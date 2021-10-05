В какой-то момент я поняла, что было бы здорово написать книгу. Не потому, что я писатель, а просто таким образом мне будет легче со всем справиться. Я быстрее это все перепроживу, будет прекрасная психотерапия. В книге у меня получилось высказать все, что я раньше могла только друзьям на кухне рассказать. Я прямо рада, что ее написала, понимаете? Мне очень хотелось, чтобы космос стал ближе к простым людям, обычным девочкам, которой я, в общем, и являюсь. И сейчас мне 14-летние дети присылают письма: «Я теперь все знаю про космос», «Мне показалось, что книжка не про космос, а про то, что надо трудиться и не бояться идти вперед». Знаете, как меня это вдохновляет? Я поняла, что все было не зря, что я, простая девчонка, могу внести еще какой-то важный вклад, помимо своих ролей.