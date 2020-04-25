Пётр Фёдоров о «Ласт квесте»: тайна жабы, Алькатрас в Мурине, вездесущий нейлер и украденная стена

В начале комедия, в конце — готическая драма, какой-то *** (мрак). На самом деле, чтобы сыграть этого персонажа, нужно иметь очень много разных качеств и характеристик, и я сам не со всем справился, но просто не получалось никого найти. В итоге рванул в пропасть без парашюта. Тут уже судить зрителям.

Про кастинг в нашей картине надо сказать отдельно. Задача была очень сложная — найти всех этих персонажей. Это получилось благодаря замечательному кастинг-директору Василисе Ванюковой. У нас просто голден эдишен по взрослому поколению: Мадянов, Добрынин, Лапшина, Германова в так называемой наркоманской картине! Очень кайфовый каст. Жанровые и одновременно документальные персонажи. Это очень хорошо получается у британцев, у нас немножко растеряна школа... не то что существования в кадре, а сочленения всего этого в одно пространство, в один аккорд. В начале пути мне казалось, что наш аккорд должен стоять на немедийных актерах, и даже слегка испугался, когда Вася предложила Романа Мадянова. Но потом он со мной встретился и сказал: «Петя, классные буковки! Прям кайф!» Я очень благодарен Роману Сергеевичу, он дал мне силы и веру. И понеслась.