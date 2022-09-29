«Кино — дело фанатиков»: как работает студия «Водород», снявшая «Лед», «Притяжение» и «Сто лет тому вперед»

Конечно, нет гарантии успеха фантастического проекта, затраты на который аналитик Сергей Лавров оценивает в 700–850 млн рублей. «Притяжение» в первый день проката собрало средние 40 миллионов, и продюсеры приготовились к худшему. «Повелитель ветра» о путешествии Фёдора Конюхова в прошлом году принес 521 миллион при заявленном бюджете в 850 млн рублей. Никто не застрахован от провалов, ведь блокбастеры голливудского размаха — это огромные риски. Их важно грамотно распределять, и именно поэтому на титрах фильмов громоздится по пять-шесть логотипов разных студий вместе с эмблемой Фонда кино. У одной компании может быть сильная производственная база, другие прекрасно справляются с маркетингом или выстраивают дистрибьюцию, третьи, например, умеют создавать убедительные презентации. У ребят из «Водорода», на старте карьеры прошедших через студии Bazelevs и СТВ, хорошо получается конструировать партнерства.

До кино Михаил Врубель — сын художника Дмитрия Врубеля, автора поцелуя Брежнева и Хонеккера на Берлинской стене — был продюсером группы «Звери», основанной ветераном шоу-бизнеса Александром Войтинским; тот еще в 1990-е снимал первую российскую рекламу вместе с Тимуром Бекмамбетовым и придумывал группу «Тату» с Ильей Шаповаловым в нулевых. «Миха мог организовать концерт в зоне вечной мерзлоты и устроить стрельбу в центре Москвы ради клипа. Он был мотором, метеором и не знал слова „нет“», — сказал Войтинский в разговоре с Кинопоиском. В 2008-м, когда «Звери» стали суперзвездами, а продюсеры группы набили руку на музыкальных видео, они предложили идею фильма о летающей машине Тимуру Бекмамбетову. «Так наша работа перетекла в кино, просто клипы стали длиннее», — шутит Войтинский. Он выступил режиссером приключенческого фильма «Черная молния», а Врубель включился в работу над комедией Левана Габриадзе «Выкрутасы» с Миллой Йовович.