Сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается»: Крыжовников реактуализирует хит Меньшова. Теперь как мюзикл

В онлайн-кинотеатре Wink стартовал сериальный ремейк знаменитого фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит. Все только начинается». Теперь три девушки ищут лучшей жизни в столице нулевых (а повзрослев, так же мечтают о счастье в Москве 2020-х). В касте сплошь звезды, в кадре — музыкальные номера под пестрый микс популярных композиций. И все-таки первые эпизоды пока мало похожи на переосмысление и куда больше — на оперирование ностальгией.

О чем это

2003 год, Москва. Молодая мама Ксюша (Тина Стойилкович) убегает от агрессивного мужа в город возможностей с ребенком на руках. Проваливает экзамены в университет, зато находит двух лучших подруг — прилежную студентку меда Олю (Анастасия Талызина), мечтающую стать хирургом, и предприимчивую блондинку Машу (Мария Камова, более известная как блогер Маш Милаш), занятую поиском иностранца, который увезет ее к океану в LA. Жизнь в столице дается вечно голодной троице без гроша в кармане нелегко: приходится одновременно строить карьеру, искать любовь и думать о деньгах.

На кастинге в «Фабрику звезд» Ксюшу замечает молодой, но уже успешный продюсер Влад (Иван Янковский), современный аналог принца на белом коне: может провести понравившуюся девушку не только в «Останкино», но и на стадионный концерт певца Таркана. Маше же достаются сразу двое — щедрый американец (Дэниел Барнс) и застенчивый толкинист (Андрей Максимов). А Оля внезапно переключается с учебы на выгоревшего женатого профессора (Андрей Бурковский). Ни с одним из них девушкам, кажется, не повезет: спустя 20 лет судьбе придется давать им второй шанс на счастье.

Кто это сделал

Ольга Долматовская и Жора Крыжовников на съемках сериала

Жора Крыжовников, хорошо известный широкому зрителю как режиссер поистине народных комедий («Горько!», «Самый лучший день», несколько частей франшизы «Елки»), в последние годы сознательно переключился на сериалы и теперь ставит, пишет и продюсирует многосерийные проекты, по-прежнему вызывающие живой зрительский интерес — от «Звоните ДиКаприо!» до «Слово пацана. Кровь на асфальте». Ремейк советского фильма Владимира Меньшова для платформы Wink он поставил совместно с женой и творческой партнершей, продюсером Ольгой Долматовской («Физрук», «Звоните ДиКаприо!»), дебютировавшей здесь в качестве режиссера. А сценарий они написали вместе с Юлией Гулян, Евгенией Хрипковой («Между нами химия»), Аксиньей Борисовой («Лед 3») и Алиной Тяжловой («Буратино», который выйдет в 2026 году).

Из «Слова пацана» в проект также перекочевали оператор Юрий Коробейников и художница по костюмам Дарья Фомина, из «Звоните ДиКаприо!» — художник-постановщик Эльдар Кархалёв. Производством занимались «НМГ Студия» и кинокомпания «Водород» при поддержке Института развития интернета (ИРИ). В числе продюсеров — Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Фёдор Бондарчук, Павел Горин («Сто лет тому вперед»), Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков, Антон Володькин, Александр Косарим («Слово пацана»).

Повзрослевших на 20 лет героинь играют Марина Александрова (Ксюша), Юлия Топольницкая (Оля) и Валерия Астапова (Маша). Также в шоу появятся Рузиль Минекаев, Милош Бикович, Фёдор Бондарчук, Марина Зудина, Анастасия Красовская, Антон Васильев, Слава Копейкин и Полина Гухман.

Как это снято

Мария Камова

Первые эпизоды отведены под знакомство с героинями в нулевые: наскоро сколоченную троицу сразу же посылают покорять залитую теплым ретрофильтром столицу. Едва утерев слезы после проваленного поступления, Ксюша отправляется на экспресс-экскурсию по телевизионным студиям, гламурным клубам, уличным рынкам и Пушкинской площади, переполненной танцующими людьми.

В следующий раз ее растрогает… существование «Макдоналдса»

Экскурсия по мифологизированным хайлайтам лужковской Москвы (гамбургеры по 17 рублей, в кино — «Лара Крофт», в клубе — Сергей Зверев) щедро сдобрена музыкальными шоу-стопперами разной степени уместности. Например, перепевками песен «Браво», Магомаева и «Танцев минус». Из воздуха взявшиеся чувства к профессору визуализированы неожиданными танцами на партах под «Такую любовь». Еще звучат Децл, Hi-Fi и Шура, а сами музыкальные вставки по отлаженной еще в «Комбинации» (тоже сериал Wink с Крыжовниковым в креативных продюсерах) схеме вскоре начинают громкой музыкой и динамичным монтажом заглушать драматургию. Ведь если в кадре происходит какая-то веселая кутерьма (все постоянно куда-то бегут и непременно смеются под советские и современные хиты), то и не надо пояснять, куда, зачем и отчего.

Вешая в качестве оберега титр «Посвящается любимому фильму Владимира Меньшова», авторы ремейка без конца рассыпаются в реверансах перед оригиналом. Детали сюжета изменены (из первых эпизодов сложно судить, насколько радикально), но тон пока остается прежним: типажи, юмор (москвичка Маша активно учит провинциалку Ксюшу вставлять в речь английские словечки, рождая перлы вполне в духе «Hello, общежитие слушает»). Даже ключевые коллизии похожи (московскому продюсеру Ксюшу в клубе представляют как дочку Сергея Лаврова). Оттого и возникает ощущение, что щи те же, да не гуще: за два эпизода ремейка мы узнаем о героинях едва ли больше, чем за первую серию Меньшова. Каждой из них положена своя, более обстоятельная арка, но фокус то и дело норовит съехать на клиповую нарезку лучших моментов.

Вердикт

Скептически настроенным зрителям, справедливо задающимся вопросом, зачем вообще осовременивать то, что не успело устареть, сложно однозначно что-то ответить после первых двух эпизодов. Сопоставление оттепели с «дерзкими нулевыми» и впрямь выглядит плодотворной почвой для ревизии, но Крыжовников с Долматовской пока не торопятся углубляться в переосмысление, отдавая львиную долю хронометража оммажам и заигрыванию с классической традицией мюзикла. Однако если присовокупленная к названию строчка «Зверей» не врет и все, прямо как у 40-летних героинь, что должны появиться во второй половине сериала, только начинается, то за продолжением будем следить. Хоть с осторожным, но интересом.

Автор: Оля Краснова