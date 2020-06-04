«Проблемы были только с мухами над трупом жениха: они были вялые и сонные, плохо летали». Как Балабанов придумал и снял «Груз 200»

Серебряков: Леша никогда не обсуждал роли, ненавидел работать с артистами и не понимал, что такое актерский труд. Актеры у него существуют в созданных им обстоятельствах и вряд ли глубоко заглядывают в то, что они делают. Для Балабанова не-артисты всегда были лучше артистов. В его режиссерском инструментарии актерская профессия была на последнем месте. Для него никогда не существовало крупного плана крупнее, чем по пояс. Не понимал он это выразительное средство. Но у него был свой кинематограф, и он выдающийся режиссер своего времени. Своими картинами он, без сомнения, это время зафиксировал. И не только это время. «Про уродов и людей» и «Морфий» — чудеснейшее фильмы про русскую ментальность. «Брат» и «Брат 2» — это не его территория. Конечно, он талантливый человек и снял картину высокого класса. Как художник, он занимался принципиально другими вещами: заглядывал в ад человеческой души. Таких режиссеров мало в мире. Он мне предлагал когда-то как режиссеру снять фильм про сатанистов по какой-то чудовищной прозе. Я испугался заглядывать в такую черноту. А Леша был способен. Он говорил: «Мы-то и должны туда засовывать всю голову». Он в итоге засунул не только голову, но и всего себя.