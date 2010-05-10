Владимир Канухин, 30 лет, актер. Играл в «Конце света» и «Ректоре»

— Не очень, но поставить себя на место ученого было здорово! Разумеется, я никогда не проводил экспериментов над грызунами. Для роли пришлось попробовать, и я рыдал. Однажды нужно было взять крыску и как бы вколоть ей препарат. Ученые все делают профессионально, без эмоций. А у меня тряслись руки… Все меня успокаивали, объясняли, что у крыски все хорошо. К слову, после съемок я задумался о том, что столь биполярные профессии, как ученый и актер, имеют точку пересечения. И те и другие взяли на себя волю бога. Способность создавать что-то новое.