя его можно и не узнать под толстым слоем грима — актер играет бродягу по кличке Компот, живущего на улице в Нижнем Новгороде нулевых. Рассказываем, чем интересен сериал, кто над ним работал и что о нем думают критики.

О чем это 2004 год, Нижний Новгород. Все семьи города счастливы одинаково: смотрят «Последнего героя» с Бодровым и «Окна» с Нагиевым, следят за космическим полетом очередного «Прогресса», приветствуют группу Queen на российской земле, копят на новенький Motorola RAZR V3. И каждый ребенок в этих семьях несчастлив по-своему. Вот, например, Даша (Василиса Коростышевская) — бойкая старшеклассница с большим сердцем и тягой к фотографии — вынуждена прятать деньги, чтобы алкозависимая мать не спустила всё на очередную бутылку; Олег (Григорий Столбов), интеллигентный юноша в вязаной жилетке, все никак не может выбраться из-под гнета гиперопекающей родительницы; Птаха (Хетаг Хинчагов), раздолбай в дырявых кроссовках, внемлет урокам жизни от отца, недавно вернувшегося из тюрьмы; Юра (Илларион Маров), выходец из обеспеченной семьи, мечтает о нормальном досуге с родственниками, но те вечно заняты на работе. Вместе они бродят после уроков по городу и ищут поводы для радости в салонах мобильной связи и кинотеатрах, где можно посмотреть «Ван Хельсинга». На улицах меж тем гулко звучит эхо 1990-х с их ложными надеждами и беспределом, который развели поверившие в себя братки. От одного из них непутевых школьников спасает бездомный по прозвищу Компот (Александр Петров). Он скитается в поисках заработка, подкармливается у школьной столовой и отчаянно пытается вспомнить, как вообще дошел до жизни такой. В голове у мужчины обрывки воспоминаний, на подкорке — боевые навыки, в кармане — автобусный билетик. Не лишенные (в отличие от большинства сверстников) эмпатии дети решают отблагодарить Компота и помочь ему вспомнить прошлую жизнь.

Кто это сделал

Идея «Камбэка» принадлежит Илье Куликову — успешному шоураннеру, который долгие годы развивал большой ментовский телемиф: сначала в «Глухаре», потом — в «Полицейском с Рублевки» с тем же Александром Петровым. Сценарий он написал в соавторстве с Алексеем Ивановым («Мир! Дружба! Жвачка!», «Дино», «Физрук») и Василием Внуковым («Перевал Дятлова»).

Режиссер — Динар Гарипов, ранее снявший второй сезон фолк-хоррора «Территория» и сериал «Прелесть», сочетавший критический социальный реализм и отсылки к литературной классике. Обстановку начала 2000-х воссоздавал художник-постановщик Иван Кузьменков («Кибердеревня. Новый год»), за костюмы отвечала Александра Филимонова («Физрук», «Исправление и наказание»). За камерой — оператор Янис Андреевс («Дино», «Я не шучу»).

Съемки прошли в Нижнем Новгороде, Москве и Московской области. Производство — продюсерская компания Russian Code, для которой «Камбэк» стал первым вышедшим сериалом. Продюсеры — Антон Щукин, Антон Зайцев и Артём Логинов совместно с Ильей Куликовым и Андреем Семёновым.

Как это выглядит

Как концентрат главных сериальных ходов и тропов, которые использует российская индустрия, взявшая курс на реконструкцию недавнего прошлого и активно использующая детский взгляд на них. Из нового: на смену исследованным вдоль и поперек девяностым пришли нулевые. Правда, в трактовке авторов «Камбэка» они выглядят вполне лихими. Зачатки гламура и товарного изобилия пока видны только в телевизорах главных героев. А вот на их кухнях — старые добрые попойки и домашнее насилие, за окном — ржавые гаражи, обветшалые многоэтажки, рэкет и борьба за сферы влияния. Словом, для зрителей поколения Альфа разница будет только в музыке: морды бьют не под «Белые розы», а под Оксану Почепу, Дельфина и Мистера Малого, который еще в 1992-м обещал погибать молодым, но, как видим, успешно переехал в новый век. Вместе со вставками из старых телешоу их песни, разумеется, дают «Камбэку» очевидный ностальгический потенциал, и подействует он не только на тех, кто успел передать хоть один видеоприкол по ИК-порту, но и на тех, кто, не зная о существовании ИК-порта вообще, снимает тиктоки под Глюк’OZу, «ВИА Гру» и «Банд’Эрос».

Несмотря на криминал в кадре, создатели «Камбэка» не претендуют на серьезное его осмысление и тем более ревизию событий 20-летней давности. Все вехи эпохи — от президентских выборов до ужасающих терактов — вынесены за рамки доброй истории дружбы, приправленной детективной интригой, связанной с тайной прошлого Компота. Последняя распутывается неспешно. Не отвлекаться от нее помогает, собственно, сам Александр Петров — вновь самая востребованная кинозвезда момента, для которой «Камбэк» стал камбэком на домашние экраны. Отдохнув на мюзиклах, комедиях и сказках, актер вновь берется за сложный материал и демонстрирует широкий диапазон, жалобно мурча сквозь густую бороду и играя преимущественно глазами, в которых считывается столкновение двух «я» — человека бывшего и нынешнего. При этом главное УТП «Камбэка» для ровесников Петрова — молодые артисты. Если бьющую через край харизму Хетага Хинчагова мы уже видели в «Детях перемен» и «Дяде Лёше», а Иллариона Марова помним по авангардным сказкам Романа Михайлова, то Василиса Коростышевская — ключевое открытие нового сериального сезона. Еще неизвестная широкому зрителю 17-летняя актриса крадет внимание не только у молодых партнеров, но и у Петрова, чей герой становится для неприкаянных детей кем-то вроде отцовской фигуры.

Что пишут критики

Зрители и критики приняли «Камбэк» преимущественно тепло. В настоящий момент средняя оценка сериала на Кинопоиске — 8.2. В первую очередь посмотревшие хвалят персонажей, которым хочется сопереживать.

«Это сериал, который можно будет включать по вечерам, чтобы наблюдать за героями, которые ищут себя и справляются с проблемами в жизни и семье, а параллельно и за собой», — поделилась мнением Лиза Арсенова, автор Telegram-канала «Улица Балабанова».

Кинокритик Максим Гревцев отдельно отметил фирменный стиль Ильи Куликова: «Да, он весьма цинично продает уже знакомые эмоции и идеи в новой обертке. Но в то же время за героями его фильмов и сериалов интересно присматривать, есть в них какое-то простецкое дворовое обаяние, добротная комедия наблюдений».

Хвалит пресса и актерские работы. «Для Петрова это проверка на профпригодность: малейшая фальшь — и зритель мгновенно разглядел бы под бородой и обносками лощеного артиста с кипой однобоких образов в портфолио. Но за первые серии этого не случилось — наоборот, Компот стал одной из самых убедительных ролей в карьере актера, — утверждает критик издания «Кибер» Никита Турченко. «Настоящим открытием для меня стали актеры, играющие старшеклассников. Подростки ищут свой путь, сталкиваясь со взрослыми проблемами. И их история взросления цепляет не меньше, чем мрачная тайна Компота», — пишет автор Telegram-канала «Культурный журналист».

Однако первые серии, по мнению журналистов, смогут увлечь далеко не всех. «Если зритель не тинейджер и школьные проблемы его не интересуют, то до реального начала истории потерявшего память таинственного незнакомца он не дотянет, сольется раньше», — считает медиааналитик Елена Афанасьева. «Единственное, в чем можно упрекнуть авторов сейчас, — это что долго запрягают», — добавил автор «Известий» Сергей Сычёв.

Вердикт

«Камбэк» — крепко сделанная жанровая история, которую хочется досмотреть как минимум ради того, чтобы узнать, как герой Петрова дошел до жизни такой и откуда именно его низвергли потрясения начала 2000-х. Что касается художественной ценности сериала, то она сопоставима с его бьющим в сердце миллениала саундтреком. Все достоинства «Камбэка» — тоже greatest hits, только не российской поп-сцены образца нулевых, а современного российского сериалостроения. То есть вроде бы все тут уже основательно переваренное и все же исправно побуждающее включать серию за серией.

Автор: Никита Демченко (@sedmoeiskysstvo)