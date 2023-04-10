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Лиза Сурганова и Иван Филиппов обсуждают (со всеми спойлерами!) сериал Netflix «Задача трех тел» продюсеров «Игры престолов» Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса — экранизацию одноименной книги Лю Цысиня об ученых, установивших связь с пришельцами ради спасения человечества.
Иван Филиппов
Ведущий подкаста «В предыдущих сериях»
Как человечество поведет себя перед угрозой вторжения страшных, технически оснащенных инопланетян? Бениофф и Уайсс задавались именно этим вопросом. «Мы более или менее знаем на него ответ, — говорят шоураннеры. — Человечество уже недавно сталкивалось с одной угрозой для себя как вида и справилось с ней очень плохо». Эта часть сериала особенно показательна и мне очень понравилась.
Лиза Сурганова
Ведущая подкаста «В предыдущих сериях»
Не очень понятно, что именно тебе понравилось. Мне показалось, что, помимо серьезных дядек, которые решают вопросы планетарного масштаба, именно про реакцию человечества там на самом деле не очень понятно, потому что она проговаривается вскользь, а дальше все живут так, как жили. Может быть, в этом и есть задача — показать, что на людей ничем не повлияешь.
В следующем выпуске ведущие обсудят черно-белый сериал Netflix «Рипли» с Эндрю Скоттом — новую экранизацию классического текста Патриции Хайсмит «Талантливый мистер Рипли».
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Какая версия экранизации нравится вам больше — американская или китайская?
Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов