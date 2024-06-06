Индекс Кинопоиск Pro. Весна-2024: на фоне дефицита громких российских премьер растет интерес к зарубежным сериалам

Средняя доля интереса россиян к отечественным сериалам весной 2024 года составила 39,3% от общего интереса к сериалам. Она снизилась по сравнению с прошлогодним показателем за весенний сезон (40,3%). В прошлом году доля интереса к российским проектам в общем интересе к сериалам трижды била рекорды: в марте 2023 года, когда вышел «Король и Шут» (42,6%), а также в ноябре (49,6%) и декабре (60,7%) — на волне популярности «Слова пацана». Этой весной интерес к российским сериалам все еще сильно выше, чем к американским, японским или турецким, но в совокупности иностранные проекты получают больше внимания, и их популярность растет быстрее.