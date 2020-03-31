Эдгар Райт поставит фильм об андроиде, который решил написать сценарий

Эдгар Райт займет режиссерское кресло экранизации романа Саймона Стивенсона «Установите мое сердце на пять» («Set My Heart to Five»), сообщает Deadline. Стивенсон сам напишет сценарий адаптации, которую разрабатывают кинокомпании Working Title Films, Focus Features и Compete Fiction Pictures.

Действие романа разворачивается в 2054 году. В центре сюжета — андроид Джейкоб, который неожиданно для себя начинает испытывать чувства. Вдохновленный фильмами 1980-х и 1990-х, он берется доказать человечеству, что он и ему подобные заслуживают возможности чувствовать, и отправляется в путешествие по Западному побережью США. Его цель — написать сценарий фильма, который изменит мир.

«Установите мое сердце на пять» ожидается на прилавках книжных магазинов позже в этом году.

Сейчас Райт заканчивает работу над психологическим триллером «Прошлой ночью в Сохо», в котором снялись Томасин МакКензи, Аня Тейлор-Джой, Дайана Ригг, Мэтт Смит и Теренс Стэмп. Релиз картины запланирован на 24 сентября 2020 года.

Источник: Deadline