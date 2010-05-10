Что читать в отпуске этим летом: выбор Галины Юзефович

Лют — живописный маленький остров неподалеку от побережья Англии. Мир охвачен войной, но на Лют не упало ни одного снаряда. Жители острова уходят на фронт, однако неизменно возвращаются живыми и по большей части здоровыми. Климат тут благодатен, почва плодородна, люди приветливы и доброжелательны. Словом, Лют можно принять за рай на земле — по крайней мере, таким видит его Нина, любимая жена местного лорда и мать двух его очаровательных ребятишек.

Однако все имеет цену, и за благодать, разлитую в островном воздухе, тоже приходится платить. Каждые семь лет в погожий летний день остров забирает семь жизней: люди умирают от внезапной болезни, давятся едой, ломают шеи на собственных лестницах, погибают от удара молнии… Островитяне называют это Днем Д, и Нине предстоит впервые провести его на Люте.

Самое, пожалуй, интересное в романе Дженнифер Торн — наблюдать, как сюжет выписывает затейливую дугу, из пасторальной идиллии трансформируясь в психологический хоррор и обратно. «Только не я» — мысленно произнося эти слова, каждый из островитян тем самым накликает смерть на соседа, и облегчение от известия, что кто-то уже умер, мешается в его или ее душе с горем и стыдом. Стоит ли безоблачное счастье семи человеческих жизней? В День Д в этом сомневаются даже самые сильные духом, но наступает следующее утро, жертвы принесены и оплаканы, и те блага, которые дарит своим обитателям остров, вновь кажутся бесценными.

Глубоко укорененный в европейском фольклоре роман Дженнифер Тарн в первую очередь история о роке, а также о тщетности попыток от него уклониться. Но безвольно сдаться на милость судьбы не единственный возможный путь, и героине «Люта» удается нащупать извилистую тропку, способную вывести островитян к свету, успешно минуя как Сциллу рабской покорности, так и Харибду постыдного бегства.

В том же духе: Йон Айвиде Линдквист, «Звездочка»; Надя Алексеева, «Полунощница».