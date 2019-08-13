Что мы узнали о Квентине Тарантино из фильма «Однажды... Тарантино»

В прошлом году Квентин Тарантино выпустил свою девятую картину, «Однажды в… Голливуде», получившую 10 номинаций на «Оскар». Несмотря на обещания уйти на покой после десятого фильма, будущие планы режиссера по-прежнему туманны. По его словам, он вряд ли завершит карьеру новым «Стартреком» (проект основан на идее, которую Тарантино предложил Джей Джей Абрамсу), а до работы над последней картиной займется тремя проектами: поставит пьесу, допишет роман о ветеране, который разочаровался в кино, и снимет пятисерийный спин-офф «Однажды в… Голливуде».

Документалка «Однажды… Тарантино», которая появится в российском прокате 6 февраля, охватывает первые восемь фильмов мэтра — от «Бешеных псов» до «Омерзительной восьмерки».

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Тарантино пишет сценарии от руки

Тарантино старомоден не только в отношении съемки (сейчас он главный адепт пленки наравне с Кристофером Ноланом и П. Т. Андерсоном), но и когда дело касается текста. По словам Элая Рота, сыгравшего Донни Доновитца (тот самый Жид Медведь с дубиной) в «Бесславных ублюдках», Квентин всячески сторонится компьютеров и пишет сценарии исключительно от руки. Режиссер сравнивает этот процесс с написанием поэзии (у продюсера Стейси Шер другое мнение: она считает, что Тарантино изначально пишет романы), а свою ручку — с приемником, который служит проводником между ним и Богом. «У него была красная и черная ручки, фломастер и желтый блокнот. И все, — вспоминает Рот. — За пять минут у него был готов диалог, на написание которого у других могла бы уйти вся жизнь».

Никаких гаджетов на площадке

Несмотря на то, что атмосфера на площадке у Тарантино всегда непринужденная, сам режиссер все время сосредоточен на работе и даже запрещает команде пользоваться мобильными телефонами. Прежде чем приступить к съемкам, он собирает у всех гаджеты и кладет их в специальные пакеты, на которых указаны имена владельцев. За такую строгость коллеги подшучивали над режиссером, называя его Чекпойнтом Чарли (так назывался контрольно-пропускной пункт в Берлине, расположенный на границе ФРГ и ГДР). «Если вас заметят с телефоном, то уволят, кем бы вы ни были», — предупреждает Джейми Фокс.

Тарантино очень требователен на репетициях

Для Тарантино очень важно, чтобы актер, даже из массовки, максимально погружался в свою роль. Во время читок он просит каждого подробно рассказать о своем герое, не подсматривая в текст. Тот, кто не справляется, рискует быть уволенным в одночасье. «Помню первую репетицию „Бесславных ублюдков“, — вспоминает Элай Рот. — Мы расселись, у всех были свои сценарии и диалоги. Затем Квентин просит все убрать и спрашивает: „Итак, кто ты?“ И я такой: „Я Донни Доновитц“. И дальше нужно было рассказать свою предысторию. „Что ты почувствовал, когда присоединился к Ублюдкам? Что ты думаешь об участии Штиглица в Ублюдках?“ Каждый актер должен был ответить на вопрос. Один не справился, и на следующий день его уже не было. Этот парень был из массовки».

А вот что Кристоф Вальц рассказывал о съемках «Джанго освобожденного»:

В начале 1990-х пародировал Элвиса, чтобы заработать на «Бешеных псов»

Известно, что Тарантино продал Тони Скотту сценарий «Настоящей любви», чтобы вложить деньги в съемки «Бешеных псов». Это была не первая попытка найти средства для своего дебюта. В 1988 году режиссер исполнил камео в одном из эпизодов ситкома «Золотые девочки». В сцене, где проходит свадебная церемония Софии Петрилло, Тарантино появляется в числе артистов, одетых в стиле Элвиса Пресли, и вместе с ними исполняет песню «Hawaiian Wedding Song».

За съемки в «Золотых девочках» он получил 650 долларов и еще 3000 в качестве процента за повторные показы (серия стала крайне популярной на NBC).

Как Тарантино подбирает музыку

Музыка всегда занимает особое место в фильмах Тарантино. Зачастую в них звучат песни, которые ранее не пользовались большой популярностью и становились хитами уже после выхода картин. Кинокритик Луис Блэк объясняет этот феномен так: Тарантино тщательно подбирает музыку, осмысляя ее по-новому, и в ходе монтажа накладывает на самые неожиданные сцены. Он играет на противопоставлении, совмещая песню со сценой, с которой она никак не может ассоциироваться, и поэтому эпизод получается самобытным. В результате сцена задает общее, ни на что не похожее настроение, и после просмотра песня обретает совершенно иной окрас, идеально дополняя общую картину.

Подробнее о том, как Тарантино работает с музыкой, мы рассказывали в подкасте «Шум и яркость».

На съемках «Бешеных псов» приходилось экономить на одежде

Майкл Мэдсен вспоминает, что у «Бешеных псов» был очень скромный бюджет, и Тарантино приходилось экономить даже на одежде актеров. Так, Стив Бушеми принес из дома черные джинсы, а сам Мэдсен снимался в брюках и пиджаке, сшитых для разных костюмов. Брюки были малы актеру и вызывали дискомфорт. Кроме того, Тарантино хотел, чтобы все герои носили черные ботинки, но у Мэдсена нашлись лишь ковбойские сапоги. В итоге это сыграло на руку сценарию: поначалу Мэдсен не мог придумать, откуда его герой должен достать лезвие, и в конце концов спрятал его в длинный сапог.

У Тарантино был собственный кинофестиваль, а сейчас он владеет кинотеатром

Тарантино — большой поклонник жанрового кино, в особенности спагетти-вестернов Серджио Леоне и блэксплотейшнов 1970-х («Крепкий кофеек», «Триллер: Жестокий фильм»). С 1997 по 2007 год он курировал собственный фестиваль с незатейливым названием Quentin Tarantino Film Festival. Показы проходили в Остине, столице штата Техас, сначала в кинотеатре Dobie Theater, а затем в Alamo Drafthouse Cinema. Программа состояла из любимых фильмов Тарантин: это были жанровые картины со всего мира. После показов он обсуждал их со зрителями.

У Тарантино вообще очень трепетное отношение к кино. Он убежден, что съемка на цифровые камеры не передает того эффекта, который есть у пленки. В 2007 году он приобрел кинотеатр New Beverly Cinema, расположенный в Лос-Анджелесе, и с тех пор проводит там показы пленочных копий старых фильмов.