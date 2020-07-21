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Эдгар Райт снимет фильм о призраке звезды немого кино

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Эдгар Райт определился с новым проектом. Режиссер «Зомби по имени Шон» и «Малыша на драйве» снимет картину «Сцена 13» по одноименному рассказу Саймона Рича, создателя сериалов «Чудотворцы» и «Мужчина ищет женщину»

Фильм расскажет о режиссере, которого глава студии нанимает для съемок фильма. Это нужно, чтобы усмирить призрака актрисы немого кино, который несколько десятилетий обитает на киностудии. После встречи режиссер и привидение понимают, что между ними немало общего.

Рич также выступит сценаристом ленты и спродюсирует ее вместе с Райтом.

Сейчас Райт занят простродакшеном триллера «Прошлой ночью в Сохо», который выйдет в 2021 году. Он также планирует снять фильм о похищении детей «Цепь» и экранизировать роман «Установите мое сердце на пять» про андроида-сценариста.

6 августа HBO Max выпустит другой фильм по рассказу Рича — комедию «Американский огурчик» с Сетом Рогеном.

Источник: THR

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