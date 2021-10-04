Клим Шипенко и Юлия Пересильд полетели в космос на съемки фильма «Вызов». Как это происходило?

5 октября основной экипаж корабля «Союз МС-19» отправился на МКС для съемок фильма «Вызов». Это первый художественный проект, который будут снимать на станции. Рассказываем, что известно о фильме и участниках киноэкипажа.

О чем это?

«Вызов» — совместный проект «Роскосмоса», Первого канала и студии Yellow, Black and White. В центре истории — врач-кардиолог Женя (Юлия Пересильд). Ей предстоит отправиться в космос, чтобы прооперировать астронавта Ивана. Он потерял сознание на МКС и не может вернуться на Землю за медпомощью.

Режиссер фильма Клим Шипенко так описал проект: «Это жизненная драма, основанная в каком-то смысле на нашем опыте. По сюжету женщине-врачу, никак не связанной с космонавтикой, предлагают полететь на МКС и спасти жизнь. То есть сделать то, чем она занимается на Земле, но только в условиях, не приспособленных к этому». Фильм делится на две части: первая о том, что происходит с героиней на Земле, а вторая — сам полет и происходящее на станции. Создатели хотели, чтобы каждый человек мог поставить себя на место главной героини. «Это такой опыт от первого лица», — добавил режиссер.

Как готовили проект?

«Роскосмос» анонсировал фильм в сентябре 2020 года. Режиссерское кресло сразу занял Клим Шипенко, постановщик народного хита «Холоп» и драмы о космонавтах «Салют-7». А вот актрису на главную роль искали через всероссийский открытый конкурс. В числе финальных претенденток была Светлана Ходченкова (сейчас она снимается в первом российском сериале Netflix «Анна К»). В итоге роль досталась Юлии Пересильд («Петровы в гриппе», «Битва за Севастополь»).

В августе 2021 года «Вызов» получил господдержку после питчинга в Фонде кино. На нем продюсеры запросили 400 млн рублей. Примерный бюджет пока неизвестен.

Незадолго до анонса «Роскосмоса», в мае 2020-го, стало известно, что Даг Лайман снимет в космосе боевик с Томом Крузом. Над проектом работают компания Илона Маска SpaceX и американское космическое агентство NASA. Полет съемочной группы на МКС также был запланирован на октябрь 2021 года, но обновлений по проекту не было.

Кто полетел вместе с Шипенко и Пересильд? А космонавты появятся в фильме?

Юлия Пересильд, Антон Шкаплеров и Клим Шипенко

В основной экипаж вошли Клим Шипенко, Юлия Пересильд и Герой России космонавт Антон Шкаплеров. Они и отправились на МКС. В дублирующий экипаж вошли Герой России бортинженер МКС Олег Артемьев, оператор-постановщик Алексей Дудин («Т-34») и актриса Алена Мордовина («Жуки», «Триггер»).

В съемках также примут участие реальные космонавты, находящиеся на МКС. Героя, которому нужна помощь врача, сыграет космонавт Олег Новицкий, а член экипажа Антон Шкаплеров — самого себя, командира корабля, который доставит героиню Юлии Пересильд на борт МКС. Шипенко уточнил, что специально переписывал сценарий в зависимости от характеров астронавтов.

Ориентировочно экипаж проведет на МКС 12 суток. Во время питчинга в Фонде кино режиссер уточнил, что планирует снять 35—40 минут материала на станции.

А как экипаж готовили к полету?

Экипаж подготовили через ускоренную четырехмесячную программу в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. Участники прошли парашютную подготовку, испытания на центрифуге и вибростенде, проводили тренировки в скафандрах. В эфире «Вечернего Урганта» начальник ЦПК Максим Харламов рассказал, что на Байконуре участники тренировались спать в специальном положении, когда ноги находятся выше головы (это нужно для подготовки ко сну в невесомости).

По словам Юлии Пересильд, самой сложной для нее была теоретическая часть. Экипажу нужно было в сжатые сроки запомнить конструкцию и все обозначения на корабле, а также бортовую документацию. Самый яркий момент подготовки для актрисы — тренировка в невесомости. Она прошла на борту Ил-76. Самолет поднимался на большую высоту, выключал двигатели, и тогда всего на 23 секунды появилась невесомость. Потом он снова набирал высоту, и так несколько раз.

Как прошел запуск корабля?

Перед полетом команда прошла финальный медосмотр, а затем по традиции отправилась к кораблю под песню «Трава у дома» группы «Земляне». Старт корабля «Союз МС-19» с основным экипажем прошел в 11:55 по московскому времени. Всего в запуске участвовало более 100 человек, а проводить киноэкипаж приехали режиссер Алексей Учитель, актеры Александр Петров и Владимир Машков.

Сам полет продлится ориентировочно около трех часов. К 15 часам Клим Шипенко, Юлия Пересильд и Антон Шкаплеров должны прибыть к российскому модулю МКС «Рассвет».

Что еще известно о полете?

По традиции за два дня до старта экипаж посмотрел советский фильм «Белое солнце пустыни» (у космонавтов принято смотреть его перед вылетом на удачу). Еще одна традиция — слушать перед стартом музыку. Экипаж уже составил общий плей-лист. Его открыла песня из мультфильма «Антошка» (ее выбирал командир корабля Антон Шкаплеров). Следом были «Офицеры» Олега Газманова и «One» U2.

С собой участники полета могут взять только 1 килограмм личных вещей. Юлия Пересильд возьмет с собой фотографии близких и рисунки дочерей, а Клим Шипенко — майку, в которой начинал снимать все свои проекты.

Специальное меню тоже продумано. По словам Шипенко, в него пошли блюда русской и кавказской кухни. «Борщ и суп харчо тоже есть. Меню в разы больше, чем в любом ресторане», — рассказал режиссер.

Спальная капсула выглядит как шкаф, а спать необходимо вертикально в мешке, пристегнутом к стене.

Члены киноэкипажа будут выполнять по несколько ролей. Шипенко выступит оператором, а Юлия Пересильд — гримером.

Ракету «Союз МС-19» строили два года, на нее специально нанесли надпись «Вызов».

Космонавты признаются, что из-за невесомости распухает лицо. Может ли это затруднить съемки? Вот что во время конференции ответила Юлия Пересильд: «Это больной вопрос. Мы об этом много думали, у нас есть лайфхаки от космонавтов. С другой стороны, вы же понимаете, невесомость есть невесомость. Вы увидите меня на Земле в привычном обличии, а тут уж потерпите», — поделилась актриса.

Фото: Саша Гусов