Индекс Кинопоиск Pro. Весна-2024: на фоне дефицита громких российских премьер растет интерес к зарубежным сериалам

Общий интерес к сериалам весной 2024 года вырос на 20% по сравнению с 2023 годом. Но если в прошлом году рост Индекса Кинопоиск Pro происходил за счет внимания к отечественным сериалам, то в этом зарубежные проекты оказались заметнее. По сравнению с прошлым годом интерес к иностранным сериалам вырос сильнее, чем к российским. На это повлияли громкие премьеры от Netflix и Prime Video вкупе с ростом внимания к аниме.
Ксения Болецкая
Директор по взаимодействию с индустрией Яндекса
Весна и осень для стримингов и телевидения — главные сезоны больших премьер. Два самых популярных сериала 2023 года „Слово пацана. Кровь на асфальте“ и «Король и Шут» вышли как раз осенью и весной. Но этой весной заметные отечественные новинки — прежде всего продолжения уже знакомых зрителям франшиз. На их фоне яркие премьеры иностранных сериалов снова стали привлекать заметно больше внимания аудитории.
Топ-20 сериалов весны 2024 года
Место
Сериал
Баллы индекса
В 2024 году, несмотря на рост общего интереса к сериалам, ощущается дефицит громких российских премьер. Особенно это стало заметно в весенний сезон, когда внимание к хиту прошлой осени «Слово пацана. Кровь на асфальте» стало снижаться. К примеру, весной 2023 года в топ-20 популярных сериалов сезона попали семь премьер отечественных проектов, а весной 2024 года — только три: новый сезон «Универа», продолжение сериала «Чикатило» и новый сезон «Папиных дочек» (Start, СТС). В Индексе Кинопоиск Pro интерес к продолжению сериалов суммируется с интересом к предыдущим сезонам, если в проекте одна фабула и общие герои. Всего в топ-20 популярных сериалов весеннего сезона вошли восемь российских проектов, годом ранее их было девять.
Средняя доля интереса россиян к отечественным сериалам весной 2024 года составила 39,3% от общего интереса к сериалам. Она снизилась по сравнению с прошлогодним показателем за весенний сезон (40,3%). В прошлом году доля интереса к российским проектам в общем интересе к сериалам трижды била рекорды: в марте 2023 года, когда вышел «Король и Шут» (42,6%), а также в ноябре (49,6%) и декабре (60,7%) — на волне популярности «Слова пацана». Этой весной интерес к российским сериалам все еще сильно выше, чем к американским, японским или турецким, но в совокупности иностранные проекты получают больше внимания, и их популярность растет быстрее.
По сравнению с периодом декабрь 2023-го — февраль 2024-го весенний совокупный Индекс Кинопоиск Pro вырос, но незначительно — примерно на 2%. Заметный рост общего интереса к сериалам весной 2024 года произошел по сравнению с весной 2023 года — совокупный Индекс Кинопоиск Pro увеличился на 17% (155 005 баллов в 2024 году против 128 853 баллов в 2023-м).
В 2024 году много внимания получают новинки американских стримингов, недоступные легально российскому зрителю. Премьеры весны — «Джентльмены» и «Задача трех тел» от Netflix и Fallout от Prime Video, хоть и недоступны в России легально, вызвали значительный интерес у зрителей. Fallout стал самой популярной у россиян экранизацией компьютерной игры — он опередил вышедшую в конце 2022 года «Одни из нас» и другие тайтлы, не получившие заметного количества баллов в Индексе Кинопоиск Pro.
Интерес к зарубежным новинкам, недоступным легально в России, может пробуждаться с заметной задержкой — только через несколько недель после премьеры в США. Так, «Сёгун» от FX, премьера которого состоялась в конце февраля, получил первые 100 баллов интереса только на неделе с 25 по 31 марта, а пика популярности достиг в период с 22 по 28 апреля — 219 баллов. Для сравнения: сериалами с маркетинговой поддержкой в России зрители часто интересуются еще до их выхода на экраны, а пика интереса такие проекты достигают очень быстро.
Год начался с роста интереса к аниме, и средняя доля интереса к японским проектам этой весной оказалась значительно выше, чем год назад (16,7% против 14,3% от общего интереса). По итогам трех весенних месяцев в топ-20 самых популярных сериалов вошло два японских анимационных проекта: «Ван-Пис» (он держится в топах Индекса около года) и «Поднятие уровня в одиночку» (премьера января 2024 года). В двадцатку самых популярных сериалов весны также вошли еще два мультсериала для взрослых — современная классика «Гравити Фолз» и «Отель „Хазбин“», премьера декабря 2023 года.
Топ-20 сериалов мая 2024 года
Индекс Кинопоиск Pro
new — новичок в топ-20 месяца
Место
Сериал
Баллы индекса
Последний весенний месяц поставил антирекорд по количеству премьер в топ-20 самых популярных сериалов. Всего два проекта, новые серии которых начали выходить в мае, попали в этот топ — продолжение сериала «Универ» (ТНТ) и продолжение сериала «Бриджертоны» (Netflix).
Благодаря телеэфиру на канале НТВ оригинальный проект «Иви» «Горький 53», премьера которого состоялась на платформе в конце апреля, набрал 353 балла и оказался на 13-м месте. Из множества сериалов на военную тематику, вышедших в телеэфир на майских праздниках, только он вызвал достаточно интереса, чтобы попасть в топ месяца.
Телеэфир также помог мелодраме «Постучись в мою дверь в Москве» — премьера ремейка турецкого хита состоялась на платформах Okko и Premier еще в феврале. Во время майских праздников сериал начал выходить на телеканале ТНТ, это вернуло его в первую десятку самых популярных сериалов месяца, место в которой мелодрама потеряла в апреле. Безусловный хит прошлой осени «Слово пацана. Кровь на асфальте» получил телеэфир на НТВ в апреле и вернулся на первое место в топе месяца, но сдал свои позиции в мае.