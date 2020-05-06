КиноПоиск

Эдгар Райт экранизирует триллер о похищении детей «Цепь»

Обсудить0

В рабочем графике Эдгара Райта появился очередной режиссерский проект — экранизация романа Эдриана Маккинти «Цепь» (The Chain). Джейн Голдман («Kingsman: Секретная служба») напишет сценарий адаптации.

Роман Маккинти рассказывает о Рэйчел, чью 11-летнюю дочь похищают неизвестные. Единственный способ спасти ее — похищение другого ребенка. Чтобы дочь Рэйчел оказалась на свободе, родители следующей жертвы должны украсть еще одного ребенка. Если этого не случится и цепь будет разорвана, то ее дочь убьют. Так Рэйчел оказывается втянута в опасную игру, в которой жертвы в попытке найти выход сами становятся преступниками. Однако она не намерена сдаваться и планирует использовать все доступные средства, чтобы найти создателей Цепи.

Права на адаптацию «Цепи» приобрела студия Paramount. Райт также спродюсирует проект совместно с Эриком Феллнером, Тимом Беваном, Найрой Парк и Шейном Салерно.

Сейчас Райт заканчивает работу над психологическим триллером «Прошлой ночью в Сохо», релиз которого недавно перенесли с 24 сентября 2020 года на 23 апреля 2021-го. Кроме «Цепи», Райт планирует в ближайшем будущем занять режиссерское кресло фантастической картины «Установите мое сердце на пять» — адаптации одноименного романа Саймона Стивенсона.

Источник: Deadline

КиноПоиск в Instagram

Подписывайтесь на наш Instagram. Новый Шаламе каждую неделю

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Джейк Джилленхол сыграет в триллере по сценарию автора «Голоса монстра» и «Поступи хаоса»

Джейк Джилленхол сыграет в триллере по сценарию автора «Голоса монстра» и «Поступи хаоса»

9 июня0
Постановщица «Наследников» разработает для Sony спин-офф «Человека-паука» о Мадам Паутине

Постановщица «Наследников» разработает для Sony спин-офф «Человека-паука» о Мадам Паутине

21 мая4
Режиссер «Иллюзии обмана» Луи Летерье может поставить сиквел «Яркости»

Режиссер «Иллюзии обмана» Луи Летерье может поставить сиквел «Яркости»

6 мая5
Постановщик «Доктора Стрэнджа» снимет продолжение «Лабиринта»

Постановщик «Доктора Стрэнджа» снимет продолжение «Лабиринта»

27 мая3

Главное сегодня

От «Террора» до «Головы»: 11 лучших полярных хорроров и триллеров

Сегодня1
От «Террора» до «Головы»: 11 лучших полярных хорроров и триллеров
9 лучших трейлеров недели: «Полуостров», «Монахиня-воин», «Палм-Спрингс» и «Война единорогов»

9 лучших трейлеров недели: «Полуостров», «Монахиня-воин», «Палм-Спрингс» и «Война единорогов»

39 минут назад0
«Социальная сеть», «Основатель» и еще шесть байопиков про бизнесменов

«Социальная сеть», «Основатель» и еще шесть байопиков про бизнесменов

Вчера8
Ушел из жизни актер Иэн Холм, звезда «Властелина колец» и «Чужого»

Ушел из жизни актер Иэн Холм, звезда «Властелина колец» и «Чужого»

час назад
«Дурак», «Левиафан», «Время первых»: 8 российских операторов — о своих фильмах и о профессии

«Дурак», «Левиафан», «Время первых»: 8 российских операторов — о своих фильмах и о профессии

14 июня9
«Солнечные противоположности» продлили на третий сезон. «Скрестив мечи» — на второй

«Солнечные противоположности» продлили на третий сезон. «Скрестив мечи» — на второй

Сегодня, 12:511
Эдгар Райт экранизирует триллер о похищении детей «Цепь»

Эдгар Райт экранизирует триллер о похищении детей «Цепь»

Сегодня, 11:284
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт