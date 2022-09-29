«Кино — дело фанатиков»: как работает студия «Водород», снявшая «Лед», «Притяжение» и «Сто лет тому вперед»

В 2016-м Фёдор Бондарчук называл «Водород» покровительственно «нашим молодым кинообразованием». В следующем году 35-летний Михаил Врубель и 29-летний Александр Андрющенко, выпустив «Лед», стали самыми молодыми российскими продюсерами, заработавшими миллиард. Сейчас, когда уже третий «Лед» штурмует бокс-офис, «Водород» находится в зените своей зрелости. Кинопоиск попробовал разобраться в их формуле успеха.
Надежда об «Лед»
Девочка Надя из Иркутска грезила фигурным катанием, грызла теорию и тренировала аксели на замерзшем Байкале, чтобы напроситься в подопечные к строжайшей тренерше Ирине Шаталиной (Мария Аронова). На пике карьеры Надежда (Аглая Тарасова) получила травму. Казалось, жизнь и спорт на этом закончились, но встать на ноги ей помогли сила воли и дерзкий хоккеист Саша Горин (Саша Петров). Максимально непохожий на ее партнера, лучшего фигуриста страны Леонова (Милош Бикович), он, конечно, не смог бы заменить на стадионе профессионала высшей категории. Но чудо любви происходит, Надя выступает на Кубке льда, и в кульминационный момент Саша орет ей на весь стадион: «Ведь ты не можешь без меня». И тихонечко добавляет: «...А я без тебя».
«После этого фильма наивно хочется верить в магию любви», — написала одна из зрительниц. Убедительности сюжету о ледовых Ромео и Джульетте добавили перепетые песни Земфиры и Виктора Цоя с аранжировками Антона Беляева из Therr Maitz. Однако «Лед», снятый клипмейкером и режиссером-дебютантом Олегом Трофимом, получился непохожим на мюзикл. Скорее, вышла работа смежного жанра — фильм-караоке, соединивший три национальные скрепы: поп-песни, фигурное катание и хоккей. Общие сборы картины составили полтора миллиарда рублей. Во второй части, поставленной комедиографом Жорой Крыжовниковым, стало больше драмы. Надя умерла при родах, Горин с трудом справлялся с воспитанием дочери, которую тоже назвали Надей и которая тоже мечтала стать чемпионкой-фигуристкой. Со сборами чудо повторилось — снова полтора. Прошло четыре года, и вот в 2024-м по застывшему Байкалу скользит новая взрослая Надя — актриса Анна Савранская. На ее пути встречается хамоватый хоккеист (Степан Белозёров), и, конечно, между ними тает лед, а дальше — по накатанному.
Всякая успешная франшиза может превратиться в «Елки», но, пока работает формула из музыки и спорта, продюсеры Врубель и Андрющенко продолжат снимать свой «Лед». Помимо мюзиклов на фигурную тематику, миллиарды заработали их фильмы про высадку инопланетян в Москве — «Притяжение» и «Вторжение». Их компания «Водород» входит в список лидеров кинопроизводства, с ней нашел свое амплуа актер Саша Петров и стал звездой сценарист Андрей Золотарёв. Вместе с Фёдором Бондарчуком Врубель и Андрющенко запустили киношколу «Индустрия», у них в портфеле есть этапный для отечественного телевидения и платформ сериал «Чики», они продали Голливуду права на ремейк «Спутника» и успели поработать на Netflix.
Успех «Лед 3», которому прочат 2 миллиарда, позволяет «Водороду» экспериментировать с научной фантастикой. 18 апреля выйдет «Сто лет тому вперед» по той же повести Кира Булычёва, по которой в СССР сняли культовый сериал «Гостья из будущего». Это фильм с компьютерной графикой и экшеном, с Марком Эйдельштейном, Сашей Петровым и Юрой Борисовым, с перепетой песней про «прекрасное далеко» и с высочайшим рейтингом ожидания на Кинопоиске.
Группа «Звери»
Конечно, нет гарантии успеха фантастического проекта, затраты на который аналитик Сергей Лавров оценивает в 700–850 млн рублей. «Притяжение» в первый день проката собрало средние 40 миллионов, и продюсеры приготовились к худшему. «Повелитель ветра» о путешествии Фёдора Конюхова в прошлом году принес 521 миллион при заявленном бюджете в 850 млн рублей. Никто не застрахован от провалов, ведь блокбастеры голливудского размаха — это огромные риски. Их важно грамотно распределять, и именно поэтому на титрах фильмов громоздится по пять-шесть логотипов разных студий вместе с эмблемой Фонда кино. У одной компании может быть сильная производственная база, другие прекрасно справляются с маркетингом или выстраивают дистрибьюцию, третьи, например, умеют создавать убедительные презентации. У ребят из «Водорода», на старте карьеры прошедших через студии Bazelevs и СТВ, хорошо получается конструировать партнерства.
До кино Михаил Врубель — сын художника Дмитрия Врубеля, автора поцелуя Брежнева и Хонеккера на Берлинской стене — был продюсером группы «Звери», основанной ветераном шоу-бизнеса Александром Войтинским; тот еще в 1990-е снимал первую российскую рекламу вместе с Тимуром Бекмамбетовым и придумывал группу «Тату» с Ильей Шаповаловым в нулевых. «Миха мог организовать концерт в зоне вечной мерзлоты и устроить стрельбу в центре Москвы ради клипа. Он был мотором, метеором и не знал слова „нет“», — сказал Войтинский в разговоре с Кинопоиском. В 2008-м, когда «Звери» стали суперзвездами, а продюсеры группы набили руку на музыкальных видео, они предложили идею фильма о летающей машине Тимуру Бекмамбетову. «Так наша работа перетекла в кино, просто клипы стали длиннее», — шутит Войтинский. Он выступил режиссером приключенческого фильма «Черная молния», а Врубель включился в работу над комедией Левана Габриадзе «Выкрутасы» с Миллой Йовович.
В клипе «Для тебя» вступительные слова произносит Михаил Врубель
Там же, у Бекмамбетова на студии Bazelevs, они познакомились с режиссером монтажа Александром Андрющенко: «Саша — вундеркинд, он ничего не схватывал на лету, потому что давно знал, — вспоминает встречу Войтинский, — но и возраст у него был почтенный. 22 года, не шутки». Александр утверждает, что идея запускать собственную компанию была его, Врубель «был готов на любое безумие», а вот Андрющенко это далось нелегко: «Он мучился, как шахматист в парке, которого двое прохожих подбивают пожертвовать ферзем». Версия самого Андрющенко поспокойнее: «Мы проработали вместе с Бекмамбетовым два года и решились создать что-то свое.
Это «свое» появилось в 2011-м, когда они сняли в Таиланде комедию «Джунгли» с заезженным сюжетом о войне полов на необитаемом острове. Слова «водород» тогда еще не было, и над названием их компании Happy End Films посмеивались партнеры-тайцы. Зубоскалили и журналисты: «Фильм рекомендуется как экономичный вариант программы свидания с красивой, но недалекой девушкой, воспитанной российским телевидением», — писали критики про фильм с Верой Брежневой и Сергеем Светлаковым в главных ролях и Сергеем Сельяновым в качестве продюсера.
Войтинский, снявший «Джунгли», называет Сельянова идеальным вдумчивым партнером, который профинансировал и девелопмент, и производство. «Не буду кривить душой и нахваливать наш дебют, у фильма много недостатков», — говорит Сельянов, отмечая, что чисто коммерчески кино сложилось. Также отбилась в прокате комедия про отцов и детей «Призрак» в 2015 году — второй фильм «Водорода» и СТВ, использовавший троп про невидимого наставника. Для Врубеля—Андрющенко это кино имеет историческое значение из-за судьбоносной встречи с Фёдором Бондарчуком. Тот сыграл конструктора Юрия Гордеева, обаятельного и мертвого.
В третьей совместной картине «Водорода» и СТВ — «Напарнике» — душа майора Хромова переселяется в тело ребенка. Сергей Сельянов считает ее достижением мирового уровня из-за сгенерированного CGI младенца с хрипатым голосом Сергея Гармаша, хотя русской «Чумовой пятницей» фильм не стал. В одном из старых интервью Врубель заявил, что его не смущает заимствование сюжетов: «Когда-то мы с Сашей Войтинским продюсировали группу „Звери“, и, когда вышел их первый клип, все говорили: это вторичная музыка, она очень похожа на Земфиру, „Мумий Тролля“ и так далее. Недавно я открыл журнал „Афиша“, и там про какую-то новую команду написано: они подражают группе „Звери“». Тогда же продюсер сформулировал амбиции «Водорода» — «стараться делать российское кино на уровне голливудского, а в будущем делать российское кино популярным, как голливудское в мире».
«Напарник» стал режиссерским дебютом Андрющенко и первым фильмом без Войтинского. «Он наш старший товарищ, и в тот момент ему оказалось важным оставлять право принятия финального решения за собой, — рассказывает Александр, — а мы с Мишей хотели работать на равных. В какой-то момент мы просто сошлись, что такая компания будет нежизнеспособной». «Миха вырос. Он рвался в бой, и ему было тесно, — отвечает на вопрос о причинах расставания Войтинский. — Конечно, я подавлял его авторитетом, ограничивал, не давал развернуться. Он никогда не метил в режиссеры, был продюсером, запоем читал книги вроде „7 привычек высокоэффективных людей“, а я никогда не был бизнесменом».
«Я рад, что мы стали для них первой ступенью ракеты-носителя», — говорит Сергей Сельянов, партнерство которого с «Водородом» также закончилось на «Напарнике». Если развивать аэрокосмическую метафору, то на следующую орбиту компанию вынесла студия Бондарчука Art Pictures. «С СТВ мы делали классное кино, но без желаемого финансового результата, — вспоминает Андрющенко. — Особенно это почувствовалось, когда мы дошли до сотрудничества с Фёдором». Сценаристы проекта «Притяжение» рассказывали, что история о высадке инопланетян в Чертанове возникла после этнических беспорядков в Бирюлеве — так появился мотив чужака, который использовал и Нил Бломкамп в «Районе № 9». Фёдор Бондарчук взялся продюсировать этот фильм, увидев пятистраничный синопсис. Прочитав сценарий спустя год, он решился снять его как режиссер, что предполагало двукратное увеличение бюджета по сравнению с предыдущими работами «Водорода».
В 2017-м «Притяжение», слегка забуксовав на старте, окупило свои 380 миллионов за 11 дней. В течение месяца картина держалась в топе бокс-офиса, перевалив за миллиард, а права на прокат были проданы в 74 страны. «Нам стало ясно, что мы чуть ли не единственные, кто в жанре научной фантастики в России делает что-то серьезное, — делится Врубель. — До „Притяжения“ этот жанр собирал максимум 300 миллионов, а мы собрали больше миллиарда рублей. Мы поняли, что можно делать широко».
С «Притяжения» начались отношения «Водорода» с Сашей Петровым, которого фильм вывел в топ российских актеров. По словам Врубеля, для картины проводили кастинги, хотя Петров всегда был у него на примете: «Я запомнил его еще из сериала „Фарца“, а когда увидел, сразу понял: это гипербольшая звезда». «Первую встречу не помню, — отвечает Петров Кинопоиску на вопрос о знакомстве с Врубелем—Андрющенко сообщением с большим количеством смайликов. — Но вообще многое началось на Байкале, когда мы снимали „Лед“. Стояли у гостиницы в шубах и мечтали. Они мне говорили про Олега Трофима очень просто, по-пацански: „Сань, ну режиссер молодой, дебютант. Не души его“. А я отвечал: парни, летите доделывать „Притяжение“, все четко будет, похулиганим». В 2019-м они подписали контракт, по которому Петров в течение двух лет снимался только в кино Art Pictures и «Водорода». В итоге они нахулиганили девять проектов, если считать готовящиеся к прокату «Сто лет тому вперед», комедию о разлученных близнецах «Василий» и не вышедший сериал «Петля» для Netflix.
Как актер Бондарчук появился в пяти фильмах, включая роль Фёдора Конюхова в совместном с Art Pictures Studio «Повелителе ветра» и озвучку робота Вертера в «Сто лет...», однако его связи с «Водородом» еще прочнее. С 2017-го Art Pictures Studio числится в каждом их проекте в качестве сопродюсера. «Если мы делаем что-то с Фёдором Сергеевичем, то совместная работа ведется почти на всех этапах: сценарий, кастинг, монтаж, маркетинг», — рассказывает Врубель и добавляет, что они идеально совпали во взглядах на зрительское кино. «С ним мы учились год за пять, — говорит Андрющенко. — Фёдор ставит высокую планку, которой необходимо соответствовать. Например, сейчас, работая над „Сто лет тому вперед“ как режиссер, я вспоминал, как Фёдор выстраивал отношения с командой в сто человек, что и кому делегировал, как работал с графикой».
«Я бы сказал, что с Art Pictures мы переросли в семейное партнерство», — резюмирует Врубель. Родителем обеих компаний можно считать «Национальную медиа группу», которая владеет половиной Art Pictures и полностью холдингом «СТС Медиа», купившим в 2018 году 25% «Водорода». Другая дочка корпорации — «НМГ Кинопрокат» — занимается дистрибьюцией «Льда 3» и будет прокатывать «Василия». Своими партнерами компания также называет Flysound («Наши главные по звуку») и студию Main Road Post, которая делала графику для «Притяжения», а еще работала над «Особо опасен» Бекмамбетова и «Сталинградом» Бондарчука; цветокоррекцией в проектах «Водорода» чаще всего занимается Color Kitchen. «Для нас партнерство — это зеркало. Если с тобой готовы работать профессиональные, умные и влиятельные люди, это показатель», — заключает Врубель.
Пацанский сговор
«Водород» продолжает обживаться в своем новом офисе в районе станции «Ул. 1905 года». По углам стоят неразобранные коробки, в кабинетах расстелены девственно чистые ковры. Стены коридоров украшают постеры фильмов, как и в любой кинокомпании. О том, что студию серьезнейшим образом беспокоят контакты с внеземными цивилизациями, свидетельствуют три силуэта в уборной — мужской, женский и инопланетный. В кабинете Врубеля висит картина его отца с теннисисткой Сереной Уильямс: «В ней столько энергии и стремления к победе. Мне показалось, она отлично сюда подходит».
В комнате девелопмента на пробковой доске на всю стену размечены проекты в разработке. Можно разглядеть названия фильмов, среди которых «Василий», «Буратино» и «Крысолов». Почти над каждым висит фотография Андрея Золотарёва — сценариста «Слова пацана» и водородовских «Призрака», «Напарника», «Притяжения», всей серии «Лед», «Спутника», «Повелителя ветра» и «Сто лет тому вперед».
Хотя не каждый сценарий Золотарёва становится этапным, для профессионалов его фамилия означает высочайший уровень работы и, как правило, фигурирует в блокбастерах. В прошлом году он подписал сделку first look deal с «Национальной медиа группой», а в 2021-м в таких же отношениях находился с платформой «Иви». First look deal предполагает вознаграждение за то, что автор сперва показывает свои наработки компании, с которой заключил договор, и это не деньги за работу, а буквально плата за возможность ее оплатить.
Такие долгоиграющие инвестиции могут позволить себе только большие медиакорпорации, однако за 10 лет до расцвета платформ у Золотарёва с «Водородом» было, как он назвал это, «пацанское соглашение»; Врубель определил его еще красноречивее — «сговор». Не вдаваясь в детали, в интервью «Ведомостям» сценарист рассказывал, что сотрудничество обеспечивало его ежемесячной зарплатой: «Это связано с одной особенностью моего характера: я не держу денег. Все деньги независимо от того, сколько я заработал, заканчиваются 10-го числа. Поэтому я так устроил свою жизнь, что деньги должны появляться ежемесячно. Мне было проще договориться об этом с „Водородом“, и они меня поняли и пошли на эту сделку».
Александр Андрющенко утверждает, что в компании всегда был культ автора, и вторым объектом такого почитания можно назвать Олега Маловичко, придумавшего сериалы «Мажор», «Метод» и «Нулевой пациент» и написавшего множество проектов для «Водорода» (часто основа и синопсис сделаны Маловичко, затем за работу принимается Золотарёв). «Я считаю, что сценаристы — важнейшие люди в кино, и наша задача — создать для них все необходимые условия, от творческих до финансовых, чтобы они работали максимально эффективно», — заявляет Врубель. Андрющенко говорит, что сценарий пишется до тех пор, «пока высшие силы нас не остановят», и иногда эти силы крайне требовательные: у золотарёвского «Притяжения» было 63 варианта. Есть авторы, выращенные внутри компании — например, Алина Тяжлова начинала ассистентом на «Призраке», была продюсером на «Притяжении» и «Спутнике», а теперь числится сценаристом сериала «Преступление и наказание 1992» Жоры Крыжовникова.
Еще один источник кадров — выпускники школы кино и телевидения «Индустрия», открытой в 2017-м Бондарчуком, Врубелем и Андрющенко при поддержке НМГ. Уже на этапе запуска основатели провозгласили, что хотят приблизить обучение к процессу кинопроизводства. Проект отнял много сил: основатели сами учились преподавать, перегорели, но в итоге школа стала выпускать профессионалов. Среди них актер и режиссер Евгений Сангаджиев, актриса и сценаристка Паулина Андреева, режиссеры Никита Власов и Василиса Кузьмина. В ней училась писавшая «Повелителя ветра» и «Сто лет тому вперед» Ксения Мирошник, а режиссер-дебютант «Льда 3» Юрий Хмельницкий и сценаристка Аксинья Борисова там еще и преподавали. Андрющенко предполагает, что в какой-то момент весь коллектив «Водорода» будет состоять из выпускников их школы.
За последние пару лет команда сильно разрослась из-за того, что «Водород» планирует плотнее заняться сериалами. На постоянной основе в студии работают 50 человек, на отдельные проекты привлекаются сотни и тысячи подрядчиков. Большая часть коллектива недавно переехала в помещение на Пресне, а монтажные комнаты разместились по соседству с офисом Bubble на Фрунзенской. «Нам важно, чтобы коллеги в комфортном режиме и в рамках заданных бюджетов делали свою работу», — так Врубель формулирует производственные отношения, хотя у него строгие запросы. «Мы можем проводить много времени вместе не только на работе, но и на отдыхе, — говорит продюсер. — Однако в индустрии недопустимо, чтобы человек в шесть часов выключал телефон и говорил, что его рабочий день закончен. Кино на первом месте. И так должно быть по собственному желанию, только с подобной страстью можно двигаться вперед». На вопрос о том, какие люди работают в «Водороде», он отвечает, что «кино — это дело фанатиков, и заниматься им надо фанатично».
Концепция изменилась
Мюзиклы и фантастика — два основных направления «Водорода», хотя студия пробовала себя в разных жанрах и даже в авторском кино. «Это был эксперимент, который мы поддержали», — говорит Врубель о драме Василисы Кузьминой «Ника», почти безусловно похваленной критиками. Экспериментальным проектом, ставшим визитной карточкой «Водорода», оказались «Чики» Эдуарда Оганесяна. Режиссер переехал в Москву из Кабардино-Балкарии, окончил ВГИК и еще в 2014 году задумал снять полнометражную комедию. В итоге вышел восьмисерийный сериал, правдоподобный в отражении российской действительности и превративший четырех героинь в икон феминизма.
К «Спутнику» дебютанта Егора Абраменко, смешавшему мотив из «Чужих» с космической эйфорией СССР, тоже можно относиться как к научному опыту и экспериментальному партнерству с Hype Productions. Фантастическому фильму не повезло: в ковидный год сборы составили около 20 млн рублей при затратах в 190 миллионов. Зато на цифровых площадках картина стала успешной: в течение нескольких недель «Спутник» занимал первое место в жанре хоррора на Apple TV+, оставаясь на втором и третьем местах в общем топе.
В марте 2021-го в Голливуде купили права на ремейк, режиссером должен был выступить Мэтт Ривз, производство брала на себя Village Roadshow, снявшая «Великого Гэтсби» и «Джокера». В конце того же года Оганесян говорил, что его жизнь после «Чик» начала стремительно меняться, имея в виду не только «переговоры в дорогих ресторанах», но и приглашение стать шоураннером сериала по заказу Netflix с Александром Петровым. Спродюсировавшая его компания «Водород» в конце 2021 года казалась одним из символов успеха российского кино, которое отлично чувствовало себя и на международных фестивалях, и на стримингах. Казалось, что мечта Врубеля о об индустрии голливудского размаха начинает сбываться.
В 2022-м пилотный эпизод проекта с рабочим названием «Петля» отправился на полку вместе с сериалом «Анна К.» и мечтами о русском Netflix. При этом массовое кино в России продолжало развиваться, будто по альтернативной ветви истории. Пока кинотеатрам, оставшимся без «Аватара» и Marvel, предрекали закрытие, «Водород» снимал третий «Лед» и разрабатывал идеи фильма по произведениям Кира Булычёва. «В детстве я был фанатом „Гостьи из будущего“, — говорит Врубель. — В 2019-м мы думали, что будет просто ремейк. Потом стало понятно, что мы делаем самостоятельное произведение». За пять лет концепция трансформировалась: из 1970-х годов события перенесли в наше время. Когда Коля Герасимов из пионера превратился в современного школьника, Александр Андрющенко узнал в герое одновременно и себя, и своих детей. В итоге он сел в режиссерское кресло «Сто лет тому вперед» вместо планировавшегося изначально Егора Баранова, режиссера «Аванпоста». О ремейке «Спутника» новостей с 2021 года не было, а Егор Абраменко уехал снимать свой американский дебют с компанией 6th & Idaho Мэтта Ривза.
Создатели надеются, что булычёвская вселенная объединит родителей и их детей. «Как и „Притяжение“, „Сто лет“ позволяют показать, какой глубиной и смелостью обладают подростки, — формулирует Врубель, обещая, что их фантастика будет светлой. — Новости сейчас нас захлестывают, и мы начинаем думать, что каждая следующая новость будет плохой, что ChatGPT таит в себе исключительное зло, и с этим ничего нельзя поделать. Но мне хочется в наших фильмах говорить о том, что впереди нас ждет и хорошее, что технологии — это не зло, а благо». При этом Андрющенко просит не сравнивать его фильм с советской экранизацией: «Я старался сохранить дух фантастики Булычёва так, как я его чувствую, — с искренней верой и надеждой именно в светлое будущее».
С верой и надеждой в светлое будущее
В отличие от Бондарчука, который год назад сказал Кинопоиску, что вопрос, о чем сейчас снимать, ему представляется болезненным, его партнеры из «Водорода» звучат оптимистичнее. «Мы не хотим повторяться, нужно пробовать новое», — заявляет Врубель. Новый «Лед» заканчивает трилогию, однако это явно не финал. Есть идеи на продолжения «Ста лет тому вперед», судьба которых будет зависеть от проката. В этом году выйдет «Василий» — комедия о братьях-близнецах с двумя Александрами Петровыми и с мексиканским кастом. Весной стартуют съемки проекта «Пока смерть не разлучит нас» — о нем «Водород» пока не рассказывает. Планируется к съемкам «Буратино» с песнями Алексея Рыбникова. В разработке новая интерпретация «Приключений Электроника», автор сценария — Золотарёв. Главный вызов — кастинг на Сыроежкина.
Студия собирается заниматься интерпретациями уже знакомых историй и экранизировать новые тексты. Кабинет главы водородовского девелопмента Ивана Никифорова буквально завален книгами от издательств-партнеров. В компании завели специальный худсовет, который ищет подходящие для сценариев материалы, в котором, кроме Андрющенко, Врубеля и Золотарёва, заседают социолог Надежда Астахова, эксперт в области маркетинга Леонид Карнозов и международный продюсер Мила Розанова. В поисках источников для ремейков «Водород» засматривается на азиатский, латиноамериканский и израильский контент, рассказывает Никифоров: «Мы стараемся не брать международные хиты или известные зарубежные сериалы. Часто сериалы, которые мы изучаем, даже с русскими субтитрами невозможно найти».
Новая мечта Врубеля — оживить жанр ужасов в России. По его мнению, отечественные хорроры зачастую вторичные, и необходимо найти свои национальные двигатели сюжетов в жанре. При этом важно сохранять ощущение соревнования. «Снижение конкуренции всегда ухудшает качество продукта, — говорит он, имея в виду зачищенный от американских хитов прокат. — Просто пропадает мотивация». По словам Андрющенко, уход Голливуда ведет к недостатку насмотренности: «Если мы хотим найти лучшие визуальные решения, то нам просто необходимо смотреть „Дюну“ и „Аватар“ — это та планка, к которой мы должны стремиться».
Фанатичная приверженность к кино, которую исповедуют в «Водороде», предполагает фантастические цели. Выпуская «Притяжение», Андрющенко и Врубель мечтали, что российские блокбастеры когда-нибудь станут такими же популярными в мире, как американские. Спустя семь лет их амбиции сфокусированы на целях местного значения. Они хотят делать комедии с Сашей Петровым, переизобрести русский ужас, развивать франшизы, подстраивать советское наследие под эпоху Apple Vision и ChatGPT. Логично, что, когда становишься взрослее, меньше готов рисковать. При этом, по мнению Александра Войтинского, «Водород» от остальных студий по-прежнему отличает нацеленность в будущее. «Сегодня ориентиры немного сбились, — говорит их старший товарищ, — но от встречи с будущим никому не увернуться, и поэтому надо быть первыми».
Автор: Ная Гусева
Редактор: Филипп Миронов
Фотограф: Арсений Несходимов для Кинопоиска