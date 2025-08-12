Маш Милаш, 29 лет, блогер, певица и актриса. Снялась в сериале «Москва слезам не верит. Все только начинается»

Сеанс заканчивается, в зале включают свет. Я погружена в размышления, и вдруг начинают подходить люди — здороваются, улыбаются, поздравляют. Возникает солидный и незнакомый мне мужчина в пиджаке, начинает нахваливать. Как оказалось, это был директор ИРИ! Выхожу в фойе — подбегает Марина Александрова. Говорит: «Маша, ты такая крутая! Такая смешная!» На афтепати подошел Сергей Бурунов, которого я еще никогда не видела таким серьезным. И уж тем более не получала от него «браво». В общем, в тот вечер я не знала, куда себя деть. Обычно ничего не боюсь, но тогда сильно стеснялась. Люди всё подходили и подходили, говорили: «Спасибо за твою энергию». Для меня это ново. Что значит «спасибо за энергию»?