Что смотреть дома: «Артур, ты король», «Я знаю, кто тебя убил», «Наклз»

Приключенческое кино с Марком Уолбергом и очаровательным псом. Мистический детектив Нила Геймана и сериал во вселенной видеоигры Sega. А еще новые квизы для знатоков кино. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.
Новое
Марк Уолберг в пронзительной драме о дружбе и выживании
Где вышло: Кинопоиск — с 30 апреля
2018 год. Бегун Майкл (Уолберг) мечтает выиграть турнир по приключенческим гонкам, который ни разу ему не поддавался. В последней попытке (700 километров по горам и джунглям Доминиканы) в его команду вливается четвероногий спец — бродячий уругвайский пес, которого Майк накормил фрикадельками и назвал Артуром.
Эмоциональная и душевная история по мотивам реальных событий, которую неожиданно снял режиссер Саймон Селлан Джонс, работавший на суровыми сериалами «Тримей», «Поколение убийц» и «Подпольная империя», а сценарий написал Майкл Брандт («Особо опасен» и «Поезд на Юму»).
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Александр Яценко и Юлия Снигирь в триллере о мести
Где вышло: Кинопоиск, Wink — с 1 мая
Во время представления в московском цирке пропадает трехлетняя девочка. Особых зацепок у следствия (Александр Ильин-мл.) нет, а тайны прошлого семья пропавшей начинает ворошить не сразу. У Олега (Михаил Тройник), отца ребенка, была жена Ева (Снигирь), погибшая при странных обстоятельствах, а у нее остался брат-сисадмин Герман (Яценко), который на правах друга семьи замыслил изощренную месть.
Мрачный триллер по мотивам романа Любови Бариновой «Ева», написанный Денисом Уточкиным, сценаристом «Обычной женщины» и продюсером «Слова пацана». В сериале также снялись Евгения Симонова, Ольга Озоллапиня и Мария Смольникова.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе с опцией «Больше кино».
Костюмная драма о воинах, которых боялись даже султаны
Где вышло: Кинопоиск
XI век. Приверженец исмаилизма Хасан-ибн-Саббах (Карим Абдель Азиз) создает религиозно-военизированную общину, чья готовность расстаться с жизнью ради высокой цели наводила ужас на жителей Персии, соседние страны и даже европейцев, устраивавших крестовые походы. Позже их назовут «ассасины», а деяния их обрастут легендами и фантазиями.
Амбициозный египетский сериал о небесспорной исторической личности. По легенде, Хасан изучал ислам у того же имама, что и Омар Хайам (Николас Муавад), который также появится в сериале.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Авантюрный боевик с Джоном Траволтой и Кристин Дэвис
Где вышло: Кинопоиск — с 27 апреля
Мэйсон Годдард (Траволта) решил, что наворованного достаточно, и инсценировал смерть, чтобы уйти на криминальную пенсию. Однако брат Шон (Лукас Хаас) предлагает заманчивое «последнее дело», и вот ветеран грабежа заперт с командой и заложниками внутри банка. Снаружи — спецназ и переговорщица Амелия (Дэвис), с которой у Мэйсона когда-то был роман.
Франшиза пришла, откуда не ждали: боевик категории Б о невероятной смекалочке написал сценарист «Плохих парней» и «Крепкого орешка 2». Скоро у «Куша» появится сиквел, где компанию Траволте уже составит Джина Гершон.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Реальная история американской танцовщицы с Талией Райдер и Дайан Крюгер
Где вышло: Кинопоиск — с 29 апреля
2010-е. Уроженка Беверли-Хиллз и выпускница Кировской академии балета в Вашингтоне, Джой Уомак (Райдер) поступает в МГАХ, так как хочет блистать на сцене Большого. Московские танцовщицы принимают американку холодно: плевки в лицо, стекло в пуанты, выговоры наставницы Волковой (Крюгер). Однако талант и упорство девушки восхищают даже ее.
Реальная история Джой Аннабель Уомак, рассказанная режиссером Джеймсом Напье («Я не Гарри Дженсон», «Темная лошадка»). Еще одна блестящая роль Райдер (после «Нежного востока»), в эпизодах — Каролина Грушка, Томаш Кот и балерина Наталья Осипова.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Крис О’Дауд в фантастической комедии о выборе лучшей жизни
Где вышло: Apple TV+
Жизнь в городке Дирфилд довольно заурядна, пока в продуктовом не появляется загадочный автомат Morpho, сулящий раскрыть истинный потенциал каждого обитателя. Желая узнать, действительно ли они реализовали себя, люди начинают прислушиваться к советам таинственной коробки. Например, Дасти (О’Дауд) с супругой Кэсс (Габриэль Деннис) решают исследовать собственный потенциал по отдельности.
Второй сезон интригует обещанием нового этапа, эволюцией персонажей и, конечно, загадкой автомата Morpho. За экранизацию романа М. О. Уолш по-прежнему отвечает лауреат «Эмми» Дэвид Уэст Рид («Шиттс Крик»).
Байки из склепа от Нила Геймана
Где вышло: Netflix
После смерти подростки разных эпох Чарльз Роуленд (Джейден Реври) и Эдвин Пейн (Джордж Рекстрю) решают пренебречь загробной жизнью ради призрачных расследований. Их ждут ведьмы, зомби и прочая паранормальная живность, а помогать ребятам будут ясновидящая Кристал (Кассиус Нельсон) с подругой Нико (Юю Китамура).
События «Детективов» разворачиваются во вселенной «Песочного человека», сочиненного Нилом Гейманом, поэтому Кирби Хауэлл-Батист вернулась к роли Смерти из сериала с Томом Стёрриджем. Руководят проектом сценаристы Стивен Йоки («Роковой патруль», «Бортпроводница») и Бет Шварц («Стрела», «Мальчик с оленьими рогами»).
Продолжение дока, чей герой случайно сознался в серийных убийствах
Где вышло: HBO
В 2009-м Эндрю Джареки выпускает фильм «Все самое лучшее», вдохновленный жизнью Роберта Дерста — наследника магната, которого обвинили в убийстве жены. Тот остался под впечатлением и предложил дать интервью, после которого Джареки погрузился в расследование, — миллиардера связывали еще с двумя жертвами. Первый сезон, закончившийся сенсационным признанием Дерста, ушедшего в туалет с петличным микрофоном, стал сенсацией и невероятно помог следствию.
Второй посвящен тому, что было после: как магнат любовался собой в прямом эфире, начал подозревать, что сериал его разоблачит, оказался в тюрьме, где вынашивал нелепый план мести, и снова поговорил с Джареки. Дерст умер за день до начала суда.
Триллер с Элизабет Мосс от автора «Острых козырьков»
Где вышло: Hulu — с 30 апреля
Имоджен Солтер (Мосс) из МИ-6 поручают самые сложные операции: для нее давно стерлись границы морали, а обилие фиктивных личностей заставляют сомневаться, кто она на самом деле. Новое задание — разыскать в лагере беженцев на границе Турции и Сирии загадочную Адилу (Юмна Марван из «Маленьких пташек») и втереться к ней в доверие. Ведь она располагает информацию, от которой зависят жизни тысяч людей. Женщины отправляются в долгое странствие из Стамбула в Париж и Лондон.
Новая напряженная история Стивена Найта — сценариста «Острых козырьков» и «Табу», «Порока на экспорт» и «Лока».
Неутомимый воин с красными иглами и голосом Идриса Эльбы покоряет США
Где вышло: Paramount+ — с 26 апреля
Во время второй попытки доктора Роботника (Джим Керри) захватить Соника (Бен Шварц) он заключает союз с Наклзом (Эльба) — последним из инопланетного племени ехидн. В итоге тот становится союзником синего ежа и гениального лисенка Тейлза (Коллин О’Шонесси) и остается на Земле, чтобы охранять Мастер Изумруд, найти достойного соперника и тренировать недотепу — помощника шерифа Уэйда (Адам Палли).
Сольный проект о пафосном соратнике Соника, служащий мостом между вторым и третьим фильмами о сверхскоростном еже. Руководит проектом Джон Уиттингтон — сценарист «Лего Фильм: Бэтмен» и всех проектов ежиной франшизы, кроме первого.
Романтический криминальный триллер с Кристен Стюарт
Где вышло: iTunes, Prime Video — с 26 апреля
1987 год. Амбициозная бодибилдерша Джеки (Кэти М. О’Брайан) едет в Лас-Вегас, чтобы участвовать в местных соревнованиях. Остановившись в маленьком городке неподалеку, она знакомится с нелюдимой Лу (Стюарт), которая руководит небольшим спортзалом. Их счастливому будущему и жизни угрожает Лу-старший (Эд Харрис) — глава местной преступности, которого разыскивает ФБР.
Второй фильм Роуз Гласс, громко заявившей о себе «Спасительницей», написан в паре с Вероникой Тофильска (сняла новейший хит «Олененок») и показан сначала на «Сандэнсе», а потом Берлинале. В проекте, напоминающем то ли «Связь», то ли «Тельму и Луизу», также снялись Джена Мэлоун, Дэйв Франко и Анна Барышникова.
Подробнее о фильме:
Пьер Нинэ написал и сыграл историю режиссера-дебютанта (в роли звезды — Венсан Кассель)
Где вышло: Netflix — с 30 апреля
Рафаэль Валанде (Нинэ) снимает амбициозный дебют, посвященный бабушке, — монументальную картину, чей сюжет включает события доисторических времен и экспансию викингов. Однако проект испытывает множество трудностей: с финансированием, с прессой и даже главной звездой (Кассель).
Пьер Нинэ продолжает рассказывать о непростой жизни французских режиссеров. Сыграв альтер эго Мишеля Гондри в «Книге решений», он написал сценарий «Полного провала» совместно с Игорем Готсманом, постановщиком «Семейного бизнеса». В сериале также снялись Паскаль Демолон («Доберман»), Жеральдин Накаш («Развод по-французски») и Франсуа Сивиль (новый д’Артаньян).
Что еще смотреть на Кинопоиске
Французская фантастика об эволюции/мутации человечества
Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Фильм этой недели — история о потере человеческого облика со смыслами и спецэффектами.
С дебютными «Истребителями» Тома Кайе получил четыре приза Каннского кинофестиваля, в том числе ФИПРЕССИ в секции «Особый взгляд». Через 10 лет он привез на Лазурный Берег уже более заковыристый сюжет — о будущем, где люди непредсказуемо подвергаются мутации, становясь похожими на животных (и птиц). Затрагивает эта пандемия и Лану (Флоранс Деретц), чей муж Франсуа (Ромен Дюрис) и сын Эмиль (Поль Киршер) теперь, как и весь мир, учатся жить бок о бок с изменившимися родственниками. Фильм получил пять статуэток национальной премии «Сезар».
Подробнее о фильме:
Бандит Борис умирает снова и снова, пока не отомстит (и не откроет кондитерскую)
Сценарист «Лады Голд» и «Изи катка» Егор Чичканов сочинил и снял криминальную комедию о решале, который хочет отойти от дел, но в тот же день погибает. Однако Борис (Андрей Мерзликин) приходит в себя посреди морга на глазах у студента-медика Артёма (Денис Власенко), который проходит практику. Теперь цель номер один у (экс-)бандита не собственная кондитерская, а месть. И персональный лекарь ему еще неоднократно пригодится, так как с первого раза решить эту задачу Борису не удастся.
Культовой комедии Эдгара Райта — 20 лет
Невероятно, но факт: хулиганский фильм о неудачнике Шоне (Саймон Пегг), чью жизнь даже зомби-апокалипсис не сделает хуже, уверенно достиг совершеннолетия. Именно с этой изобретательной комедии о конце света по-лондонски об Эдгаре Райте узнали киноманы всего мира, а дуэт Пегга и Ника Фроста (почти) стал гарантом хорошего проекта. Когда-то британский режиссер ссылался на Джорджа Ромеро («Шон», конечно же, поклон «Ночи живых мертвецов»), а сегодня его приемы используют молодые постановщики.
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Режиссер передумал снимать новый фильм — можно систематизировать его заслуги
После всех разговоров о «Кинокритике» — потенциально последнем фильме Квентина Тарантино — пришла неожиданная новость: он передумал. Значит, подождем еще, а пока послушаем друзей и коллег режиссера, которые в доке Тары Вуд, ранее снявшей портрет Линклейтера, рассказывают о синефиле номер один. Среди гостей — Тим и Элай Роты (не родственники), Клинт Иствуд и Брюс Дерн, Сэмюэл Л. Джексон и Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт и Ума Турман. В общем, весь свет Голливуда.
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Первый сезон задорного фэнтези о работе супергильдии
Начинающая волшебница Люси по чистой случайности попадает в легендарную гильдию Fairy Tail, известную взрывным характером участников. Приглашает ее экспрессивный драконоборец Нацу, а первые миссии вроде борьбы с древними демонами или расшалившимися разбойниками они выполняют в компании летающего кота Хэппи (и других магов). Экранизация манги Хиро Масимы от студий Satelight («Хеллсинг Ultimate») и A-1 Pictures («Поднятие уровня в одиночку», «Магия и мускулы»).
Подробнее о сериале:
Проверка знаний недели: «Мир „Дюны“» и другие новые квизы
А также игры от Квиз, плиз! и по мотивам «Папиных дочек»
Продолжаем играть в квизы — новые игры появятся 27 апреля. Среди них — серия, созданная совместно с Квиз, плиз!, продолжение «Культового кино» («Культовое кино 2»), детские квизы с героями любимых мультфильмов («Однажды в сказке» и «Всё о принцессах»). А еще квиз по легендарному ситкому «Папины дочки», по лучшим российским комедиям и «Миру „Дюны“». Не знаете или забыли ответы? Так это повод пересмотреть!
Играйте в эти и другие квизы вместе с друзьями и семьей на Кинопоиске в Плюсе.
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Спорт
Футбол недели: полуфиналы еврокубков
Суперматчи в Лиге чемпионов и Лиге Европы
Время главных игр сезона в европейском футболе: болельщиков ждет очень насыщенная неделя, и ее не стоит пропускать, даже если вы очень редко включаете спортивные трансляции.
Во-первых, 30 апреля будет большой блокбастер: «Бавария» сыграет против «Реала», и этот матч имеет потенциал стать великим. Суперзвезды на поле, великие тренеры и две армии фанатов, которые готовы поддерживать своих кумиров, — настоящий праздник спорта в прямом эфире.
Во-вторых, 1 мая Килиан Мбаппе продолжит погоню за главным трофеем ЛЧ. У француза есть победа на чемпионате мира, множество голов и мировая слава. Не хватает малого — любви парижских фанатов и большого титула с ПСЖ. Путь к финалу преграждает «Боруссия» — главный андердог этого розыгрыша. По слухам, Мбаппе покинет Париж этим летом. Если возьмет трофей, навсегда впишет свое имя в историю.
А в роли еврокубкового бонуса — матчи «Байера» и «Аталанты» в Лиге Европы. «Байер» творит историю — стал чемпионом Германии впервые с момента создания клуба и не проиграл ни одного матча за сезон. И пока это самая красивая история года. А в «Аталанте» играет Алексей Миранчук. Этой весной он очень результативно выходит на замену и помогает команде побеждать — хороший повод поболеть за игрока из России, которых уже давно не было в финалах престижных европейских турниров.
Все трансляции — 30 апреля, а также 1 и 2 мая в разделе «Спорт на Кинопоиске».
Автор: Алексей Филиппов
Фото: ТАСС