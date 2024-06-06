Новые «Папины дочки» и еще 15 российских сериалов, которые мы смотрели весной

У сварщика Игната (Александр Робак) большие проблемы: его уволили с работы, жена (Юлия Пересильд) доверилась мошенникам, а пасынок (Тимофей Кочнев) проводит время в компьютерном шутере и донатит все карманные деньги стримерше по кличке Рыся (Анастасия Дятлова). Но ситуация меняется, когда Игнат по счастливой случайности садится за компьютер. Практически тут же выясняется, что мужик с завода создан для видеоигр и обладает скиллами киберспортсмена: быстро целится и метко стреляет. Так бумер попадает в команду своего пасынка и начинает учить юных тиммейтов настоящей дружбе.