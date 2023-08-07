Девять наград «Слова пацана». Объявили победителей премии АПКиТ

В Москве завершилась 11-я церемония премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Это российский аналог премии «Эмми», где награды присуждаются отечественным телесериалам, проектам для стримингов, а также полнометражным фильмам.

Премия проводится с 2013 года. В числе жюри — председатель правления Ассоциации Сергей Сельянов (компания СТВ), сопредседатель АПКиТ Александр Акопов (НМГ, СТС), Эдуард Илоян (Yellow, Black and White), Вадим Верещагин («Централ Партнершип») и другие. Ведущие церемонии — Анна Снаткина и Виктор Васильев, Елизавета Базыкина и Гоша Куценко. Лидер по количеству номинаций — «Слово пацана. Кровь на асфальте» (15 упоминаний), у «Балета» и «Волшебного участка» по 9 упоминаний. По итогам больше всего наград получила криминальная драма «Слово пацана» (Wink, Start): девять статуэток.

На церемонии также вручили спецпризы. Один — Алексею Фурсину, министру правительства Москвы, за создание инновационной инфраструктуры для киноиндустрии в столице. Второй — команде «Вызова» за первый в истории запуск кино в космос. Третий — «Газпром-медиа холдингу» за успешную 25-летнюю медиаисторию.

Напомним, в прошлом году лучшим онлайн-сериалом признали драму Кинопоиска «Нулевой пациент», а вот как распределились награды в этот раз.