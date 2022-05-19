В «Севкабеле» идет выставка, посвященная Балабанову. Что там показывают и почему это уникальный опыт

13 октября в петербургском пространстве «Севкабель Порт» открылась выставка, посвященная памяти Алексея Балабанова. До 15 января 2023 года можно отправиться в путешествие по его жизни и фильмографии, вместе с ним съездить в Англию и помечтать о проектах, которые так и остались нереализованными. Выставка включает в себя не только архивные документы и эскизы к фильмам, но и специально созданные сценографические инсталляции, оригинальные и воссозданные объекты реквизита. Мы сходили на экспозицию и рассказываем, как она устроена.
А что за проект и кто его создал?
Это интерактивная выставка-ретроспектива, которая объединяет все фильмы режиссера, даже невышедшие, в единую историю. Ее организаторы — кинокомпания СТВ (30 лет назад ее создали Сергей Сельянов и Алексей Балабанов) и бюро Planet9, известное по выставке «Виктор Цой. Путь героя» в московском «Манеже».
В начале экскурсии вам выдают аудиогид (наушники и плеер совсем как у Данилы Багрова!), главные голоса там — Петр и Федор Балабановы, сыновья режиссера. На всем пути вам будут попадаться специальные наклейки, рядом с ними автоматически включится аудиодорожка. В аудиоэкскурсии есть не только голос рассказчика, как обычно бывает, но и воспоминания самого Балабанова, его друзей, голоса зрителей, которые говорят о любимых фильмах. Длина аудиодорожки — 2 часа, но время посещения можно регулировать самостоятельно: пройти быстрее, не пересматривая узнаваемые сцены на мониторах, или, наоборот, задержаться подольше, читая дневники, истории создания фильмов или сценарий «Брата» с комментариями для Сергея Бодрова.
Сначала зрителя познакомят с детством и дорежиссерской юностью Балабанова: дадут прочитать воспоминания об Англии, куда он ездил на языковую практику во время учебы на переводчика, и послушать рок-музыку, покажут 3D-реконструкцию квартиры в Свердловске и карту, на которой отмечены все любимые места молодости режиссера. Потом — погружение в мир каждого отдельно взятого фильма: от воссозданных квартиры и студии звукозаписи, где Балабанов снимал студенческие короткометражные фильмы, до лестницы из фильма «Брат», на которую можно подняться и увидеть всю выставку как со смотровой площадки. Здесь вы даже почувствуете себя героем короткометражки «Трофим», которая случайно попал в кинохронику; в части выставки, посвященной этому фильму, стоят телега и три телевизионных экрана. На двух — кадры из фильма, на третьем — прямая трансляция с камеры рядом. Отвлечетесь от происходящего в фильме и найдете на следующем экране самого себя.
А что там еще интересного было?
Мир каждого фильма воссоздан здесь с удивительной тонкостью и подробностями, поэтому зрители моментально становятся частью истории даже без предварительного просмотра всей фильмографии режиссера. Зрителей сначала погружают в контекст и историю фильма, а уже потом показывают отрывки из него и важные авторские элементы. «Жмурки», например, представлены в виде комедийного комикса, а переход от неоконченной «Реки» к «Кочегару» — через играющие на стенах языки пламени.
О кино в начале каждой части рассказывают зрители балабановских фильмов — как совсем молодые, так и взрослые, как работающие в сфере кино, так и не погруженные в контекст. Все они говорят о том, как эти фильмы на них повлияли.
Отдельная важная часть посвящена трагедии в Кармадонском ущелье. Во время съемок фильма «Связной» в 2002 году там сошла лавина, погибло более ста человек, в том числе и режиссер фильма Сергей Бодров-младший (именно Балабанов посоветовал ему снимать в Карамадоне, где также работал над своей «Войной»). В момент входа в инсценированное ущелье гостю выставки практически впервые предлагают снять наушники и услышать голоса тех, кого эта трагедия коснулась лично.
Советы для посещения
- Сразу заложите побольше свободного времени для посещения — от двух часов. Так у вас будет возможность изучить все экспонаты не торопясь.
- Покупайте билеты заранее на сайте — часто на месте их уже нет. К тому же в кассах бывает очень большая очередь.
- Идите одни или в компании людей, которые не будут вас торопить: на выставке очень важен индивидуальный опыт.
- Поднимайтесь на центральную лестницу осторожнее под песню Nautilus Pompilius — она включается при входе в экспозицию «Брата».
- Следите за деталями — их спрятано много. Где-то за стенами торчит гитара (совсем как у самого Балабанова дома), а где-то можно увидеть большое, выложенное кирпичами лицо Данилы Багрова еще до того, как вы дойдете до «Брата».
Агния Стерлигова
Архитектор, основательница и генеральный директор бюро Planet9
Само место («Севкабель»), вид на большую воду и фильмы Алексея Октябриновича как будто сложились в один пазл-ландшафт. Балабанов очень любил Россию и снимал про нее свое кино, отсюда родилась такая моя художественная амбиция — попробовать создать образ бесконечной территории, воображаемой местами страны режиссера. Для усиления образа я взяла тему дорожных указателей: они, как камни в русских сказках, предлагающие герою нелегкий выбор, вспыхивают знаковыми цитатами из фильмов Балабанова. Сам ландшафт — сложный, металлический, меняющийся, как лабиринт — захватывает зрителя и проводит сквозь повествование, где-то превращаясь в фон, а где-то становясь полноправным участником рассказа. Мне хотелось определенной тотальности и бескомпромиссности в решении, и, кажется, все получилось.
Василий Степанов
Кинокритик и главред «Сеанса», консультант проекта
Выставка должна была стать открытием для зрителей с любой степенью подготовленности. У Балабанова много поклонников и знатоков, но бывает и так, что его фильмы смотрят люди, которые являются их ровесниками или вовсе родились после того, как эти фильмы вышли на экран. Не хотел снобизма, не хотелось делать выставку для избранных. Кино продолжает жить своей жизнью, растут новые зрители. Да, в этих классических уже лентах продолжают выискивать новые смыслы киноведы, но это выставка не для них и не для работников киноиндустрии. Она для тех, кто посмотрел пару фильмов Балабанова и не знает, нужно ли продолжать. Это погружение в фильмографию как в цельный феномен. Хотя, думаю, и киновед найдет в ней что-то для себя новое. Мы, например, пока готовили, нашли.
Татьяна Гетман
Автор идеи, куратор междисциплинарных проектов
Идея этой выставки пришла ко мне около двух лет назад, но я всегда была большим любителем творчества Алексея Октябриновича Балабанова и всегда хотела сделать про него масштабный проект. Выставка задумывалась как междисциплинарная, в ней важную роль играют и архитектура, и сценография, и использование мультимедийных технологий, и взаимодействие со зрителем, и эффект погружения в среду, когда ты находишься внутри кинофильма, а не наблюдаешь историю со стороны. Вокруг этого эффекта и строилась концепция.
Для меня особенно важно было рассказать про картины Алексея Октябриновича, которые наименее известны аудитории. Очень сложно выделить какие-то конкретные разделы выставки, но лично у меня вызывают особый трепет «Про уродов и людей», «Замок» и «Кармадонское ущелье».
Посетителям я бы посоветовала быть открытыми восприятию, даже если вы не смотрели ни одного фильма Балабанова. И довериться проводникам в аудиосопровождении выставки — разным людям, которые делятся впечатлениями о фильмах режиссера, а также его сыновьям (они ведут нас по этому пути).
Аглая Чечот
Консультант проекта, редактор-составитель каталога выставки и оператор документального фильма «Балабанов. Колокольня. Реквием»
Самый дорогой мне экспонат — в конце выставки. Это автопортрет Балабанова, маленький и очень цветной шарж «Папа смотрит телевизор» 2013 года, нарисованный карандашами и гелевой ручкой на оборотной стороне медицинского заключения; Алексей Октябринович сходил сдать анализы, получил свои нехорошие результаты и вот нарисовал себя. Он здесь выглядит обывателем в подпитии, человечком в сползающих очках, с хитрым прищуром и носом-морковкой. На столике рядом с ним графин и рюмка. При этом шея и спина нарисованы так, что повторяют форму графина.
После выставки я бы посоветовала прогулку по балабановским местам: можно выйти на набережную лейтенанта Шмидта, спуститься к воде и посмотреть на корабли, дойти до Академии художеств — оттуда уплывал на льдине немец Иоганн в фильме «Про уродов и людей». Пройтись вдоль речки Смоленки до кладбища и навестить могилу режиссера — не так давно там как раз установили памятник, большой каменный крест, такой немного языческий. Можно заглянуть в Андреевский собор на 6-й линии — туда приходил поставить свечку Музыкант в «Я тоже хочу». Или в баню «Имбирь» — это было любимое место Балабанова. Ну и, конечно, выпить рюмку водки и съесть какую-нибудь похлебку в одном из старых островных заведений. Алексей Октябринович очень уважал суп.
Выставка-путешествие «Балабанов» — balabanov.live
Автор: Полина Самсонова
Фото: Пресс-служба выставки «Балабанов»