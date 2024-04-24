«Я могу плакать всю ночь». Валерия Гай Германика — об «Обоюдном согласии», объективности и насилии

Тема сериала настолько горячая, что его грандиозная промокампания теряется на фоне реальных новостей: в Казахстане после шокирующего по своей жестокости преступления принимается «закон Салтанат», в Твери местный политик публично признается в убийстве жены и ни в чем не раскаивается.

Снимая сериал на болезненную тему, Валерия Гай Германика, как обычно, воздерживается от оценок, разглядывая жизнь своих героев как муравьиную ферму. Но есть ли ей действительно что сказать? Или она использует аттракцион жестокости, чтобы продемонстрировать свою новую коллекцию украшений (все героини сериала носят на экране авторские колье, которые можно купить в ювелирном ателье Германики)? Что будет, если посмотреть на режиссера, так же как она смотрит на персонажей своих фильмов?