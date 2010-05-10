«Кольца власти» возвращаются! Разбираем первый тизер-трейлер второго сезона

Amazon опубликовала тизер-трейлер и закадровый ролик второго сезона «Властелин колец: Кольца власти». Сериал вернется на экраны 29 августа, и нас ждут десять новых серий. Рассказываем, что показали в роликах.
Саурон вернулся. Восходящий повелитель тьмы, изгнанный Галадриэль и лишенный армии, теперь вынужден полагаться исключительно на собственную хитрость, чтобы восстановить силы и проследить за созданием Колец власти, которые позволят подчинить его зловещей воле все народы Средиземья.
Второй сезон погрузит в надвигающуюся тьму даже самых любимых и уязвимых персонажей. Каждому придется найти свое место в мире, который балансирует на грани катастрофы. Эльфы и гномы, орки и люди, волшебники и мохноноги — по мере того как отношения накаляются, а королевства начинают распадаться, силам добра придется все отчаяннее сражаться за то, что для них важнее всего, — друг за друга.
И в этой полной темноте связать…
Судя по трейлеру, второй сезон выглядит куда мрачнее первого. Саурон копит силы, орки куда-то целенаправленно топают через лес, странные призрачные тени с горящими синими глазами окружают Галадриэль и ее спутников, Келебримбор выглядит усталым и побитым, величественное гномье царство Казад-Дум разрушается, а один из эльфийских городов подвергается осаде.
Еще в одном кадре грандиозная вспышка превращает цветущую равнину в безжизненную пустошь, посреди которой вздымается зловещая башня — неужели это цитадель Саурона, Барад-Дур?
Явление Аннатара, Дары Приносящего
В тизере мы видим слегка видоизмененного Саурона в исполнении Чарли Викерза. В перерыве между сезонами повелитель тьмы отрастил эльфийские уши и стал блондином.
Согласно «Сильмариллиону», Саурон принял облик эльфа Аннатара, посланника Валар, чтобы втереться в доверие к эльфам Эрегиона, поделиться своей «мудростью» с эльфийскими кузнецами во главе с Келебримбором и выковать их руками определенные ювелирные предметы. И, разумеется, тайком придать получившимся украшениям никак не отмеченные в техкарте свойства вроде порабощения воли носителя самим Сауроном.
Судя по трейлеру, линия Саурона-Аннатара и Келебримбора будет центральной во втором сезоне. Мы видим, как Аннатар уверенно идет по улицам эльфийского города, как Келебримбору является объятая огнем фигура, а в закадровом ролике мастер-кузнец говорит Галадриэль, что к нему заявился неожиданный посетитель.
Девять колец для бессильных перед смертью людей…
Трейлер намекает, что во втором сезоне количество волшебной ювелирки в Средиземье резко увеличится.
Три эльфийских кольца были выкованы еще в финале первого сезона, и в трейлере второго сезона мы видим, как носители этих колец меряются обновками. Это первое появление в кадре старейшего из эльфов Средиземья, правителя Серых Гаваней Кирдана Корабела.
В другом кадре мы видим, как гномий король Дурин III любуется кольцом с огромным синим самоцветом — скорее всего, одним из семи гномьих колец. А ближе к самому концу трейлера потрепанный и окровавленный Келебримбор бросает в огонь девять золотых колец, явно предназначавшихся людям.
А раз все 19 колец появились на свет, не за горами и создание последнего кольца — «того самого, «чтобы ими управлять и в полной темноте связать».
Раскрытие Аннатара
Остроухие явно подозревают, что Саурон скрывается среди них. Одна из эльфиек прямым текстом проговаривает, что «он здесь, он был среди нас все это время».
И Келебримбор понимает (правда, слишком поздно), что его провели. В трейлере мы видим, как эльфийские воины пытаются защитить своего господина от Саурона (сами можете догадаться, получится у них или нет), а затем окровавленный и потрепанный Келебримбор бросает в огонь кузни девять человеческих колец. Но мы-то с вами знаем, что от магических украшений, к которым приложил руку Саурон, не так-то просто избавиться.
Согласно книжному канону, эльфы прознали о планах повелителя тьмы поработить все Средиземье и выставили Приносящего Дары за дверь, а тот в отместку собрал в Мордоре огромное войско орков и осадил эльфийский город Ост-ин-Эдиль, столицу Эрегиона. И так началась восьмилетняя война эльфов и Саурона — конфликт, в результате которого злодей проиграл и был вынужден забыть о своих планах на полторы тысячи лет.
В трейлере мы видим, как огненные булыжники ночью летят на мирный эльфийский город. Это может быть как раз началом осады Эрегиона. В другом кадре Элронд несется верхом во главе огромного отряда эльфийской конницы — вероятно, спешит на помощь Келебримбору.
Что там у гномов?
В самом начале трейлера Дурин IV предупреждает, что «вернулось древнее и могущественное зло». И хотя видеоряд в этот момент показывает нам эльфийское обличье Саурона, гномий принц, по-видимому, имеет в виду балрога. Нам уже мельком показали спящее в пещерах под Казад-Думом чудище, и шоураннер Патрик Маккей еще тогда пообещал, что во втором сезоне демон появится во всей красе. Скорее всего, именно он станет причиной показанных в трейлере разрушений.
В закадровом ролике Овайн Артур говорит, что отношения его персонажа с отцом фактически разрушены. А если папаша Дурин в трейлере действительно красуется с одним из тех семи колец, пропасть между отцом и сыном будет только увеличиваться.
Идем на восток
Трейлер почти целиком посвящен линии эльфов и Саурона, но в конце мы мельком видим Незнакомца и Нори. Судя по всему, они продолжают идти на восток, куда отправились в финале первого сезона. И в пути им явно приходится нелегко: мы видим, как Незнакомец бьет посохом в песок, пытаясь добыть воду, а уже в следующем кадре Нори отчаянно за что-то цепляется, чтобы ее не унесла песчаная буря. Неужели ту вызвал Незнакомец?
Орлы залетели
Еще в одном кадре трейлера мы видим гигантского орла в столице Нуменора, и едва ли он заявился туда, чтобы возвестить об открытии регулярного пассажирского авиасообщения со Средиземьем.
У Толкина гигантские орлы служили исполнителями воли Манвэ, и в «Неоконченных преданиях» говорится, что три орла наблюдали за происходящим на острове с вершины священной скалы Менельтарма.
По трейлеру кажется, что орел поддерживает Ар-Фаразона, но, скорее всего, все наоборот. По канону Фаразон захватил власть на острове и попытался объявить войну богам. И посланец Манвэ явно хотел его предостеречь от опрометчивых действий. Если узурпатор в кадре выхватил меч, то, вероятно, лишь для того, чтобы насадить на него гигантскую птицу.
Вопросы, которые остались после трейлера
- Что за неведомое чудо собирается воедино из… клубка змей?
- Чьи щупальца ползут по лесному пологу?
- Кто призывает мотыльков? Фигура, похоже, женская.
- Что за неведомый подводный монстр разевает пасть и кто эта связанная женщина рядом с ним?
- Кто все-таки Незнакомец? Финал первого сезона открыто намекал на Гэндальфа, но любовью к востоку отличались голубые маги, а управлять погодой (если бурю вызвал Незнакомец) умел Саруман.
Ответов на эти вопросы, по всей видимости, придется ждать до 29 августа.
Автор: Алексей Ионов