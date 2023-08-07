Кинопоиск
Индустрия

Девять наград «Слова пацана». Объявили победителей премии АПКиТ

Обсудить0

В Москве завершилась 11-я церемония премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Это российский аналог премии «Эмми», где награды присуждаются отечественным телесериалам, проектам для стримингов, а также полнометражным фильмам.

Премия проводится с 2013 года. В числе жюри  — председатель правления Ассоциации Сергей Сельянов (компания СТВ), сопредседатель АПКиТ Александр Акопов (НМГ, СТС), Эдуард Илоян (Yellow, Black and White), Вадим Верещагин («Централ Партнершип») и другие. Ведущие церемонии — Анна Снаткина и Виктор Васильев, Елизавета Базыкина и Гоша Куценко. Лидер по количеству номинаций — «Слово пацана. Кровь на асфальте» (15 упоминаний), у «Балета» и «Волшебного участка» по 9 упоминаний. По итогам больше всего наград получила криминальная драма «Слово пацана» (Wink, Start): девять статуэток.

На церемонии также вручили спецпризы. Один — Алексею Фурсину, министру правительства Москвы, за создание инновационной инфраструктуры для киноиндустрии в столице. Второй — команде «Вызова» за первый в истории запуск кино в космос. Третий — «Газпром-медиа холдингу» за успешную 25-летнюю медиаисторию.

Напомним, в прошлом году лучшим онлайн-сериалом признали драму Кинопоиска «Нулевой пациент», а вот как распределились награды в этот раз.

Лучший онлайн-сериал (1-6 серий)

«Цербер» (Premier)

Другие номинанты

Подробнее о победителе

«Цербер», режиссерская версия: а ведь хороший сериал!

Лучший онлайн-сериал (7 и более серий)

«Слово пацана. Кровь на асфальте» (Wink, Start)

Другие номинанты

Подробнее о победителе

«Слово пацана»: Жора Крыжовников пробивает фанеру историей про юных гопников

Лучший комедийный сериал

«Волшебный участок» (Okko)

Другие номинанты

Подробнее о победителе

«Волшебный участок»: полицейский Алёша Попов чистит столицу от нечисти

Лучший полнометражный художественный фильм

«Вызов» и «По щучьему велению»

Другие номинанты

Подробнее о победителе

«Вызов»: прошли ли Клим Шипенко и Юлия Пересильд испытание невесомостью?

Лучший анимационный сериал

«Три кота» (СТС Kids)

Другие номинанты

Подробнее о победителе

Союз рыжих: как сериал «Три кота» покорил детей и взрослых

Лучший документальный сериал

«Время „Спартака“» (Кинопоиск)

Другие номинанты

Подробнее о победителе

Наступает «Время „Спартака“». Почему нужно увидеть этот документальный сериал

Лучший документальный фильм

«Алексей Балабанов. Послесловие…» 

Другие номинанты

Лучший мини-сериал на ТВ (1-4 серии)

«Топор. 1945. Кенигсберг» (НТВ)

Другие номинанты

Лучший телесериал (5-19 серий)

«Бизон: Дело манекенщицы» (Первый канал)

Другие номинанты

Лучший многосерийный телефильм (20 и более серий)

«Скорая помощь» (6-й сезон, НТВ)

Другие номинанты

Лучший актер сериала

Рузиль Минекаев («Слово пацана. Кровь на асфальте»)

Другие номинанты

Подробнее о победителе

Главные пацаны российских экранов — Рузиль Минекаев и Леон Кемстач. Даем им слово

Лучшая актриса сериала

Мариэтта Цигаль-Полищук («Раневская»)

Другие номинанты

Подробнее о победителе

Мариэтта Цигаль-Полищук о сериале «Раневская», съемках в +40 и актрисе-хулиганке

Лучший актер второго плана в сериале

Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте»)

Другие номинанты

Подробнее о победителе

Нам пора обсудить Никиту Кологривого: в чем феномен актера и его дурной славы

Лучшая актриса второго плана в сериале

Юлия Александрова («Слово пацана. Кровь на асфальте»)

Другие номинанты

Подробнее о победителе

«Слово пацана»: политики, журналисты, кинематографисты — за и против. А вы что думаете?

Лучшая режиссерская работа

«Слово пацана. Кровь на асфальте» (Жора Крыжовников)

Другие номинанты

Подробнее о победителе

«Преступление не может быть безнаказанным»: Жора Крыжовников — о пацанах, Достоевском и значках «Рэмбо»

Лучшая сценарная работа

«Слово пацана. Кровь на асфальте» (Жора Крыжовников, Андрей Золотарев, Роберт Гараев)

Другие номинанты

Подробнее о победителе

«Никогда снова ходи опасно»: почему «Слово пацана» так страшно смотрится

Лучшие визуальные эффекты

«Волшебный участок» (Евгений Лесниченко, Илья Шутов)

Другие номинанты

Лучшая оригинальная музыка к сериалу

«Король и Шут» (Алексей Горшенев)

Другие номинанты

Подробнее о победителе

Пять стадий принятия «Короля и Шута»: как отношение к группе поменялось за 20 лет

Лучшая операторская работа

«Актрисы» (Юрий Никогосов)

Другие номинанты

Подробнее о победителе

В сериале «Актрисы» Фёдора Бондарчука не только драма, но и танцы. Рассказываем, как их снимали

Лучшая работа художника-постановщика

«Волшебный участок» (Жанна Пахомова)

Лучшая работа художника по костюмам

«Слово пацана. Кровь на асфальте» (Дарья Фомина)

Другие номинанты

Подробнее о победителе

Куртка Марата, олимпийка Адидаса, пальто Пальто: стиль и мода «Слова пацана»

Лучшая работа художника по гриму

«Волшебный участок» (Анастасия Эсадзе)

Другие номинанты

Лучшая работа звукорежиссера

«Король и Шут» (Антон Клевцов)

Другие номинанты

Лучшая работа режиссера монтажа

«Слово пацана. Кровь на асфальте» (Егор Тарасенко)

Другие номинанты

Подробнее о победителе

Почему сериал «Слово пацана» стал таким популярным? Отвечает исследовательница маскулинности

Лучшая работа кастинг-директора

«Слово пацана. Кровь на асфальте» (Анастасия Багирова)

Другие номинанты

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

14 февраля20
7 августа 2023284
23 ноября 20230
15 декабря 202342

Главное сегодня

Вчера1
Вчера0
Вчера11
Вчера2
Вчера2
12 июня3
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации