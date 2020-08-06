Эдгар Райт показал новые фото со съемок «Скотта Пилигрима» в честь десятилетия фильма

13 августа 2010 года в США вышла экшен-комедия «Скотт Пилигрим против всех», снятая по комиксам Брайана Ли О’Мэлли. Фильм о 22-летнем парне, который влюбляется в девушку своей мечты и сталкивается с ее бывшими парнями, провалился в прокате, собрав всего 47,6 млн долларов, но в то же время обрел немало поклонников по всему миру.

В честь юбилея режиссер Эдгар Райт опубликовал много фотографий, сделанных во время подготовки к съемках и на площадке. Работа над фильмом проходила в Торонто.

Перевод: «10 лет назад вышел "Скотт Пилигрим против всех". Сейчас я вспоминаю этот невероятный опыт и испытываю огромную благодарность за то, что мне удалось сделать этот безумный фильм вместе с Universal и ЭТОЙ командой. В качестве благодарности я хочу поделиться с фанатами эпичностью этих закулисных фото».

Подготовка к съемкам

Перевод: «Рождественская вечеринка в 2008 году...»

Перевод: «Рождественская вечеринка в 2008 году, часть 2...»

Перевод: «Торонто, начало 2009-го (очень холодно)».

Перевод: «Торонто, 2009 год, препродакшн (по-прежнему очень холодно)».

Перевод: «Торонто, 12 февраля 2009-го, препродакшн».

Перевод: «Торонто, февраль 2009-го, препродакшн».

Перевод: «Торонто, февраль 2009-го, препродакшн».

Перевод: «Торонто, февраль 2009-го, препродакшн (и пробные съемки!)».

Перевод: «Торонто, март 2009-го, препродакшн».

Перевод: «Торонто, март 2009-го, препродакшн».

Перевод: «Торонто, март 2009-го, препродакшн».

Перевод: «Торонто, март 2009-го, препродакшн».

Перевод: «Торонто, март 2009-го, препродакшн».

Перевод: «Торонто, март 2009-го, препродакшн».

Перевод: «Торонто, март 2009-го, препродакшн».

Перевод: «Торонто, март 2009-го, репетиция и читка сценария за день до начала съемок».

Съемки

Перевод: «Торонто, 30 марта 2009-го, первый день съемок».

Перевод: «Торонто, 31 марта 2009-го».

Перевод: «В Торонто 1 апреля 2009-го».

Перевод: «3 апреля 2009-го, снимаем открывающую сцену».

Перевод: «4 апреля 2009-го (с Крисом Мерфи из группы Sloan!)».

Перевод: «Pizza Pizza, старый дом Скотта и место, где живет Уоллес».

Перевод: «Дом Уоллеса, пустыня из видения Скотта и коридор из его сна, а также самое горячее фото на свете».

Перевод: «Первое свидание Скотта и Рамоны».

Перевод: «Квартиры Рамоны и Уоллеса, а также съемки в Каббеджтауне (район в центре Торонто)».

Перевод: «Вечеринка (снимали доме студенческого братства Beta Theta Pi в Университете Торонто)».

Перевод: «Выступление групп Sex Bob-Omb и Crash & The Boys в клубе The Rockit».

Перевод: «Клуб The Rockit ».

Перевод: «Сатья Баба и номинантка на "Оскар" (но не за эту роль) Анна Кендрик на съемках в Торонто, июнь 2009-го».

Перевод: «Человек-легенда Джонни Симмонс на съемках в Торонто, июнь 2009-го».

Перевод: «Фото с площадки в Торонто, сделанные человеком-легендой Джонни Симмонсом!».

Перевод: «Автобус, квартира Уоллеса и песня для Рамоны в исполнении Скотта».

Перевод: «Лукас Ли снимается в фильме "Talk To The Fist"».

Перевод: «Съемочная площадка фильма "Talk To The Fist" с Лукасом Ли».

Перевод: «"Мистер Ли, вы должны вернуться на съемки!"».

Также Райт анонсировал новые издания музыки, которая звучит в фильме.

Перевод: «ABKCO повторно выпустит оба саундтрека "Скотта Пилигрима". Музыку Найджела Годрича впервые издадут на физических носителях, а в специальном издании будет 24 минуты ранее не выпущенных песен от Бека, Sex Bob-Omb и (о да!) та самая версия песни Black Sheep, которую вы никогда не слышали».

В конце июня на Entertainment Weekly вышло интервью, в котором Райт, Майл Сера, Мэри Элизабет Уинстэд, Крис Эванс и другие рассказали о создании фильма. Мы выбрали самое главное из материала здесь.

«Скотт Пилигрим против всех» доступен для просмотра на КиноПоиск HD.