«В СССР ничего было нельзя, но великим режиссерам многое удавалось»: Сергей Сельянов — об особенностях национального кино

Какое место я занимаю в развитии отечественной киноиндустрии — точно не тот вопрос, которым я озабочен. Много лет занимаюсь кинопроизводством и не выгораю. Да, меня интересует и даже беспокоит не только то, с чем работаю я сам, моя собственная поляна. Во мне общественный темперамент присутствует. Хочу, чтобы российская индустрия была максимально эффективной и убедительной. В этом есть корысть: если наша отрасль будет мощнее, то и мне будет лучше.

Рассуждать о себе как о «патриархе», «ветеране», «монстре рока» и все такое не хочу. Если журналисты пишут что-то подобное, называют «легендой», то не пресекаю — понимаю, что существует набор штампов. Это как погода: она есть и обсуждать ее бессмысленно. Конечно, осознаю себя человеком, который много сделал и еще что-то сделаю, но я про это, честно говоря, не думаю постоянно. Живу одним днем. Сегодняшним.