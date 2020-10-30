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Эдгар Райт экранизирует «Бегущего человека» Стивена Кинга. Он давно мечтал переснять фильм со Шварценеггером

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Paramount Pictures заказала Эдгару Райту режиссуру новой экранизации фантастического романа Стивена Кинга «Бегущий человек». Он также напишет сценарий вместе с Майклом Бэколлом, с которым уже работал над фильмом «Скотт Пилигрим против всех».

Кинг написал роман под псевдонимом Ричард Бахман в 1982-м. Он рассказывал об Америке будущего, где популярна опасная телеигра «Бегущий человек». В ней профессиональные убийцы охотятся на бедняков, которые принимают участие в игре, чтобы раздобыть денег.

Фильм не будет ремейком предыдущей экранизации 1987 года, главную роль в которой сыграл Арнольд Шварценеггер. Тем не менее, когда в 2017-м Райта спросили в Twitter, ремейк какого фильма он хотел бы переснять, он назвал «Бегущего человека».

Продюсерами выступят Одри ЧонПолтергейст»), Саймон КинбергДэдпул») и Найра ПаркМалыш на драйве»).

В этом году на экраны должны выйти две работы Райта: хоррор «Прошлой ночью в Сохо» и документальный фильм The Sparks Brothers. Помимо «Бегущего человека», режиссер также планирует снять фильм о призраке звезды немого кино «Сцена 13», триллер о похищении детей «Цепь» и экранизацию романа «Установите мое сердце на пять» про андроида-сценариста. 

Источник: Deadline

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Пятеро москвичей бегут от проблем и теряют ощущение реальности. Мистическая утопия Дмитрия Глуховского с Иваном Янковским в главной роли.
В главных ролях:Иван Янковский, Тихон Жизневский, Анастасия Крылова, Катерина Шпица
Режиссер:Владимир Мирзоев
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