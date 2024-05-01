«Ректор»: драмеди о науке для чайников

В онлайн-кинотеатре Premier идет сериал о молодом гениальном ученом. Персонаж Владимира Канухина разрабатывает уникальное лекарство от страха, но сталкивается со скепсисом научного сообщества и коррупцией. Рассказываем подробнее о служебных интригах в этой лаборатории.

О чем это

Лаврентий Тимошин (Владимир Канухин) — молодой и подающий большие надежды биохимик. Вместе с напарником Логиновым (Никита Санаев) он работает над созданием инновационного препарата — ингибитора кортизола. Говоря человеческим языком, Лаврик (это уменьшительно-ласкательное прозвище герой ненавидит) хочет избавить людей от страха.

Идея нового лекарства родилась, как это часто бывает, из личного опыта: Тимошин сам боится всего на свете, и потому у него большие проблемы с общением. Парень вырос без отца, под гнетом гиперопекающей мамы (Ирина Низина), и к 28 годам он робеет в присутствии женщин. Во время одного из экспериментов Тимошина в лаборатории ломается дорогостоящее оборудование. Ректор НИУ (не Вышки!) Богомолов (Михаил Горевой) увольняет молодого ученого, чье имя недавно фигурировало в шорт-листе Нобелевской премии.

Но в кадровые перестановки вмешивается… коррупционная составляющая. Ректор замешан в многочисленных финансовых махинациях, связанных с бюджетными средствами. Чтобы избежать внимания следователя (Даниил Спиваковский), который наведывается в университет с внеплановыми проверками, Богомолов решает подставить Тимошина. Он предлагает ему свой пост с расчетом, что горе-ученый, не сведущий в делах чиновничьих, подпишет все, что принесут, не читая.

Виктория Полторак Даниил Спиваковский

Лаврику очень дорога его исследовательская работа, он не очень-то рад новому назначению. Желая подстраховаться от возможных рисков работы, в которой он ничего не смыслит, новый ректор приглашает группу независимых экспертов во главе со Стальной Региной Порфирьевной (Елена Морозова), чтобы та провела финансовый аудит НИУ. Начинаются драматические столкновения интересов — коррупционных, научных, государственных и даже романтических. Тимошин влюбляется в обаятельную Алису (Анастасия Шукевич), юристку из группы аудиторов, а его напарник Логинов тяготеет к Вере, единственной женщине в лаборатории.

Кто это сделал

Режиссер «Ректора» — Роман Фокин, ранее работавший над популярными телесериалами 2010-х («Война семей», «Психологини», «Крыша мира» и «Восьмидесятые»). Автором идеи стал Роман Мельников. В 2021 году он проходил обучение в творческой лаборатории «Кино-Театр.Lab» на курсе «Сценарий сериала», где и разрабатывал идею «Ректора».

Роман Фокин Жан Просянов

Пилот взял в разработку главный редактор сайта «Кино-Театр.ру» Жан Просянов. В процессе работы сценарий, который писала группа авторов (Юлия Лемарк, Амет Пики и Елена Милиховецкая), заметно видоизменился. Сценаристы перебирали разные предметы исследования, над которыми работал Тимошин, — от вирусов с Марса до лекарств от рака и ожирения. В изначальной версии Богомолов был не старым ректором, а своего рода серым кардиналом, занимая пост начальника научного совета.

В 2022 году сериал представили на сессии Work-in-Progress в деловой программе фестиваля сериалов «Пилот» в Иванове. Проект получил поддержку ИРИ, а значит, в компании ученых должен непременно появиться обаятельный персонаж в штатском. И действительно, в финале возникает опасность того, что формула нового препарата окажется в руках наших мнимых товарищей из Китая, но оперативные действия кого надо защищают и гостайну, и самого Лаврика от беспредела коррумпированного начальства.

Как это снято

Владимир Канухин

Как тривиальная комедия с наивными героями, которые верят в прогресс российской науки, несмотря ни на что. С первых минут «Ректор» выглядит максимально простодушно и крайне предсказуемо. Горе-ученый, «маленький человек», которым манипулируют все вокруг, обязательно выйдет победителем в финале. Перед нами гений-терпила, неспособный отстоять ни важные решения, ни собственные границы. В реальности таких отправляют работать в подсобку до самой пенсии, в художественном мире «Ректора» они оказываются в центре внимания.

Гадкий коварный антагонист-ректор Богомолов — типовой чиновник, наплевавший на науку и переживающий только за личное обогащение за счет федерального бюджета. Представление о жизни ученых перекочевало сюда прямиком из оптимистического сталинского кино (см. «Весну» с Любовью Орловой), но с поправкой на современные технологии. Тимошин живет не в пряничном ампирном доме с прислугой, но тоже неплохо — в глянцевом двухэтажном таунхаусе. Каждое утро он становится на электросамокат и едет в лабораторию, уставленную новейшей вычислительной техникой и украшенную аккуратнейшими вывесками. Шутка ли, национальный университет!

Мир «Ректора» утрировано черно-белый — в том смысле, что плохие тут ведут себя плохо, а хорошие — хорошо, и, поняв, кто есть кто, можно больше не удивляться: победа добра над злом случится точно по расписанию. Единственный, для кого характеры героев оказываются уравнением со многими неизвестными, — главный герой, начинающий свое путешествие по кабинетным интригам в крайней степени инфантилизма. Владимир Канухин в образе гика-неудачника выглядит вполне органично, и ему реально начинаешь сочувствовать: разобраться в скрытых мотивах окружающих, большинство из которых имеют всего одну-две характерные черты, и нам крайне непросто.

Вердикт

Кадр со съемок сериала

«Ректор» выглядит как робкая попытка сделать русскую «Теорию большого взрыва» (на это явно намекает суперкороткий, 25 минут, хронометраж серий) напополам с «Хорошим доктором». Вот только Лаврик совсем не Шелдон Купер и не Шон Мерфи. Сериал продолжает усилившийся в 2020-х тренд на шоу про молодых ученых. Но, в отличие от «Доктора Преображенского» и «13-й клинической», история Лаврика лишена добавочного аттрациона — никакого ретро, никаких демонов и ведьм, все строго по базовой инструкции. Косвенно затронув вполне актуальную в реальности тему — взаимоотношения ученых, чиновников и силовиков, — «Ректор» остается в стерильном боксе наивной драмы взросления в окружении склянок, микроскопов, лабораторных крыс и белых халатов.

Автор: Тимур Алиев

Фото: Легион Медиа