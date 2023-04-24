Кинопоиск
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Что смотреть дома: «Артур, ты король», «Я знаю, кто тебя убил», «Наклз»

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Приключенческое кино с Марком Уолбергом и очаровательным псом. Мистический детектив Нила Геймана и сериал во вселенной видеоигры Sega. А еще новые квизы для знатоков кино. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.

Новое

Пес недели: «Артур, ты король»

Марк Уолберг в пронзительной драме о дружбе и выживании

Где вышло: Кинопоиск — с 30 апреля

2018 год. Бегун Майкл (Уолберг) мечтает выиграть турнир по приключенческим гонкам, который ни разу ему не поддавался. В последней попытке (700 километров по горам и джунглям Доминиканы) в его команду вливается четвероногий спец — бродячий уругвайский пес, которого Майк накормил фрикадельками и назвал Артуром.

Эмоциональная и душевная история по мотивам реальных событий, которую неожиданно снял режиссер Саймон Селлан Джонс, работавший на суровыми сериалами «Тримей», «Поколение убийц» и «Подпольная империя», а сценарий написал Майкл Брандт («Особо опасен» и «Поезд на Юму»).

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Брат недели: «Я знаю, кто тебя убил», сериал

Александр Яценко и Юлия Снигирь в триллере о мести

Где вышло: Кинопоиск, Wink — с 1 мая

Во время представления в московском цирке пропадает трехлетняя девочка. Особых зацепок у следствия (Александр Ильин-мл.) нет, а тайны прошлого семья пропавшей начинает ворошить не сразу. У Олега (Михаил Тройник), отца ребенка, была жена Ева (Снигирь), погибшая при странных обстоятельствах, а у нее остался брат-сисадмин Герман (Яценко), который на правах друга семьи замыслил изощренную месть.

Мрачный триллер по мотивам романа Любови Бариновой «Ева», написанный Денисом Уточкиным, сценаристом «Обычной женщины» и продюсером «Слова пацана». В сериале также снялись Евгения Симонова, Ольга Озоллапиня и Мария Смольникова.

Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе с опцией «Больше кино».

Египетская сила недели: «Ассасины: Начало», сериал

Костюмная драма о воинах, которых боялись даже султаны

Где вышло: Кинопоиск

XI век. Приверженец исмаилизма Хасан-ибн-Саббах (Карим Абдель Азиз) создает религиозно-военизированную общину, чья готовность расстаться с жизнью ради высокой цели наводила ужас на жителей Персии, соседние страны и даже европейцев, устраивавших крестовые походы. Позже их назовут «ассасины», а деяния их обрастут легендами и фантазиями.

Амбициозный египетский сериал о небесспорной исторической личности. По легенде, Хасан изучал ислам у того же имама, что и Омар Хайам (Николас Муавад), который также появится в сериале.

Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.

Грабеж (среди) недели: «Сорвать банк»

Авантюрный боевик с Джоном Траволтой и Кристин Дэвис

Где вышло: Кинопоиск — с 27 апреля

Мэйсон Годдард (Траволта) решил, что наворованного достаточно, и инсценировал смерть, чтобы уйти на криминальную пенсию. Однако брат Шон (Лукас Хаас) предлагает заманчивое «последнее дело», и вот ветеран грабежа заперт с командой и заложниками внутри банка. Снаружи — спецназ и переговорщица Амелия (Дэвис), с которой у Мэйсона когда-то был роман.

Франшиза пришла, откуда не ждали: боевик категории Б о невероятной смекалочке написал сценарист «Плохих парней» и «Крепкого орешка 2». Скоро у «Куша» появится сиквел, где компанию Траволте уже составит Джина Гершон.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Русский балет недели: «Джойка»

Реальная история американской танцовщицы с Талией Райдер и Дайан Крюгер

Где вышло: Кинопоиск — с 29 апреля

2010-е. Уроженка Беверли-Хиллз и выпускница Кировской академии балета в Вашингтоне, Джой Уомак (Райдер) поступает в МГАХ, так как хочет блистать на сцене Большого. Московские танцовщицы принимают американку холодно: плевки в лицо, стекло в пуанты, выговоры наставницы Волковой (Крюгер). Однако талант и упорство девушки восхищают даже ее.

Реальная история Джой Аннабель Уомак, рассказанная режиссером Джеймсом Напье («Я не Гарри Дженсон», «Темная лошадка»). Еще одна блестящая роль Райдер (после «Нежного востока»), в эпизодах — Каролина Грушка, Томаш Кот и балерина Наталья Осипова.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Загадка недели: «Предсказание», 2-й сезон

Крис О’Дауд в фантастической комедии о выборе лучшей жизни

Где вышло: Apple TV+

Жизнь в городке Дирфилд довольно заурядна, пока в продуктовом не появляется загадочный автомат Morpho, сулящий раскрыть истинный потенциал каждого обитателя. Желая узнать, действительно ли они реализовали себя, люди начинают прислушиваться к советам таинственной коробки. Например, Дасти (О’Дауд) с супругой Кэсс (Габриэль Деннис) решают исследовать собственный потенциал по отдельности.

Второй сезон интригует обещанием нового этапа, эволюцией персонажей и, конечно, загадкой автомата Morpho. За экранизацию романа М. О. Уолш по-прежнему отвечает лауреат «Эмми» Дэвид Уэст Рид («Шиттс Крик»).

Стартап недели: «Детективы с того света», сериал

Байки из склепа от Нила Геймана

Где вышло: Netflix

После смерти подростки разных эпох Чарльз Роуленд (Джейден Реври) и Эдвин Пейн (Джордж Рекстрю) решают пренебречь загробной жизнью ради призрачных расследований. Их ждут ведьмы, зомби и прочая паранормальная живность, а помогать ребятам будут ясновидящая Кристал (Кассиус Нельсон) с подругой Нико (Юю Китамура).

События «Детективов» разворачиваются во вселенной «Песочного человека», сочиненного Нилом Гейманом, поэтому Кирби Хауэлл-Батист вернулась к роли Смерти из сериала с Томом Стёрриджем. Руководят проектом сценаристы Стивен Йоки («Роковой патруль», «Бортпроводница») и Бет Шварц («Стрела», «Мальчик с оленьими рогами»).

Нарочно не придумаешь недели: «Тайны миллиардера», 2-й сезон

Продолжение дока, чей герой случайно сознался в серийных убийствах

Где вышло: HBO

В 2009-м Эндрю Джареки выпускает фильм «Все самое лучшее», вдохновленный жизнью Роберта Дерста — наследника магната, которого обвинили в убийстве жены. Тот остался под впечатлением и предложил дать интервью, после которого Джареки погрузился в расследование, — миллиардера связывали еще с двумя жертвами. Первый сезон, закончившийся сенсационным признанием Дерста, ушедшего в туалет с петличным микрофоном, стал сенсацией и невероятно помог следствию.

Второй посвящен тому, что было после: как магнат любовался собой в прямом эфире, начал подозревать, что сериал его разоблачит, оказался в тюрьме, где вынашивал нелепый план мести, и снова поговорил с Джареки. Дерст умер за день до начала суда.

Миссия недели: «Вуаль», мини-сериал

Триллер с Элизабет Мосс от автора «Острых козырьков»

Где вышло: Hulu — с 30 апреля

Имоджен Солтер (Мосс) из МИ-6 поручают самые сложные операции: для нее давно стерлись границы морали, а обилие фиктивных личностей заставляют сомневаться, кто она на самом деле. Новое задание — разыскать в лагере беженцев на границе Турции и Сирии загадочную Адилу (Юмна Марван из «Маленьких пташек») и втереться к ней в доверие. Ведь она располагает информацию, от которой зависят жизни тысяч людей. Женщины отправляются в долгое странствие из Стамбула в Париж и Лондон.

Новая напряженная история Стивена Найта — сценариста «Острых козырьков» и «Табу», «Порока на экспорт» и «Лока».

Ехидна недели: «Наклз», мини-сериал

Неутомимый воин с красными иглами и голосом Идриса Эльбы покоряет США

Где вышло: Paramount+ — с 26 апреля

Во время второй попытки доктора Роботника (Джим Керри) захватить Соника (Бен Шварц) он заключает союз с Наклзом (Эльба) — последним из инопланетного племени ехидн. В итоге тот становится союзником синего ежа и гениального лисенка Тейлза (Коллин О’Шонесси) и остается на Земле, чтобы охранять Мастер Изумруд, найти достойного соперника и тренировать недотепу — помощника шерифа Уэйда (Адам Палли).

Сольный проект о пафосном соратнике Соника, служащий мостом между вторым и третьим фильмами о сверхскоростном еже. Руководит проектом Джон Уиттингтон — сценарист «Лего Фильм: Бэтмен» и всех проектов ежиной франшизы, кроме первого.

А24 недели: «Любовь истекает кровью»

Романтический криминальный триллер с Кристен Стюарт

Где вышло: iTunes, Prime Video — с 26 апреля

1987 год. Амбициозная бодибилдерша Джеки (Кэти М. О’Брайан) едет в Лас-Вегас, чтобы участвовать в местных соревнованиях. Остановившись в маленьком городке неподалеку, она знакомится с нелюдимой Лу (Стюарт), которая руководит небольшим спортзалом. Их счастливому будущему и жизни угрожает Лу-старший (Эд Харрис) — глава местной преступности, которого разыскивает ФБР.

Второй фильм Роуз Гласс, громко заявившей о себе «Спасительницей», написан в паре с Вероникой Тофильска (сняла новейший хит «Олененок») и показан сначала на «Сандэнсе», а потом Берлинале. В проекте, напоминающем то ли «Связь», то ли «Тельму и Луизу», также снялись Джена Мэлоун, Дэйв Франко и Анна Барышникова.

Подробнее о фильме:

Производственный ад недели: «Полный провал», сериал

Пьер Нинэ написал и сыграл историю режиссера-дебютанта (в роли звезды — Венсан Кассель)

Где вышло: Netflix — с 30 апреля

Рафаэль Валанде (Нинэ) снимает амбициозный дебют, посвященный бабушке, — монументальную картину, чей сюжет включает события доисторических времен и экспансию викингов. Однако проект испытывает множество трудностей: с финансированием, с прессой и даже главной звездой (Кассель).

Пьер Нинэ продолжает рассказывать о непростой жизни французских режиссеров. Сыграв альтер эго Мишеля Гондри в «Книге решений», он написал сценарий «Полного провала» совместно с Игорем Готсманом, постановщиком «Семейного бизнеса». В сериале также снялись Паскаль Демолон («Доберман»), Жеральдин Накаш («Развод по-французски») и Франсуа Сивиль (новый д’Артаньян).

Что еще смотреть на Кинопоиске

Кино по пятницам: «Королевство зверей»

Французская фантастика об эволюции/мутации человечества

Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Фильм этой недели — история о потере человеческого облика со смыслами и спецэффектами.

С дебютными «Истребителями» Тома Кайе получил четыре приза Каннского кинофестиваля, в том числе ФИПРЕССИ в секции «Особый взгляд». Через 10 лет он привез на Лазурный Берег уже более заковыристый сюжет — о будущем, где люди непредсказуемо подвергаются мутации, становясь похожими на животных (и птиц). Затрагивает эта пандемия и Лану (Флоранс Деретц), чей муж Франсуа (Ромен Дюрис) и сын Эмиль (Поль Киршер) теперь, как и весь мир, учатся жить бок о бок с изменившимися родственниками. Фильм получил пять статуэток национальной премии «Сезар».

Подробнее о фильме:

«Мафия бессмертна» недели: «И снова здравствуйте», 2-й сезон

Бандит Борис умирает снова и снова, пока не отомстит (и не откроет кондитерскую)

Сценарист «Лады Голд» и «Изи катка» Егор Чичканов сочинил и снял криминальную комедию о решале, который хочет отойти от дел, но в тот же день погибает. Однако Борис (Андрей Мерзликин) приходит в себя посреди морга на глазах у студента-медика Артёма (Денис Власенко), который проходит практику. Теперь цель номер один у (экс-)бандита не собственная кондитерская, а месть. И персональный лекарь ему еще неоднократно пригодится, так как с первого раза решить эту задачу Борису не удастся.

Мертвфильмофонд недели: «Зомби по имени Шон»

Культовой комедии Эдгара Райта — 20 лет

Невероятно, но факт: хулиганский фильм о неудачнике Шоне (Саймон Пегг), чью жизнь даже зомби-апокалипсис не сделает хуже, уверенно достиг совершеннолетия. Именно с этой изобретательной комедии о конце света по-лондонски об Эдгаре Райте узнали киноманы всего мира, а дуэт Пегга и Ника Фроста (почти) стал гарантом хорошего проекта. Когда-то британский режиссер ссылался на Джорджа Ромеро («Шон», конечно же, поклон «Ночи живых мертвецов»), а сегодня его приемы используют молодые постановщики.

Подробнее о фильме:

Инфоповод недели: «Однажды… Тарантино»

Режиссер передумал снимать новый фильм — можно систематизировать его заслуги

После всех разговоров о «Кинокритике» — потенциально последнем фильме Квентина Тарантино — пришла неожиданная новость: он передумал. Значит, подождем еще, а пока послушаем друзей и коллег режиссера, которые в доке Тары Вуд, ранее снявшей портрет Линклейтера, рассказывают о синефиле номер один. Среди гостей — Тим и Элай Роты (не родственники), Клинт Иствуд и Брюс Дерн, Сэмюэл Л. Джексон и Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт и Ума Турман. В общем, весь свет Голливуда.

Подробнее о фильме:

Классика недели: «Хвост Феи»

Первый сезон задорного фэнтези о работе супергильдии

Начинающая волшебница Люси по чистой случайности попадает в легендарную гильдию Fairy Tail, известную взрывным характером участников. Приглашает ее экспрессивный драконоборец Нацу, а первые миссии вроде борьбы с древними демонами или расшалившимися разбойниками они выполняют в компании летающего кота Хэппи (и других магов). Экранизация манги Хиро Масимы от студий Satelight («Хеллсинг Ultimate») и A-1 Pictures («Поднятие уровня в одиночку», «Магия и мускулы»).

Подробнее о сериале:

Проверка знаний недели: «Мир „Дюны“» и другие новые квизы

А также игры от Квиз, плиз! и по мотивам «Папиных дочек»

Продолжаем играть в квизы — новые игры появятся 27 апреля. Среди них — серия, созданная совместно с Квиз, плиз!, продолжение «Культового кино» («Культовое кино 2»), детские квизы с героями любимых мультфильмов («Однажды в сказке» и «Всё о принцессах»). А еще квиз по легендарному ситкому «Папины дочки», по лучшим российским комедиям и «Миру „Дюны“». Не знаете или забыли ответы? Так это повод пересмотреть!

Играйте в эти и другие квизы вместе с друзьями и семьей на Кинопоиске в Плюсе.

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Спорт

Футбол недели: полуфиналы еврокубков

Суперматчи в Лиге чемпионов и Лиге Европы

Время главных игр сезона в европейском футболе: болельщиков ждет очень насыщенная неделя, и ее не стоит пропускать, даже если вы очень редко включаете спортивные трансляции.

Во-первых, 30 апреля будет большой блокбастер: «Бавария» сыграет против «Реала», и этот матч имеет потенциал стать великим. Суперзвезды на поле, великие тренеры и две армии фанатов, которые готовы поддерживать своих кумиров, — настоящий праздник спорта в прямом эфире.

Во-вторых, 1 мая Килиан Мбаппе продолжит погоню за главным трофеем ЛЧ. У француза есть победа на чемпионате мира, множество голов и мировая слава. Не хватает малого — любви парижских фанатов и большого титула с ПСЖ. Путь к финалу преграждает «Боруссия» — главный андердог этого розыгрыша. По слухам, Мбаппе покинет Париж этим летом. Если возьмет трофей, навсегда впишет свое имя в историю.

А в роли еврокубкового бонуса — матчи «Байера» и «Аталанты» в Лиге Европы. «Байер» творит историю — стал чемпионом Германии впервые с момента создания клуба и не проиграл ни одного матча за сезон. И пока это самая красивая история года. А в «Аталанте» играет Алексей Миранчук. Этой весной он очень результативно выходит на замену и помогает команде побеждать — хороший повод поболеть за игрока из России, которых уже давно не было в финалах престижных европейских турниров.

Все трансляции — 30 апреля, а также 1 и 2 мая в разделе «Спорт на Кинопоиске»

Больше спорта — в нашем Telegram-канале «Спорт на Кинопоиске».

Автор: Алексей Филиппов

Фото: ТАСС

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