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Новые «Папины дочки» и еще 15 российских сериалов, которые мы смотрели весной

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Кинопоиск традиционно подводит ежеквартальные итоги сериальных новинок, которые смотрит автор канала «Культовые русские сериалы» Иван Ковальчук. Пересмотрев все, что выходило этой весной, он составил выжимку-гид самого главного из новых российских проектов.

В подборке 16 российских сериалов, которые выходили этой весной. Для вашего удобства мы разделили их на пять смысловых блоков. Цель этой подборки — помочь зрителям сориентироваться в многообразии российских шоу.

Дорогие дети

Сериалы о воспитанниках и наставниках

Этой весной герои российских сериалов упражнялись в воспитании. Участвовали все: дворники, сварщики и даже боксеры с судимостью.

«Дядя Лёша»

Kion

История Робин Гуда из Рыбинска. Днем дядя Лёша (Тимофей Трибунцев) работает дворником в детском доме, а ночью грабит богатых, чтобы помогать бедным. После очередного дела секрет Алексея узнают воспитанники интерната: хулиганы Клык (Хетаг Хинчагов) и Пухлый (Григорий Дудник) и дерзкая девочка Маша (Елизавета Хомякова). Дворник-грабитель вынужден взять трудных подростков в компаньоны.

Семейной комедии от онлайн-кинотеатра Kion лучше всего подходит определение «миленькая, но без изысков». Тимофей Трибунцев легко справляется с ролью смурного супергероя с добрыми глазами, а банда аутсайдеров потихоньку превращается в семью. Однако порадовать зрителей «Дяде Лёше», кроме как актерской игрой Трибунцева и душевностью, распространяющейся по провинциальным улочкам, больше нечем.

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«Киберпапа»

Premier

У сварщика Игната (Александр Робак) большие проблемы: его уволили с работы, жена (Юлия Пересильд) доверилась мошенникам, а пасынок (Тимофей Кочнев) проводит время в компьютерном шутере и донатит все карманные деньги стримерше по кличке Рыся (Анастасия Дятлова). Но ситуация меняется, когда Игнат по счастливой случайности садится за компьютер. Практически тут же выясняется, что мужик с завода создан для видеоигр и обладает скиллами киберспортсмена: быстро целится и метко стреляет. Так бумер попадает в команду своего пасынка и начинает учить юных тиммейтов настоящей дружбе.

Комедийный сериал от ТНТ убеждает телезрителей, привыкших к демонизации компьютерных игр, что онлайн-стрелялки не являются тотальным злом. Более того, иногда это единственный способ объединить такие разные поколения. Уже за этот протест против стандартного телевизионного нарратива «Киберпапу» стоит уважать. К тому же он действительно метко стреляет.

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«Панчер»

Premier

Боксер с говорящей фамилией Стальнов (Евгений Шириков) выходит из тюрьмы после трехлетней отсидки. Успешную карьеру оборвало трагическое недоразумение: чемпион мира в среднем весе использовал магию вне Хогвартса — не рассчитал силу удара и убил человека. Теперь Стальнову нужно строить жизнь заново. Жена ушла к лучшему другу, судимость мешает найти достойную работу, а подпольные бои контролируются мафией. Чтобы не слоняться без дела, боец устраивается физруком в детский дом и становится наставником для местных ребят.

В опенинге «Панчера» лают бродячие псы, каждую серию открывает волчья цитата, главный герой влюбляется в скромную воспитательницу (Лиза Моряк), вспоминает детство и ассоциирует себя с аутичным мальчиком, которого унижают детдомовские хулиганы. От сотни других спортивных драм «Панчера» отличает разве что зацикленность на всем пацанском. Из-за этого иногда сериал кажется смешным, но чаще напоминает банальный ауф-мем, растянутый на восемь эпизодов.

«Первый класс»

«Иви»

Подруги Аня (Юлия Хлынина), Таня (Марина Васильева) и Лена (Аня Чиповская) встают на тропу войны, чтобы сразиться за светлое будущее своих детей. Ведь мам три, а место в элитной питерской школе «Культурное наследие» всего одно. Его займет самый перспективный ребенок, а вместе с ним и самый ушлый наставник. Хотя… Забудьте о детях. Героинь «Первого класса» больше волнует собственное эго, преодоление комплексов и возможность доказать подругам (или, вернее, конкуренткам) свое превосходство. Женская дружба медленно гибнет под гнетом личных амбиций.

Помимо издевательского юмора и звездного каста (в сериале есть и Никита Ефремов, и Александра Ребенок, и Михаил Тройник), «Первый класс» привлекает сюжетной линией с чиновницей-тусовщицей (Елена Лядова). Пока молодые мамаши ссорятся, воюют и бьются за место под солнцем, это солнце пилят и осваивают другие люди, куда более ушлые.

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Расходимся

Сериалы о неудачном браке

Помимо мужчин-воспитателей, в тренде оказались женщины, пережившие несчастье в личной жизни. Кто-то сбегал в столицу, кто-то уходил в алкогольный заплыв, а кто-то брал в руки оружие.

«Неверные»

Wink

Ольга Шилковская (Оксана Акиньшина) не только талантливый адвокат, но и женщина с серьезной алкогольной зависимостью. Из-за тяги к спиртному и сопутствующих неприятностей ее лишили родительских прав, муж ушел, забрав с собой сына, а юридическая карьера оказалась под угрозой. Но Ольга планирует изменить свою жизнь, побороть пагубную страсть и вновь стать топовым юристом. Все это для того, чтобы поскорее вернуть любимого ребенка.

Онлайн-кинотеатр Wink скрестил судебный процедурал, семейную драму и историю об алкоголизме. Получился олдскульный сериал а-ля американские «Форс-мажоры», но с проблемным персонажем в центре сюжета. Собственно, попытки героини выбраться из ямы (не всегда успешные) в данном случае интригуют гораздо больше, чем простенькие юридические кейсы, посвященные, кстати, в том числе бракоразводным процессам. Но внутренние качели — от хорошей мамы до безнадежной опустившейся женщины — могут быстро утомить тех, кто не проникнется симпатией к харизматичной героине.

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«Красные линии»

Start

Начинающая романистка Лена Огурцова (Полина Гагарина) бросает мужа-абьюзера (Ростислав Бершауэр) и бежит в Москву с намерением издать свою первую книгу. В столице девушка влюбляется в некогда успешного писателя Михаила Наумова (Илья Любимов), но мимолетный роман (с фут-фетишем и картинными страданиями) рискует стать для нее новой ловушкой.

«Красные линии» хоть и являются приквельным спин-оффом сериала «Бывшие», но больше напоминают прошлогоднюю «Жить жизнь» — еще одну пафосную мелодраму от онлайн-кинотеатра Start. Герои бьют посуду, пьют чистый виски и живут по принципу «Если любить, то навечно. Если гнать, то по встречной». Претенциозность и полное отсутствие юмора откровенно вредят сериалу. «Красные линии» называют себя кинороманом, и если так, то это бульварное чтиво в мягкой обложке.

«Обоюдное согласие», 2-й сезон

Kion

Марина Венишева (Глафира Тарханова), героиня второго сезона «Обоюдного согласия», тоже страдает от издевательств мужа-тирана (Максим Ползиков). Но укатить в Москву по примеру Лены Огурцовой не может: женщину удерживают страх и совместные дети, младший из которых только родился. Ситуация меняется, когда после празднования двадцатой годовщины свадьбы супруг Марины получает удар ножом в живот. Кто убийца, неясно, но жертва абьюза тут же превращается в подозреваемого номер один.

Второй сезон «Обоюдного согласия» связан с первым лишь темой, жанром и именем постановщика. Это все еще детектив, в центре сюжета вновь оказывается девушка с тяжелой судьбой, а Валерия Гай Германика опять исследует нездоровые отношения. Увы, сериалу не хватило неожиданных поворотов — как сюжетных, так и смысловых. Вместо фирменных провокаций Гай Германики зритель получает лишь Диану Арбенину в роли сыщицы. А жаль: первые два эпизода (лучшие в сезоне) намекали на что-то более противоречивое и скандальное.

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Убийца — дворецкий

Детективные сериалы о сыщиках и преступниках

Куда же без детективов? Доблестные копы, как и всегда, работали 24 на 7 — ловили не только кровожадных маньяков, но и робких киднепперов.

«Тень Чикатило»

Okko

Спин-офф сериала «Чикатило» или еще один продукт маньячной мультивселенной Сарика Андреасяна. На этот раз в центре сюжета оказался ангарский мент Дмитрий Попцов (Фёдор Лавров). Лысый тихоня вдохновился преступлениями Чикатило и начал убивать наиболее социально уязвимых женщин. Сам Андрей Романович (Дмитрий Нагиев) появляется в сюжете на пару минут — чисто для галочки.

Поскольку «Тень Чикатило» изначально представили как художественный вымысел, основанный на истории реального психопата Михаила Попкова, создатели сериала получили полное право послать здравый смысл к черту — и воспользовались им. Преступника разыскивают те же следователи, что и Чикатило, в одной из сцен Попцов пробует кровь кумира на вкус, а скучноватое расследование тонет не только в сигаретном дыму, но и в бесконечных флешбэках и флешфорвардах.

Но кое-чего у Сарика Андреасяна не отнять: он по-прежнему талантливый маркетолог. Грубая привязка к хитовому «Чикатило» явно подарила новому маньяку дополнительные просмотры.

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«Я знаю, кто тебя убил»

Wink

Застенчивый сисадмин Герман (Александр Яценко) мечтает отомстить за сестру Еву, погибшую при загадочных обстоятельствах (Юлия Снигирь). Он уверен, что в смерти девушки виноват ее муж — бизнесмен Олег (Михаил Тройник). Чтобы проучить врага, Герман похищает его трехлетнюю дочь от второго брака и удерживает девочку в арендованной квартире. В это время горе-киднеппера разыскивают матерый опер (Александр Ильин-мл.) и его неопытная напарница (Мария Карпова).

Но детективный жанр лишь обертка. Создателей атмосферного восьмисерийника, снятого по роману «Ева» Любови Бариновой, больше интересует исследование природы мести. Поэтому дуэт сыщиков барахтается где-то на фоне, а солирует персонаж Александра Яценко. Его история охватывает сразу три временных периода. Действие первых эпизодов разворачивается в 2000-х, флешбэки отсылают зрителей к 1970-м, вторая половина сериала посвящена 2010-м и суровой плате за месть.

Оригинальный формат и сложносочиненный герой удерживают сериал на плаву даже в моменты, когда сюжет рискует утонуть в громоздких флешбэках. Основной загадкой при этом становится не смерть Евы, а отсутствие режиссера Софьи Райзман в титрах. Герман точно знает, кто убил его сестру. Но кто и почему вырезал имя постановщицы, не в силах понять даже он.

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«Черное солнце»

Kion

Санкт-Петербург вновь объявляется обителью зла. Местная бизнесвумен (Виктория Корлякова) обращается в полицию, чтобы найти пропавшую сестру. Вскоре выясняется, что исчезновение девушки связано с серией жутких преступлений. Искать виновных будут две противоположности: опер-раздолбай Евгений Чагин (Максим Стоянов) и строгий сыщик Игорь Жук (Юрий Чурсин).

Если прошлогоднее «Черное облако» в итоге пострадало от собственной замысловатости, то «Черному солнцу» от НТВ, напротив, мешает излишняя наивность. Это увлекательный детектив, но все же с приставкой «теле-», скрывающей за собой наличие раздражающих условностей и шаблонный конфликт копов-антиподов.

И снова здравствуйте!

Новые сезоны известных комедийных проектов

Пока вселенные драматических сериалов расширялись с помощью спин-оффов, а «Обоюдное согласие» превращалось в антологию, продюсеры народных комедийных шоу не мудрили и выпускали прямые продолжения.

«Папины дочки. Новые», 2-й сезон

СТС

Вторая часть обновленных «Папиных дочек» застала главных героев на прежних позициях. Мать-кукушка Даша (Анастасия Сиваева) все еще не вернулась в семью, а отец-одиночка Веник (Филипп Бледный) продолжает воспитывать четырех дочерей.

Второй сезон ничего нового не предлагает и потому кажется филлерным и блеклым. Если бы не финальная сцена с участием Сиваевой, хайлайтом продолжения стоило бы признать камбэк Ильи Полежайкина (Михаил Казаков). Персонаж появился в сюжете всего на пару мгновений, но эти несколько секунд дарят больше эмоций, чем игры в дочки-папочки, растянутые на 20 серий.

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«Беспринципные», 4-й сезон

Кинопоиск, Start

Очередное продолжение комедии о беспринципных буржуях с Патриарших прудов. Славик (Павел Деревянко) расстался с женой и уже нашел новую леди (Анна Слю). Генерал Хадяков (Николай Фоменко) безуспешно молодится, а его супруга Валентина (Кристина Бабушкина) мечтает о карьере поп-звезды. Миллениалы Паша (Павел Табаков) и Юля (Аглая Тарасова) вновь разводят богачей на деньги, а рекламщица Вера (Надежда Михалкова) развелась с мужем Ромой (Юрий Колокольников) и встретила романтичного серба (Милош Бикович).

Главное изменение относительно прошлых сезонов — появление новой сюжетной линии о жителях деревни (из полнометражных «Беспринципных»), переехавших на Патрики. В остальном перед нами все тот же сборник анекдотов о вымышленной (чуть ли не параллельной) России. Истории из жизни наглых москвичей лишь укрепились в качестве «Ералаша» для взрослых и не думают заканчиваться.

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«Универ. 13 лет спустя»

ТНТ, Premier

Герои «Новой общаги» вернулись на ТНТ — уже во второй раз. Но есть проблема: процесс взросления дается им с большим трудом, и персонажи из хитового ситкома вязнут в угрюмой бытовухе. Майкл (Арарат Кещян) и Варя (Екатерина Молоховская) развелись, Маша (Анна Хилькевич) и Валентин (Александр Мартынов) резко обеднели, а мажор Антон (Станислав Ярушин) внезапно узнал о существовании 15-летней внебрачной дочери (Маша Кошина).

Адаптироваться к жизни вне общежития смог разве что Кузя — вернувшийся во вселенную «Универа» герой Виталия Гогунского. Глупый качок основал фирму по производству пельменей и теперь живет на Рублевке, но мечтает вернуть блондинку Машу, свою студенческую любовь. «Универом» по-прежнему правит второсортный юморок, но за ним скрываются истории об уставших нормисах, чьи лучшие годы остались в тесной общажной комнатушке. Даже разбогатевший Кузя и тот соорудил ее точную копию в своем гигантском особняке. Значит, как и создатели очередного перезапуска, пока не смог отпустить прошлое.

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Ваше здоровье!

Сериалы о людях в белых халатах

Вот что значит комплексный подход к вопросам здоровья! Весной герои российских сериалов находили новые вирусы, создавали невероятные лекарства и проводили психологические эксперименты. Все это — без «Фармы», которую перенесли за пару дней до премьеры.

«Точка ноль»

«Иви»

Столичный вирусолог Анна Маркова (Марина Александрова) уезжает из Москвы, чтобы пережить личную трагедию, и устраивается в новосибирский научно-исследовательский центр. Пока весь мир занят борьбой с ковидом, там работают на опережение — ищут неизвестные вирусы. Один из таких проявляется в деревне Кедровка, где нелегально сбрасывают отходы крупного мясокомбината. Маркова тут же понимает: крошечная алтайская деревня может стать новой Уханью.

«Точка ноль» — ребенок постковидных времен, а его создатели, видимо, хотели дать исчерпывающий ответ на все вопросы о пандемии. Отсюда желание взглянуть на зарождение смертельного вируса с разных ракурсов. Здесь есть и драматичные истории местных врачей, и злодеи-чиновники, и легкомыслие местных жителей, не воспринимающих проблему всерьез.

Но идеальным отражением сериала становится его же главная героиня. Маркова хоть и квалифицированный специалист, но еще и надломленный интроверт, скрывающий внутреннюю тревогу и обдумывающий каждое слово. Из-за этого кажется, что еще недавно девушка пережила укус зомби. Создать захватывающий проект с таким персонажем в центре сюжета не легче, чем победить неведомую болезнь. Поэтому «Точка ноль», несмотря на всю ее скрупулезность, как развлекательный продукт уступает «Эпидемии» и «Нулевому пациенту».

«Ректор»

Premier

Владимир Канухин уже играл увлеченного, но доверчивого бизнесмена в «Миллионере из Балашихи». Теперь ему досталась роль не менее увлеченного и не менее доверчивого биохимика. Ученый Лаврентий Тимошин разрабатывает лекарство от страха, живет с матерью и плохо разбирается в людях. Поэтому соглашается возглавить НИУ и заменить действующего ректора-коррупционера (Михаил Горевой) накануне финансового аудита.

«Ректор» мог копнуть чуть глубже, стать разоблачительным драмеди и рассказать, как чиновничья жадность вредит научному прогрессу. Но комедийные рамки, выстроенные создателями, мешают этой простой и наивной истории выйти на новый уровень. Оно и понятно: в реальном мире препаратов от страха не существует, и лучше лишний раз не дерзить.

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«Калимба»

Okko

Опытный психиатр Мещерский (Фёдор Бондарчук) проводит рискованный эксперимент: запирает в одном помещении жертв и их обидчиков. Очень скоро ситуация выходит из-под контроля, герои норовят переубивать друг друга, а в сюжете появляется таинственный стрелок. Выясняется, что бэкграунд профессора Мещерского не так уж прост и его мотивы не ограничиваются научной практикой.

У детективного триллера от Okko есть важное качество: его очень интересно обсуждать. Загадок полно, интриг еще больше, а концепция с героями, запертыми в одной комнате, всегда провоцирует дискуссии и прогнозы. Шоураннер сериала Роман Новиков обещает несколько неожиданных поворотов сюжета, а психиатр в исполнении Фёдора Бондарчука еще проявит себя в разных ипостасях. Пока вышло всего четыре эпизода, но у «Калимбы» есть все шансы стать самым интригующим проектом первой половины 2024-го. Даже если результаты этого эксперимента будут далеки от революционных, как зрелище он уже себя оправдал.

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Автор: Иван Ковальчук

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