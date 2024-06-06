Новые «Папины дочки» и еще 15 российских сериалов, которые мы смотрели весной

Кинопоиск традиционно подводит ежеквартальные итоги сериальных новинок, которые смотрит автор канала «Культовые русские сериалы» Иван Ковальчук. Пересмотрев все, что выходило этой весной, он составил выжимку-гид самого главного из новых российских проектов.
В подборке 16 российских сериалов, которые выходили этой весной. Для вашего удобства мы разделили их на пять смысловых блоков. Цель этой подборки — помочь зрителям сориентироваться в многообразии российских шоу.
Дорогие дети
Сериалы о воспитанниках и наставниках
Этой весной герои российских сериалов упражнялись в воспитании. Участвовали все: дворники, сварщики и даже боксеры с судимостью.
Kion
История Робин Гуда из Рыбинска. Днем дядя Лёша (Тимофей Трибунцев) работает дворником в детском доме, а ночью грабит богатых, чтобы помогать бедным. После очередного дела секрет Алексея узнают воспитанники интерната: хулиганы Клык (Хетаг Хинчагов) и Пухлый (Григорий Дудник) и дерзкая девочка Маша (Елизавета Хомякова). Дворник-грабитель вынужден взять трудных подростков в компаньоны.
Семейной комедии от онлайн-кинотеатра Kion лучше всего подходит определение «миленькая, но без изысков». Тимофей Трибунцев легко справляется с ролью смурного супергероя с добрыми глазами, а банда аутсайдеров потихоньку превращается в семью. Однако порадовать зрителей «Дяде Лёше», кроме как актерской игрой Трибунцева и душевностью, распространяющейся по провинциальным улочкам, больше нечем.
Premier
У сварщика Игната (Александр Робак) большие проблемы: его уволили с работы, жена (Юлия Пересильд) доверилась мошенникам, а пасынок (Тимофей Кочнев) проводит время в компьютерном шутере и донатит все карманные деньги стримерше по кличке Рыся (Анастасия Дятлова). Но ситуация меняется, когда Игнат по счастливой случайности садится за компьютер. Практически тут же выясняется, что мужик с завода создан для видеоигр и обладает скиллами киберспортсмена: быстро целится и метко стреляет. Так бумер попадает в команду своего пасынка и начинает учить юных тиммейтов настоящей дружбе.
Комедийный сериал от ТНТ убеждает телезрителей, привыкших к демонизации компьютерных игр, что онлайн-стрелялки не являются тотальным злом. Более того, иногда это единственный способ объединить такие разные поколения. Уже за этот протест против стандартного телевизионного нарратива «Киберпапу» стоит уважать. К тому же он действительно метко стреляет.
Premier
Боксер с говорящей фамилией Стальнов (Евгений Шириков) выходит из тюрьмы после трехлетней отсидки. Успешную карьеру оборвало трагическое недоразумение: чемпион мира в среднем весе использовал магию вне Хогвартса — не рассчитал силу удара и убил человека. Теперь Стальнову нужно строить жизнь заново. Жена ушла к лучшему другу, судимость мешает найти достойную работу, а подпольные бои контролируются мафией. Чтобы не слоняться без дела, боец устраивается физруком в детский дом и становится наставником для местных ребят.
В опенинге «Панчера» лают бродячие псы, каждую серию открывает волчья цитата, главный герой влюбляется в скромную воспитательницу (Лиза Моряк), вспоминает детство и ассоциирует себя с аутичным мальчиком, которого унижают детдомовские хулиганы. От сотни других спортивных драм «Панчера» отличает разве что зацикленность на всем пацанском. Из-за этого иногда сериал кажется смешным, но чаще напоминает банальный ауф-мем, растянутый на восемь эпизодов.
«Иви»
Подруги Аня (Юлия Хлынина), Таня (Марина Васильева) и Лена (Аня Чиповская) встают на тропу войны, чтобы сразиться за светлое будущее своих детей. Ведь мам три, а место в элитной питерской школе «Культурное наследие» всего одно. Его займет самый перспективный ребенок, а вместе с ним и самый ушлый наставник. Хотя… Забудьте о детях. Героинь «Первого класса» больше волнует собственное эго, преодоление комплексов и возможность доказать подругам (или, вернее, конкуренткам) свое превосходство. Женская дружба медленно гибнет под гнетом личных амбиций.
Помимо издевательского юмора и звездного каста (в сериале есть и Никита Ефремов, и Александра Ребенок, и Михаил Тройник), «Первый класс» привлекает сюжетной линией с чиновницей-тусовщицей (Елена Лядова). Пока молодые мамаши ссорятся, воюют и бьются за место под солнцем, это солнце пилят и осваивают другие люди, куда более ушлые.
Расходимся
Сериалы о неудачном браке
Помимо мужчин-воспитателей, в тренде оказались женщины, пережившие несчастье в личной жизни. Кто-то сбегал в столицу, кто-то уходил в алкогольный заплыв, а кто-то брал в руки оружие.
Wink
Ольга Шилковская (Оксана Акиньшина) не только талантливый адвокат, но и женщина с серьезной алкогольной зависимостью. Из-за тяги к спиртному и сопутствующих неприятностей ее лишили родительских прав, муж ушел, забрав с собой сына, а юридическая карьера оказалась под угрозой. Но Ольга планирует изменить свою жизнь, побороть пагубную страсть и вновь стать топовым юристом. Все это для того, чтобы поскорее вернуть любимого ребенка.
Онлайн-кинотеатр Wink скрестил судебный процедурал, семейную драму и историю об алкоголизме. Получился олдскульный сериал а-ля американские «Форс-мажоры», но с проблемным персонажем в центре сюжета. Собственно, попытки героини выбраться из ямы (не всегда успешные) в данном случае интригуют гораздо больше, чем простенькие юридические кейсы, посвященные, кстати, в том числе бракоразводным процессам. Но внутренние качели — от хорошей мамы до безнадежной опустившейся женщины — могут быстро утомить тех, кто не проникнется симпатией к харизматичной героине.
Start
Начинающая романистка Лена Огурцова (Полина Гагарина) бросает мужа-абьюзера (Ростислав Бершауэр) и бежит в Москву с намерением издать свою первую книгу. В столице девушка влюбляется в некогда успешного писателя Михаила Наумова (Илья Любимов), но мимолетный роман (с фут-фетишем и картинными страданиями) рискует стать для нее новой ловушкой.
«Красные линии» хоть и являются приквельным спин-оффом сериала «Бывшие», но больше напоминают прошлогоднюю «Жить жизнь» — еще одну пафосную мелодраму от онлайн-кинотеатра Start. Герои бьют посуду, пьют чистый виски и живут по принципу «Если любить, то навечно. Если гнать, то по встречной». Претенциозность и полное отсутствие юмора откровенно вредят сериалу. «Красные линии» называют себя кинороманом, и если так, то это бульварное чтиво в мягкой обложке.
«Обоюдное согласие», 2-й сезон
Kion
Марина Венишева (Глафира Тарханова), героиня второго сезона «Обоюдного согласия», тоже страдает от издевательств мужа-тирана (Максим Ползиков). Но укатить в Москву по примеру Лены Огурцовой не может: женщину удерживают страх и совместные дети, младший из которых только родился. Ситуация меняется, когда после празднования двадцатой годовщины свадьбы супруг Марины получает удар ножом в живот. Кто убийца, неясно, но жертва абьюза тут же превращается в подозреваемого номер один.
Второй сезон «Обоюдного согласия» связан с первым лишь темой, жанром и именем постановщика. Это все еще детектив, в центре сюжета вновь оказывается девушка с тяжелой судьбой, а Валерия Гай Германика опять исследует нездоровые отношения. Увы, сериалу не хватило неожиданных поворотов — как сюжетных, так и смысловых. Вместо фирменных провокаций Гай Германики зритель получает лишь Диану Арбенину в роли сыщицы. А жаль: первые два эпизода (лучшие в сезоне) намекали на что-то более противоречивое и скандальное.
Убийца — дворецкий
Детективные сериалы о сыщиках и преступниках
Куда же без детективов? Доблестные копы, как и всегда, работали 24 на 7 — ловили не только кровожадных маньяков, но и робких киднепперов.
Okko
Спин-офф сериала «Чикатило» или еще один продукт маньячной мультивселенной Сарика Андреасяна. На этот раз в центре сюжета оказался ангарский мент Дмитрий Попцов (Фёдор Лавров). Лысый тихоня вдохновился преступлениями Чикатило и начал убивать наиболее социально уязвимых женщин. Сам Андрей Романович (Дмитрий Нагиев) появляется в сюжете на пару минут — чисто для галочки.
Поскольку «Тень Чикатило» изначально представили как художественный вымысел, основанный на истории реального психопата Михаила Попкова, создатели сериала получили полное право послать здравый смысл к черту — и воспользовались им. Преступника разыскивают те же следователи, что и Чикатило, в одной из сцен Попцов пробует кровь кумира на вкус, а скучноватое расследование тонет не только в сигаретном дыму, но и в бесконечных флешбэках и флешфорвардах.
Но кое-чего у Сарика Андреасяна не отнять: он по-прежнему талантливый маркетолог. Грубая привязка к хитовому «Чикатило» явно подарила новому маньяку дополнительные просмотры.
Wink
Застенчивый сисадмин Герман (Александр Яценко) мечтает отомстить за сестру Еву, погибшую при загадочных обстоятельствах (Юлия Снигирь). Он уверен, что в смерти девушки виноват ее муж — бизнесмен Олег (Михаил Тройник). Чтобы проучить врага, Герман похищает его трехлетнюю дочь от второго брака и удерживает девочку в арендованной квартире. В это время горе-киднеппера разыскивают матерый опер (Александр Ильин-мл.) и его неопытная напарница (Мария Карпова).
Но детективный жанр лишь обертка. Создателей атмосферного восьмисерийника, снятого по роману «Ева» Любови Бариновой, больше интересует исследование природы мести. Поэтому дуэт сыщиков барахтается где-то на фоне, а солирует персонаж Александра Яценко. Его история охватывает сразу три временных периода. Действие первых эпизодов разворачивается в 2000-х, флешбэки отсылают зрителей к 1970-м, вторая половина сериала посвящена 2010-м и суровой плате за месть.
Оригинальный формат и сложносочиненный герой удерживают сериал на плаву даже в моменты, когда сюжет рискует утонуть в громоздких флешбэках. Основной загадкой при этом становится не смерть Евы, а отсутствие режиссера Софьи Райзман в титрах. Герман точно знает, кто убил его сестру. Но кто и почему вырезал имя постановщицы, не в силах понять даже он.
Kion
Санкт-Петербург вновь объявляется обителью зла. Местная бизнесвумен (Виктория Корлякова) обращается в полицию, чтобы найти пропавшую сестру. Вскоре выясняется, что исчезновение девушки связано с серией жутких преступлений. Искать виновных будут две противоположности: опер-раздолбай Евгений Чагин (Максим Стоянов) и строгий сыщик Игорь Жук (Юрий Чурсин).
Если прошлогоднее «Черное облако» в итоге пострадало от собственной замысловатости, то «Черному солнцу» от НТВ, напротив, мешает излишняя наивность. Это увлекательный детектив, но все же с приставкой «теле-», скрывающей за собой наличие раздражающих условностей и шаблонный конфликт копов-антиподов.
И снова здравствуйте!
Новые сезоны известных комедийных проектов
Пока вселенные драматических сериалов расширялись с помощью спин-оффов, а «Обоюдное согласие» превращалось в антологию, продюсеры народных комедийных шоу не мудрили и выпускали прямые продолжения.
«Папины дочки. Новые», 2-й сезон
СТС
Вторая часть обновленных «Папиных дочек» застала главных героев на прежних позициях. Мать-кукушка Даша (Анастасия Сиваева) все еще не вернулась в семью, а отец-одиночка Веник (Филипп Бледный) продолжает воспитывать четырех дочерей.
Второй сезон ничего нового не предлагает и потому кажется филлерным и блеклым. Если бы не финальная сцена с участием Сиваевой, хайлайтом продолжения стоило бы признать камбэк Ильи Полежайкина (Михаил Казаков). Персонаж появился в сюжете всего на пару мгновений, но эти несколько секунд дарят больше эмоций, чем игры в дочки-папочки, растянутые на 20 серий.
«Беспринципные», 4-й сезон
Кинопоиск, Start
Очередное продолжение комедии о беспринципных буржуях с Патриарших прудов. Славик (Павел Деревянко) расстался с женой и уже нашел новую леди (Анна Слю). Генерал Хадяков (Николай Фоменко) безуспешно молодится, а его супруга Валентина (Кристина Бабушкина) мечтает о карьере поп-звезды. Миллениалы Паша (Павел Табаков) и Юля (Аглая Тарасова) вновь разводят богачей на деньги, а рекламщица Вера (Надежда Михалкова) развелась с мужем Ромой (Юрий Колокольников) и встретила романтичного серба (Милош Бикович).
Главное изменение относительно прошлых сезонов — появление новой сюжетной линии о жителях деревни (из полнометражных «Беспринципных»), переехавших на Патрики. В остальном перед нами все тот же сборник анекдотов о вымышленной (чуть ли не параллельной) России. Истории из жизни наглых москвичей лишь укрепились в качестве «Ералаша» для взрослых и не думают заканчиваться.
ТНТ, Premier
Герои «Новой общаги» вернулись на ТНТ — уже во второй раз. Но есть проблема: процесс взросления дается им с большим трудом, и персонажи из хитового ситкома вязнут в угрюмой бытовухе. Майкл (Арарат Кещян) и Варя (Екатерина Молоховская) развелись, Маша (Анна Хилькевич) и Валентин (Александр Мартынов) резко обеднели, а мажор Антон (Станислав Ярушин) внезапно узнал о существовании 15-летней внебрачной дочери (Маша Кошина).
Адаптироваться к жизни вне общежития смог разве что Кузя — вернувшийся во вселенную «Универа» герой Виталия Гогунского. Глупый качок основал фирму по производству пельменей и теперь живет на Рублевке, но мечтает вернуть блондинку Машу, свою студенческую любовь. «Универом» по-прежнему правит второсортный юморок, но за ним скрываются истории об уставших нормисах, чьи лучшие годы остались в тесной общажной комнатушке. Даже разбогатевший Кузя и тот соорудил ее точную копию в своем гигантском особняке. Значит, как и создатели очередного перезапуска, пока не смог отпустить прошлое.
Ваше здоровье!
Сериалы о людях в белых халатах
Вот что значит комплексный подход к вопросам здоровья! Весной герои российских сериалов находили новые вирусы, создавали невероятные лекарства и проводили психологические эксперименты. Все это — без «Фармы», которую перенесли за пару дней до премьеры.
«Иви»
Столичный вирусолог Анна Маркова (Марина Александрова) уезжает из Москвы, чтобы пережить личную трагедию, и устраивается в новосибирский научно-исследовательский центр. Пока весь мир занят борьбой с ковидом, там работают на опережение — ищут неизвестные вирусы. Один из таких проявляется в деревне Кедровка, где нелегально сбрасывают отходы крупного мясокомбината. Маркова тут же понимает: крошечная алтайская деревня может стать новой Уханью.
«Точка ноль» — ребенок постковидных времен, а его создатели, видимо, хотели дать исчерпывающий ответ на все вопросы о пандемии. Отсюда желание взглянуть на зарождение смертельного вируса с разных ракурсов. Здесь есть и драматичные истории местных врачей, и злодеи-чиновники, и легкомыслие местных жителей, не воспринимающих проблему всерьез.
Но идеальным отражением сериала становится его же главная героиня. Маркова хоть и квалифицированный специалист, но еще и надломленный интроверт, скрывающий внутреннюю тревогу и обдумывающий каждое слово. Из-за этого кажется, что еще недавно девушка пережила укус зомби. Создать захватывающий проект с таким персонажем в центре сюжета не легче, чем победить неведомую болезнь. Поэтому «Точка ноль», несмотря на всю ее скрупулезность, как развлекательный продукт уступает «Эпидемии» и «Нулевому пациенту».
Premier
Владимир Канухин уже играл увлеченного, но доверчивого бизнесмена в «Миллионере из Балашихи». Теперь ему досталась роль не менее увлеченного и не менее доверчивого биохимика. Ученый Лаврентий Тимошин разрабатывает лекарство от страха, живет с матерью и плохо разбирается в людях. Поэтому соглашается возглавить НИУ и заменить действующего ректора-коррупционера (Михаил Горевой) накануне финансового аудита.
«Ректор» мог копнуть чуть глубже, стать разоблачительным драмеди и рассказать, как чиновничья жадность вредит научному прогрессу. Но комедийные рамки, выстроенные создателями, мешают этой простой и наивной истории выйти на новый уровень. Оно и понятно: в реальном мире препаратов от страха не существует, и лучше лишний раз не дерзить.
Okko
Опытный психиатр Мещерский (Фёдор Бондарчук) проводит рискованный эксперимент: запирает в одном помещении жертв и их обидчиков. Очень скоро ситуация выходит из-под контроля, герои норовят переубивать друг друга, а в сюжете появляется таинственный стрелок. Выясняется, что бэкграунд профессора Мещерского не так уж прост и его мотивы не ограничиваются научной практикой.
У детективного триллера от Okko есть важное качество: его очень интересно обсуждать. Загадок полно, интриг еще больше, а концепция с героями, запертыми в одной комнате, всегда провоцирует дискуссии и прогнозы. Шоураннер сериала Роман Новиков обещает несколько неожиданных поворотов сюжета, а психиатр в исполнении Фёдора Бондарчука еще проявит себя в разных ипостасях. Пока вышло всего четыре эпизода, но у «Калимбы» есть все шансы стать самым интригующим проектом первой половины 2024-го. Даже если результаты этого эксперимента будут далеки от революционных, как зрелище он уже себя оправдал.
Автор: Иван Ковальчук