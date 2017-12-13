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В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают феномен франшизы «Звездные войны» и разбирают, почему она остается культовой, несмотря на дискуссионность режиссерского метода Лукаса и волнообразную ненависть фанатов к разным частям и актерам. Об истоках популярности космической вселенной и изменениях в уже вышедших фильмах первой трилогии рассказал Иван Чернявский, ведущий подкаста о комиксах и кино «Через вселенные» и сооснователь магазина комиксов «Чук и Гик».
Иван Чернявский
Ведущий подкаста о комиксах и кино «Через вселенные» и сооснователь магазина комиксов «Чук и Гик».
Объясняя феномен культового статуса франшизы, сложно поставить себя на место зрителя, посмотревшего первый фильм в 1977 году. ЗВ не были первым научно-фантастическим фильмом про космос. Я напомню, что «Звездный путь» и «Доктор Кто» старше, чем ЗВ. С другой стороны, я думаю, что повлияло количество спецэффектов и то, как их старались замаскировать. Многие до сих пор не могут поверить, что большая часть спецэффектов с кораблями — это модельки, которые снимались чуть ли не в гараже Лукаса, а никакой компьютерной графики там не было и в помине. Хотя тут, конечно, надо пояснить, что классическая трилогия «Звездных войн» — это уже движение в сторону парадокса о корабле Тесея, потому что ее переделывали невероятное количество раз, и та версия, которую вы сейчас смотрите в интернете, на стримингах, на показах, не тот фильм, который увидели люди в 1977 году. Лукас многое заменил.
Даулет Жанайдаров
Редактор Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»
Это как будто идеальный пример того, что люди по-разному смотрят один и тот же фильм: в кинотеатре, на телефоне, на старой кассете, черно-белое или цветное. И это очевидно. А в случае ЗВ автор сам заменяет свое произведение, так что у нас разные впечатления не потому, что мы разные люди, а потому, что в разные годы ты смотрел разные версии. В конце 1990-х я смотрел новую версию, где «Новая надежда» — это уже четвертый эпизод, хотя сначала это просто Star Wars были. Но при этом я смотрел еще не ту версию шестого эпизода, где в финале появляется Хайден Кристенсен. Изначально под маской был просто дедушка какой-то. Это очень интересный пример объективной субъективности восприятия произведения; боль для всех пуристов и людей, которые обижаются из-за изменений светлых воспоминаний из детства.
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Что во франшизе «Звездные войны» вам нравится, а что бесит?
Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов