В «Севкабеле» идет выставка, посвященная Балабанову. Что там показывают и почему это уникальный опыт

Татьяна Гетман Автор идеи, куратор междисциплинарных проектов

Идея этой выставки пришла ко мне около двух лет назад, но я всегда была большим любителем творчества Алексея Октябриновича Балабанова и всегда хотела сделать про него масштабный проект. Выставка задумывалась как междисциплинарная, в ней важную роль играют и архитектура, и сценография, и использование мультимедийных технологий, и взаимодействие со зрителем, и эффект погружения в среду, когда ты находишься внутри кинофильма, а не наблюдаешь историю со стороны. Вокруг этого эффекта и строилась концепция.

Для меня особенно важно было рассказать про картины Алексея Октябриновича, которые наименее известны аудитории. Очень сложно выделить какие-то конкретные разделы выставки, но лично у меня вызывают особый трепет «Про уродов и людей», «Замок» и «Кармадонское ущелье».

Посетителям я бы посоветовала быть открытыми восприятию, даже если вы не смотрели ни одного фильма Балабанова. И довериться проводникам в аудиосопровождении выставки — разным людям, которые делятся впечатлениями о фильмах режиссера, а также его сыновьям (они ведут нас по этому пути).