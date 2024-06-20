«Вот тебе 40 миллионов на серию — снимай блокбастер»: Андрей Золотарёв о фестивале «Пилот» и состоянии российских сериалов

— Компания INEY Production занимается только собственными сериалами. Мы не успеваем производить все то, что сами изобретаем, не говоря о том, чтобы привлекать что-то со стороны. У нас много проектов: и история про искусственный интеллект, и урбан-фэнтези про московскую школу ведьм. Но их детали раскрывать пока не могу. Конечно, определенная добрая зависть появляется, когда смотришь на классные свежие идеи. Что касается отбора, я стараюсь как можно меньше знать про пилот, перед тем как его посмотреть. Это позволяет сохранить относительную чистоту восприятия. Я не лезу в историю пилота, не пытаюсь разобраться, какая компания для какой платформы его сделала. Не могу сказать, что увидел конкретный тренд. Подозреваю, что в следующем году, когда доснимут все сказки, которыми сейчас завален сценарный рынок, тренд точно будет. В этом году, думаю, обойдемся без него.