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Индекс Кинопоиск Pro. Весна-2024: на фоне дефицита громких российских премьер растет интерес к зарубежным сериалам

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Общий интерес к сериалам весной 2024 года вырос на 20% по сравнению с 2023 годом. Но если в прошлом году рост Индекса Кинопоиск Pro происходил за счет внимания к отечественным сериалам, то в этом зарубежные проекты оказались заметнее. По сравнению с прошлым годом интерес к иностранным сериалам вырос сильнее, чем к российским. На это повлияли громкие премьеры от Netflix и Prime Video вкупе с ростом внимания к аниме.

Ксения Болецкая

Директор по взаимодействию с индустрией Яндекса

Весна и осень для стримингов и телевидения — главные сезоны больших премьер. Два самых популярных сериала 2023 года „Слово пацана. Кровь на асфальте“ и «Король и Шут» вышли как раз осенью и весной. Но этой весной заметные отечественные новинки — прежде всего продолжения уже знакомых зрителям франшиз. На их фоне яркие премьеры иностранных сериалов снова стали привлекать заметно больше внимания аудитории.

Топ-20 сериалов весны 2024 года

Место

Сериал

Баллы индекса

1

«Универ»

Россия, комедия

2726

2

«Слово пацана. Кровь на асфальте»

Россия, драма

2447

3

«Чикатило»

Россия, триллер

2247

4

«Зимородок»

Турция, мелодрама

1745

5

Fallout

США, фантастика

1708

6

«Сёгун»

США, драма

1468

7

«Постучись в мою дверь в Москве»

Россия, мелодрама

1198

8

«Великолепный век»

Турция, мелодрама

1186

9

«Бедные смеются, богатые плачут»

Россия, комедия

1100

10

«Джентльмены»

США, Великобритания, боевик

967

11

«Ван-Пис»

Япония, аниме

958

12

«Поднятие уровня в одиночку»

Япония, аниме

898

13

«Отель «Хазбин“»

США, мультсериал

878

14

«Гравити Фолз»

США, мультсериал

873

15

«Игра престолов»

США, драма

828

16

«Задача трех тел»

США, фантастика

809

17

«Мажор»

Россия, драма

801

18

«Постучись в мою дверь»

Турция, мелодрама

774

19

«Папины дочки»

Россия, семейный

752

20

«Реальные пацаны»

Россия, комедия

743

В 2024 году, несмотря на рост общего интереса к сериалам, ощущается дефицит громких российских премьер. Особенно это стало заметно в весенний сезон, когда внимание к хиту прошлой осени «Слово пацана. Кровь на асфальте» стало снижаться. К примеру, весной 2023 года в топ-20 популярных сериалов сезона попали семь премьер отечественных проектов, а весной 2024 года — только три: новый сезон «Универа», продолжение сериала «Чикатило» и новый сезон «Папиных дочек» (Start, СТС). В Индексе Кинопоиск Pro интерес к продолжению сериалов суммируется с интересом к предыдущим сезонам, если в проекте одна фабула и общие герои. Всего в топ-20 популярных сериалов весеннего сезона вошли восемь российских проектов, годом ранее их было девять.

«Папиы дочки»

Средняя доля интереса россиян к отечественным сериалам весной 2024 года составила 39,3% от общего интереса к сериалам. Она снизилась по сравнению с прошлогодним показателем за весенний сезон (40,3%). В прошлом году доля интереса к российским проектам в общем интересе к сериалам трижды била рекорды: в марте 2023 года, когда вышел «Король и Шут» (42,6%), а также в ноябре (49,6%) и декабре (60,7%) — на волне популярности «Слова пацана». Этой весной интерес к российским сериалам все еще сильно выше, чем к американским, японским или турецким, но в совокупности иностранные проекты получают больше внимания, и их популярность растет быстрее.

По сравнению с периодом декабрь 2023-го — февраль 2024-го весенний совокупный Индекс Кинопоиск Pro вырос, но незначительно — примерно на 2%. Заметный рост общего интереса к сериалам весной 2024 года произошел по сравнению с весной 2023 года — совокупный Индекс Кинопоиск Pro увеличился на 17% (155 005 баллов в 2024 году против 128 853 баллов в 2023-м).

В 2024 году много внимания получают новинки американских стримингов, недоступные легально российскому зрителю. Премьеры весны — «Джентльмены» и «Задача трех тел» от Netflix и Fallout от Prime Video, хоть и недоступны в России легально, вызвали значительный интерес у зрителей. Fallout стал самой популярной у россиян экранизацией компьютерной игры — он опередил вышедшую в конце 2022 года «Одни из нас» и другие тайтлы, не получившие заметного количества баллов в Индексе Кинопоиск Pro.

Интерес к зарубежным новинкам, недоступным легально в России, может пробуждаться с заметной задержкой — только через несколько недель после премьеры в США. Так, «Сёгун» от FX, премьера которого состоялась в конце февраля, получил первые 100 баллов интереса только на неделе с 25 по 31 марта, а пика популярности достиг в период с 22 по 28 апреля — 219 баллов. Для сравнения: сериалами с маркетинговой поддержкой в России зрители часто интересуются еще до их выхода на экраны, а пика интереса такие проекты достигают очень быстро.

«Сёгун»

Год начался с роста интереса к аниме, и средняя доля интереса к японским проектам этой весной оказалась значительно выше, чем год назад (16,7% против 14,3% от общего интереса). По итогам трех весенних месяцев в топ-20 самых популярных сериалов вошло два японских анимационных проекта: «Ван-Пис» (он держится в топах Индекса около года) и «Поднятие уровня в одиночку» (премьера января 2024 года). В двадцатку самых популярных сериалов весны также вошли еще два мультсериала для взрослых — современная классика «Гравити Фолз» и «Отель „Хазбин“», премьера декабря 2023 года.

Топ-20 сериалов мая 2024 года

Индекс Кинопоиск Pro

new — новичок в топ-20 месяца

Место

Сериал

Баллы индекса

1

new

«Универ»

Россия, комедия

2487

2

«Чикатило»

Россия, триллер

1177

3

Fallout

США, фантастика

969

4

«Слово пацана. Кровь на асфальте»

Россия, драма

664

5

«Зимородок»

Турция, мелодрама

582

6

«Великолепный век»

Турция, мелодрама

479

7

«Постучись в мою дверь в Москве»

Россия, мелодрама

471

8

«Сёгун»

США, драма

419

9

«Гравити Фолз»

США, мультсериал

413

10

«Игра престолов»

США, драма

400

11

new

«Истребитель демонов»

Япония, аниме

385

12

«Папины дочки»

Россия, семейный

362

13

new

«Горький 53»

Россия, военный

353

14

new

«Бриджертоны»

США, мелодрама

352

15

«Задача трех тел»

США, фантастика

322

16

new

«Кайдзю № 8»

Япония, аниме

316

17

«Ван-Пис»

Япония, аниме

309

18

«Джентльмены»

США, Великобритания, боевик

295

19

new

«Магическая битва»

Япония, аниме

280

20

new

«Атака титанов»

Япония, аниме

278

Последний весенний месяц поставил антирекорд по количеству премьер в топ-20 самых популярных сериалов. Всего два проекта, новые серии которых начали выходить в мае, попали в этот топ — продолжение сериала «Универ» (ТНТ) и продолжение сериала «Бриджертоны» (Netflix).

«Универ. 13 лет спустя»

Благодаря телеэфиру на канале НТВ оригинальный проект «Иви» «Горький 53», премьера которого состоялась на платформе в конце апреля, набрал 353 балла и оказался на 13-м месте. Из множества сериалов на военную тематику, вышедших в телеэфир на майских праздниках, только он вызвал достаточно интереса, чтобы попасть в топ месяца.

Телеэфир также помог мелодраме «Постучись в мою дверь в Москве» — премьера ремейка турецкого хита состоялась на платформах Okko и Premier еще в феврале. Во время майских праздников сериал начал выходить на телеканале ТНТ, это вернуло его в первую десятку самых популярных сериалов месяца, место в которой мелодрама потеряла в апреле. Безусловный хит прошлой осени «Слово пацана. Кровь на асфальте» получил телеэфир на НТВ в апреле и вернулся на первое место в топе месяца, но сдал свои позиции в мае.

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