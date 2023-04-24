Что смотреть дома: «Артур, ты король», «Я знаю, кто тебя убил», «Наклз»

2018 год. Бегун Майкл (Уолберг) мечтает выиграть турнир по приключенческим гонкам, который ни разу ему не поддавался. В последней попытке (700 километров по горам и джунглям Доминиканы) в его команду вливается четвероногий спец — бродячий уругвайский пес, которого Майк накормил фрикадельками и назвал Артуром.

Эмоциональная и душевная история по мотивам реальных событий, которую неожиданно снял режиссер Саймон Селлан Джонс, работавший на суровыми сериалами «Тримей», «Поколение убийц» и «Подпольная империя», а сценарий написал Майкл Брандт («Особо опасен» и «Поезд на Юму»).

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