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Bubble выпускает комикс по «Брату». А о чем он?

В августе выйдет комикс по дилогии «Брат» к 25-летию первой части. Над сборником, посвященным фильмам Алексея Балабанова, работает издательство Bubble, выпустившее серию комиксов про майора Грома. Кинопоиск поговорил с главным редактором Bubble и куратором сборника Романом Котковым о том, как идет работа над комиксом, каких героев мы там увидим и что их ждет.

Роман Котков

Главный редактор издательства Bubble

— Почему вы решили продолжить историю «Брата» в комиксах?

— Мы решили продолжить историю «Брата» в комиксах, потому что к нам обратилась с официальным предложением компания «СТВ» (она занималась производством дилогии. — Прим. ред.). В этом году 25 лет с момента выхода первого фильма «Брат». Устраивается огромное количество классных мероприятий, коллабов и прочих вещей. И нам предложили сделать сборник комиксов на тему дилогии Балабанова. Так как издательство Bubble уже 10 лет занимается российскими супергероями, мы согласились. Конечно, нам было очень интересно поработать с Данилой Багровым, с Татарином, с их вселенной.

— Как идет работа над комиксом?

— Работа над комиксом идет с конца прошлого года, в декабре 2021-го мы анонсировали, что будем его делать. В создании истории принимает участие огромное количество авторов. Кураторы сборника — я как главный редактор и Алексей Замский, наш сценарист. Мы набираем авторские команды, для того чтобы самые разные люди — сценаристы, художники — могли делать истории по мотивам фильма «Брат». Там действительно много разных авторов; помимо уже упомянутых меня и Алексея Замского, есть Виталий Терлецкий («Собакистан», «Роман, победитель ласточек»), Евгений Федотов («Кошки-мышки», «Якутия для тех, кого там нет»). Над сборником работают такие художники, как Евгений Борняков («Метеора»), а еще Аскольд Акишин («Мастер и Маргарита», «Командировка») и Андрей Васин («Бесобой», «Игорь Гром»), заслуженные крутые мэтры российского комикса.

Концепт-арт художника Евгения Борнякова

— Как будет строиться комикс?

— Каждый автор работает над своей частью истории. Это сборник, в нем будет 8–10 историй от самых разных авторов. Кураторы отбирают сценарии, заявки на сборник, контролируют авторов и отдают в работу художникам. Сборник будет с максимально авторским видением, с самыми разными историями. Это восприятие авторов мира Балабанова, продолжения и предыстории персонажей, что осталось за кадром событий фильма. Самый разноплановый взгляд. Это ни в коем случае не перерисовка кадров из фильма просто в комикс, не адаптация непосредственно фильма. Это новые истории во вселенной «Брата».

— Будет визуальный мир «Брата» в комиксах отличаться от фильмов?

Некоторые истории — да, поскольку мы не ограничиваем художников, которые с нами работают. Художники каждый раз предлагают свои интерпретации, и какие-то из них будут приближенными к вселенной фильма, какие-то — совершенно из нее выдаваться. Поэтому каждая история — это отдельное маленькое крутое произведение. Единственное, чего мы хотели добиться, так это чтобы персонажи Балабанова были похожи на оригиналы. Те герои, которые появятся в комиксе, будут визуально похожи. Знакомые локации читатель тоже увидит. Будут и Петербург, и Москва, и Америка из второго фильма. Будут общие с фильмом элементы однозначно, потому что мы все-таки делаем трибьют, отдаем дань уважения Балабанову и его видению.

— Возвращения каких героев ждать в комиксе? Можете ли вы намекнуть, что с ними случится? Или о чьем прошлом мы узнаем что-то новое?

— Конечно же, в комиксе появится сам Данила Багров, Гофман из первого фильма, Татарин — это один из самых ярких персонажей, про него будет даже несколько историй. Появится одна из героинь — не буду пока раскрывать, кто это, чтобы был небольшой сюрприз. Что с ними случится, придется узнать в комиксе. Мы узнаем, возможно, что-то новое о прошлом Данилы. По крайней мере, мы хотим немножко приоткрыть завесу тайны над тем, что скрывалось в фильме под фразой про писаря в штабе. Думаю, будет очень интересно. А еще мы предложим какую-то свою трактовку того, что было после возвращения Татарина из Америки.

Обложка комикса

— Во время создания комикса общались ли вы с кем-то, кто работал над фильмами?

— Мы в основном опирались, конечно, на свое собственное восприятие. Потому что предлагаем именно свои трактовки того, что происходило и могло бы произойти. Мы плотно общались с компанией «СТВ», от Сергея Сельянова получено одобрение на создание комикса. В Нижнем Новгороде недавно был «Балабанов-фест», и там мне удалось пожать руку Виктору Ивановичу Сухорукову. Я рассказал ему, что мы делаем комикс, и я очень искренне надеюсь, что ему эта идея понравилась и показалась как минимум интересной.

— Что дилогия значит лично для вас?

— Мне кажется, это очень важные, культовые и народные фильмы. Нам хотелось выразить к ним уважение, сделать некий трибьют. Потому что это действительно культовая вещь с культовыми персонажами, и нам хотелось хотя бы чуть-чуть к этому прикоснуться. С помощью сборника, надеюсь, мы это сделаем.

— На ваш взгляд, как изменилось восприятие «Брата» спустя 25 лет?

— Мне кажется, что это все равно для многих людей продукт, который очень им близок. Там очень понятные и живые герои, они максимально простые и при этом сложные. Мне кажется, это самое важное из-за чего франшиза «Брат» до сих пор такая обсуждаемая, народная и культовая. Можно осуждать главного героя, можно его понимать, ненавидеть даже, тем не менее равнодушным остаться не получается. На мой взгляд, до сих пор остается много неравнодушных к фильму «Брат» людей. И хочется, чтобы эти люди хотя бы попробовали ознакомиться с нашими историями, с нашим комиксом. Я надеюсь, что мы сможем их в чем-нибудь удивить, а может, в чем-то порадовать и заставить поностальгировать.

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