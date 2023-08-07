Девять наград «Слова пацана». Объявили победителей премии АПКиТ

В Москве завершилась 11-я церемония премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Это российский аналог премии «Эмми», где награды присуждаются отечественным телесериалам, проектам для стримингов, а также полнометражным фильмам.
Премия проводится с 2013 года. В числе жюри — председатель правления Ассоциации Сергей Сельянов (компания СТВ), сопредседатель АПКиТ Александр Акопов (НМГ, СТС), Эдуард Илоян (Yellow, Black and White), Вадим Верещагин («Централ Партнершип») и другие. Ведущие церемонии — Анна Снаткина и Виктор Васильев, Елизавета Базыкина и Гоша Куценко. Лидер по количеству номинаций — «Слово пацана. Кровь на асфальте» (15 упоминаний), у «Балета» и «Волшебного участка» по 9 упоминаний. По итогам больше всего наград получила криминальная драма «Слово пацана» (Wink, Start): девять статуэток.
На церемонии также вручили спецпризы. Один — Алексею Фурсину, министру правительства Москвы, за создание инновационной инфраструктуры для киноиндустрии в столице. Второй — команде «Вызова» за первый в истории запуск кино в космос. Третий — «Газпром-медиа холдингу» за успешную 25-летнюю медиаисторию.
Напомним, в прошлом году лучшим онлайн-сериалом признали драму Кинопоиска «Нулевой пациент», а вот как распределились награды в этот раз.
Лучший онлайн-сериал (1-6 серий)
«Цербер» (Premier)
Другие номинанты
- «Абрек» (Start)
- «Позывной „Журавли"» (Иви)
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Лучший онлайн-сериал (7 и более серий)
«Слово пацана. Кровь на асфальте» (Wink, Start)
Другие номинанты
- «Библиотекарь» (Wink, РЕН ТВ)
- «Король и Шут» (Кинопоиск)
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Лучший комедийный сериал
«Волшебный участок» (Okko)
Другие номинанты
- «Кибердеревня» (Кинопоиск)
- «Лада Голд» (Иви)
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Лучший полнометражный художественный фильм
«Вызов» и «По щучьему велению»
Другие номинанты
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Лучший анимационный сериал
«Три кота» (СТС Kids)
Другие номинанты
- «Объяснялкины» (Кинопоиск)
- «Отель у овечек» (СТС Kids)
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Лучший документальный сериал
«Время „Спартака“» (Кинопоиск)
Другие номинанты
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Лучший документальный фильм
«Алексей Балабанов. Послесловие…»
Другие номинанты
- «Алексей Леонов. Космос внутри» (Первый канал)
- «Михаил Горшенёв. Легенда о Короле и Шуте» (Okko)
Лучший мини-сериал на ТВ (1-4 серии)
«Топор. 1945. Кенигсберг» (НТВ)
Другие номинанты
- «Арт и Факт» (Первый канал)
- «Изгой» (Пятый канал)
Лучший телесериал (5-19 серий)
«Бизон: Дело манекенщицы» (Первый канал)
Другие номинанты
- «Екатерина. Фавориты» (Россия 1)
- «Мосгаз. Последнее дело Черкасова» (Первый канал)
Лучший многосерийный телефильм (20 и более серий)
«Скорая помощь» (6-й сезон, НТВ)
Другие номинанты
- «Балабол» (7-й сезон, НТВ)
- «Невский. Расплата за справедливость» (НТВ)
Лучший актер сериала
Рузиль Минекаев («Слово пацана. Кровь на асфальте»)
Другие номинанты
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Лучшая актриса сериала
Мариэтта Цигаль-Полищук («Раневская»)
Другие номинанты
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Лучший актер второго плана в сериале
Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте»)
Другие номинанты
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Лучшая актриса второго плана в сериале
Юлия Александрова («Слово пацана. Кровь на асфальте»)
Другие номинанты
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Лучшая режиссерская работа
«Слово пацана. Кровь на асфальте» (Жора Крыжовников)
Другие номинанты
Лучшая сценарная работа
«Слово пацана. Кровь на асфальте» (Жора Крыжовников, Андрей Золотарев, Роберт Гараев)
Другие номинанты
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Лучшие визуальные эффекты
«Волшебный участок» (Евгений Лесниченко, Илья Шутов)
Другие номинанты
- «Библиотекарь» («ВайТ Медиа»)
- «Кибердеревня» (Black Point)
Лучшая оригинальная музыка к сериалу
«Король и Шут» (Алексей Горшенев)
Другие номинанты
- «Актрисы» (Игорь Вдовин)
- «Слово пацана. Кровь на асфальте» (Евгений Зиборов, Ольга Соловьева)
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Лучшая операторская работа
Другие номинанты
Лучшая работа художника-постановщика
Лучшая работа художника по костюмам
«Слово пацана. Кровь на асфальте» (Дарья Фомина)
Другие номинанты
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Лучшая работа художника по гриму
«Волшебный участок» (Анастасия Эсадзе)
Другие номинанты
Лучшая работа звукорежиссера
«Король и Шут» (Антон Клевцов)
Другие номинанты
- «Балет» (Студия Атмосфера, Павел Дореули, Павел Стасенко)
- «Волшебный участок» (Роман Платонов)
Лучшая работа режиссера монтажа
«Слово пацана. Кровь на асфальте» (Егор Тарасенко)
Другие номинанты
Лучшая работа кастинг-директора
«Слово пацана. Кровь на асфальте» (Анастасия Багирова)
Другие номинанты
- «Балет» (Ася Смекалова, Ноза Абдулвасиева, Мария Гоготова)
- «Король и Шут» (Екатерина Исакова, Ирина Угольникова)