Наруто учил не сдаваться, а Нацу советует идти напролом! Рассказываем, зачем смотреть культовое аниме «Хвост Феи»

На Кинопоиске вышел сериал «Хвост Феи» — культовое сёнен-аниме, которое по величию не уступает «Наруто», «Бличу» и «Ван-Пис». Рассказываем, чем выделяется на их фоне душеспасительное магическое приключение.

О чем это

В королевстве Фиор магия — дело обыденное. Там полно волшебников, которые объединяются в гильдии, чтобы вместе выполнять разные квесты, от поисков пропавших без вести до снятия проклятий. И одна из таких гильдий — «Хвост Феи» — известна не только тем, что там собрались мощные маги, но и тем, что они вечно соперничают и то и дело устраивают такой хаос, что лучше бы не брались.

Люси Хартфилия — юная и амбициозная волшебница, которая умеет заклинать духов и мечтает вступить в «Хвост Феи». Случай сводит ее с Нацу, магом по прозвищу Саламандра, который черпает силы из огня и может уложить врага одним ударом, но совершенно не способен провести и двух минут в любом транспорте. Он, конечно, оказывается членом гильдии «Хвост Феи», куда позже и приглашает Люси.

Всего в аниме 21 сюжетная арка (и 328 серий!), в каждой из которых Нацу, Люси и других героев ждут удивительные и опасные приключения. Им предстоит схлестнуться с гильдиями темных магов, поучаствовать в Великих магических играх и побывать в другом мире.

Что в этом аниме такого особенного

«Хвост Феи» — образцовый сёнен с пафосными фразами, флешбэками на три серии и обязательной победой добра над злом. А вот чем он хорош, так это битвами. Тут сотни разных волшебников, каждый из которых использует разную магию: есть те, кто ест металл и набирает силы из него; есть огненные маги или маги, манипулирующие бумагой; есть мечники, стрелки, иллюзионисты. Когда они все сталкиваются в бою, то выглядит это зрелищно и эпично. А если учитывать то, что «Хвост Феи» известен своей тягой к демонстрации разрушений, то на экране еще и постоянно взрываются здания, тонут корабли и разваливаются целые города.

Среди этого разнообразия персонажей также есть много сильных героинь, которые не играют роль услады для глаз или любовного интереса. Они все обладают уникальными силами, участвуют в приключениях, получают проработанные и порой трагичные предыстории. Тут есть, например, Эрза Скарлетт — одна из самых крутых волшебниц Фиора по прозвищу Титания, сражающаяся на мечах; дух воды Джувия, которая наводила ужас на весь «Хвост Феи»; интеллектуалка Леви, использующая магию слов. Всех не перечислить, но каждая из них обязательно запомнится, а для юных зрительниц может стать примером для подражания.

Еще в «Хвосте Феи» отличный юмор. Автор манги Хиро Масима брал многие шутки из своих посиделок с друзьями в барах, так что они максимально человечные и ненатянутые. Юмор здесь способен оживить даже клишированные повороты сюжета.

Зачем смотреть

Если в детстве вы смотрели по телевизору хотя бы одну серию «Короля шаманов» и с удовольствием подпевали заставке, то и у «Хвоста Феи» есть все шансы вас зацепить или вернуть в беззаботное детство, когда вы и сами мечтали стать волшебником. Тут нет никаких сложностей в восприятии, запутанных терминов или непонятных особенностей японской культуры. Это приключенческая комедия про команду аутсайдеров в духе классического супергеройского кино.

А еще «Хвост Феи» можно смотреть с детьми и подростками: яркая анимация, непошлый юмор, никакой расчлененки или кровищи, зато много моральных уроков про то, что зло всегда будет наказано.

Это абсолютно душеспасительная история о магии дружбы и о том, что вера в свои силы может свернуть горы. Так что это идеальный сериал, для того чтобы настроиться на позитивные мысли, расслабиться после тяжелого дня и побороть свои внутренние страхи. Наруто учил не сдаваться, а Нацу советует идти напролом!

Смотрите «Хвост Феи» на Кинопоиске в Плюсе.

Автор: Валерия Усталова