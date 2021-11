«Зомби по имени Шон 2», «Человек-муравей» и драма о мутантах-богомолах: какие фильмы мог снять, но не снял Эдгар Райт

25 ноября в российский прокат наконец выходит хоррор Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо». Накануне премьеры вспоминаем режиссерские и сценарные проекты британца, которые так и не добрались до экранов.

Эдгар Райт — британский режиссер, сценарист и продюсер, известный в первую очередь как мастер визуального юмора. Его первой удачей стал ситком Spaced, а всемирная слава пришла вместе с «Трилогией трех вкусов Cornetto» — серией сюжетно не связанных фильмов, которые высмеивают штампы жанрового кинематографа. В каждой части комизм основывается не столько на словесных шутках или кривлянии актеров, сколько на нестандартной операторской работе и динамичном монтаже, который преображает даже самую скучную повседневную ситуацию. Цитатность и близкую монтажную стилистику можно обнаружить и в других картинах режиссера — кинокомиксе «Скотт Пилигрим против всех» и голливудском экшене «Малыш на драйве» (подробнее о его визуальном почерке смотрите в нашем видеоэссе). Однако не менее примечательна и несбывшаяся фильмография Райта. Здесь мы вспоминаем самые яркие из его неснятых проектов.

«Зомби по имени Шон 2»

«Зомби по имени Шон»

«Зомби по имени Шон» — первая часть «Корнетто-трилогии», вышедшая на экраны весной 2004 года. Фильм стоимостью 4 млн фунтов стерлингов собрал в прокате 30 млн долларов (что по меркам независимой британской комедии внушительная сумма), стал культовым и заслужил признание Квентина Тарантино и Джорджа А. Ромеро.

В 2017 году, вспоминая о создании фильма, соавтор сценария и исполнитель одной из главных ролей, Саймон Пегг, признался, что в нулевые написал тритмент для второй части. По задумке сиквел должен был называться From Dusk Till Shaun, отсылая к вампирскому боевику Роберта Родригеса «От заката до рассвета» (From Dusk till Dawn; по аналогии с Shaun Of the Dead, который был созвучен фильму Ромеро «Рассвет мертвецов» — Dawn of the Dead). Планировалась и важная жанровая поправка: если первая часть была снята как романтическая комедия в антураже зомби-апокалипсиса, то в продолжении герои должны были сразиться с вампирами. И хотя, по заверениям Пегга, это была лишь хохма, родившаяся во время разговора в пабе, Райт ответил, что было бы забавно поработать со старыми героями снова.

«Человек-паук: Через вселенные»

«Зомби по имени Шон 2» в итоге не был снят, хотя постер у него был. Накануне премьеры мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» сценарист Родни Ротман рассказал, что во время разработки картины его команда попросила известных режиссеров, музыкантов и писателей придумать себе проекты в альтернативных реальностях. Создатели хотели оставить в мультфильме пасхалки, отсылающие к этим несуществующим проектам. Райт предложил фильм From Dusk Till Shaun — его постер красуется на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

«Человек-муравей»

Фильм о миниатюрном супергерое был проектом мечты Райта, над которым он работал, пусть и с перерывами, около десяти лет. Первый вариант истории режиссер подготовил вместе со сценаристом Джо Корнишем еще в 2008 году. Тогда кинематографическая вселенная Marvel только зарождалась, и студийные руководители были заняты основными героями — Железным человеком, Халком, Тором и Капитаном Америка. Планировалось, что «Человек-муравей» войдет в так называемую вторую фазу MCU, стартовавшую в 2013 году. После анонсирования проекта в 2006-м Райт успел снять три картины: оставшиеся части «Корнетто-трилогии» («Типа крутые легавые» и «Армагеддец»), а также кинокомикс «Скотт Пилигрим против всех». В июне 2012-го он провел тестовые съемки, продемонстрировав уменьшение героя на экране, и презентовал фрагмент на Comic-Con в Сан-Диего. Райт также участвовал в выборе актеров — при нем были утверждены Пол Радд, Майкл Дуглас и Эванджелин Лилли.

К июлю 2013 года он дописал сценарий, однако студия Marvel не приняла его итоговую версию. Взамен продюсеры предложили свой вариант истории, однако Райт отверг его и в конечном итоге покинул проект в мае 2014 года, за два месяца до начала съемок. Режиссер объяснил, что «хотел снять марвеловский фильм, но они не хотели делать фильм Эдгара Райта». Примечательно, что постановщик первых двух «Мстителей» Джосс Уидон назвал историю Райта-Корниша «лучшим сценарием Marvel, более того, самым марвеловским сценарием, который он когда-либо читал».

«Человек-муравей»

В результате «Человека-муравья» снял Пейтон Рид, также поставивший и сиквел. И хотя имена Райта и Корниша были указаны в финальных титрах среди сценаристов, сам Райт не видел ни фильмов, ни трейлера и, по его заверениям, даже не планирует их смотреть.

Мультфильм для DreamWorks о тенях

В ноябре 2015 года появилась новость, что Райт снимет мультфильм с рабочим названием «Тени». Над сценарием он должен был работать с комиком и детским писателем Дэвидом Уоллиамсом, известным по скетч-шоу «Маленькая Британия». Планировалось, что мультфильм расскажет о тени, которая хочет отделиться от скучного хозяина Стэнли и жить самостоятельной жизнью. Но, так как ей это не удается, она решает круто изменить жизнь своего «носителя». На самом деле, это был замороженный в 2013 году проект DreamWorks под названием Me and My Shadow, его-то и должен был реанимировать Райт.

Режиссер признавался, что успел написать три драфта сценария, однако после покупки DreamWorks Animation компанией NBCUniversal планы у студии поменялись: «Из-за того, что там сменилось управление, многие люди, которые наняли меня и Дэвида Уоллиамса, больше там не работают. Так что на данный момент я вряд ли прикреплен к какому-то из проектов». Между тем «Тени» могли стать первым опытом Райта в качестве режиссера анимации, до этого он работал в мультипликационном проекте лишь однажды, когда писал сценарий для «Приключений Тинтина».

Сиквел «Малыша на драйве» и другие возможные проекты

«Малыш на драйве»

Криминальная экшен-комедия про погони и ограбления была отмечена положительной критикой и хорошей кассой (с бюджетом в 34 млн долларов она собрала 226 миллионов). Неудивительно, что вскоре после ее проката студия Sony предложила режиссеру подумать над сценарием второй части. Первый драфт был готов к январю 2019 года. В интервью каналу MTV исполнитель главной роли Энсел Элгорт признался, что читал его и что у сиквела будет другое название, впрочем, он не уточнил какое. Сам Райт во время промоушен-кампании своего документального проекта «Братья Sparks» подтвердил, что сценарий полностью написан. Изначально планировалось, что съемки продолжения начнутся в конце 2020-го, однако из-за пандемии производство было отложено на неопределенный срок. Сейчас неясно, будет ли Райт постановщиком второй части. Известно лишь, что к своим ролям вернутся Энсел Элгорт, Лили Джеймс, Джон Бернтал и С. Дж. Джонс.

В рабочем графике Райта значатся и другие фильмы. В начале 2021 года появилась новость, что режиссер напишет и поставит для Paramount Pictures новую версию «Бегущего человека», основанную на одноименном романе Стивена Кинга. Первая экранизация с Арнольдом Шварценеггером вышла на экраны в 1987 году, но она была далека от первоисточника. Новая адаптация обещает быть ближе к тексту оригинала. Райт уже работает над ее сценарием вместе с Майклом Бэколлом (соавтор Райта по «Скотту Пилигриму»). Также в список потенциальных проектов входит несколько экранизаций: «Сцена 13» по рассказу Саймона Рича о призраке актрисы немого кино, триллер о похищении детей «Цепь» по роману Эдриана Маккинти и сай-фай «Установите мое сердце на пять», основанный на книге Саймона Стивенсона (в ней речь идет об андроиде Джейкобе, который неожиданно для себя начинает испытывать чувства и берется за написание сценария).

А куда еще звали Эдгара Райта?

После кассовых успехов «Корнетто-трилогии» и «Скотта Пилигрима» Райт стал чаще получать приглашения от крупных голливудских студий (в том числе в тентполы, как это было с 25-м «Джеймсом Бондом»). Но в большинстве случаев планы у продюсеров и постановщика менялись, и разработку фильма ставили на паузу.

Эдгар Райт на съемках фильма «Малыш на драйве»

Так, в 2012 году Disney предложила ему режиссерский пост в проекте «Ночной охотник» (The Night Stalker) — ремейке одноименного американского сериала из 1970-х. В центре истории — репортер таблоида Карл Колчак (в новой версии его должен был сыграть Джонни Депп). Он пишет заметки для криминальной хроники и постоянно натыкается на преступления, в которых замешаны вампиры, живые мертвецы, оборотни и прочая нечисть.

В 2014 году Sony звала Райта снимать coming-of-age-историю (или, проще говоря, драму взросления) под названием Grasshopper Jungle. Это адаптация одноименной книги, где подростки из Айовы сталкиваются с последствиями редкого вируса, который превращает людей в прожорливых двухметровых богомолов.

В 2015 году та же студия пригласила Райта написать стимпанк-версию «Оливера Твиста» (сам проект запустился в 2013 году; над первыми драфтами работали шоураннер «Дракулы» Коул Хэддон, затем сценарист «Миллионера из трущоб» Саймон Бофой). Планировалось, что фильм под черновым названием Dodge & Twist расскажет о повзрослевших героях Чарльза Диккенса: якобы через 20 лет после событий романа Оливер Твист станет полицейским и постарается помешать своему давнему другу Джеку Даукинсу (карманнику по прозвищу Ловкий Плут), который решит украсть королевские драгоценности.

В том же году Fox совместно с австралийской студией Animal Logic Entertainment собирались поставить анимационно-игровой фильм по сказке Нила Геймана «К счастью, молоко» и хотели доверить режиссуру Райту, а главную роль — снова Джонни Деппу. По сюжету отец маленьких детей отправляется за молоком и вдруг пропадает. Вернувшись спустя долгое время, он рассказывает, что с ним приключилось удивительное: он путешествовал во времени, встретил вампиров, пиратов, зеленых инопланетян, считающих пластиковых фламинго высшей формой разума на Земле, а также галактическую полицию, состоящую из динозавров. Автор первоисточника Нил Гейман подтвердил новость в своем Twitter, однако никакой информации о проекте, как и об «Оливере Твисте», больше не было.