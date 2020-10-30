Эдгар Райт экранизирует «Бегущего человека» Стивена Кинга. Он давно мечтал переснять фильм со Шварценеггером

Paramount Pictures заказала Эдгару Райту режиссуру новой экранизации фантастического романа Стивена Кинга «Бегущий человек». Он также напишет сценарий вместе с Майклом Бэколлом, с которым уже работал над фильмом «Скотт Пилигрим против всех».

Кинг написал роман под псевдонимом Ричард Бахман в 1982-м. Он рассказывал об Америке будущего, где популярна опасная телеигра «Бегущий человек». В ней профессиональные убийцы охотятся на бедняков, которые принимают участие в игре, чтобы раздобыть денег.

Фильм не будет ремейком предыдущей экранизации 1987 года, главную роль в которой сыграл Арнольд Шварценеггер. Тем не менее, когда в 2017-м Райта спросили в Twitter, ремейк какого фильма он хотел бы переснять, он назвал «Бегущего человека».

Продюсерами выступят Одри Чон («Полтергейст»), Саймон Кинберг («Дэдпул») и Найра Парк («Малыш на драйве»).

В этом году на экраны должны выйти две работы Райта: хоррор «Прошлой ночью в Сохо» и документальный фильм The Sparks Brothers. Помимо «Бегущего человека», режиссер также планирует снять фильм о призраке звезды немого кино «Сцена 13», триллер о похищении детей «Цепь» и экранизацию романа «Установите мое сердце на пять» про андроида-сценариста.

Источник: Deadline