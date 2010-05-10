«Кольца власти» возвращаются! Разбираем первый тизер-трейлер второго сезона

Amazon опубликовала тизер-трейлер и закадровый ролик второго сезона «Властелин колец: Кольца власти». Сериал вернется на экраны 29 августа, и нас ждут десять новых серий. Рассказываем, что показали в роликах.

Саурон вернулся. Восходящий повелитель тьмы, изгнанный Галадриэль и лишенный армии, теперь вынужден полагаться исключительно на собственную хитрость, чтобы восстановить силы и проследить за созданием Колец власти, которые позволят подчинить его зловещей воле все народы Средиземья.

Второй сезон погрузит в надвигающуюся тьму даже самых любимых и уязвимых персонажей. Каждому придется найти свое место в мире, который балансирует на грани катастрофы. Эльфы и гномы, орки и люди, волшебники и мохноноги — по мере того как отношения накаляются, а королевства начинают распадаться, силам добра придется все отчаяннее сражаться за то, что для них важнее всего, — друг за друга.

И в этой полной темноте связать…

Судя по трейлеру, второй сезон выглядит куда мрачнее первого. Саурон копит силы, орки куда-то целенаправленно топают через лес, странные призрачные тени с горящими синими глазами окружают Галадриэль и ее спутников, Келебримбор выглядит усталым и побитым, величественное гномье царство Казад-Дум разрушается, а один из эльфийских городов подвергается осаде.

Еще в одном кадре грандиозная вспышка превращает цветущую равнину в безжизненную пустошь, посреди которой вздымается зловещая башня — неужели это цитадель Саурона, Барад-Дур?

Явление Аннатара, Дары Приносящего

В тизере мы видим слегка видоизмененного Саурона в исполнении Чарли Викерза. В перерыве между сезонами повелитель тьмы отрастил эльфийские уши и стал блондином.

Согласно «Сильмариллиону», Саурон принял облик эльфа Аннатара, посланника Валар, чтобы втереться в доверие к эльфам Эрегиона, поделиться своей «мудростью» с эльфийскими кузнецами во главе с Келебримбором и выковать их руками определенные ювелирные предметы. И, разумеется, тайком придать получившимся украшениям никак не отмеченные в техкарте свойства вроде порабощения воли носителя самим Сауроном.

Судя по трейлеру, линия Саурона-Аннатара и Келебримбора будет центральной во втором сезоне. Мы видим, как Аннатар уверенно идет по улицам эльфийского города, как Келебримбору является объятая огнем фигура, а в закадровом ролике мастер-кузнец говорит Галадриэль, что к нему заявился неожиданный посетитель.

Девять колец для бессильных перед смертью людей…

Трейлер намекает, что во втором сезоне количество волшебной ювелирки в Средиземье резко увеличится.

Три эльфийских кольца были выкованы еще в финале первого сезона, и в трейлере второго сезона мы видим, как носители этих колец меряются обновками. Это первое появление в кадре старейшего из эльфов Средиземья, правителя Серых Гаваней Кирдана Корабела.

В другом кадре мы видим, как гномий король Дурин III любуется кольцом с огромным синим самоцветом — скорее всего, одним из семи гномьих колец. А ближе к самому концу трейлера потрепанный и окровавленный Келебримбор бросает в огонь девять золотых колец, явно предназначавшихся людям.

А раз все 19 колец появились на свет, не за горами и создание последнего кольца — «того самого, «чтобы ими управлять и в полной темноте связать».

Раскрытие Аннатара

Остроухие явно подозревают, что Саурон скрывается среди них. Одна из эльфиек прямым текстом проговаривает, что «он здесь, он был среди нас все это время».

И Келебримбор понимает (правда, слишком поздно), что его провели. В трейлере мы видим, как эльфийские воины пытаются защитить своего господина от Саурона (сами можете догадаться, получится у них или нет), а затем окровавленный и потрепанный Келебримбор бросает в огонь кузни девять человеческих колец. Но мы-то с вами знаем, что от магических украшений, к которым приложил руку Саурон, не так-то просто избавиться.

Согласно книжному канону, эльфы прознали о планах повелителя тьмы поработить все Средиземье и выставили Приносящего Дары за дверь, а тот в отместку собрал в Мордоре огромное войско орков и осадил эльфийский город Ост-ин-Эдиль, столицу Эрегиона. И так началась восьмилетняя война эльфов и Саурона — конфликт, в результате которого злодей проиграл и был вынужден забыть о своих планах на полторы тысячи лет.

В трейлере мы видим, как огненные булыжники ночью летят на мирный эльфийский город. Это может быть как раз началом осады Эрегиона. В другом кадре Элронд несется верхом во главе огромного отряда эльфийской конницы — вероятно, спешит на помощь Келебримбору.

Что там у гномов?

В самом начале трейлера Дурин IV предупреждает, что «вернулось древнее и могущественное зло». И хотя видеоряд в этот момент показывает нам эльфийское обличье Саурона, гномий принц, по-видимому, имеет в виду балрога. Нам уже мельком показали спящее в пещерах под Казад-Думом чудище, и шоураннер Патрик Маккей еще тогда пообещал, что во втором сезоне демон появится во всей красе. Скорее всего, именно он станет причиной показанных в трейлере разрушений.

В закадровом ролике Овайн Артур говорит, что отношения его персонажа с отцом фактически разрушены. А если папаша Дурин в трейлере действительно красуется с одним из тех семи колец, пропасть между отцом и сыном будет только увеличиваться.

Идем на восток

Трейлер почти целиком посвящен линии эльфов и Саурона, но в конце мы мельком видим Незнакомца и Нори. Судя по всему, они продолжают идти на восток, куда отправились в финале первого сезона. И в пути им явно приходится нелегко: мы видим, как Незнакомец бьет посохом в песок, пытаясь добыть воду, а уже в следующем кадре Нори отчаянно за что-то цепляется, чтобы ее не унесла песчаная буря. Неужели ту вызвал Незнакомец?

Орлы залетели

Еще в одном кадре трейлера мы видим гигантского орла в столице Нуменора, и едва ли он заявился туда, чтобы возвестить об открытии регулярного пассажирского авиасообщения со Средиземьем.

У Толкина гигантские орлы служили исполнителями воли Манвэ, и в «Неоконченных преданиях» говорится, что три орла наблюдали за происходящим на острове с вершины священной скалы Менельтарма.

По трейлеру кажется, что орел поддерживает Ар-Фаразона, но, скорее всего, все наоборот. По канону Фаразон захватил власть на острове и попытался объявить войну богам. И посланец Манвэ явно хотел его предостеречь от опрометчивых действий. Если узурпатор в кадре выхватил меч, то, вероятно, лишь для того, чтобы насадить на него гигантскую птицу.

Вопросы, которые остались после трейлера

Что за неведомое чудо собирается воедино из… клубка змей?

Чьи щупальца ползут по лесному пологу?

Кто призывает мотыльков? Фигура, похоже, женская.

Что за неведомый подводный монстр разевает пасть и кто эта связанная женщина рядом с ним?

Кто все-таки Незнакомец? Финал первого сезона открыто намекал на Гэндальфа, но любовью к востоку отличались голубые маги, а управлять погодой (если бурю вызвал Незнакомец) умел Саруман.

Ответов на эти вопросы, по всей видимости, придется ждать до 29 августа.

Автор: Алексей Ионов