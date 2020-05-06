Эдгар Райт экранизирует триллер о похищении детей «Цепь»

В рабочем графике Эдгара Райта появился очередной режиссерский проект — экранизация романа Эдриана Маккинти «Цепь» (The Chain). Джейн Голдман («Kingsman: Секретная служба») напишет сценарий адаптации.

Роман Маккинти рассказывает о Рэйчел, чью 11-летнюю дочь похищают неизвестные. Единственный способ спасти ее — похищение другого ребенка. Чтобы дочь Рэйчел оказалась на свободе, родители следующей жертвы должны украсть еще одного ребенка. Если этого не случится и цепь будет разорвана, то ее дочь убьют. Так Рэйчел оказывается втянута в опасную игру, в которой жертвы в попытке найти выход сами становятся преступниками. Однако она не намерена сдаваться и планирует использовать все доступные средства, чтобы найти создателей Цепи.

Права на адаптацию «Цепи» приобрела студия Paramount. Райт также спродюсирует проект совместно с Эриком Феллнером, Тимом Беваном, Найрой Парк и Шейном Салерно.

Сейчас Райт заканчивает работу над психологическим триллером «Прошлой ночью в Сохо», релиз которого недавно перенесли с 24 сентября 2020 года на 23 апреля 2021-го. Кроме «Цепи», Райт планирует в ближайшем будущем занять режиссерское кресло фантастической картины «Установите мое сердце на пять» — адаптации одноименного романа Саймона Стивенсона.

Источник: Deadline