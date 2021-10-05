Какая она, жизнь после космоса? Юлия Пересильд, пережив этот головокружительный вызов, знает ответ. Вернувшись на Землю, она рассказала о своем опыте в книге «Это космос, детка!», а в этом году выпустила и ее аудиоверсию. Она продолжила работать: снялась в авторской истории любви «Нина», в музыкальной сказке «Бременские музыканты» и историческом блокбастере «Императрицы». Только что на ТНТ прошел сериал «Киберпапа» — семейная комедия, где героиня Пересильд бьется над кастрюлями за благополучие семьи и мужа, выступающего в кибертурнире с командой пасынка. Впереди у актрисы роль молодой Бабы-яги в сказке «Финист. Первый богатырь», начало музыкальной карьеры и сюрпризы, которые Пересильд пока не раскрывает.
Для рубрики «Главный герой», где Кинопоиск публикует монологи ключевых лиц киноиндустрии, Юлия рассказала о том, чем ей интересны молодые актеры, как они с дочерью Анной пережили «Слово пацана» и где конкретно в космосе можно и нужно кричать.
Юлия Пересильд (1984) — российская актриса театра и кино, арт-директор фестиваля «Территория Kids», одна из учредительниц благотворительного фонда «Галчонок». Родилась в Пскове, с детства играла в школьных спектаклях. В 11 лет участвовала в музыкальном конкурсе «Утренняя звезда». Переехав в Москву, в 2006 году окончила актерское отделение режиссерского факультета РАТИ-ГИТИС (мастерская Олега Кудряшова). В кино дебютировала в 2003 году небольшой ролью в сериале «Участок» с Сергеем Безруковым. Прорывом в кино стала одна из главных ролей в фильме «Край», окончательно зритель запомнил актрису после блокбастера «Битва за Севастополь». Потом были фильмы «Зимнее танго», «Петровы в гриппе», «Нина», сериалы «Золотая орда», «Зулейха открывает глаза», «Медиатор», «Киберпапа». В 2021 году стала первой актрисой в истории, снявшейся в художественном фильме в космосе («Вызов» Клима Шипенко), и второй женщиной, жившей и работавшей на МКС.
О том, чем привлек «Киберпапа»
Пилотную серию мы снимали еще до моего полета в космос. История целиком не была написана, но я знала, о чем будет проект — о подростках, семье, отцовстве. Знала, что будет много молодых актеров, мне это всегда интересно. И что на протяжении всей истории мы будем вместе с Сашей Робаком. Я очень люблю его как артиста и человека, мы знакомы много лет, вместе снимались в сериале «Участок», когда мне было 17, но в зрелом возрасте судьба нас как-то не сводила.
Потом, когда спустя много времени ребята проявились с уже дописанной историей, я прочла сценарий и подумала: ну, не было еще в моей фильмографии такого жанра — семейной комедии. Не факт, что я продолжу в нем работать, но попробовать стоит. К тому же я понимала, что мы с Сашей не дадим этому жанру скатиться в дешевый ситком. Если что, прямо на площадке будет много переговоров, переписываний и разборов сцен. Так, в общем, и было.
О новом поколении актеров
Ни в коем случае нельзя ругать молодое поколение! Искусство — и кино, и театр, и музыка — может считаться живым, только если в него приходят молодые. Я с ними очень много пересекаюсь, могу целый пул назвать! Моя прекрасная Аня, Рузиль Минекаев, Леон Кемстач, Лев Зулькарнаев. Андрей Першин открыл нам целую плеяду новых звезд в «Слове пацана». «Киберпапа» тоже, думаю, принесет целую когорту юных. И какое же это счастье! Наконец-то мне перестанут предлагать роли 18-летних девушек — чтоб вы понимали, такое тоже бывает. Я говорю: «Ребята, побойтесь бога! Зачем, для чего это?»
С молодыми актерами интересно работать. Во-первых, ты от них заряжаешься, естественно. Во-вторых, очень кайфово приложить руку к их становлению. На «Киберпапе», например, мы очень много болтали с ребятами и за кадром, и в гримвагончиках — с Тимой Кочневым, Фотисом Келепурисом, Хетагом Хинчаговым. Очень интересно их узнавать. Они в хорошем смысле не похожи на нас.
Они смелые, и это не может не вдохновлять. Не самоуверенные, а именно уверенные в себе. Еще, мне на ум приходит слово «непокорные», но дело не в этом. Они готовы к диалогу, но будут задавать вопросы — может, даже неудобные. Они не на все согласны, понимаете? Что может быть лучше этих характеристик для артиста? При этом у них все нормально с трудолюбием, прочитанными книжками, просмотренными фильмами.
О детях, славе пацана и лезвии профессии
Мне кажется, что с ними надо быть честным. Они это ценят, хорошо чувствуют фальшь, не принимают сюсюканье и умеют слышать. Конечно, им нужна свобода выбора, но это не значит, что они нас не слышат, пусть даже и делают такой вид иногда. Взрослым зачастую хочется быть главными. Хотя на самом деле главные не мы, а те, кто молод и начинает свой путь.
Конечно, я смотрела сериал. Думаю, что это вообще явление в киноиндустрии: то, как это сделано, как сыграно, как музыка все соединяет. Еще это явление с точки зрения зрительской любви. Я в кино 22 года, за все это время такого просто не помню. Конечно, сумасшедший успех Ани меня немного испугал. В какой-то момент начались опасные вещи, когда поклонники переходили границы. Но в целом больше порадовал. Как можно этому не радоваться — такой большой и искренней любви зрителей?
Конечно, я объясняла ей, как со всем этим справляться — и с любовью, и с хейтом. Ане в хорошем смысле повезло, что ее родители не просто из кинематографической среды, а еще и, скажем так, глубоко в этой профессии. Мы много разговаривали и какие-то моменты прорабатывали с психологами. Это больше касалось роли, которую она играла, потому что история чрезвычайно травматичная. Много обсуждали, что роль — это роль, а ты — это ты.
Но, вообще, еще один признак молодого поколения — они все очень трезвые ребята. Я сейчас пристально слежу за тем, как вся эта прекрасная команда — Рузиль, Леон, Аня, Лёва, Слава Копейкин, Лиза Базыкина — переживает это колесо. Кого-то разматывает прямо на наших глазах, кто-то держится. Ребята, слава богу, общаются, встречаются, в гости к нам приходят, и я с ними с удовольствием разговариваю. Не мораль читаю, а просто делюсь своим опытом, привожу примеры, потому что мы, люди постарше, знаем, куда это колесо может привести, к сожалению. Мне кажется, они меня слушают. Потому что я никогда свое мнение не навязываю, это бессмысленно.
Аня — большая молодец, очень трезвая, ясная. Конечно, она, как ребенок и девочка, все равно хрупкая, но при этом характер у нее серьезный. Она все время в работе. У нее нет никакого ощущения, что все цели достигнуты, она всего добилась. Она понимает, что это только начало. Она видит, как тяжело и трудно этот путь проходили и я, и отец (режиссер Алексей Учитель. — Прим. ред.), и понимает, что эта профессия скользкая. Ты все время идешь по лезвию. И тут очень важно, чтобы голова не закружилась. Важно не останавливаться и глубоко этой профессией заниматься, не распыляться, сохранять себя в форме — физической и психической. Как говорил наш мастер Олег Кудряшов, для того чтобы быть успешным артистом, нужны талант, трудолюбие и чуточка везения. Без одного из пунктов может ничего не состояться.
О важности психотерапии
Мы немножко другое поколение. 1990-е нас переломали, но заставили вырастить титановый хребет. (Смеется.) Если бы мне кто-то до космоса сказал, что надо с психологом поработать, я бы рассмеялась. Лет в семнадцать ответила бы: «Я что, психбольная?» Это говорит только о моей непрокачанности и дикости, на самом деле. Я понимаю, что это идет от серости, закомплексованности и, мягко говоря, трудного детства. Тогда мне казалось, что это норма. А из-за космоса я действительно работала с психотерапевтом и периодически продолжаю работать, и сейчас мне не кажется это чем-то плохим или стыдным.
На «Вызове» с нами были психологи на протяжении всего времени. Плюс меня в какой-то момент поднакрыл страх смерти. Где-то в августе (полет состоялся 5 октября 2021 года. — Прим. ред.) я вдруг задумалась: а как со смертью-то разговаривать? Кто мне поможет найти первые слова, как начать этот диалог с собою?
Если вы попадаете к хорошему специалисту, то не только психику прокачиваете, но и голову. Читаете книги, статьи, что-то новое узнаете. Так что для меня это была не только психологическая поддержка, но еще и большая образовательная программа, которая теперь помогает сложные ситуации разбирать самостоятельно.
О том, как пережить возвращение из космоса
В какой-то момент я поняла, что было бы здорово написать книгу. Не потому, что я писатель, а просто таким образом мне будет легче со всем справиться. Я быстрее это все перепроживу, будет прекрасная психотерапия. В книге у меня получилось высказать все, что я раньше могла только друзьям на кухне рассказать. Я прямо рада, что ее написала, понимаете? Мне очень хотелось, чтобы космос стал ближе к простым людям, обычным девочкам, которой я, в общем, и являюсь. И сейчас мне 14-летние дети присылают письма: «Я теперь все знаю про космос», «Мне показалось, что книжка не про космос, а про то, что надо трудиться и не бояться идти вперед». Знаете, как меня это вдохновляет? Я поняла, что все было не зря, что я, простая девчонка, могу внести еще какой-то важный вклад, помимо своих ролей.
Ко Дню космонавтики я записала аудиокнигу, она вышла на «Литресе». Это тот случай, когда ты набрался смелости и спродюсировал все сам. Меганевыгодное мероприятие с точки зрения бизнеса, но я так счастлива, что сделала это теми ресурсами, о которых мечтала. Мы с моим соавтором Лерой Гуменюк сразу писали книгу так, чтобы это не было заумно, и мне очень хотелось, чтобы потом она звучала моим голосом. Режиссером стал Дмитрий Николаев. Он потрясающий художник и режиссер именно аудиокниг. Композитор — Олеся Ростовская, она специально написала музыку и сыграла ее на терменвоксе.
Мы работали несколько месяцев с очень серьезной командой, и получилось то, о чем я мечтала, — не аудиокнига даже, а аудиоспектакль. Я очень люблю старые аудиоспектакли, которые читают Евстигнеев, Юрский, Табаков, это очень высокий уровень аудиоформата. Одним из референсов для меня было «Мое взрослое детство», которое Виталий Вульф записал с Людмилой Гурченко. Когда я его слушала, не могу сказать, что со мной было. Я рыдала, хохотала, со мной творилось что-то фантастическое! Для меня это лучшее произведение Людмилы Марковны. Очень советую послушать его молодому поколению — доходчиво про то, что такое Великая Отечественная война, а еще оно очень про человека.
О том, услышит ли в космосе кто-то твой крик
Можно ли в космосе кричать? Ну, на МКС можно. А в самом космосе и в других галактиках — не знаю, мы же в открытый космос не выходили. Думаю, что в скафандре «Орлан» кричать тоже можно. Но можно ли выйти в космос без скафандра — нет, пока ничего такого не придумали, поэтому никто и не знает, можно ли кричать в космосе. (Смеется.)
На самой станции через наушник с микрофоном общаются, только когда надо держать связь с Землей. А между собой мы общались без микрофонов, и как раз приходится орать. Потому что станция очень шумная: работает круглосуточно и очень громко, как на заводе. Поэтому ночью космонавты для сохранения психического здоровья спят в шумоподавляющих наушниках. Я могла и так заснуть, но мне сказали, что лучше в них, иначе от шума 24 часа голова разболится.
Космической фантастики я так пересмотрела до полета, что после ничего фантастического и не смотрела, хотя никакой иронии такие фильмы у меня не вызывают. Но недавно посмотрела «Сто лет тому вперед» — какое же счастье! Это так круто, как работают артисты, спецэффекты, грим, костюм, операторские работы! Прекрасные Марк Эйдельштейн и Даша Верещагина. А какая там Виктория Исакова красотка! Мне, конечно, такую экшен-роль хотелось бы сыграть когда-нибудь, но пока мне экшена в реальном космосе хватило. Я вообще никогда не загадываю, что мне хочется сыграть, оно само как-то приходит. Вот Гамлета бы сыграла, да. Еще Фауста — само произведение мне интересно. Мне важен не жанр, а чтобы срослись души художников — актера, режиссера, сценариста, оператора. Когда такое происходит, для меня это и есть экшен.
О Бабе-яге — молодой и не только
Бабки-ежки из «Летучего корабля» — просто отдельный спектакль! У меня была истерика смеховая. Данила Козловский невероятно талантливый — создать столько характеров! Моя же Баба-яга совсем другая. Ее образ нужно было придумать, она ведь отличается от той, что сыграла Елена Яковлева в «Богатырях». Наша художница Оля Афиногенова придумала классный визуальный образ! Ничего больше не могу рассказать, но я очень жду этот фильм. Я, пожалуй, в таком жанре себя впервые пробую, и мне было ужасно интересно! Режиссер Дмитрий Дьяченко настолько тонко чувствует жанр комедии — и сказочной, и лирической, которая прямо в сердце тебе попадает и чем-то человеческим затрагивает самые тонкие струны души.
Я всегда на детских утренниках играла Снегурочек и Бабок-ежек. Более того, когда поступала в театральный, написала трогательное письмо в МХТ о том, что хочу быть актрисой, и вложила в него фотографию себя в роли Бабы-яги со школьной линейки. Я же была такая Фрося Бурлакова в этом плане, вообще не понимала, как все это делается. Между прочим, мне ответили на это письмо! До сих пор не знаю, кто это сделал. Думаю, охранники какие-то пожалели меня, поняли, что это какая-то сумасшедшая наивная девочка пишет. Они мне выслали скан листочка с тем, что нужно для поступления (басня, проза), и с обратной стороны написали: «Дорогая Юля, мы вас очень ждем! Приезжайте, вы обязательно поступите!»
Так что Баба-яга для меня — роль важная и знаковая. (Смеется.) И молодую Бабу-ягу я мечтаю играть следующие семь лет, настолько мне понравилось. Сиквел, приквел — что там бывает? Плюс выйдет сериал — Антон Маслов его снимает, там у меня не такая большая роль, но тем не менее. И с Димой Дьяченко очень хочу еще поработать, лучше всего в музыкальной комедии. Вот такие у меня планы, а про другие не расскажу. Пусть пока будет тайной.
О музыкальном проекте «Мандрагора»
На самом деле, я давно к этому шла. Пробовали так, эдак, но в итоге все сложилось только сейчас. Появились креативный продюсер Саша Юрасов, композитор Саша Белоносов, музыкальный руководитель Володя Корниенко. Потом наши музыканты. И я уже начала создавать вокруг этого нашу немаленькую вообще-то команду.
Пока что мы просто очень много трудимся. У нас уже есть классный материал с точки зрения музыки и текстов. Что-то от Вероники Тушновой, что-то — Оли Ершовой, что-то сам Саша Юрасов написал, что-то — Саша Белоносов. Но я всегда в поисках авторов. Потому что для меня как для актрисы песня — это монолог, и мне очень важно с нею совпасть сердцем.
Своим зрителям я могу одно пообещать: это будет очень хорошо и по-настоящему искренне. Поэтому мы никуда не торопимся, просто работаем и получаем удовольствие, собираем материал, с которым пойдем к людям. Альбом, конечно, запишем, но это не самоцель. Мое единственное желание сейчас — как можно чаще встречаться с публикой, давать живые концерты. Мне это эмоционально важнее всего. Хочу понять, как наша музыка заходит, в какую сторону я развиваюсь и что в этом видит и чувствует зритель.
Что Юлия Пересильд смотрит и вам советует
Надо посмотреть, чтобы это больше никогда не повторилось.
Я скромная, да. (Смеется.) Посмотреть, чтобы почувствовать гордость за наш кинематограф и понять, что мы снова первые в космосе.
Уровень профессионализма Эммы Стоун — что-то запредельное. Ну, и это очень красиво во всех смыслах. Не красивенькое, а именно красота в каждом кадре, каждом актерском проявлении.
Потрясающий анимационный фильм Сергея Анфиногентова, он за него получил главный приз на фестивале «Короче». Там просто невероятно прорисован космос. Это новая фантазия на тему, как выглядит тысяча новых галактик. Очень красиво.
Еще один очень хороший мультфильм о космосе, который стоит посмотреть.
Автор: Ольга Белик
Фото: Павел Шелковников