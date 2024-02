«Кино — дело фанатиков»: как работает студия «Водород», снявшая «Лед», «Притяжение» и «Сто лет тому вперед»

«Водород» продолжает обживаться в своем новом офисе в районе станции «Ул. 1905 года». По углам стоят неразобранные коробки, в кабинетах расстелены девственно чистые ковры. Стены коридоров украшают постеры фильмов, как и в любой кинокомпании. О том, что студию серьезнейшим образом беспокоят контакты с внеземными цивилизациями, свидетельствуют три силуэта в уборной — мужской, женский и инопланетный. В кабинете Врубеля висит картина его отца с теннисисткой Сереной Уильямс: «В ней столько энергии и стремления к победе. Мне показалось, она отлично сюда подходит».

В комнате девелопмента на пробковой доске на всю стену размечены проекты в разработке. Можно разглядеть названия фильмов, среди которых «Василий», «Буратино» и «Крысолов». Почти над каждым висит фотография Андрея Золотарёва — сценариста «Слова пацана» и водородовских «Призрака», «Напарника», «Притяжения», всей серии «Лед», «Спутника», «Повелителя ветра» и «Сто лет тому вперед».

Хотя не каждый сценарий Золотарёва становится этапным, для профессионалов его фамилия означает высочайший уровень работы и, как правило, фигурирует в блокбастерах. В прошлом году он подписал сделку first look deal с «Национальной медиа группой», а в 2021-м в таких же отношениях находился с платформой «Иви». First look deal предполагает вознаграждение за то, что автор сперва показывает свои наработки компании, с которой заключил договор, и это не деньги за работу, а буквально плата за возможность ее оплатить.