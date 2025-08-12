Маш Милаш, 29 лет, блогер, певица и актриса. Снялась в сериале «Москва слезам не верит. Все только начинается»

Сегодня в «Привет! Меня зовут…» необычная гостья. Интернет-творчество Марии Камовой, публикуемое под псевдонимом Маш Милаш, набирает миллионы просмотров. Однако для кино Мария — лицо новое и перспективное. Ее дебют в «Москва слезам не верит. Все только начинается», вероятно, главная удача сериала Wink, который в рейтингах показывает себя весьма скромно. На экваторе шоу, где действие должно перенестись на 20 лет вперед (а героиню Милаш сыграет Валерия Астапова), мы попросили Камову ответить на вопросы нашей специальной анкеты. Ниже Мария рассказывает о том, как попала в кино, и о своих ощущениях от премьеры, вспоминает любимые фильмы и делится мыслями о будущей актерской карьере.
Дата рождения: 23 июня 1996 года
Место рождения: Москва
Рост: 172 см
Цвет глаз: зеленые
Родилась и выросла в Москве в семье учителей. В 18 лет завела YouTube-канал с красивыми лайфстайл-видео. Параллельно записывала собственные треки под псевдонимом MILASH и развивала аккаунты в других соцсетях. Сейчас аудитория в моих соцсетях — около 5 миллионов. Я с детства знала, что буду артистом, а еще мне хотелось попробовать себя в кино, правда все актерское мне было страшно. Я благодарна Ольге Долматовской и Жоре Крыжовникову — авторам сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается», в котором я дебютировала — за то, что поверили в меня, провели за ручку в большое кино и вселили уверенность, что я могу. Теперь получаю похвалу даже от Сергея Бурунова и с нетерпением жду своего следующего появления на большом экране. Оно, кстати, случится уже в декабре, когда в прокат выйдут «Елки 12». До встречи в кино! P. S. Мне уже не так страшно!
— Что тебя сегодня порадовало?
— Миндальный круассан. Когда просыпаюсь в отличном настроении, позволяю себе шиковать — иду за капучино и выпечкой. Сегодня как раз такое утро. Ой как хорошо было!
— Назови три фильма, которые оказали на тебя влияние?
— Первым назову мой самый любимый фильм детства — «Двое, я и моя тень». Это было единственное кино, записанное сперва на кассету, а потом и на диск. Так что я его знаю наизусть! Пока была маленькой, всячески подражала сестрам Олсен, даже одевалась так же, как они. Еще одно теплое воспоминание — «Блондинка в законе». Одноклассники сравнивали меня с Риз Уизерспун, и я ее, разумеется, тоже полюбила. Ну а третьим пусть будет «Волк с Уолл-стрит» — там я впервые увидела Марго Робби. И она мне что? Совершенно верно, понравилась! Сцена, где она отодвигает ДиКаприо каблучком, — любимая. А еще, попробовав актерскую профессию, я стала значительно больше смотреть российские фильмы и сериалы.
— Что из недавнего запомнилось?
— На днях посмотрела «Первый номер» с Цыгановым. Супер зашло! Потом включила «Мастера и Маргариту». Тоже с Цыгановым и тоже понравилось! Буквально ночью еще начала «Олдскул» с Марией Ароновой и Дэниелом Барнсом, с которым мы вместе снимались. Признаюсь, включила именно из-за него. Мне нравится изучать работы коллег, которые мне кажутся особенно харизматичными и приятными. По той же причине проглотила «И снова здравствуйте!» с Денисом Власенко и «Волшебный участок» с Ильей Соболевым.
— Первый фильм/мультфильм, который ты посмотрела в кинотеатре?
— «Корпорация монстров». Бу, Майк Вазовски и Салли — мои любимки! Еще одно кинотеатральное впечатление — первые и вторые «Елки». У нас была традиция ходить на них семьей, покупать подарки и всякие вкусности. Уж очень мне нравится атмосфера добра и праздника, которую дарят эти фильмы.
— Лучший и худший фильмы для первого свидания?
— Я такой человек, который на первом свидании захотел бы поугарать. Включила бы что-то совсем неподходящее, какой-нибудь ужастик, который меня уже не пугает. Например, «Пилу». И весь вечер делала бы вид, что так и надо, что это очень романтично. Вот вам история из жизни. Однажды у меня было свидание с парнем, к которому я была, скажем так, равнодушна. Предложила ему посмотреть «Фишера». (Смеется.) Кому-то покажется, что это ту мач, но для меня все прошло удачно. Тем более было интересно узнать, как играют мои партнеры Максимов и Янковский.
— А сама ты хорроров боишься?
— Очень. Не люблю неприятные эмоции: страх, ужас и вот это все. Я не тот человек, который катается на американских горках или прыгает с парашютом. Мне по душе другой адреналин: похихикаться, поприкалываться, поиграть какую-то роль, поставить кого-то в неловкое положение.
— Любовь — это…
— Совокупность… Страсть и спокойствие, защита и свобода.
— А какой последний фильм заставил тебя плакать?
— Я всегда плачу. Например, если что-то плохое случается с животными или детьми. Но я не люблю разводить себя на негативные эмоции, поэтому в последнее время избегаю фильмов, где есть смерть, ужас и прочее.
— Премьера «Москва слезам не верит. Все только начинается» наконец-то состоялась. Что чувствуешь сейчас? Облегчение, усталость, воодушевление? Успела уже получить какой-то отклик на свою работу?
— На премьеру в «Октябре» собиралась без каких-либо ожиданий, совершенно не понимая, как меня воспримут в кино. Просто надела платье и пошла. Поначалу ничего нового, красные дорожки и интервью уже были в моей жизни. Но вот мы садимся в зал… Сериал начинается, на экране появляюсь я, и публика начинает хихикать. С каждого моего эпизода, с каждой фразы. Я не понимала, как реагировать. Что чувствую? Стеснение или восторг? Кринж или радость? Все-таки непривычно видеть себя на гигантском экране. Особенно в «Октябре», куда мы всю жизнь ходим с семьей.
Сеанс заканчивается, в зале включают свет. Я погружена в размышления, и вдруг начинают подходить люди — здороваются, улыбаются, поздравляют. Возникает солидный и незнакомый мне мужчина в пиджаке, начинает нахваливать. Как оказалось, это был директор ИРИ! Выхожу в фойе — подбегает Марина Александрова. Говорит: «Маша, ты такая крутая! Такая смешная!» На афтепати подошел Сергей Бурунов, которого я еще никогда не видела таким серьезным. И уж тем более не получала от него «браво». В общем, в тот вечер я не знала, куда себя деть. Обычно ничего не боюсь, но тогда сильно стеснялась. Люди всё подходили и подходили, говорили: «Спасибо за твою энергию». Для меня это ново. Что значит «спасибо за энергию»?
— Это твоя первая большая роль в кино? Расскажи, как попала в проект. Это достижение цели или скорее счастливый случай?
— Это всё из детства. У меня есть видео из детского сада, где я стою на сцене и читаю стихи: «Я хочу актрисой стать, чтоб на сцене выступать! Чтоб цветы всегда дарили, обо мне лишь говорили!» Так что мечта об актерстве зрела давно. В девятом классе я чуть не поступила в «Табакерку». Позднее при выборе института тоже рассматривала театральный. Но боялась отказов, потому что уровень уверенности в себе был «новичок». В итоге долгое время шла по пути меньшего сопротивления. Там, где умею, могу и точно заработаю денег на все нужды.
Все поменялось, когда два года назад у меня стали стрелять видосы в интернете. Возникла широкая популярность, и на почту пришли пробы. Мой менеджер, не очень разбирающийся в кино, поначалу даже не понял, что это за предложение. Пишет моему брату Диме: «Что? Сливаем?» А Дима увидел и обалдел: «Крыжовникова сливаем? Вы орете? Надо идти!»
— Помнишь свои пробы?
— Помню, что шла на спокойном — в розовой толстовке и джинсах, без макияжа. Первый мэтч, кажется, случился, когда я увидела режиссера Ольгу Долматовскую. Она была идентично одета, тоже с пучком на голове. Она всех выгнала, осталась со мной наедине и начала с ходу расспрашивать меня о жизни, об отношениях, семье. Я слегка заволновалась, потому что мне сложно открываться незнакомым людям. Но каким-то образом Оля меня разговорила и где-то спустя полчаса попросила прочитать текст. Следующий этап — пересказать прочитанное своими словами. Потом мне в пару поставили другую актрису, которая меня жесть как напугала. Она пришла на каблуках и как начала здороваться поставленным театральным голосом со всеми…
Через неделю меня позвали еще раз и попросили сыграть те же самые сцены. Прихожу, а там уже другая партнерша. «Андрею Николаевичу не понравилась та», — говорит Оля кастинг-директору. И так было раз за разом: «Андрей Николаевич, Андрей Николаевич, Андрей Николаевич». Где-то через месяца два я не выдержала: «Да кто такой этот Андрей Николаевич?» Но Долматовская попросила не гуглить…
— Когда ты поняла?
— Месяцев через пять. Как-то зимой, когда только вышло «Слово пацана», я пробовалась с Андреем Максимовым. Нас, как обычно, вызвали без объяснений. Вот, значит, мы пробуемся-пробуемся, и Оля заявляет: «Ребят, только не волнуйтесь, сейчас придет Андрей Николаевич». Максимов вдруг встает и начинает суетливо ходить по комнате со словами «Маша, это ужас. Сейчас нас выгонят, скоро нас тут не будет». Я, прижавшись к подоконнику, наблюдала за этим, пока в дверях не появился Жора Крыжовников. Тут-то я и поняла, кого мы все боялись.
— Каким было первое впечатление?
— Его энергия сбивает с ног. Он заходит в комнату и — вжух! — заполняет собой все пространство, как океан. Меня это слегка зажало, но все случилось быстро и, как видите, удачно. Хотя это были далеко не последние мои пробы. Каждый раз я ходила как в последний. Казалось, что меня проверят и отправят заниматься своими делами.
— А с хейтом сталкивалась? Как бы ни старались авторы, сравнений с Ириной Муравьёвой и ее Людой не избежать.
— Честно признаюсь, сама хейта не видела. Все комментарии, что скидывает команда, — сплошной позитив. Я и не ждала, что меня так примут. Даже в критических статьях люди пишут (показывает скриншот экрана): «В сериале героиня Камовой вызывает симпатию не меньше, чем ее предшественница в исполнении Муравьёвой». Это, конечно, вау! Прикол!
— Какую актерскую задачу тебе поставили Долматовская и Крыжовников? Может, запрещали пересматривать оригинальный фильм Меньшова?
— Посмотреть просили только в начале пути, еще до съемок. В процессе уже не пришлось, потому что у нас совсем разные работы. Совпадений буквально два: в сериале тоже три подруги и тоже временной скачок в 20 лет. Все остальные пересечения, как мне кажется, не заимствования, а намеренные пасхалки и отсылки.
— А когда ты впервые посмотрела «Москву»? Какие сложились впечатления? Не кажется ли тебе, что фильм в некоторых аспектах устарел?
— После того как я дома раз тридцать пересмотрела первую серию нашего сериала, решила еще раз включить картину Меньшова. И Алентова, и Муравьёва, и Рязанова очень крутые! Но меня смущает, что они играют юных девчонок, живущих в общежитии. Сегодня это уже бросается в глаза. А еще, начитавшись комментариев о своей работе, я прислушалась к Ирине Вадимовне и в некоторых местах убедилась, что у нас реально похожие интонации. Это круто, но получилось неосознанно. Я не подглядывала и не пыталась копировать, потому что именно играть кого-то мне еще рано. А вот проживать историю через себя — в самый раз.
— Тебе, коренной москвичке, откликается неустаревающий сюжет про покорение столицы?
— Понимаю романтику приезжих и вижу трудности, с которыми они сталкиваются. Для многих это страшный большой город. На первый взгляд, даже враждебный. Поэтому, возможно, многие девушки хотят быстрее выйти замуж. Это ведь чувство безопасности, да и установки в маленьких городах отличаются от столичных. Некоторые говорят, что москвичи неамбициозные, но со мной это не работает, здесь я ближе к приезжим: тоже ежедневно и усиленно тружусь.
— Какая для тебя Москва?
— Любимая. Активная, классная, с отличным сервисом и потрясающей архитектурой. Город, в который я, несмотря на тягу к путешествиям, всегда хочу вернуться.
— В этом году также выйдут «Елки» с твоим участием. Расскажи, кого ты там сыграла.
— Мою героиню зовут Марина, и этот образ будет отличаться от того, что вы видите в сериале сейчас. Я там такая кошка. Р-р-р-р, тигрица и леопардиха. Такой вайб мне не очень близок, и я пока не понимаю, удалось ли его передать. Чтобы раствориться в нем, банально не хватило времени, у меня была всего парочка смен. Но прошли они супер! Во много благодаря тому, что на «Елках» я работала с артистами, которые тоже играли в «Москве». Очень удачно и комфортно, что они меня сопровождают в мире кино.
— С какими режиссерами ты хотела бы поработать в будущем?
— С Климом Козинским, например. Мы с ним случайно познакомились. Сижу я как-то в рестике, и мимо проходят актеры. Возле меня останавливается девушка и говорит: «Маш, привет! А мы с тобой вместе целовались с одним парнем… Кинопарнем. Андреем Максимовым». А сразу за ней появляется мужчина: «Я все думаю, как к вам подойти и познакомиться. Меня зовут Клим». До меня только потом дошло, что это режиссер «Первого номера», и я не успела респектнуть ему за сериал. Надеюсь, он хотя бы тут прочитает. Еще хотелось бы поработать с Никитой Власовым. На афтепати «Москвы» он похвалил мою работу. А я человек простой: меня хвалят, и я готова принимать предложения. (Смеется.)
— Расскажи о своих музыкальных предпочтениях.
— Обожаю музыку двухтысячных. The Black Eyed Peas, Fergie, Бритни Спирс, Шакира, Бейонсе — это всё моя тема. Думаю, что энергию и харизму этих артистов никто пока так и не переплюнул. Сейчас стиль нулевых снова в моде, и музыка, которую я буду выпускать в будущем, будет вдохновлена именно двухтысячными.
— Есть композиция, которая лучше всего говорит о тебе?
— Я бы точно поставила свои песни. Особенно лиричные. Например, трек «Интро», которым горжусь. А если чужую музыку нужно, то «Glamorous» Fergie.
— Твой самый большой в жизни страх?
— Страх смерти. Смерть — полный отстой. Иногда боюсь, что кто-то из прохожих достанет нож или плеснет в меня кислотой какой-нибудь.
— Как боязнь незнакомцев мэтчится с пранками, которые ты записываешь?
— Я неплохо чувствую людей и по первой реакции, мимике, по ответам на мои вопросы могу понять всё. Никогда не снимаю тех, кому это не нравится. В основном чуйка не подводит. Но за последний год моя узнаваемость сильно выросла, и сейчас я веду себя еще аккуратнее.
— Что или кто поддерживает тебя в трудные времена?
— Близкие. Родители и брат, которые всегда рядом. Временами я люблю найти проблему и загнаться. Иногда даже придумать проблему. Я же все-таки творческая личность! Родственники знают, как себя вести в такой ситуации. Дима вот скажет: «Маш, ну хватит, заканчиваем». Папа скажет, что он меня сильно любит, а мама предложит поговорить и вместе кому-нибудь перемыть косточки. Вообще, у меня в окружении много эмпатичных людей, но в последнее время далеко не все могут за меня искренне порадоваться.
— Твое тотемное животное?
— Щенок лабрадора!
— Что бы ты сказала себе пятилетней?
— Я тебя люблю. Будет непросто, но все сложится. Не стала бы ее предостерегать. Без всех жизненных преград я бы не стала такой амбициозной и не сияла бы сейчас.
— Что бы пожелала себе через 20 лет?
— Тяжело представить себя взрослой. Даже страшно. Ведь жизнь так активно меняется… Может, через 20 лет я стану президентом Марса или буду кайфовать на даче, обложившись тридцатью лабрадорами. Короче говоря, пожелаю себе в будущее здоровья и удачи.
Автор: Никита Демченко
Фото: Маша Федина для Кинопоиска