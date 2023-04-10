В следующем выпуске ведущие обсудят черно-белый сериал Netflix «Рипли» с Эндрю Скоттом — новую экранизацию классического текста Патриции Хайсмит «Талантливый мистер Рипли».



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