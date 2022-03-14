Как снимает Юрий Норштейн, автор «Ежика в тумане» и «Сказки сказок»

О чем на самом деле главные мультфильмы Юрия Норштейна — «Ежик в тумане» и «Сказка сказок»? Зачем режиссер цитировал в своих лентах Рембрандта, японскую графику и иконы Андрея Рублева? Что такое техника перекладки и почему она идеально подходит норштейновским историям? И какие приемы игрового кино режиссер, его постоянная художница Франческа Ярбусова и оператор Александр Жуковский переносили в анимацию?
В этом видеоэссе мы разбираем творчество Юрия Норштейна и пытаемся понять, что делает его мультфильмы такими живыми и многослойными.
Фильмы Юрия Норштейна смотрите в специальной подборке.
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